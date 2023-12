Prasówka 19.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrówek. Wypadek na DK 8. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką ”?

Prasówka 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrówek. Wypadek na DK 8. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło po godz. 18 na drodze krajowej nr 8 w rejonie miejscowości Ostrówek w powiecie sokólskim.

📢 Poseł Adam Andruszkiewicz pyta premiera Donalda Tuska o los podlaskich jednostek wojskowych Po expose Donalda Tuska, Adam Andruszkiewicz zapytał go o los podlaskich jednostek wojskowych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wciąż czeka na odpowiedź premiera. 📢 Program „Ikony zza krat”. Osadzeni w Areszcie Śledczym w Białymstoku uczą się pisać ikony Od kilkunastu lat w Areszcie Śledczym w Białymstoku osadzeni uczą się pisać ikony. Dobiega końca kolejna edycja programu "Ikony zza krat". Inicjatywa ma wspierać resocjalizację osadzonych.

Prasówka 19.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Radni uchwalili zmianę studium zagospodarowania przestrzennego. 120 ha z aktywności gospodarczej pójdzie na mieszkaniówkę wielorodzinną 120 ha terenów aktywności gospodarczej zostanie uwolnionych po mieszkaniówkę wielorodzinną. Radni na poniedziałkowej sesji zagłosowali za zmianą studium uwarunkowań przestrzennych miasta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Padł nawet wniosek o odesłanie dokumentu do poprawki, ale jego autor radny KO Andrzej Perkowski ostatecznie się z niego wycofał. Uzasadniając to jednością klubu. - Tak umiera demokracja -komentował radny Maciej Biernacki.

📢 Przedświąteczne emocje na sesji rady miasta. Poszło o internetowy wpis prezydenta Tadeusz Truskolaskiego: "PiSowców, nie mylić z Polakami" Powiem szczerze, że jest mi trochę wstyd, że mamy takiego prezydenta, który z taką łatwością za pośrednictwem mediów społecznościowych uderza w ludzi - mówił radny Sebastian Putra. Tadeusz Truskolaski odpowiedział, że dwa dni później przeprosił wszystkich za wpis internetowy, ale nikt go nie zauważył. 📢 Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną Politechnika Białostocka i Wojskowa Akademia Techniczna sformalizowały wieloletnie kontakty pomiędzy uczelniami i poszczególnymi naukowcami. Teraz obie uczelnie wspólnie będą też ratować supraskie katakumby. 📢 Prezent dla dziecka do 100 zł. Najlepsze pomysły na świąteczne prezenty dla dzieci Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, zwłaszcza dla najmłodszych. Wybór idealnego prezentu dla dziecka może jednak być trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy chcemy zmieścić się w budżecie do 100 złotych. W tym artykule znajdziecie kilka kreatywnych i edukacyjnych propozycji, które z pewnością sprawią radość maluchowi i nie obciążą portfela.

📢 IV Memoriał Andrzeja Awdzieja. Wygrana zespołu z Ukrainy. MOSiR Bielsk Podlaski na podium Drużyna z Ukrainy KS Ploskyriv Chmielnicki wygrywając wszystkie mecze została zwycięzcą IV Memoriału Andrzeja Awdzieja w koszykówce chłopców rocznika rocznika 2010 i młodszych. Turniej odbył się w hali SP 19 w Białymstoku.

📢 Siatkówka. Walka do końca i wygrana siatkarek BAS KB Białystok z Legionovią Legionowo 3:2 Siatkarki BAS Kombinat Budowlany Białystok wygrały po pięciosetowej walce z Legionovią Legionowo 3:2 zdobywając dwa punkty. Zwycięstwo za trzy "oczka" było bardzo bliskie, gdyż białostoczanki prowadziły już 2:0 w setach. Drużyna gości wyrównała i o wszystkim musiał zadecydować tie-break. 📢 Oszustwo "na wypadek". Areszt dla "kuriera" przestępców. Seniorzy z Białegostoku i okolic stracili ponad 43 tys. zł 37-latek na 3 miesiące trafił do aresztu, a losem jego 16-letniego syna zajmie się sąd rodzinny. Policja z Białegostoku poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o udział w oszustwie "na wypadek". W procederze mieli pełnić rolę tzw. odbieraków. Czterech seniorów straciło łącznie ponad 430 tys. zł. 📢 Radni uchwalili budżet Białegostoku na 2024 rok. Z tylko jedną poprawką zgłoszono przez PiS. Przyjętą jako autopoprawka prezydenta 100 tys. zł na budowę ulicy od Dolistowskiej do Ziemskiej - to jedyna opozycyjna inwestycja zgłoszona w imieniu mieszkańców przez radną Alicję Białą, którą w formie autopoprawki do przyszłorocznego budżetu zaakceptował prezydent Tadeusz Truskolaski. Dla pozostałych poprawek klubu PiS nie znalazł uznania. Podobnie jak radni większości spod szyldu KO. Odrzucili je blokowo. W ostatecznym głosowaniu na budżetem 2024 nikt nie był przeciw, ale część radnych opozycyjnych wstrzymała się od głosu.

📢 Kto zostanie wojewodą podlaskim? W grze są Maciej Borysewicz, Paweł Krutul, Cezary Cieślukowski i Jolanta Den Coraz więcej wskazuje, że wkrótce poznamy nazwisko nowego wojewody podlaskiego. Jak udało nam się ustalić, funkcję tę może objąć Maciej Borysewicz. A kto może zostać jego zastępcami? Pojawia się kilka nazwisk, chodzi o Pawła Krutula, Cezarego Cieślukowskiego i Jolantę Den. Obecnie wojewodą podlaskim jest Bohdan Paszkowski, który urzęduje od grudnia 2015 roku. 📢 Wielkie kolędowanie w Archikatedrze Białostockiej. Świąteczny koncert w białostockiej farze dali Marcin Sójka, Tadeusz Seibert i Paulla W niedzielę 17 grudnia w Archikatedrze Białostockiej miało miejsce Wielkie Kolędowanie - koncert świąteczny współorganizowany przez Województwo Podlaskie. Gwiazdy zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, a przysłuchiwali im się m.in. metropolita białostocki apb Józef Guzdek oraz marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku (18-21.12.2023). Jak się przygotować i minimalizować niedogodności Mieszkańcy Białegostoku muszą się przygotować na planowane wyłączenia prądu, co może wprowadzić pewne niedogodności w codziennym życiu. Warto jednak wiedzieć, jak skutecznie zarządzać tymi sytuacjami i minimalizować wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. 📢 Wypadek na ul. Wierzbowej w Białymstoku. Śmiertelne potrącenie pieszego. Kierowca mercedesa był pod wpływem środków odurzających Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem przy ul. Wierzbowej w Białymstoku. Policja tuż po godzinie 19 została wezwana do potrącenia mężczyzny przez kierowcę mercedesa. Niestety, 59-letni pieszy zmarł po przewiezieniu do szpitala. Jak się okazało, 23-letni kierowca mercedesa prowadził samochód pod wpływem środków odurzających. 📢 Droga S19. Budowa odcinka Bielsk Podlaski Zachód-Boćki. To podlaski fragment trasy Via Carpatia. Ma być gotowy w 2025 roku Niespełna 4,07 proc. wynosi zaawansowanie finansowe prac na odcinku drogi ekspresowej S19 Bielsk Podlaski Zachód-Boćki. To kolejny podlaski fragment trasy Via Carpatia, na którym prowadzone są roboty drogowe i mostowe. Teraz drogowcy udostępnili, jak wygląda postęp prac widziany z lotu ptaka.

📢 Tak kierowcy wyróżniają się z tłumu. Oto najciekawsze tablice rejestracyjne w Polsce. Zaskakujące napisy ZDJĘCIA Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA 📢 Dzień bez przekleństw MEMY. Najlepsze śmieszne obrazki z okazji dnia bez brzydkich słów. Nietypowe święto oczami internautów 17 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień bez Przekleństw. Zobaczcie jak internauci zareagowali na te nietypowe święto. W sieci pojawiło się mnóstwo memów i śmiesznych obrazków na ten temat.

📢 Koszykówka. Żubry Białystok i Tur Bielsk Podlaski kończą I rundę II ligi ze zwycięstwami W ostatniej kolejce I rundy II ligi koszykarze Enea Żubrów Chorten Białystok pokonali Lubliniankę KUL Basketball 108:73, a Tur Basket Bielsk Podlaski wygrał z Bankiem Spółdzielczym Mińsk Mazowiecki 91:87.

📢 Podlaskie morsy w akcji. Przedświąteczna kąpiel w Supraśli. Klubowicze jak co tydzień spotkali się na plaży przy ul. Dwornej Siedem stopni na plusie, szaro, buro, wilgotno. To nie jest najbardziej wymarzona pogoda do morsowania. Aura nie stanęła jednak na przeszkodzie miłośnikom zimowych kąpieli z Podlaskiego Klubu Morsów. Jak co tydzień w niedzielę o godz. 13 zanurzyli się w Supraśli z Wasilkowie. 📢 Przedświąteczne spotkanie leśników w Białymstoku. Ekumenicznie łamano się opłatkiem. Nie zabrakło tradycyjnych potraw Życzenia, wspólne kolędowanie i świąteczna atmosfera towarzyszyły uczestnikom spotkania wigilijnego leśników w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W uroczystym spotkaniu, prócz obecnych i emerytowanych pracowników biura, wzięli także udział zaproszeni goście w tym: przedstawiciele samorządu terytorialnego i zaprzyjaźnionych instytucji, służb mundurowych, duchowieństwo oraz nadleśniczowie. 📢 Rekordy Guinnessa w Podlaskiem? Przejazd najwyższym rowerem świata, a może podciąganie na drążku. Poznaj wszystkie próby W województwie podlaskim byliśmy świadkami bicia trzech rekordów Guinnessa i kilku rekordów Polski. Wszystkie efektowne. Wszystkie wymagające poświęcenia i determinacji. Od największej ilości podciągania się na drążku w czasie 24. godzin, przez największą porcję carpaccio z buraków i korycińskiego sera, po przejażdżkę najwyższym rowerem świata. Poznaj wszystkie próby pobicia rekordu Guinnessa w Podlaskiem.

📢 Fani Żółto-Czerwonych byli w Krakowie na ostatnim meczu swojej drużyny. Była wielka radość, a później już tylko nerwy Kibice Jagiellonii Białystok przeżyli huśtawkę nastrojów w Krakowie. Żółto-Czerwoni do przerwy wygrywali już z Puszczą Niepołomice 3:0, ale niestety nie potrafili utrzymać prowadzenia do końca spotkania. W dodatku poprzeczka w ostatniej akcji meczu uratowała ich od porażki.

📢 Wiejski tuning? Mało powiedziane! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 Choinkobranie w Przewalance. To kwadrans drogi od Białegostoku. Można samemu ściąć drzewko na świąteczną dekorację domu Nie trzeba mieć własnej siekiery czy piły. Wystarczy sprzęt od leśników. Jeszcze do godziny 14 w niedzielę [17.12.2023] czekają oni na plantacji w Przewalance na chętnych, którzy samemu chcą ściąć drzewko do świątecznego wystroju domu. W ten sposób leśnicy zachęcają mieszkańców, by nie kupowali sztucznych choinek.

📢 Po meczu Jagiellonii z Puszczą Niepołomice. Trener Adrian Siemieniec: Poczuliśmy się za pewnie, ale z tego meczu wyjdziemy silniejsi Piłkarze Jagiellonii Białystok w ostatnim meczu ekstraklasy w 2023 roku zremisowali na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 3:3. Żółto-Czerwoni prowadzili już 3:0 do przerwy, ale niestety nie potrafili prowadzenia utrzymać do końca spotkania. Po spotkaniu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec wskazywał na pożyteczną lekcję, jaką dostali jego podopieczni. 📢 Pogrzeb Jerzego Tomzika. Rodzina, przyjaciele i wychowankowie pożegnali znanego muzyka i pedagoga z Białegostoku Jerzy Tomzik - znany muzyk i pedagog, wychowawca wielu artystów z Białegostoku spoczął na cmentarzu w Dojlidach. W ostatnim pożegnaniu założyciela Białostockiego Studia Piosenki uczestniczyła rodzina, przyjaciele oraz wychowankowie Pana Jerzego. - To był człowiek wielkiego formatu - wspomina Jerzego Tomzika Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

📢 Giełda staroci w kompleksie nad zalewem w Wasilkowie. Zobacz, co można było kupić w przedświąteczną niedzielę 17 grudnia Najwytrwalsi kolekcjonerzy wystawili swoje zbiory w niedzielę [17.12.2023] na cotygodniowej giełdzie staroci w kompleksie nad zalewem w Wasilkowie. Przed godziną 10 ruch na jarmark był mniejszy niż w poprzednie, nawet mroźne, niedziele.

📢 Nie żyje Bożena Grotowicz, dyrektor szpitala w Wysokiem Mazowieckiem. Wcześniej kierowała szpitalem w Bielsku Podlaskim. Miała 63 lata Nie żyje Bożena Grotowicz, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, wcześniej przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora szpitala w Bielsku Podlaskim. W ostatnich dniach przebywała na zwolnieniu lekarskim. 📢 Wypadek na drodze ekspresowej S8 w okolicach Mężenina. Autobus wjechał w radiowóz i wóz strażacki. Dwóch policjantów trafiło do szpitala Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 rano na trasie S8 w kierunku Białegostoku w okolicach m. Nowe Zambrzyce. W radiowóz i wóz strażacki uderzył autobus. Rannych zostało dwóch policjantów. Na drodze w kierunku Białegostoku są utrudnienia - zablokowany jest jeden pas ruchu.

📢 „Gotowanie z Sercem - Kolacja z Mistrzami Smaku”. Karol Okrasa i inni gotowali w Białymstoku. Ponad 106 tys. zł wesprze konto hospicjum W sobotę 16 grudnia odbyło się „Gotowanie z Sercem - Kolacja z Mistrzami Smaku”. Karol Okrasa, Mikołaj Rey, Dżenneta Bogdanowicz i Tomasz Siwkowski gotowali na rzecz jedynego wiejskiego hospicjum na Podlasiu. Podczas kolacji, która miała miejsce w Hotelu Traugutta3 obyły się charytatywne licytacje, podczas których zebrano ponad 106 tys. zł na rzecz hospicjum. 📢 Majątek Howieny zamienił się w Świąteczną Wioskę Vikołaja. Fundacja Viking Story rozdała dzieciom ponad sto prezentów W sobotę 16 grudnia Fundacja Viking Story zorganizowała podsumowanie wyjątkowej akcji, która była skierowana do dzieci z białostockich świetlic środowiskowych. Na dzieci czekała masa atrakcji wśród, których znalazło się m.in. strzelanie z łuku, wioska św. Mikołaja, animacje, gry i zabawy. Kulminacyjnym momentem akcji było wręczenie specjalnych prezentów dla dzieci.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w Podlaskiem. Urokliwe i pełne klimatu nieruchomości do kupienia z siedliskiem. Oferty grudzień 2023 To już ostatnia w 2023 roku oferta najtańszych domów na sprzedaż w województwie podlaskim - wyselekcjonowana przez nasz portal - na podstawie serwisu otodom. Nieruchomości można nabyć już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To atrakcyjna cena, zważywszy na spokój i wyjątkowy charakter naszego regionu. O walorach przyrodniczych Podlasia powiedziano i napisano już wiele i nikogo nie trzeba przekonywać o niezwykłości tego miejsca. Najtańsze domy może nie mają luksusów, ale posiadają swojski klimat i panuje tam niepowtarzalna atmosfera, której nie kupisz za żadne pieniądze. Zobaczcie najnowsze oferty z grudnia 2023, domów z dużą działką w Podlaskiem, których cena nie przekracza 150 tysięcy złotych. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Akcja "Karma wraca" w Białymstoku. Dzięki hojności darczyńców zwierzęta otrzymają niezbędne wsparcie W sobotę 16 grudnia odbyła się druga edycja akcji "Karma wraca". Wydarzenie ma na celu wesprzeć samotne i niechciane zwierzaki. Pomoc jest szczególnie ważna ze względu na trudny zimowy okres. Darczyńcy, którzy w sobotę otworzyli swoje serca na samotne zwierzaki, otrzymali świąteczne drzewka. Łącznie rozdano 200 choinek. 📢 Nadanie uprawnień budowlanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 101 osób zdało egzamin. Zobacz uroczystości w Białymstoku 101 inżynierów pozytywnie zdało egzamin w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i otrzymało w piątek - 15 grudnia uprawnienia budowlane. Uroczystość odbyła się w Domu Technika – siedzibie RFSNT NOT przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku. Tym samym nasz region wzbogacił się pokaźnie o nową wykwalifikowaną kadrę inżynierską.

📢 Słownik mowy białostockiej. Niby po polsku, a jednak inaczej. Znaczenie tych słów rozumieją tylko białostoczanie? Słownik białostockiej mowy co prawda nie istnieje, ale jednak sporo słów charakterystycznych dla naszego miasta i regionu istnieje w codziennym obiegu. Oczywiście - nie da się ukryć - większość z nich pochodzi z gwary podlaskiej, bowiem Białystok to stolica regionu. Wskazaliście, które z nich słyszycie najczęściej. 📢 Opłatek akademicki 2023. Do Pałacu Branickich przyszli przedstawiciele wszystkich białostockich uczelni Tradycyjnie w Aula Magna Pałacu Branickich odbyło się świąteczne spotkanie środowiska akademickiego. Z przedstawicielami białostockich uczelni spotkali się m.in. hierarchowie kościelni - metropollita białostocki abp Józef Guzdek oraz abp Jakub - przedstawiciel metropolity prawosławnego. Wydarzenie uświetnił koncert kolęd Chóru Uniwersytetu w Białymstoku.

📢 Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – Bielsk Podlaski Zachód. To podlaski fragment trasy Via Carpatia. Zobacz postęp prac zimowych Prawie 16,5 proc. wynosi zaawansowanie finansowe prac na odcinku drogi ekspresowej S19 Haćki-Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem). To pierwszy podlaski odcinek Via Carpati, na którym prowadzone są roboty drogowe i mostowe. Teraz drogowcy udostępnili, jak wygląda postęp prac widziany z lotu ptaka.

📢 Lekarze i nauczyciele akademiccy otrzymali nagrody rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wyróżniono ponad 400 pracowników UMB Ponad 400 lekarzy i nauczycieli akademickich UMB otrzymało nagrody Rektora za 2022 r. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przystrojona świątecznie aula zgromadziła dydaktyków, młodych i doświadczonych naukowców, osoby wyróżnione za całokształt dorobku, czy tych pracowników którzy pozyskali znaczące finansowanie grantów badawczych. 📢 Dwie wystawy w holu USK. Zobacz, jakie piękne zdjęcia zawisły na ścianach szpitala Dzisiaj w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku otwarte zostały dwie wystawy. Choć obie fotograficzne, to zupełnie inne. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znaleźć największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Ekumeniczna wigilia u Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków. W piątek prof. Małgorzata Dajnowicz złożyła rezygnację Podczas czwartkowego [14.12.2024] spotkania wigilijnego prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków, wyraziła podziękowania skierowane do pracowników urzędu jak i do obecnych gości, opiekunów zabytków. Podziękowała za wspólną pracę poświęconą ochronie dziedzictwa naszego województwa oraz złożyła wszystkim przybyłym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2024. W piątek [15.12.2024] prof. Małgorzata Dajnowicz złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Odejdzie z urzędu z końcem roku. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Krótkie cięcia wyszczuplające. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie! 📢 Janusze biznesu uaktywniają się na święta. Te próby łatwego i szybkiego zarobku rozbawią was do łez. Oni są niemożliwi Idą święta, więc nie brakuje spragnionych łatwego i szybkiego zarobku Januszy biznesu, którzy chcą zrobić duże pieniądze i zwietrzyli świetny interes. Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali memy o przedsiębiorczych Polakach. Polacy słyną z żyłki do biznesu, a że czasami trzeba narazić się na śmieszność. No cóż...trudno.

📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Wypadek w Szczuczynie. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby poszkodowane Do groźnego wypadku doszło w czwartek rano w Szczuczynie (pow. grajewski). Na skrzyżowaniu ulic Szczuki i Sportowej zderzyły się dwa auta osobowe - opel i skoda. Poszkodowani zostali kierowcy - kobieta i mężczyzna. Droga jest zablokowana - policja wyznaczyła objazdy.

📢 Sylwester 2023/2024 w Białymstoku i okolicach. Sprawdź, gdzie możesz spędzić sylwestrową noc (oferty, ceny) Sylwester 2023/2024 w Białymstoku. Gdzie go spędzić? W Białymstoku i okolicach można znaleźć dziesiątki ofert imprez sylwestrowych. Wybór jest ogromny. Wolne miejsca znikają jednak z każdym dniem. Warto więc wybrać swoją wymarzoną imprezę sylwestrową już dzisiaj. Sprawdziliśmy, jakie lokale w Białymstoku i w niedalekiej okolicy organizują sylwestrowe bale. Sprawdź ceny i szczegóły ich ofert w naszej galerii. 📢 O pięknie zewnętrznym i wewnętrznym. Zobacz zdjęcia z kobiecego spotkania w atelier Doroty Lange Takie przedświąteczne spotkanie to można sobie wymarzyć. Było mnóstwo uśmiechów, opowieści, kobiecego wsparcia... I on! Krem! Bohater całego spotkania, jakie w swoim atelier zorganizowała białostocka wizażystka Dorota Lange. 📢 Najdroższe i najtańsze ulice w Białymstoku. Na czele rankingu mała uliczka w centrum Które białostockie ulice uchodzą za najbardziej prestiżowe? Gdzie jest najdrożej? Na podstawie sonarhome.pl sprawdziliśmy, gdzie w Białymstoku za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić najwięcej, a gdzie najmniej. Zobacz jak kształtują się ceny na poszczególnych ulicach Białegostoku.

📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Te cięcia wyszczuplają i dodają piękna. Zobacz najnowsze trendy i inspiracje na 2023 Te fryzury się sprawdzą, jeśli masz okrągłą twarz i chcesz odjąć sobie kilogramów. Wyszczuplające fryzury dla pań, które sprawią, że twarz zmieni się w owal i nada jej "lżejszy" wygląd. Jaką fryzurę zastosować dla okrągłej twarzy? Te pytanie zadaje sobie wiele kobiet przed wizytą u fryzjera. Zmiana pory roku i nadchodząca jesień, to też okazja, by wprowadzić w życie pewne modyfikacje, także fryzury, bo zmieniamy sposób choćby ubierania. Ale nie każde cięcie sprawdzi się w tej sytuacji, dlatego przed radykalną zmianą warto sprawdzić, jakie fryzury pasują do twarzy okrągłej. W naszej galerii znajdziecie wiele przykładów idealnych fryzur odejmujących kilogramów i wyszczuplających.

📢 Najpopularniejsi podlascy deweloperzy. Oto szefowie firm budowlanych w regionie. Budują domy i mieszkania w Białymstoku i woj. podlaskim Oto podlascy deweloperzy, czyli szefowie największych firm budowlanych w Białymstoku i województwie podlaskim. Te osoby stoją za realizacją największych projektów mieszkaniowych i budowlanych w naszym regionie w ostatnich latach. Wśród nich są prezesi wielkich firm, ale też takich, które dynamicznie wchodzą na rynek i się rozwijają. Sprawdź, kto wybudował Twoje osiedle!

📢 Niezapomniane podlaskie dyskoteki sprzed lat. Co to były za imprezy! Niektórzy jechali przez pół województwa, by tylko pobawić się trochę na parkiecie. Słynne podlaskie dyskoteki przyciągały prawdziwe tłumy. Zobaczcie, jak wyglądała zabawa 20 lat temu. Nie ma już dziś takich dyskotek i nie ma już takich imprez. 📢 Najlepsze hity ze sprawdzianów i zabawne prace uczniów w 2023. Śmiech na sali Rok 2023 przyniósł nie tylko wyzwania edukacyjne, ale również niekończący się strumień kreatywności i humoru wśród uczniów. Sprawdziany, kartkówki i prace domowe stały się areną dla niezwykłych talentów i nieoczekiwanych zaskoczeń. W tym artykule zanurzymy się w świecie hitów ze sprawdzianów, śmiesznych kartkówek i zabawnych prac uczniów, które podbijają szkolne korytarze w 2023 roku. 📢 Matura próbna z angielskiego 2023. Arkusz CKE, zadania, odpowiedzi. To było na egzaminie. Sprawdź koniecznie! Maturzysto, już po egzaminie z języka angielskiego. Kluczem do sukcesu była nie tylko solidna znajomość języka, ale także umiejętność skutecznej strategii egzaminacyjnej. Poniżej znajdziesz cenne wskazówki, które pomogły wielu uczniom uniknąć prostych błędów i zwiększyć szanse na zdobycie maksymalnej liczby punktów. To sprawdzone rady opracowane przez doświadczonych egzaminatorów CKE. W tym artykule znajdziesz też arkusz CKE z próbnej matury 2023 z angielskiego.

📢 Matura próbna: matematyka 2023. Arkusze CKE, pytania, zadania, odpowiedzi. Co było na egzaminie 7 grudnia? W dniach 6-8 grudnia 2023 przyszłoroczni maturzyści piszą matury próbne z trzech przedmiotów. W środę rozpoczęli zmagania od języka polskiego, dziś zmagają się z matematyką, a jutro czeka ich potyczka z językiem obcym nowożytnym. Zobacz informacje o grudniowych maturach próbnych. Znajdziesz tu m.in. arkusze CKE z matematyki z matury próbnej w formule 2023 przeprowadzonej 7 grudnia. 📢 Matura próbna z matematyki 2023. Arkusz CKE, zadania, odpowiedzi. Zobacz, co było na egzaminie Trwają matury próbne w tzw. Formule 2023. Egzaminy rozpoczęły się w środę 6 grudnia od testu z języka polskiego. Natomiast w czwartek 7 grudnia uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych przewidziano 180 minut.

📢 Budowa drogi S61 Łomża Zachód - Kolno. To obwodnica Łomży z 1200 metrową estakadą nad doliną Narwi. Zobacz, jak postępują na Via Baltice 49,53 proc. - tyle wynosi zaawansowanie rzeczowe prac przy budowie ostatniego odcinka trasy Via Baltica (finansowe 47,24 proc). To prawie 13-kilometrowy fragment drogi ekspresowej Łomża Zachód-Kolno. W ramach inwestycji przebudowywana jest droga krajowa dk 64 Łomża Zachód-Elżbiecin. Zobacz, jak drogowcy radzą sobie w zimowych warunkach. 📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Białymstoku. Nagrodziliśmy najlepszych! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Podlaskiem. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w województwie podlaskim? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach hotelu Traugutta3 w Białymstoku.

📢 Matura próbna z języka polskiego 2023. Arkusz CKE, pytania i zadania. Zobacz, co było na egzaminie Matura próbna 2023 z języka polskiego rozpoczęła się 6 grudnia o godz. 9. Egzamin potrwa cztery godziny (240 minut) i zakończy się około godziny 13. W naszym artykule znajdziecie arkusz CKE z tegorocznego próbnego egzaminu dojrzałości oraz wszystkie niezbędne informacje na temat próbnej matury z języka polskiego. 📢 Przysięga podlaskich terytorialsów w Białymstoku. Słowa roty wypowiedziało prawie 50 ochotników. To ostatnie ślubowanie w tym roku Podlascy terytorialsi złożyli w sobotę przysięgę wojskową. Blisko 50 ochotników pojawiło się na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej. Wspólnie złożyli przysięgę na sztandar 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To ostatnie w tym roku ślubowanie żołnierzy w naszym regionie.

📢 Wypadek przy ul. Wierzbowej w Białymstoku. Śmiertelne potrącenie kobiety idącej chodnikiem. Kierująca volkswagenem była pod wpływem alkoholu Do śmiertelnego wypadku doszło w środę wieczorem w Białymstoku. Na ul. Wierzbowej kierująca volkswagenem polo śmiertelnie potrąciła kobietę, idącą chodnikiem. Policja podała nowe fakty odnośnie zdarzenia. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Rachunek sumienia dla dorosłych przed spowiedzią. Jak przeprowadzić rachunek sumienia? [PYTANIA, GRZECHY] Rachunek sumienia przed spowiedzią jest rzeczą konieczną. Wskazują na to warunki dobrej spowiedzi, które znaleźć możemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK). Po co jest rachunek sumienia? Pytania, które w jego trakcie sobie zadamy, mają nam pomóc przygotować się odpowiednio do spowiedzi. Podpowiadamy, jak przeprowadzić rachunek sumienia dla dorosłych.

