Prasówka 19.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych”?

Prasówka 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.02.24

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Katarzyna Cichopek - tak się ubiera. Taki jest styl partnerki Macieja Kurzajewskiego Katarzyna Cichopek i jej życie osobiste wciąż budzi zainteresowanie i ciekawość wielu Polaków. Ta znana aktorka jakiś czas temu rozstała się z mężem Marcinem Hakielem. Teraz jest ze znanym prezenterem Maciejem Kurzajewskim. To, jak żyje na co dzień Katarzyna Cichopek możemy podejrzeć na Instagrmie, gdyż aktorka chętnie dzieli się swą codziennością z fanami na tym portalu społecznościowym. My sprawdziliśmy, jaki styl ma Katarzyna Cichopek. Zobacz w galerii - tak się ubiera Katarzyna Cichopek.

Prasówka 19.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotkał się w Mońkach z mieszkańcami. To w ramach kampanii PiS Na 50 dni przed wyborami samorządowymi, kampania nabiera tempa. Czołowi politycy PiS wyruszyli w Polskę. W niedzielę (18.02) w Mońkach z wyborcami tej partii spotkał się były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W sali Mediateki zasiadło około 160 osób.

📢 Poczta sprzedaje nieruchomości nad morzem. Można kupić domek albo działkę w atrakcyjnej lokalizacji Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Po meczu Jagiellonia - Lech 1:2. Obrońca Jagi Mateusz Skrzypczak: Jedziemy dalej! Mecz z Lechem Poznań (1:2) był szczególnym wydarzeniem dla Mateusza Skrzypczaka. 23-letni obrońca Jagiellonii urodził się bowiem w stolicy Wielkopolski i jest wychowankiem Kolejorza. Sentyment do Lecha nie przeszkodził Skrzypczakowi w profesjonalnym podejściu do swoich obowiązków. W Poznaniu, gdzie padł remis 3:3, defensor Żółto-Czerwonych strzelił bardzo ważnego gola na 2:3.

📢 Tragiczny w skutkach wypadek na jeziorze Wigry. Nie żyje dwóch nastolatków, pod którymi załamał się lód Wczoraj (17.02) na jeziorze Wigry, około 200 metrów od brzegu pod dwoma nastolatkami załamał się lód. Niestety mimo podjętych działań 12-latka i 16-latka nie udało się uratować.

📢 Twórcy street artu i ich antywojenny przekaz. Zobacz piękne i wymowne dzieła artystów z całego świata i ich pokojowe przesłanie Artyści zawsze poprzez sztukę prezentowali swoją postawę wobec spraw bieżących, politycznych czy społecznych. Nie inaczej jest obecnie, gdy na całym świecie trwa blisko 200 konfliktów zbrojnych! Te najgłośniejsze to wojna na Ukrainie i działania militarne w Strefie Gazy. Zobacz najlepsze antywojenne murale, w tym dzieła kultowego Banksy'ego.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Jagiellonia - Lech 1:2. Trener Jagi Adrian Siemieniec: Gdy idziesz na szczyt, nie dziw się, że czasem masz pod górkę Po przegranej 1:2 z Lechem Poznań trener Jagiellonii Adrian Siemieniec nie krył rozczarowania pierwszą pod swoją wodzą porażką Żółto-Czerwonych w Białymstoku, ale też dziękował drużynie za dobra grę, a kibicom - za wspaniały doping. Szczęśliwy był natomiast szkoleniowiec Lecha Poznań Mariusz Rumak, podkreślający, że goście rozegrali mecz z liderem PKO Ekstraklasy tak, jak chcieli. 📢 Jasionówka. Pogrzeb Grzegorza Kłubowicza. Strażak miał 49 lat W sobotę (17.02) odbył się pogrzeb Grzegorza Kłubowicza, wieloletniego, zasłużonego druha z Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażak zmarł 14 lutego, miał 49 lat. 📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska.

📢 Kto rządzi prawosławnymi parafiami w Białymstoku? Przegląd białostockich cerkwi i proboszczów. Pełna lista W Białymstoku jest aż 13 prawosławnych parafii, większość powstała w latach 90-tych XX w. W naszym mieście jest najwięcej cerkwi w Polsce co nie dziwi zważywszy na strukturę wyznaniową naszego regionu. Sprawdziliśmy kto zarządza poszczególnymi parafiami.

📢 Jagiellonia - Lech Poznań 1:2. Twierdza padła, bitwa przegrana, ale wojna trwa i Jaga wciąż jest liderem Każda piękna seria ma swój koniec. Po raz pierwszy pod wodzą trenera Adriana Siemieńca Jagiellonia przegrała mecz na stadionie przy ul. Słonecznej w Białymstoku. Po przeciętnej pierwszej połowie i znacznie lepszej drugiej Żółto-Czerwoni ulegli Lechowi Poznań 1:2. Mimo to Duma Podlasia została na szczycie tabeli PKO Ekstraklasy. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok. Działo się: poświęcenie sztandaru, przemarsz przez miasto i Święto Ultry na meczu z Lechem (mnóstwo zdjęć)! Sobota - 17 lutego, na długo zapadnie w pamięci kibiców Jagiellonii Białystok, bo była dniem z ważnymi wydarzeniami dla fanów Żółto-Czerwonych. Poświecono klubowy sztandar, miał miejsce przemarsz fanów przez miasto od pomnika Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki na stadion miejski przy Słonecznej i Święto Ultry podczas spotkania PKO Ekstraklasy z Lechem Poznań.

📢 Taylor Swift rośnie konkurencja. Tate McRae olśniła weekend All-Star NHL. Podbija świat: jej filmy mają już półtora miliarda wyświetleń! Na początku lutego w Toronto zakończył się Weekend Gwiazd NHL. Jednym z najbardziej zapadających w pamięć występów wydarzenia był wcale nie popis hokeistów na lodzie, lecz show kanadyjskiej piosenkarki Tate McRae, która również zasiadała na ławce rezerwowych w zespole Nathana MacKinnona, jako gwiazda asystent. Nie jest to wprawdzie Taylor Swift, ale także budzi, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, ogromne zainteresowanie. 📢 Bieg „Trzeźwa mila bez promila”. Białostoczanie aktywnie promowali życie w trzeźwości Na stadionie w Zwierzyńcu odbył się bieg „Trzeźwa mila bez promila”. Zawody organizowane były w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość.

📢 Akcja "Nazywam się miliard". Białostoczanki zatańczyły, by zwrócić uwagę na przemoc wobec kobiet W sobotę (17 lutego) w Białymstoku po raz kolejny odbyła się akcja „Nazywam się miliard”. Panie tańcząc sprzeciwiały się przemocy.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Olimpiada Informatyczna na Politechnice Białostockiej. Młodzi informatycy rozwiązywali zadania, programowali i kodowali Ponad 20 uczniów z trzech białostockich liceów rywalizowało w II etapie XXXI Olimpiady Informatycznej. Młodzież zgormadzona na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej przez 5 godzin rozwiązywała zadania, programowała i kodowała. 📢 Znaleziono pieniądze! Białostoccy policjanci poszukują właściciela pieniędzy znalezionych w połowie lutego. Może to ty zgubiłeś gotówkę? Policjanci z białostockiego komisariatu nr 2 poszukują właściciela pieniędzy znalezionych 14 lutego 2024 na osiedlu Bojary. Jeśli ty albo ktoś z twoich znajomych zgubił pieniądze jest szansa na ich odzyskanie.

📢 Studniówka 2024. Piękne nastolatki z podlaskich studniówek. Podbijały parkiety swoim wdziękiem i stylem Studniówka 2024 w Podlaskiem to dla każdego maturzysty nie tylko symboliczne pożegnanie szkolnego etapu, ale również wyjątkowy wieczór pełen wrażeń, który na zawsze pozostanie w pamięci. W lutym uczniowie z regionu świętowali sto dni do egzaminu dojrzałości w sposób, który uczynił tę noc niezapomnianą. Spójrzmy, jak prezentowały się uczennice podlaskich szkół średnich w swoich wieczorowych sukniach.

📢 Najładniejsze pary na podlaskich studniówkach w lutym 2024 roku. Wyjątkowy styl i elegancja - tak podbiły studniówkowe bale Luty 2024 roku obrodził w Podlaskiem balami studniówkowymi. Pojawiły się na nich pary przyciągające uwagę swoim urokiem i stylem. Podlaskie studniówki nie tylko stały się symbolem elegancji i dobrego smaku, ale też świętem dobrej zabawy.

📢 Straż Miejska w Białymstoku organizuje kurs samoobrony dla licealistek W związku z cieszącym się zainteresowaniem realizowanymi przez Straż Miejska w Białymstoku kursami samoobrony strażnicy organizują kolejny projekt. 📢 Memy o weekendzie: Oczekiwania vs rzeczywistość, czyli jak kończą się imprezowe plany na weekend Weekend to czas, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codziennego zgiełku. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozśmieszenie się i poprawienie nastroju są śmieszne memy, obrazki oraz demotywatory, które krążą po sieci. W poniższym artykule odkryjemy świat humorystycznych treści online, które sprawią, że Twój weekend będzie pełen śmiechu i pozytywnej energii. 📢 Piękna Marcelina Cudnik z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Niedawno poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Wśród najpiękniejszych Podlasianek znalazła się śliczna Marcelina Cudnik z Białegostoku. Czy według was ma szansę na koronę? Zobacz jej prywatne zdjęcia!

📢 Rozpoczęły się studia podyplomowe u seniorów. W programie m.in. wykłady o psychiatrii wieku podeszłego Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej odbyła się w czwartek (15 lutego) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To już 9. edycja tego przedsięwzięcia, organizowana przez UMB i m.in. Urząd Miejski w Białymstoku. Uczestnikami projektu są mieszkańcy Białegostoku, którzy są absolwentami Uniwersytetu Zdrowego Seniora. W ramach projektu realizowane będą wykłady o psychiatrii wieku podeszłego, prowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Projekt ten jest realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu, przy wsparciu Stowarzyszenie Pro Salute i Miasto Białystok.

📢 Najlepsze MEMY na Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek. Jesteś w domu? Avizo już czeka w skrzynce. Sprawdź! Kurierzy i listonosze to obiekt wielu żartów. Wszystko przez grupę niekompetentnych pracowników zajmujących się dostarczaniem przesyłek, którzy nasze paczki traktują po macoszemu, a nas olewają. Legendarne avizo, uszkodzone paczki i wiele innych śmiesznych i dziwnych zachowań wzięli pod lupę internauci i stworzyli pokaźną ilość śmiesznych obrazków na ten temat. Zobacz najśmieszniejsze MEMY!

📢 Spotkanie Pańskie - jedno z 12 Wielkich Świąt w Cerkwi. Prawosławni święcili gromnice w białostockim soborze. Zobacz zdjęcia i video Dzisiaj wierni prawosławni świętują jedno z 12 Wielkich Świąt. 15 lutego wg nowego stylu przypada tzw. Spotkanie Pańskie lub Ofiarowanie Pańskie. W tym dniu wierni obrządku wschodniego tradycyjnie świecą duże świece zwane gromnicami. Świątecznym uroczystościom w białostockim soborze p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy przewodniczył arcybiskup białostocko-gdański Jakub.

📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 Walentynki podlaskich gwiazd. Tak znani Podlasianie spędzili święto zakochanych Za nami wielkie święto miłości. Jak co roku, wiele podlaskich gwiazd w w swoich mediach społecznościowym zamieściło z tej okazji walentynkowe fotografie. U jednych były to zdjęcia z drugą połówką, inni pokazywali, jak spędzili ten dzień. Wejdź w galerię i zobacz, co działo się 14 lutego u znanych Podlasian. 📢 Licytacje samochodów z białostockiej skarbówki. Tanio do kupienia atrakcyjne BMW, audi i mercedesy. 25 procent poniżej wartości Kolejne samochody wystawiły na licytacje urzędy skarbowe w Białymstoku. Do kupienia w dobrej cenie jest m.in. atrakcyjne BMW oraz audi i mercedesy. Zobaczcie, za ile można kupić auto od skarbówki oraz jakie trzeba spełnić wymagania, by stać się właścicielem takiego auta. 📢 Najnowsze przetargi AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Do kupienia koparki, ciężarówki, żurawie, busy i terenówki Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na zakup różnorodnych maszyn, oferując entuzjastom możliwość zdobycia wojskowej floty pojazdów. Wśród oferowanych pojazdów znalazły się ciężarówki, żurawie, śmieciarki, samochody osobowe, samochody terenowe oraz koparki, co sprawia, że asortyment AMW jest niezwykle zróżnicowany.

📢 Rozlewisko Narwi w okolicach Tykocina. Zalane łąki w promieniu kilku kilometrów. Zobacz niesamowite zdjęcia i film z lotu ptaka Tykocin to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast na Podlasiu. I nie chodzi tylko o architekturę, historię, czy zabytki, których w mieście nie brakuje, lecz również o położenie geograficzne. Lokalizacja nad rzeką Narew czyni to miejsce wręcz magiczne, bez względu na porę roku.

📢 Otwarcie nowego ALDI w Białymstoku. To już czwarta lokalizacja w naszym mieście. Na klientów czekały atrakcyjne promocje Sieć ALDI otworzyła w środę 14 lutego kolejny sklep w Białymstoku. To już czwarty w mieście i dziewiąty w województwie podlaskim sklep popularnej marki. Na klientów czekały atrakcyjne promocje. Nowy sklep ALDI mieści się na ulicy Bacieczki 213. 📢 W mieście, a prawie jak na wsi. Najmniejsze miasta w województwie podlaskim. Zobacz ranking Które miasta z Podlasia, Suwalszczyzny i ziemi łomżyńskiej są najmniejsze biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców?

📢 Białystok 25 lat temu. Tak zmieniła się stolica Podlasia. Poznajecie te miejsca i tych ludzi? (zdjęcia) Zaglądamy do naszego archiwum i prezentujemy wam prawdziwe perełki. Kto rozpozna wszystkie miejsca uwiecznione na zdjęciach? 📢 TOP 20 białostockich stomatologów. Tych lekarzy dentystów pacjenci cenią najbardziej Najlepszy stomatolog w Białymstoku? Oczywiście, co pacjent, to opinia. Ale nie da się ukryć, że właśnie tych opinii szukamy, gdy szykujemy się na wizytę u dentysty. Dobry dentysta to taki, który ma wiedzę, doświadczenie, umiejętności, ale i dobre nastawienie do pacjenta. Dziś przygotowaliśmy zestawienie 20 stomatologów, którzy przyjmują w Białymstoku i których najbardziej cenią pacjenci. Skąd o tym wiemy? To laureaci naszego plebiscytu Hipokrates 2023, gdzie najlepszych lekarzy danych specjalizacji wybierali właśnie pacjenci. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Filmowy, fantastyczny zamek z nowej "Akademii Pana Kleksa" istnieje naprawdę! Zobacz imponującą budowlę w Gołuchowie Uwspółcześniona wersję dzieła Jana Brzechwy, w której wystąpiło wiele gwiazd. Na uwagę zasługują również wyjątkowe plenery, szczególne wrażenie robi Zamek w Gołuchowie, w którym zrealizowano liczne zdjęcia. Nie każdy wie, że nakręcono tu kilka scen z filmu "Akademia Pana Kleksa" z 1983!

📢 Taniec na studniówce III LO w Białymstoku robi furorę w sieci. Spektakularna choreografia i piosenka zaskoczyły wszystkich 10 lutego 2024 roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku przenieśli wszystkich uczestników studniówki w zupełnie nowy wymiar tańca i muzyki. Ich niesamowita choreografia, połączona z energetyczną piosenką, wzbudziły zachwyt i aplauz wśród zgromadzonych w Dworze Czarneckiego. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia za grosze pianina i organy elektroniczne W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są także instrumenty muzyczne. Koneserzy takiego sprzętu w konkurencyjnych cenach mogą kupić między innymi pianina. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z AMW 📢 Morsowanie w Wasilkowie. Nie brakowało atrakcji, a i humory dopisywały. Zobaczcie jak morsy przywitały kolejną, piękną niedzielę Podlaskie morsy tradycyjnie już spotkały się w niedzielę w Wasilkowie. Były ciepłe czapki, rękawiczki, a do tego... stroje kąpielowe i gorący doping. Śmiałków do zanurzenia się w zimnej wodzie nie brakowało. Bo mimo pogody, którą większość woli podziwiać przez okno, morsy mają gorące serca i żadne warunki im niestraszne.

📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Nowe przetargi AMW w lutym 2024. Można kupić terenówki, ciężarówki, busy Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowe przetargi na zakup wojskowych pojazdów, otwierając drzwi do szerokiego wyboru samochodów osobowych, terenowych, dostawczych i ciężarowych dla zainteresowanych nabywców. To doskonała okazja dla miłośników militarnej technologii oraz przedsiębiorców poszukujących solidnych i wytrzymałych pojazdów do różnorodnych zastosowań.

📢 Bo płynie w nas życie. W drugiej edycji akcji aż 75 osób honorowo oddało krew 75 osób oddało w sumie 33,75 l krwi. Druga już edycja akcji "Bo płynie w nas życie" przyniosła więc kolejny sukces. To zresztą nie dziwi. Jak powtarza wciąż prof. Piotr Radziwon, dyrektor RCKiK w Białymstoku, podlascy honorowi krwiodawcy są najbardziej oddani i hojni w całej Polsce. W sobotę znów mogliśmy na nich liczyć - nie zawiedli.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż sprzęt warsztatowy i ogrodowy. Duży wybór kosiarek, wiertarek, czy agregatów Sprzęt warsztatowy i ogrodowy stanowi dużą część w ofercie przetargowej Agencji Mienia Wojskowego. W tym artykule przedstawiamy ceny oraz zdjęcia sprzęt, który można kupić od wojska. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Studniówka Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Tak bawił się Gastronomik! Niecałe 100 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Sprawdź, co działo się w Belwederze. 📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze dziewczyny ze studniówek w Podlaskiem. Gwiazdy parkietu z końca stycznia 2024 Najpiękniejsze maturzystki na studniówkach. Studniówki to niezwykłe wydarzenie w życiu młodzieży, przesycone magią, urokiem i elegancją. W drugiej połowie stycznia 2024 roku uczniowie szkół średnich w Podlaskiem świętowali sto dni do matury. Jednak to nie tylko taniec, muzyka i radość były głównymi atrakcjami wieczoru. Niezaprzeczalnym elementem było również wyrafinowanie i wdzięk najpiękniejszych dziewczyn, które zachwyciły wszystkich obecnych swoim wyjątkowym stylem. 📢 Piękna strona sportu. Niesamowita historia Marii Żodzik. Od pracy przy frytkownicy do... być może wyjazdu na igrzyska w Paryżu Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i utalentowanej Marii Żodzik. 27-letnia, urodzona na Białorusi lekkoatletka, od kilku lat przebywa w naszym kraju, skacze wysoko i chce bronić barw Biało-Czerwonych.

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Pociąg przejeżdża po wiadukcie w Stańczykach. Zobacz archiwalne, unikalne nagranie sprzed prawie 100 lat Mosty kolejowe w Stańczykach to jedna z wizytówek turystycznych Polski północno-wschodniej. Ich wyjątkowa konstrukcja przywołuje na myśl rzymskie akwedukty. Ostatnie pociągi jeździły po tych wyjątkowych wiaduktach w 1945 roku. Natrafiliśmy na nagranie z lat 30-tych ubiegłego wieku, na którym widać przejeżdżający skład kolejowy po tzw. "Akweduktach Puszczy Romnickiej". Zobacz!

📢 Honorowi obywatele Białegostoku. Sprawdź kto dostąpił tego zaszczytu, a kto został go pozbawiony Honorowe obywatelstwo to szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju. Honoruje się za promowanie miejsca, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Władze Białegostoku 19 razy nadawały tytuł Honorowego Obywatela Miasta, przy czym dwa razy został on odebrany. Sprawdź listę. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza bal maturalny mają już za sobą. Zobacz zdjęcia Uroczysty polonez, przepiękne i eleganckie stroje, mnóstwo wspomnień oraz dobra zabawa do białego rana. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku swój bal maturalny mają już za sobą. Zobaczcie jak na swoim wielkim balu bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Maturzyści z "Elektryka" mają za sobą swój pierwszy "dorosły bal" W ostatnią niedzielę (21.02) w Dworku Tryumf w podbiałostockim Księżynie bawili się uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Bal przedmaturalny to wyjątkowe wydarzenie w życiu młodego człowieka. Zobacz zdjęcia ze Studniówki popularnego "Elektryka".

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze pary ze studniówek w województwie podlaskim pierwszej połowy stycznia Styczeń to miesiąc, w którym młodzież z województwa podlaskiego uroczyście świętuje zakończenie etapu szkolnego na magicznych studniówkach. To szczególny moment, który nie tylko symbolizuje koniec trudów szkolnych lat, lecz także niesie ze sobą atmosferę piękna, elegancji i radości. Przechadzamy się pośród najbardziej zachwycających par, które błyszczały na parkietach podczas studniówek w pierwszej połowie stycznia w województwie podlaskim.

📢 Wielka firma państwowa sprzedaje nieruchomości na Mazurach. Do kupienia działki i domki w atrakcyjnej lokalizacji Marzenia o niewielkim domku na Mazurach są na wyciągnięcie ręki. Właśnie wśród oferowanych na sprzedaż nieruchomości przez Pocztę Polską można właśnie znaleźć takie nieruchomości. Przedstawiamy ofertę nieruchomości od Poczty Polskiej. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Moniki i Tomka z Pokaniewa. Już niedługo ruszy sprzedaż produktów Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie Monika i Tomek Cieślikowie z Pokaniewa w nowym roku pochwalili się nową inwestycją w gospodarstwie. Jak zapowiadają rolnicy w najbliższym czasie w ich gospodarstwie będzie można kupić twaróg, masło, czy śmietanę.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w Podlaskiem. Urokliwe i pełne klimatu nieruchomości za mniej niż 150 tysięcy zł. Oferty grudzień 2023 To już ostatnia w 2023 roku oferta najtańszych domów na sprzedaż w województwie podlaskim - wyselekcjonowana przez nasz portal - na podstawie serwisu otodom. Nieruchomości można nabyć już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To atrakcyjna cena, zważywszy na spokój i wyjątkowy charakter naszego regionu. O walorach przyrodniczych Podlasia powiedziano i napisano już wiele i nikogo nie trzeba przekonywać o niezwykłości tego miejsca. Najtańsze domy może nie mają luksusów, ale posiadają swojski klimat i panuje tam niepowtarzalna atmosfera, której nie kupisz za żadne pieniądze. Zobaczcie najnowsze oferty z grudnia 2023, domów z dużą działką w Podlaskiem, których cena nie przekracza 150 tysięcy złotych. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 Prawosławni wspominają świętego Dymitra Sołuńskiego. Tłumy wiernych i służby mundurowe w białostockiej cerkwi wojskowej Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj (8.11) świętego męczennika Dymitra z Tesalonik. Uroczyste nabożeństwo odbyło się w białostockiej cerkwi wojskowej przy ulicy Warszawskiej, a przewodniczył mu abp białostocko-gdański Jakub. W świątyni pojawili się przedstawiciele służb mundurowych ponieważ św. Dymitr uważany jest za patrona służących w wojsku żołnierzy wyznania prawosławnego.

📢 PKP tanio sprzedaje mieszkania, lokale i działki. To prawdziwe okazje. Nieruchomości wystawione na sprzedaż w woj. podlaskim Ceny nieruchomości rosną w zastraszającym tempie. Niewiele osób pamięta, że co jakiś czas PKP wystawia na sprzedaż swoje budynki i działki. Można trafić na ciekawe okazje! Zebraliśmy dla was najciekawsze propozycje. Do wzięcia są nieruchomości w bardzo ciekawych lokalizacjach. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu.

📢 Studniówka V LO w Białymstoku w Dworze Czarneckiego. Uczniowie na sto dni przed maturą zatańczyli poloneza ... z nauczycielami W niedzielę (22.01) uczniowie klas maturalnych z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczestniczyli w swoim pierwszym wielkim balu w życiu. W przestronnych wnętrzach Dworu Czarneckiego w Porosłach zorganizowali Studniówkę 2023, a stało się to dokładnie na sto dni przed egzaminami maturalnymi. Pięknie ubrane młode panie i eleganccy młodzi panowie zapełnili efektowną salę. 📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor.

📢 Dzieciobójczyni Katarzyna Waśniewska ukrywała się na Podlasiu. Mija 10 lat od zatrzymania matki zamordowanej Madzi z Sosnowca Mija 10 lat od zatrzymania na Podlasiu Katarzyny Waśniewskiej. Porwanie Madzi z Sosnowca - tym kłamstwem żyła cała Polska. Gdy prawda wyszła na jaw, że to matka zamordowała sześciomiesięczną córeczkę, Waśniewska uciekła do Turośni Dolnej pod Białymstokiem, gdzie ukrywała się przed policją. Zobacz w jakich warunkach mieszkała 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".

📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników. 📢 Golec uOrkiestra w Białymstoku. Zobacz, co działo się na koncercie kolęd i pastorałek (zdjęcia) Niezwykłe góralskie dźwięki wypełniły Operę i Filharmonię Podlaską. Zespół Golec uOrkiestra w Białymstoku (7.01) zagrał najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży