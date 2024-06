Prasówka 19.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Poseł PiS interpeluje ws. decyzji wojewody podlaskiego, który uchylił uchwały dotyczące dwóch referendów lokalnych Chodzi o uchwałę powiatu hajnowskiego o sposobie zarządzania Puszczą Białowieską oraz Rady Miejskiej w Supraślu ws. ewentualnego podziału gminy. Obie uchylił wojewoda podlaski. Powodem mają być uchybienia formalno-prawne. Do decyzji wojewody Jacka Brzozowskiego krytycznie odniósł się we wtorek (18.06) podlaski poseł PiS Dariusz Piontkowski. Złożył w tej sprawie interpelację do szefa MSWiA.

📢 60 lat po maturze. Absolwenci "Mechaniaka" odwiedzili swoją szkołę Dziesięciu absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych spotkało się w swojej szkole aby uczcić 60 rocznicę zdania matury.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Porwanie dziecka w Łapach. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Wśród nich jest ojciec dziewczynki Zaskoczyli kobietę z 5-latką na ulicy. Wyrwali matce dziecko i odjechali samochodem. Podejrzani to dwaj obywatele Francji, w tym ojciec dziewczynki - potwierdza policja. Mężczyźni zostali zatrzymani tuż przed granicą z Niemcami. Obaj usłyszeli zarzuty uprowadzenia małoletniej, a znajomy jej ojca dodatkowo uszkodzenia ciała. Okoliczności przestępstwa wyjaśnia policja.

📢 Ciągniki rolnicze Ursus i atrakcyjne BMW od komornika. Kuszą przede wszystkim ceną W najbliższym czasie w województwie podlaskim odbędą się licytacje komornicze między innymi sprzętu rolniczego i samochodów. Do kupienia będą między innymi cenione i poszukiwane Ursusy. Zobacz co oferują licytacje komornicze z województwa podlaskiego.

📢 Wakacyjna joga w Ogrodach Branickich. Będzie relaksująco i muzycznie. Przyjść i skorzystać może każdy chętny To będą wyjątkowe zajęcia, które pozwolą się zrelaksować i odpocząć. Od najbliższej niedzieli, 23 czerwca do końca wakacji w Dolnym Ogrodzie Pałacu Branickich (przy fosie) będą organizowane otwarte plenerowe zajęcia jogi, które poprowadzi Anna Chomczyk – Joginka w podróży. Patronem tej inicjatywy jest miasto Białystok. Pierwsze zajęcia odbędą się pod hasłem „Joga i ambient na Dzień Jogi”. Przyjść może każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania. 📢 Nowa inwestycja Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Budimex wybuduje siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. W Dojlidach. Za prawie 40 mlm Firma Budimex zaprojektuje i wybuduje nową biurowiec przy ul. Wiewiórczej i Niedźwiedziej. Wartość inwestycji to prawie 40 mln zł. Inwestorem jest powiat białostocki. W budynku będzie się mieścił Powiatowy Urząd Pracy, a także mają się do niego przenieść biura paszportowe z ul. Bema. Powstanie też parking na 400 aut. Biurowiec stanie naprzeciwko dobudowanego skrzydła Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej.

📢 Miejsce wytchnienia dla pacjentek onkologicznych. Wolontariusze zagospodarowali patio w USK Były chwasty i sucha trawa. Teraz rosną ozdobne krzewy, pojawiły się też alejki wysypane kamieniami i ławeczki. Będzie można tu posiedzieć, spotkać się z rodziną - mówią pacjentki.

📢 Które państwo ma najsilniejsze lotnictwo wojskowe? Zobacz jak w rankingu wypada polska armia Portal Global Firepower co roku publikuje ranking armii świata. Można tam znaleźć także klasyfikację pod względem różnego rodzaju broni. Przedstawiamy czołówkę armii świata pod względem lotnictwa. Na czele rankingu są oczywiście największe potęgi militarne, ale są także niespodzianki. Zobacz jak w rankingu wypada Polska. 📢 Drożeje „najlepszy hotel w mieście”. Podwyżka w białostockiej izbie wytrzeźwień Do 400 złotych wzrośnie opłata za pobyt w białostockiej izbie wytrzeźwień. „Najlepszy hotel w mieście” – jak nazywana jest izba, do szczególnie dochodowych nie należy.

📢 Białostockie pałace i pałacyki. Nie tylko Braniccy mieli rezydencję w stolicy Podlasia. Zobacz zdjęcia Pałac jest to reprezentacyjna budowla mieszkalna, rezydencja władcy czy osoby bardzo wpływowej. Z czasem (od XIX w.) mianem tym określano niekiedy budynek użyteczności publicznej (np. Pałac Kultury i Nauki). Pałace i pałacyki do dzisiaj stanowią dużą wartość historyczną jak i artystyczną. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 18.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Jagiellonia Białystok. Dzieje się: mistrz Polski wznawia treningi, zapowiada transfery, czeka na pucharowego rywala i zagra sparing z Legią Wielkie wyzwania i wielkie nadzieje towarzyszą początkowi przygotowań Jagiellonii Białystok do sezonu 2024/25. Żółto-Czerwoni będą bronić w nim tytułu mistrza kraju i reprezentować Polskę w europejskich pucharach. W środę - 19 czerwca podlascy piłkarze spotkają się po urlopach na pierwszym treningu i poznają rywala w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Białostocki klub zapowiada też pierwsze wzmocnienia kadry.

📢 Mistrz Polski Jagiellonia Białystok na czwartym miejscu pod względem medialności W maju 2024 roku Legia Warszawa była najbardziej medialnym klubem PKO BP Ekstraklasy. Na drugiej pozycji znalazł się Śląsk Wrocław, a podium zestawienia zamyka Lech Poznań – wynika z analizy Instytutu Monitorowania Mediów. Jagiellonia znalazła się dopiero na czwartym miejscu 📢 Drogo i snobistycznie! Dziś Międzynarodowy Dzień Sushi! Najlepsze MEMY, śmieszne obrazki i teksty na temat sushi. Zobacz! Sushi stało się w Polsce niezwykle popularnym daniem zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ta japońska, eksportowa potrawa sporo kosztuje i jest nieco snobistyczna co nie uszło uwadze kreatywnym internautom, którzy wyprodukowali solidną porcję MEMÓW na temat sushi. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Pierwszy Jarmark na Górze Zamkowej w Gródku. Rekonstrukcje, warsztaty, koncerty - atrakcji i uczestników nie zabrakło. Zobacz zdjęcia W sobotę (15.06) w Gródku w powiecie białostockim po raz pierwszy w historii odbył się Jarmark na Górze Zamkowej. Wydarzenia zgromadziło tłumy mieszkańców i gości, na których czekało mnóstwo atrakcji, gwiazdą wieczoru był popularny podlaski zespół Czeremszyna. 📢 Budowa drogi S61. To trasa Via Baltica. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi Nieco ponad 65 proc. wynosi zaawansowanie rzeczowe prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o odcinek węzła Łomża Zachód do Kolna. Ruszyło betonowanie połączenia segmentów nawisowych mostu nad nurtem Narwi na budowanej obwodnicy Łomży. Tym samym oba brzegi rzeki zostały połączone obiektem o długości 1205 m, na razie w ciągu zachodniej jezdni drogi ekspresowej S61, która ma być udostępniona kierowcom do końca września bieżącego roku.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Wernisaż niezwykłej wystawy łączącej matkę i córkę. Zobacz kto przyszedł oglądać "Psa w tulipanach" i dowiedz się o czym jest wystawa Do 11 sierpnia w Centrum Ludwika Zamenhofa działającym przy Białostockim Ośrodku Kultury można oglądać wystawę "Pies w tulipanach". Jest interaktywna, skierowana do dzieci, ale i dorośli będą się świetnie bawić. Kanwą do jej powstania były wiersze Małgorzaty Sochoń, które na warsztat wzięła jej córka, Karolina Krot i stworzyła do nich serię obrazów i ciekawych instalacji artystycznych. Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 14 czerwca.

📢 TBS powiększy swoje grunty. Miasto przekaże mu działkę przy ul. Marczukowskiej. Decyzję podejmą radni. Kiedyś miał być kościół Miasto przekazuje tereny pod budowę nowych mieszkań czynszowych. Nie na osiedlu TBS na Bacieczkach, ale przy ul. Marczukowskiej. Na działce, na której przed laty katolicka kuria metropolitarna planowa wybudować kościół. Teraz chce ją zbyć na rzecz swojej spółki komunalnej KTBS za cenę jej wartości określoną przez rzeczoznawcę na niemal 10 mln. Zgodę musi na to wydać rada miasta. 📢 Atak Chucka Norrisa, rzeka piwa na ulicy i ikarus-amfibia. Niecodzienne wydarzenia w Białymstoku sprzed lat W Białymstoku na przestrzeni lat nie brakowało niecodziennych wydarzeń, które do dziś mogą budzić zdziwienie, a czasem uśmiech. Pamiętacie wizytę Chucka Norrisa? A młoty pneumatyczne w białostockiej katedrze? To tylko niektóre ze zdarzeń, jakie zostały uwiecznione na zdjęciach naszych fotoreporterów.

📢 Białystok wśród najmniej uciążliwych miast w kraju Białystok znów wśród najlepszych. Nasze miasto – według najnowszego rankingu Wskaźnika Uciążliwości Miejskiej (WUM) – zostało uznane za jedno z najmniej uciążliwych w Polsce. Co sprawia, że Białystok wyróżnia się na tle innych miast? Odpowiedzią są wyjątkowo niskie poziomy hałasu i zanieczyszczenia powietrza. 📢 W Białymstoku podpisano polsko – ukraińskie Memorandum. Dotyczy współpracy sektora mleczarskiego z obu krajów Przedstawiciele polskiej i ukraińskiej branży mleczarskiej podpisali w Białymstoku Memorandum of Understanding. Jego sygnatariusze planują stworzyć mapę drogową dla europejskiej integracji ukraińskiego sektora mleczarskiego. 📢 "Jutro będzie padać..." czyli ostatnia premiera w tym sezonie w Białostockim Teatrze Lalek. Będzie kameralnie i damsko-męsko. Zobacz zdjęcia Już we wtorek, 18 czerwca o godz. 18 w Białostockim Teatrze Lalek czeka nas ostatnia premiera w tym sezonie. "Jutro będzie padać..." to kameralna opowieść na dwójkę aktorów. Na scenie zobaczymy Łucję Grzeszczyk-Żukowską i Mateusza Smacznego. Spektakl jest częścią festiwalu LALKANIELALKA, któremu patronujemy.

📢 Rozmowa. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec m. in. o meczu Polska - Holandia, urlopie, i przygotowaniach do nowego sezonu Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec w ubiegłym sezonie wszedł do historii, zdobywając ze swoim zespołem pierwszy w historii białostockiego klubu tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Ze szkoleniowcem Dumy Podlasia rozmawiamy m. in. o czekających Jagę w nowej kampanii wyzwaniach, ale i o meczu reprezentacji Polski z Holandią na Euro 2024. 📢 Burmistrz Sokółki jest już na wolności. Ewa Kulikowska przerywa milczenie, co powiedziała nam po wyjściu z aresztu? Podejrzana w sprawie korupcyjnej, burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska (zgodziła się na publikację nazwiska i wizerunku) jest już na wolności. W piątek 14 czerwca opuściła areszt tymczasowy. Dziś (17.06) udało się nam z nią porozmawiać. Co przekazała nam i mieszkańcom miasta i gminy Sokółka?

📢 Krótkie cięcie najlepsze na lato! Czerwcowe metamorfozy u fryzjera. Nowe pomysły w praktyce Krótkie cięcie to odważna decyzja, ale tego lata zdecydowanie warto zaryzykować! Po wizycie u fryzjera nie będzie już zastanawiania się czy mąż łaskawie zauważy subtelną zmianę koloru. Taką metamorfozę zauważy na pewno! Krótkie fryzury mogą diametralnie odmienić kobietę. Popatrzcie na te zdjęcia. 📢 Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zobacz, kogo szuka marszałek. Dyrektora w swoim gabinecie już znalazł Komunikatywność, umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, samodzielność, pomysłowość, sumienność. To jedne z wielu wymagań oczekiwanych od kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Sprawdź kogo i do jakich zadań szuka marszałek. Znalazł już dyrektora w swoim gabinecie.

📢 Podlaskie Porsche i inne unikaty z regionu. Nietypowe traktory na sprzedaż w województwie podlaskim Widzieliście już wszystko, setki ursusów, zetorów i żaden traktor was nie zaskoczy? To zobaczcie co do kupienia jest aktualnie na Podlasiu. Porsche 218 Standard Diesel to prawdziwa rzadkość. Nie zgadniecie, ile kosztuje. Sprawdziliśmy jaki inne nietypowe ciągniki można kupić od ręki.

📢 Prof. Leon Bobrowski został Honorowym Profesorem Politechniki Białostockiej. Zobacz, co działo się podczas uroczystości Społeczność Politechnik Białostockiej postanowiła nadać tytuł Honorowego Profesora uczelni prof. Leonowi Bobrowskiemu. Uroczystość odbyła się w piątek (14 czerwca) na Wydziale Informatyki.

📢 XXI Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop. Wyjątkowy taneczny spektakl na białostockim dworcu PKP XXI Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop za nami. Na osoby, które wzięły udział w wydarzeniu czekało wiele wyjątkowych spektakli tańca współczesnego. W niedzielne popołudnie tancerze zawładnęli białostockim dworcem PKP. Spektakl Odyseja przeniósł widzów do intymnego świata wykreowanego przez performerów, a niedostępnego dla przypadkowych przechodniów 📢 XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Żydowska muzyka, tańce, kuchnia na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia Trwa XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Organizatorami festiwalu są Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Festiwal rozpoczął się 15 czerwca i potrwa do 18 czerwca. W niedzielne popołudnie odbył się szereg koncertów, podczas których wystąpili wykonawcy z Izraela, Polski czy Ukrainy. Dodatkowo przybyłe osoby mogły poznać żydowskie tańce czy kuchnię.

📢 Domy nad jeziorem na sprzedaż. Do kupienia urokliwe nieruchomości w Podlaskiem. Duży przekrój ofert! Domek nad jeziorem to marzenie wielu z nas. Sprawdziliśmy jakie oferty takich nieruchomości są obecnie dostępne w naszym regionie. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo i są bardzo różnorodne. Ich ceny są rozbieżne, bo kształtują się już od mniej jak 200 tysięcy zł do aż powyżej miliona. Zobacz jak prezentują się domy nad wodą w naszym województwie. 📢 Znani absolwenci i znane absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu. Duża grupa uczniów "Plastyka" osiągnęła sukces. Wielu z nich znasz! Szkoła - symbol. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przez ponad 7 dekad funkcjonowania kształciło młodzież o wrażliwym i twórczym spojrzeniu na świat. Wielu absolwentów, którzy opuścili mury szkoły związało swoją przyszłość z malarstwem, ale nie tylko. Sprawdź kto ukończył tą wyjątkową szkołę.

📢 Krystyna z Białegostoku kocha kamery, występowała w reality show TVN i TTV! Jej syn jest popularnym wokalistą. Życie zaczyna się po 60-tce! Krystyna Niewińska to postać niezwykle barwna. Ostatnio występowała w programie "Życie zaczyna się po 60-tce" (dostępny w Playerze) emitowanym na antenie TVN Style. To nie pierwsze reality show, w którym wystąpiła ekscentryczna Podlasianka. Pani Krysia jest niezwykle energetyczna, a ostatnio nagrała ze swoim synem - DJ-em Mietkiem - teledysk w Berlinie. Ta kobieta z pewnością lubi kamery i blask! 📢 Budowa drogi S19. To obwodnica Białegostoku. Mieszkańcy Dobrzyniewa Dużego zbierają podpisy. Chcą dostępu do ekspresówki Drogowe kuriozum tuż za Białymstokiem. Nie dość, że realizowane już dwie drogi ekspresowe przebiegać będą przez gm. Dobrzyniewo Duże, to jeszcze spotkają się na wielkim węźle w Dobrzyniewo. Tyle, że mieszkańcy nie będą mieli wjazdu na niego, ani na ekspresówki. Nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Zbierają podpisy pod petycją do ministra infrastruktury. Zapowiadają, że jeśli drogowcy nie zmienią zdania, będą blokować drogę krajową 65.

📢 Jarmark Sztuki Ludowej Podlasia. Popularne wydarzenie w nowej odsłonie. Zobacz, co działo się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Jarmarki sztuki ludowej Podlasia powracają w nowej odsłonie. Dawniej organizowane przed białostockim Ratuszem, natomiast w tym roku wydarzenie zostało przeniesione do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Przybyłe osoby mogą podziwiać i kupować tradycyjne rękodzieło i kulinarne specjały Podlasia oraz posłuchać muzyki ludowej. 📢 Giełda na Andersa. Ile kosztują warzywa na białostockiej giełdzie? Sprawdź ceny oraz co można znaleźć na giełdzie przy Andersa Podczas niedzielnej giełdy przy ulicy Andersa tradycyjnie można było znaleźć szeroki wybór produktów, takich jak warzywa, owoce, sery, wędliny, wypieki, chemię gospodarczą oraz elektronarzędzia. Piękna czerwcowa pogoda przyciągnęła liczne tłumy. Zobacz, co można znaleźć na giełdzie przy Andersa. Sprawdź ceny.

📢 Ciekawe miejsca na spacery w województwie podlaskim. Gdzie warto podreptać? Postanowiliśmy stworzyć zestawienie ciekawych miejsc w których spacer może stanowić szczególną przyjemność. A na co to komu, spacerować można wszędzie – mógłby ktoś powiedzieć. To oczywiście prawda, ale staraliśmy się wybrać miejsca, które czymś się wyróżniają i o których przypadkiem mogliście jeszcze nie słyszeć. Czy uda nam się was zaskoczyć? Warto spróbować!

📢 Rowerzyści fruwali nad Węglową, czyli Dirt Jam Węglowa Takie wydarzenia na długo zostają w pamięci. Przez całą sobotę nad Węglową można było oglądać miłośników podniebnych akrobacji na dwóch kółkach. Na dircie rozegrano zawody w stylu Jamu. 📢 Kto rządzi Cerkwią Prawosławną w Białymstoku? Arcybiskup i proboszczowie parafii. Zobacz zdjęcia i listę Białystok to miasto, w którym mieszka najwięcej wyznawców prawosławia w całej Polsce. W Stolicy Podlasia jest aż 13 prawosławnych parafii, większość z nich powstała w latach 90-tych XX w., ale są oczywiście o wiele starsze. W naszym mieście jest najwięcej cerkwi w kraju co nie dziwi zważywszy na strukturę wyznaniową naszego regionu. 📢 Barokowe Ogrody Sztuki kolejny raz opanowały Białystok. Na co wybrać się w niedzielę? Tegoroczna edycja Barokowych Ogrodów Sztuki to nie tylko gigantyczne, budzące skrajne opinie podświetlane róże. W sobotę miłośnicy jednego z najważniejszych stylów w sztuce czyli baroku – często niesłusznie nazywanego stylem kiczu - mieli okazję wybrać się na wycieczkę, posłuchać muzyki, obejrzeć spektakl w duchu epoki.

📢 Natalia Kaczmarek to wybitna sportsmenka i piękna kobieta. Zawodniczka Podlasia Białystok to mistrzyni Europy. Zobacz jej prywatne zdjęcia Natalia Kaczmarek kilka dni temu zdobyła złoty medal, na dystansie 400 metrów, podczas mistrzostw Europy w lekkoatletyce, które odbywały się w Rzymie. To wielki sukces biegaczki i świetny prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi, po których urocza sportsmenka planuje ślub! Jej wybranek - Konrad Bukowiecki - również będzie rywalizował w Paryżu. To zdecydowanie najgorętsza para polskiej lekkoatletyki.

📢 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa na wesoło - najlepsze MEMY. Piłkarska rywalizacja w krzywym zwierciadle. Odpalamy wrotki! Potyczki Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa zawsze wywołują spore emocje u białostockich kibiców, ale nie tylko. Rywalizacja obu klubów ma całkiem bogatą historię obfitującą w różne ciekawe, ale i kontrowersyjne zdarzenia. Nie umyka to uwadze internautów, którzy stworzyli sporo zabawnych memów ilustrujących zmagania na boisku piłkarzy Jagi i Legii. Zobacz!

📢 Fundacja Pomóż Im. Wspólne świętowanie Dnia Rodziny w Sochoniach To była okazja do spotkania byłych i obecnych podopiecznych Hospicjum dla Dzieci fundacji „Pomóż Im”. W sobotę, w podbiałostokich Sochoniach nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin. Okazja – Dzień Rodziny. 📢 Zobacz jak w nocy wyglądają kontrowersyjne róże w ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku. Podświetlone kwiaty prezentują się zjawiskowo W piątek (14.06) po raz pierwszy została kontrowersyjna instalacja "Królewskie róże", która ustawiona została w ogrodzie Pałacu Branickich. Wielkie sztuczne kwiaty od razu wzbudziły wiele dyskusji co do ich atrakcyjności. Jednym się podobają, drugim nie. Dodatkowo okazało się, że instalacja stanęła nielegalnie. Przyznać jednak trzeba, że róże w nocy prezentują się interesująco. Sprawdźcie! 📢 Powrót po przerwie. W Białymstoku znów działa Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Po 2,5-letniej przerwie do Białegostoku wraca oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W planach są szkolenia i wykłady dla branży z całego regionu.

📢 Z centrum Białegostoku znika część zabytkowej fabryki Nie ma już części ścian zabytkowej fabryki Mowszy Józefa Kapłana. Zabytek miał być remontowany. Ostatecznie jego fragmenty zostaną wchłonięte przez mieszkaniówkę. 📢 Światowy Dzień Krwiodawcy to święto tych, którzy pomoc mają we krwi. Podczas podlaskich obchodów uhonorowano najbardziej zasłużonych dawców Były medale, wyróżnienia i podziękowania. W piątek (14 czerwca) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uroczyście świętowano Światowy Dzień Krwiodawcy.

📢 List w butelce. Zostawili go budowniczowie białostockiej katedry To już drugi list budowniczych białostockiej katedry znaleziony podczas prac remontowych w tym kościele. Dokument sprzed 120 lat jest cennym zabytkiem. Gdzie trafi? Czy będzie można go oglądać? 📢 Young Leosia wystąpiła w Białymstoku. Autorka hitu "Szklanki" otworzyła koncertowy sezon na Młynowej Jedna z najpopularniejszych polskich raperek wystąpiła przed białostocką publicznością. Young Leosia porwała do zabawy fanów zgromadzonych na Młynowej.

📢 Na Dojlidy przyjechały samochody z duszą. Nie zabrakło też kultowych aut z PRL Obok fiatów stanęły mercedesy. Przy buicku można było też zobaczyć volvo czy packarda. Przy syrenie – warszawę oraz poloneza. Na parkingu przez urzędem konserwatora zabytków zaparkowały w piątek wiekowe samochody. W większości na żółtych blachach, świadczących o tym, że mamy do czynienia z zabytkami. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show.

📢 Róże w ogrodzie Branickich stanęły nielegalnie. Konserwator domagał się usunięcia Gigantyczne róże w ogrodzie Branickich stanęły bez zgody konserwatora zabytków. Dlatego domagał się ich niezwłocznego usunięcia z przestrzeni, której przywracany jest barokowy sznyt. Ostatecznie organizator Barokowych Ogrodów Sztuki wystąpił o wydanie pozwolenia. Stawiając konserwatora przed faktem dokonanym.

📢 Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się II Forum Tutoringu. W ramach programu powstały 22 nowatorskie projekty naukowe i społeczne Artykuły, filmy i ebooki są efektem współpracy 22 uczniów z 13 naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wzięli udział w drugiej edycji programu tutorskiego „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”. W środę (12 czerwca) młodzi badacze i ich tutorzy wzięli udział w II Forum Tutoringu. 📢 Owca w pieluszce na spacerze do Biedronki. Takie rzeczy tylko w Białymstoku! Owca w pieluszce idzie do Biedronki. Brzmi jak początek niezłego kawału. Ale to nie dowcip. Internautka przesłała nam nagranie kobiety, która wybrała się ze swoim pupilem na zakupy budząc ogólne rozbawienie białostoczan.

📢 Białystok. Zarząd województwa podlaskiego podzielił się nadzorem. Najwięcej jednostek przypadło Wiesławie Burnos. Od szpitali po parki Marszałkowie na nowo ustalili zakres nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie. Najwięcej zadań przypadło wicemarszałkowi Wiesławie Burnos, najmniej Bogdanowi Dyjukowi. Zobacz, kto z marszałków nadzoruje szpitale, szkoły, teatry, ośrodki ruchu drogowego. 📢 S61 i S19. Budowa tras ekspresowych w województwie podlaskiem. Oto stan prac u progu lata 2024 Na niespełna połowę czerwca 2024 roku w systemie "Projektuj i buduj" realizowane są dwie drogi ekspresowe – S61 oraz S19. Ponadto w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" powstają także obwodnice Suchowoli i Sztabina. Jeszcze w III kwartale tego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza uzyskać przejezdność po jednej jezdni na końcowym odcinku S61 Łomża Zachód – węzeł Kolno, czyli obwodnicy Łomży.

📢 Zapomniany Białystok. Codzienność białostoczan Anno Domini 1999 na niezwykłych zdjęciach Białystok w 1999 roku to było zupełnie inne miasto. Pamiętacie sklepy PMB czy Marko? A jakie sklepy były przy ul. Lipowej a jakie przy Sienkiewicza? Jak wyglądał wtedy Pałac Branickich, amfiteatr i planty? Czas przypomnieć sobie zapomniany Białystok.

📢 Budowa drogi S19. Białystok Zachód-Krynice. To fragment trasy Via Carpatia i zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Zobacz, postęp prac. 15 proc. sumy kontraktowej wynosi zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac przy budowie pierwszego odcinka S19 n północny zachód od Białegostoku. To fragment od Krynic do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz). To na nim budowany fragment szlaku Via Carpatia będzie przebiegać nad trasą S8 Białystok-Warszawa. Roboty drogowe rozpoczęły się w połowie marca 2024 roku i bardzo szybko posuwają się do przodu. Zobacz postęp prac. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 43 Rajd Podlaski w Białymstoku. Ścigali się na Placu NZS. Zobacz zdjęcia Widowiskowy etap na Placu NZS zakończył 43. Rajd Podlaski. Ta próba zgromadziła wielu kibiców samochodowych wyścigów. Zobaczcie zdjęcia, jak ścigały się ekipy w centrum Białegostoku.

📢 Antyki i kolekcjonerskie przedmioty. Takie zabytkowe rzeczy sprzedają na aukcjach mieszkańcy Podlaskiego Jedni poszukują perełek, inni je sprzedają. Aukcje w internecie są gratką dla kolekcjonerów. Zobaczcie, jakie wyjątkowe antyki i kolekcjonerskie, zabytkowe przedmioty znaleźliśmy na aukcjach w woj. podlaskim. Złotówka, telefon, bryczka, ikony, siodło na słonia czy obrazy szkoły flamandzkiej, takie unikalne przedmioty sprzedają w Podlaskiem. Niektóre ceny zaskakują. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Zresetuj komputer. Najlepsze MEMY na Dzień Informatyka. Świat programistów to inspiracja do żatów. Internauci śmieją się z informatyków Kto nie miał w pracy styczności z działem IT ten nie zna życia - można sparafrazować słynne powiedzenie. 8 czerwca obchodzimy Dzień Informatyka. "Typowy" informatyk, rozmawiający w tylko mu zrozumiałym języku, bez poczucia humoru, stał się inspiracją do żartów dla internautów. Zobaczcie najlepsze memy i śmieszne obrazki o informatykach.

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje pojazdy za bezcen. Co można trafić na wietrzeniu magazynów? Najnowsze licytacje AMW cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, przedsiębiorców oraz zwykłych użytkowników, którzy szukają ciekawych wojskowych pojazdów. Agencja Mienia Wojskowego jak zwykle nie zawiodła i przygotowała interesującą ofertę dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu. Zobaczcie co można kupić od armii w najnowszych przetargach AMW! 📢 Uwaga! Sklepy wycofują ze sprzedaży wędlinę. Jej spożycie może wywołać nawet sepsę. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 5 czerwca 2024 roku informują o wędlinie, w której odkryto groźne bakterie. 📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki. 📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii.

📢 Które państwo ma najsilniejszą armię na świecie? Która w rankingu jest Polska? Na portalu Global Firepower możemy sprawdzić ranking armii świata. Obok światowych potęg jak USA, czy Chiny w czołówce znajdują się państwa, których wielu w tej klasyfikacji nie widziałoby. Zobacz też na którym miejscu jest Polska. 📢 Białystok kilkanaście lat temu. Jeszcze bez smartfonów. Zobacz, jak wyglądało miasto w 2008 roku 16 lat to szmat czasu, patrząc na zdjęcia Białegostoku z 2008 roku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkamy w tym samym mieście, ale jednak w zupełnie innych czasach. Wiele inwestycji miało swój początek, lub było w trakcie realizacji. Po ulicach jeździły samochody, których dziś już nie produkują. Nie było smartfonów, telefony komórkowe też nie były powszechne, a wielu z nas do kontaktu służyły budki telefoniczne.

📢 Licytacje komornicze. Domy i mieszkania w Podlaskiem do kupienia od komornika. Można kupić dom wczasowy w Wigierskim Parku Narodowym Pojawiły się obwieszczenia o nowych licytacjach komorniczych w województwie podlaskim. Pod lupę wzięliśmy domy i mieszkania, które idą pod młotek w najbliższym czasie. Zobacz, jakie nieruchomości przejął komornik od dłużników i co jest do kupienia za ułamek wartości. Można tanio kupić domy i mieszkania od Suwałk, po Łomżę, Zambrów i Sokółkę. 📢 Działki nad jeziorem i domy z licytacji komorniczych w Podlaskiem. Co można tanio kupić od komornika? Zobacz prawdziwe okazje Komornik wystawia na sprzedaż nieruchomości w województwie podlaskim. Do kupienia na licytacjach komorniczych w naszym regionie są atrakcyjnie położone domy, działki nad jeziorem, mieszkania, a nawet dworek. Zobacz najciekawsze aukcje w nowym roku. Już w styczniu odbędzie się wiele przetargów, na których znacznie poniżej wartości można nabyć mienie należące do dłużników.

📢 Aleksandra Pika to gwiazda TVP Sport. Co wiemy o pięknej 28-letniej dziennikarce? Od kilku lat piękną blondynkę możemy oglądać na antenie TVP Sport. Widzom Aleksandra Pika dała się poznać jako miłośniczka piłki nożnej oraz sportów walki. Przedstawiamy informacje i zdjęcia Aleksandry Piki. 📢 Licytacje komornicze z Podlaskiego. Domy, mieszkania i samochody idą na sprzedaż. Właśnie ogłoszono nowe atrakcyjne aukcje w regionie Pod koniec 2023 roku odbędzie się wiele licytacji komorniczych w województwie podlaskim - właśnie ogłoszono nowe przetargi. Do kupienia będą domy, mieszkania i samochody, które nabyć będzie można podczas aukcji komorniczej za ułamek wartości. Zobaczcie mienie dłużników, które będzie licytowane i właśnie idzie pod młotek. Wystarczy przystąpić do przetargu i przebić ewentualnych konkurentów.

📢 Dom Andrzeja Leppera wystawiony przez komornika. Stylowe meble i luksusowe wnętrza! Dlaczego nadal nie został sprzedany? Mamy zdjęcia Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory - położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Zobacz, jak mieszkał!

📢 Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Oto wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Zobacz zdjęcia czołgów, samolotów, okrętów i systemów obrony Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Do 2035 roku na unowocześnienie Sił Zbrojnych RP Polacy wydadzą 524 miliardy złotych. Zobaczcie jakie czołgi, samoloty i okręty ma Państwo Polskie i w jakie technologiczne nowości ma się wyposażyć w niedalekiej przyszłości. 📢 Licytacje z I Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Można tanio kupić obuwie, zabawki, sprzęt RTV i AGD. Zobacz okazje! [2.08.2022] I Urząd Skarbowy w Białymstoku sprzedaje na licytacjach obuwie, zabawki i artykuły gospodarstwa domowego. Zobacz, co możesz kupić okazyjnie na sierpniowym przetargu.

