Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [20.06.2021 r.] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 EURO 2020. Hiszpania-Polska 1:1. Zobacz, jak Biało-Czerwonych dopingowali kibice w Białymstoku O godzinie 21 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła swój drugi mecz grupowy na Euro 2020. Przeciwnikiem Polaków była Hiszpania. Podopieczni Paolo Sousy nie mogli zejść z boiska pokonani. Z meczu o wszystko wyszli z honorem i nadal są w grze na Euro. Zobacz, jak białostoccy kibice dopingowali Biało-Czerwonych w strefach kibica i ogródkach restauracyjnych.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentacją walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie. 📢 Białystok. Nocne bieganie ulicami miasta. Na trasie 8. PKO Nocny Półmaraton Białystok ponad dwa tysiące biegaczy. Utrudnienia do niedzieli Od godz. 20 co pół godziny na trasę trasę o długości 21,097 km startowała 250-osobowa grupa. Łącznie prawie 2,5 tysiąca zawodników pobiegło w 8. PKO Nocnym Białystok Półmaratonie. Zmagania obserwowało wielu białostoczan. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [19.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Parada Równości 2021 przeszła ulicami Warszawy. Biedroń apeluje do opozycji [ZDJĘCIA] [WIDEO] W sobotę ulicami stolicy ruszyła tegoroczna Parada Równości. W tym roku wydarzenie objął patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem szefa klubu radnych PiS Cezarego Jurkiewicza, Trzaskowski szuka poparcia „dla doraźnych korzyści politycznych”. Z kolei jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń zaapelował do opozycji, aby ta podpisała się pod postulatami dotyczącymi osób LGBT. 📢 Białystok. Prace przy pomniku na Rynku Siennym upamiętniającym cmentarz ewangelicki zakończone. Rok po odsłonięciu Niespełna rok od uroczystego odsłonięcia skweru na Rynku Siennym upamiętniającego nekropolię ewangelików zakończyły się finalne prace budowlane przy monumencie, pod którym spoczęły szczątki po ekshumacji pochówków. Kosztowały 105 tys. zł 📢 Edyta Herbuś w łóżku wygina się i pręży! Gorąca sesja tancerki. ZDJĘCIA! 19.06.2021 Edyta Herbuś jest niekwestionowaną mistrzynią w tym co robi. W dodatku jest piękna i seksowna. To Trzykrotna Mistrzyni Polski Formacji Tanecznych. Dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski Formacji Tanecznych. Półfinalistka drugiej i czwartej edycji programu Taniec z gwiazdami (2005, 2006). Zwyciężczyni (z Marcinem Mroczkiem) 2. Konkursu Tańca Eurowizji (2008). Jednak większość osób kojarzy ją z udziału w "Tańcu z Gwiazdami". 8.06.2021

📢 Marsz "Lockdown Nigdy Więcej" w Białymstoku. Mistrz świata w szachach Piotr Murdzia: "Wolę zrezygnować z kariery niż się zaszczepić" Nie chcą obostrzeń i tzw. paszportów szczepionkowych. Sprzeciwiają się "blokowaniu" gospodarki, kultury i edukacji. Swoje postulaty chcą wykrzyczeć głośno w niedzielę 20 czerwca. Tego dnia ulicami Białegostoku przejdzie marsz "Lockdown Nigdy Więcej.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [19.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Białystok. Pożegnanie z Diabelskim Młynem. W poniedziałek [21.06.2021] rozpocznie się demontaż konstrukcji na Rynku Kościuszki Jeszcze tylko do niedzieli ogromna karuzela widokowa będzie górować na Rynkiem Kościuszki w Białymstoku. W poniedziałek [21.06.2021] rozpocznie się demontaż konstrukcji. Ustąpi miejsca scenie na główny koncert podczas Dni Białegostoku 2021. 📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Co przygotował Sousa? Spotkanie z Hiszpanami to ostatni gwizdek dla reprezentacji Polski, żeby pozostać na turnieju Euro 2020. Porażka ze Słowacją oznacza zmiany personalne w pierwszej jedenastce naszej drużyny. Paulo Sousa ma plan na ten mecz. Właśnie takim składem mamy zagrać z Hiszpanią. Zobacz przewidywany skład na sobotni mecz. [i]Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE, albo przewiń gestem na urządzeniu mobilnym.[/i] 📢 Nie zna granic. Piękna i odważna. Aleksandra Popławska nago! Eksponuje seksowne kształty. Wygląda zjawiskowo! ZDJĘCIA 19.06.2021 TAK! Zachwyciła! Aleksandra Popławska uwielbia prowokować w mediach społecznościowych. Aktorka z chęcią wrzuca do sieci odważne fotki.

📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 19.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Bal maturalny zamiast studniówki w II LO w Białymstoku. Były piękne kreacje i wyjątkowy polonez (zdjęcia) Studniówki zorganizować się nie dało. Był za to wielki bal maturalny. Absolwenci II LO w Białymstoku w piątek (18.06) bawili się razem w Dworze Czarneckiego. 📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 19.06.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku.

📢 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! 19.06.2021 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy mają komfortowe domy na wsi. Te posiadłości robią wrażenie! 19.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie. 📢 Białystok. 8. PKO Nocny Białystok Półmaraton. W sobotę i niedzielę wielkie utrudnienia w centrum. Zamknięte ulice, inne trasy autobusów To będzie wielkie święto biegania w Białymstoku. Tym razem główny bieg ósmego białostockiego półmaratonu odbędzie się w sobotę [19.06.2021] wieczorem i w nocy. Kolejny w niedzielę[20.06.2021] rano. Kierowcy muszą naszykować się na spore utrudnienia. Zostaną zamknięte niektóre ulice, zmienione będą trasy autobusów.

📢 Miss Polonia i Miss Polonia Nastolatek woj. podlaskiego 2011. Oto najpiękniejsze Podlasianki sprzed 10 lat Równo 10 lat temu - 18 czerwca 2011 roku w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbył się finał konkursu Miss Polonia i Miss Polonia Nastolatek województwa podlaskiego 2011. 📢 Mścichy. Tragiczny wypadek motocyklisty. 45-latek zginął po zderzeniu z łosiem Kilka minut po godzinie 17 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty na terenie powiatu wysokomazowieckiego w rejonie miejscowości Mścichy. 📢 "Nowa Solidarność". Prezydent Tadeusz Truskolaski zakłada nowy Ogólnopolski Niezależny Związek Zawodowy. Jak zamierza rządzić miastem? Jestem pewien, że da się pogodzić tę aktywność z zarządzaniem miastem, podobnie jak dawało i daje się pogodzić to, co robię w Unii Metropolii Polskich - mówi Tadeusz Truskolaski. Prezydent Białegostoku będzie pełnomocnikiem stowarzyszenia Ruchu Wspólna Polska do tworzenia Ogólnopolskiego Niezależnego Związku Zawodowego "Nowa Solidarność". - Związki zawodowe zakłada się od dołu, a nie od góry - zawraca uwagę lider podlaskiej PO Robert Tyszkiewicz, działacz podziemnej Solidarności.

📢 Team Podlaskie zaprezentowany. 22 sportowców z woj. podlaskiego wyróżnionych. Dostali pół miliona zł na rozwój Inicjatywa ma na celu wsparcie finansowe najbardziej uzdolnionych i obiecujących zawodników z Podlaskiego, w tym także z niepełnosprawnościami. Wnioski można było składać do 26 lutego. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i tym samym 22 sportowców dołączyło do "Team Podlaskie". W piątek (18 czerwca) marszałek Artur Kosicki wręczył wyróżnionym symboliczne czeki. 📢 Euro 2020. Szwecja pokonała Słowację. Najgorszy wynik dla reprezentacji Polski Euro 2020. Do 77. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis w spotkaniu Szwecji ze Słowacją. Mecz był nudny, ale rozkręcił się nieco w drugiej połowie. Lepiej w ofensywie poradzili sobie Szwedzi, którzy wykorzystali rzut karny i praktycznie zapewnili sobie udział w 1/8 finału Euro 2020. Ten rezultat jest najgorszy dla naszej reprezentacji, która teraz MUSI zdobyć z Hiszpanią choćby punkt.

📢 Białystok. Proces apelacyjny urzędnika marszałka uniewinnionego od zarzutów związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego Obwiniony to Robert Jabłoński, pełniący obowiązki szefa gabinetu marszałka. Uchylenia wyroku i ponownego procesu domaga się straż miejska. Uważa, że Piknik Rodzinny był nielegalny, a urzędnik nie tylko przewodniczył zgromadzeniu, ale też bez zgody zarządcy drogi wprowadził jego uczestników na jezdnię. Sąd ogłosi decyzję 25 czerwca. 📢 Słynne białostoczanki, gwiazdy filmu. Oto twarze znane nie tylko Polsce. Aktorki, które urodziły się w Białymstoku W piątek [18.06.2021] w salach kinowych premiera filmu "Sweat", w którym główną rolę gra białostoczanka Magdalena Koleśnik. To dobra okazja, by przypomnieć inne znane aktorki pochodzące z Białegostoku, które nie tylko gościły na ekranach, ale też na scenach teatralnych. Niektóre z nich wciąż są na topie, inni swoje pięć minut mają za sobą. O innych pamięta już tylko historia. Wszystkie łączy jedno: miejsce urodzenia - Białystok. Poza jednym wyjątkiem.

📢 Tych ziół unikaj latem, zwłaszcza gdy chcesz się opalać. 11 ziół fotouczulających, które zwiększają wrażliwość na promieniowanie słoneczne Promieniowanie słoneczne nie tylko poprawia nastrój i samopoczucie, ale także umożliwia syntezę witaminy D w skórze. W zimowe dni z utęsknieniem czekamy na letnią porę, by móc założyć tylko lekką sukienkę lub koszulkę na ramiączka i szorty, a następnie wystawić ciało na ciepłe słońce. Z ekspozycją trzeba jednak zachować pewien zdrowy umiar, gdyż zbyt długie przebywanie w ostrym słońcu może spowodować rumień, pęcherze i obrzęk, czyli spowodować tzw. poparzenia słoneczne. Co ciekawe są zioła, które mogą uwrażliwiać skórę na promieniowanie słoneczne, wywołując tzw. fotodermatozy. Ich zdecydowanie należy unikać latem. 📢 Upalny weekend w Podlaskiem. Temperatura może wynieść nawet 32 stopnie Celsjusza Meteorolodzy przestrzegają przed upałem. Przez najbliższy weekend (18-20 czerwca) w naszym województwie temperatura wyniesie co najmniej 30 stopni Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie może dobić do 32 stopni!

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Nad Bałtykiem jeszcze drożej niż przed rokiem. "Nocleg nad Bałtykiem droższy o ponad 9 proc. niż w 2020" Za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu nad morzem w szczycie sezonu zapłacimy tyle co za pobyt w Grecji. Najdrożej jest w Sopocie.

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert tłumaczy, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego?

📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyźni i kobiety ostrzelali policjantów. Napastnicy byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani.

📢 Teolin. Rowerzystka zginęła po zderzeniu z volkswagenem Wypadek miał miejsce w czwartek po godzinie 16 niedaleko miejscowości Teolin w powiecie sokólskim. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Weekend w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście i w okolicach [18.06-20.06] Koncert, festiwal, a może konkurs piosenki żeglarskiej? Propozycji na spędzenie najbliższego weekendu jest wiele. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i w okolicach. 📢 Turystyka. Spływy kajakowe w województwie podlaskim. Najciekawsze trasy [18.06.2021] Gdzie zorganizować spływ kajakowy na Podlasiu? Którą rzekę wybrać? Jeśli właśnie planujesz spędzenie wakacji w kajaku to ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawiamy gdzie można wybrać się na spływ kajakowy w województwie podlaskim. 📢 Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku już gotowa. W poniedziałek wypożyczalnia przyjmie pierwszych czytelników (zdjęcia) Dobiegły już końca najważniejsze prace w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UwB. Dzięki temu, jeszcze przed zakończeniem roku akademickiego, studenci będą mogli skorzystać z wypożyczalni. Czytelnia ma być dostępna po wakacjach.

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Food Truck Festival w Łapach w weekend 18-20.06.2021. Na gości będą czekały najlepsze food trucki z całej Polski Festiwal Food Trucków powraca do naszego województwa. Tym razem impreza odbędzie się na dworcu PKP w Łapach. Tam przez trzy dni będzie można spróbować przysmaków z food trucków z całej Polski. 📢 Jaka woda do picia? Który rodzaj wybrać, by się dobrze nawodnić? Sprawdź, czym wyróżnia się woda z mineralna, filtrowana, alkaliczna i inne Pić trzeba, i to całkiem sporo! Najlepiej, by dzienną dawkę co najmniej 2 litrów napojów stanowiła woda. Którą jednak wybrać przy tak wielu dostępnych rodzajach? I co warto wiedzieć na ich temat, a o czym się zwykle nie mówi? Sprawdź, czym się różnią, a także jakie mają zalety i wady!

📢 Białystok. Ruszył proces ws. śmiertelnego wypadku podczas wycinki drzew przy Rynku Kościuszki (zdjęcia) Po złamaniu się ramienia podnośnika, z przechylonego kosza wypadło na bruk dwóch mężczyzn. Jeden zmarł tego samego dnia, drugi długo leżał w szpitalu w ciężkim stanie. Przeżył, ale to właśnie jemu - jako osobie odpowiedzialnej za bhp - prokuratura postawiła zarzuty narażenia życia pracownika.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Mandat 500 zł za nietrzymanie rąk na kierownicy. Policjant w czasie kontroli drogowej ma prawo tego wymagać Mandat 500 zł za nietrzymanie rąk na kierownicy to wcale nie żart. Policjant w czasie kontroli drogowej ma prawo tego wymagać. Taryfikator mandatów uwzględnia taką opcję na wypadek, gdyby kierowca sprawiał trudności i dyskutował z funkcjonariuszem oraz nie stosował się do jego poleceń. Ma to ukrócić tego typu zachowania. Sam mandat jednak raczej nie jest zbyt często wystawiany.

📢 Wakacyjne memy 2021. Jak Polacy będą spędzać tegoroczne wakacje? Wakacje 2020 to okazja do spojrzenia ba urlop w krzywym zwierciadle. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze wakacyjne memy/ Przejrzyjcie galerię. 📢 8. PKO Białystok Półmaraton już 19 i 20 czerwca 2021. Na dwa dni zamknięte zostaną ulice w centrum miasta. Sprawdź utrudnienia! Ósma edycja PKO Białystok Półmaraton odbędzie się 19 i 20 czerwca. Biegacze będą mogli wystartować na dystansie ponad 21 km lub 5 km. To największa w Polsce Wschodniej impreza biegowa. Teraz powraca po rocznej przerwie. W związku z wydarzeniem wystąpią utrudnienia m. in. na: al. Piłsudskiego i ulicach: Zwierzynieckiej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionowej, 11. Listopada i wielu innych. Przygotowaliśmy dokładną rozpiskę utrudnień.

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Brak wody w Białymstoku i w Wasilkowie. Wodociągi Białostockie modernizują sieć (zdjęcia) W związku z modernizacją sieci wodociągowej w niektórych miejscach w Białymstoku i w Wasilkowie może nie być wody

📢 Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę? Świadkowie twierdzą inaczej. Policjant przypisał sobie zasługi innych? Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz w jej mediach społecznościowych pojawiła się informacja o tym, że 10 czerwca policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Pod postem na profilu odsyłającym do artykułu internauci zaprzeczyli przedstawionej w artykule wersji wydarzeń. Twierdzą, że policjant przypisał sobie zasługi świadków zdarzenia. Po jakimś czasie post został usunięty. O sprawę spytaliśmy białostocką policję.

📢 Oświadczenia majątkowe radnych Białegostoku. Jak pandemiczny rok 2020 wpłynął na ich majątki? W Biuletynie Informacji Publicznej wreszcie pokazały się oświadczenia majątkowe białostockich radnych. Sprawdziliśmy je i wiemy, kto ma najwięcej pieniędzy, kto ma największe długi, kto jeździ najnowszym autem, a kto kolekcjonuje nieruchomości. Właściwie w stosunku do roku 2019 niewiele się zmieniło. Może poza jednym, większość nieruchomości, jakie posiadają miejscy radni zdrożała. Przynajmniej w oświadczeniach. 📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę.

📢 Oto poszukiwani za znęcanie się nad najbliższymi. Ściga ich podlaska, a także warmińsko-mazurska policja - 14.06.2021 (zdjęcia) W związku z art. 207 Kodeksu Karnego policja poszukuje mężczyzn i kobiet, którzy znęcali się nad najbliższymi. KWP w Białymstoku, a także KWP w Olsztynie opublikowały zdjęcia i rysopisy kryminalistów. Jeśli ich rozpoznajesz i wiesz, gdzie przebywają, powiadom organy ścigania, aby odpowiedzieli za swoje przestępstwa.

📢 Kobiety sukcesu w podlaskim biznesie. Oto znane właścicielki i szefowe podlaskich firm. One kierują firmami w naszym regionie (zdjęcia) W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane, a spora część z nich przekuła swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie, a ponieważ robią to nad wyraz dobrze, zdobywają też liczne nagrody.

📢 TOP 15 miejsc na jednodniową wycieczkę blisko Białegostoku. Zobacz co warto zwiedzić w województwie podlaskim 2021! Lato w pełni, warto więc jak najlepiej wykorzystać ciepłe dni. Co powiecie na szybką, jednodniową wycieczkę po malowniczym Podlasiu? Oto nasze pomysły! Przedstawiamy TOP 15 miejsc w pobliżu Białegostoku godnych zwiedzenia w 2021. Sprawdźcie w galerii zdjęć.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. 📢 Przestępczynie poszukiwane przez podlaską policję. Ścigane są za oszustwa, kradzieże, dilerkę, a nawet szpiegostwo (2.06.2021) Policja opublikowała zdjęcia kobiet poszukiwanych przez KWP w Białymstoku. Ścigane są za takie przestępstwa jak rozbój, kradzież, oszustwo, przemyt, sprzedaż narkotyków, a nawet szpiegostwo na rzecz innego państwa. Obejrzyj galerię poszukiwanych i jeśli rozpoznasz którąś ze ściganych osób, lub wiesz, gdzie się ukrywa, powiadom organy ścigania. Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna!

📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [1.06.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60. 📢 MEMY o antyszczepionkowcach. Szczepionka na koronawirusa to dla nich wielkie zło. Wierzą przypadkowym osobom z internetu, a nie lekarzom Zobacz nowe memy o antyszczepionkowcach. Ludziach, którzy boją się szczepionki na koronawirusa (i nie tylko)! Antyszczepionkowcy to ruch, który w ostatnich latach przybrał na sile, a w dobie pandemii koronawirusa wręcz eksplodował. Jego zwolennicy twierdzą, że szczepionki szkodzą zdrowiu, a te na koronawirusa przejmą kontrolę nad ludzkimi umysłami. Jednak czasami ich poglądy i zachowania nadają się tylko do memów. Przekonań antyszczepionkowców nie zmieniła nawet pandemia koronawirusa. Zobacz śmieszne obrazki o antyszczepionkowcach! Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 Upały 2020 MEMY. Najśmieszniejsze memy, czyli upały w Polsce, najlepsze obrazki. Upał w memach to jest to [24.08.2020] W wakacje 2020 upały dają się wszystkim we znaki. Internauci nie ustają w tworzeniu zabawnych komentarzy do sytuacji w pogodzie w Polsce. Zobacz najlepsze memy o upałach w Polsce. Najśmieszniejsze obrazki i najzabawniejsze teksty spod znaku "upały 2020 MEMY" zebraliśmy przeszukując Internet. I prosimy - pamiętajcie o piciu dużych ilości niegazowanej wody. Żeby nawodnić organizm i nie zakrztusić się ze śmiechu podczas oglądania produkcji Internautów

📢 Białystok. Odsłonięto skwer upamiętniający cmentarz ewangelicki na Rynku Siennym. Na uroczystości obecny był marszałek Senatu Tomasz Grodzki Skwer otoczony niskimi murkami. Główne ścieżki przecinają się na planie krzyża. Nad nim góruje artystyczna kaplica. Tworzy ją cztery prostokątne bryły z płaskorzeźbami Jarosława Perszki z cyklu „Ślady zwielokrotnione”. Pod monumentem umieszczono kryptę, w której spoczęły szczątki po ekshumacji pochówków. Tak Białystok upamiętnił cmentarz ewangelicki na Rynku Siennym.

