Prasówka 18.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krzysztof Jurgiel: Jak mi powiedzą, dlaczego zostałem zawieszony, zwołam konferencję prasową”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Krzysztof Jurgiel: Jak mi powiedzą, dlaczego zostałem zawieszony, zwołam konferencję prasową Formalnie nic nie wiem. Siedzę i czekam na jakieś powiadomienie, bo oficjalnie nic nie wiem o tym, że zostałem zawieszony w mojej partii. Nie znam też powodu, dla którego to uczyniono, więc nie czuję się zawieszony – mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości mijającej kadencji Krzysztof Jurgiel.

📢 Jelonka. Olbrzymi pożar lasu w powiecie hajnowskim. Między Hajnówką a Kleszczelami spłonęło 10 ha lasu. Spłonął także wóz strażacki 30 zastępów straży z powiatów: hajnowskiego, bielskiego i białostockiego gasi pożar lasu w okolicach miejscowości Jelonka. W akcji biorą udział samoloty gaśnicze Lasów Państwowych oraz policyjny śmigłowiec.

📢 Piasek, trener z „Tańca z Gwiazdami” i Natalia z „M jak miłość”. Te gwiazdy publicznie dokonały coming outu. Zobacz, kto jeszcze Niedawno taką informacją zaskoczył Michał Kassin, czyli taneczny partner Roksany Węgiel z „Tańca z Gwiazdami”, wcześniej byli to między innymi Andrzej „Piasek” Piaseczny czy też grająca przez lata Natalię z „M jak miłość” aktorka Marcjanna Lelek. Zobacz, jakie gwiazdy przyznały się publicznie do swojej nieheteroseksualnej orientacji. Zestawienie publikujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, przypadającego 17 maja.

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczęte. Parada studentów przed Teatrem Dramatycznym. Przez miasto przeszedł barwny i głośny pochód Studenci przejęli władzę nad miastem. Symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta i paradą, żacy zaczęli białostockie juwenalia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Miasto chce przebudować kolejny plac w centrum Białegostoku. Na skróty. Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ma przejść gruntowną metamorfozę. Miasto zamawia koncepcję jego przebudowy. Zabytkoznawcy z kolei podnoszą dlaczego to złe rozwiązanie i podpowiadają jakie kroki powinno podjąć miasto projektując tę przestrzeń. 📢 Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jest okazja do żartów. Jak jeżdżą rowerzyści? Zobacz najlepsze memy Dziś (17.05) obchodzony jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Taki dzień to okazja do promowania nie tylko zdrowego stylu życia, ale też pozytywnego wpływu dwukołowego transportu na środowisko. Ale rowerzyści i jazda na rowerze nie zawsze jest postrzegana jako pozytywny styl życia, zwłaszcza przez kierowców. Jak internauci oceniają jazdę rowerzystów? Zobacz najlepsze memy o rowerzystach.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczynają się paradą studentów. Będą utrudnienia na ulicach Białegostoku. Zobacz gdzie Dziś (17.05) rozpoczyna się jedna z największych imprez w regionie - Juwenalia 2024 w Białymstoku. O godz. 15 studenci zaczynają świętować barwną paradą, która przejdzie ulicami miasta. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia. Zobaczcie gdzie. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 17.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Miasto wymówiło działkowcom dzierżawę gruntu przy Przędzalnianej. Chce go sprzedać. Plan miejscowy dopuszcza tu blok Miasto pozbywa się ogródku działkowego z terenu przy Przędzalnianej. Bo wystawi działkę na sprzedaż. W planie miejscowym przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne. Tyle że nie jest działką budowlana, bo nie ma dostępu do drogi publicznej. Dlatego ma być zbyta w celu poprawienia warunków sąsiednich gruntów. Dzierżawcy nie rozumieją dlaczego, maja opuścić teren przed swoimi domami, o który dbali od dekad.

📢 Policyjne kontrole prędkości na podlaskich drogach. Potrwają całą dobę Uwaga kierowcy. Od dziś, od godz 6:00 przez całą dobę policja prowadzić będzie na podlaskich drogach wzmożone kontrole prędkości. 📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 17 do 25 maja. Tu zabraknie światła W najbliższych dniach białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 15 a 22 marca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne. 📢 Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Sławomir Klekotka awansował na stopień generała brygady Już nie pułkownik a generał brygady SG Sławomir Klekotka. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał właśnie awans. Stało się to podczas czwartkowych (16.05) centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Gdańsku. Nominację wręczył mu prezydent Andrzej Duda w obecności szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Pełna muzyki zabawa na Juwenaliach, wizyta na pikniku, a może noc spędzona w muzeum? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach.

📢 Krzysztof Jurgiel zawieszony w prawach członka PiS. Decyzję podjął Jarosław Kaczyński Krzysztof Jurgiel został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął Jarosław Kaczyński. Jurgiel był w przeszłości m.in. ministrem rolnictwa. 📢 Uniwersytet w Białymstoku zawarł porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych Podlaska uczelnia będzie współpracować z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Porozumienie przewiduje m.in. wzajemną wymianę informacji na temat najnowszych osiągnięć naukowych, realizację wspólnych inicjatyw naukowych i badawczych, współpracę przy organizacji konferencji, szkoleń, a także przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących wiedzy o leśnictwie oraz o środowisku przyrodniczym, a także przyjmowania studentów UwB na praktyki w RDLP.

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Juwenalia w Białymstoku. Studenci odliczają godziny do startu wielkiej dwudniowej imprezy Już niedługo na dwa dni władze nad miastem przejmą studenci. W piątkowe popołudnie na Kampusie Politechniki Białostockiej rozpoczną się Juwenalia. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Fiskus obniżył ceny o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj 2024. Chętni do zakupu tanich używanych aut powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Jagiellonia przed meczem z Piastem Gliwice. Trener Adrian Siemieniec: Pełna koncentracja tylko na najbliższym meczu Wiemy gdzie jesteśmy i koncentrujemy się na tym meczu, który jest przed nami – mówią zgodnie trener Adrian Siemieniec i piłkarz Aurelien Nguiamba. 📢 Koncert Marka Bilińskiego w Zmianie Klimatu. W Białymstoku wystąpił pionier polskiej muzyki elektronicznej W białostockim klubie Zmiana Klimatu koncert dał Marek Biliński. Zobacz, co działo się na koncercie ojca muzyki elektronicznej w Polsce. 📢 Nowy kompleks sportowy przy SP Choroszcz. Uroczyste otwarcie już w piątek Piłka nożna, siatkówka, a także szeroko rozumiana lekka atletyka: biegi sprinterskie i długodystansowe, skok w dal, trójskok i pchnięcie kulą – między innymi takie aktywności i umiejętności sportowe już mogą kształtować uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Właśnie został oddany do użytku nowo powstały kompleks sportowy przy SP Choroszcz – Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński serdecznie zaprasza na jego oficjalne otwarcie: w piątek 17 maja 2024 roku o godz. 13.00.

📢 Uwaga! Mąka wycofana ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 maja 2024 roku informują o mące z ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Nowi wiceprezydenci Białegostoku. Zobacz, jak wyglądało ślubowanie Nowi wiceprezydenci Białegostoku złożyli właśnie ślubowania, obejmując stanowiska w magistracie. Towarzyszyli im radni, dyrektorzy departamentów oraz przedstawiciele ich „politycznych rodzin”. Chwilę wcześniej ze stanowiskami pożegnało się dwóch wieloletnich współpracowników prezydenta. 📢 Nowe memy o pielęgniarkach, służbie zdrowia, szpitalach i lekarzach. Zobacz śmieszne zdjęcia, najlepsze gify i grafiki Najlepsze memy o szpitalach, lekarzach, pielęgniarkach i kolejkach do specjalisty. Zobacz jak widziana jest publiczna służba zdrowia oczami naszych Internautów.

📢 Ruch Higienistek krytycznie odnosi się do projektu rozporządzenia ministerstwa zdrowia. Wyjaśniają, że odbierze im część komepetencji W czwartek 16 maja odbyła się konferencja działaczy Polski 2050 oraz przedstawicielek Ruchu Higienistek. Zwrócono uwagę na problem kształtu rozporządzenia, które ma zostać uchwalone przez ministerstwo zdrowia. Higienistki stomatologiczne podkreślają, że uchwała nr 10 Rady do spraw Rozwoju Stomatologii, która może być wytyczną do rozporządzenia, odbiera im kompetencje zyskane w procesie kształcenia.

📢 Nie będzie referendum w sprawie podziału gminy Supraśl Planowane na 2 czerwca referendum, w którym mieszkańcy mieli powiedzieć czy chcą podziału gminy Supraśl, nie odbędzie się. Zamiast niego gmina zapowiada konsultacje społeczne. Mają ruszyć już w przyszłym tygodniu 📢 Pociąg Białystok-Ostrołęka 18 marca wrócił do rozkładu, a od 18 maja zastąpią go autobusy z logo Polregio. Co takiego się wydarzyło? Niedługo, bo tylko 2 miesiące, nacieszyli się podróżni bezpośrednim kolejowym połączeniem Białystok-Ostrołęka przywróconym po 24 latach przerwy. 18 maja na trasie zamiast pociągów Polregio będą tu kursować autobusy zastępcze. To przez prace torowe na stacji Łapy (prowadzone w ramach modernizacji „Rail Baltica”). Według zapowiedzi PKP, utrudnienia potrwają 3 tygodnie. 📢 Agencja Mienia Wojskowego znowu pozbywa się aut. Do wyboru egzemplarze z różnych segmentów Polska armia ma na sprzedaż samochody. Praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, bo Agencja Mienia Wojskowego oferuje egzemplarze z kilku segmentów. Stan aut jest różny, ale ceny są atrakcyjne. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie.

📢 "Małe zbrodnie małżeńskie" w Teatrze Dramatycznym to niewykorzystany potencjał świetnego tekstu. Jest nierówno, a szkoda Zapowiadało się świetnie. Dobry tekst, aktorzy, reżyserka która z niejednego pieca chleb jadła. Do tego ascetyczna scenografia, ciekawe i wyraziste kostiumy oraz świetne wizualizacje i ciekawe rozwiązania choreograficzne. I w sumie nie wiadomo do końca co nie zagrało. Może wszystko razem. Może zabrakło reżyserskich wskazań, może jeszcze kilku prób. Faktem jest, że "Małe zbrodnie małżeńskie" białostockiego Teatru Dramatycznego w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz były bardzo nierówne i... no cóż, momentami nużące.

📢 W Białymstoku można wynająć lokale w pięknie wyremontowanej kamienicy Do wzięcia są pomieszczenia w kamienicy przy ulicy Waryńskiego 7. Miasto wynajmuje dziesięć lokali. W wyremontowanej, zabytkowej kamienicy zaplanowano lokale usługowe. Stawki za metr kwadratowy powierzchni są atrakcyjne. Czy będą chętni? Okaże się na początku czerwca.

📢 Metamorfoza Mai Rutkowski. Jak kiedyś wyglądała żona najpopularniejszego w Polsce detektywa? Aż trudno uwierzyć, że to ona! Ostatnio bardzo głośno jest o Mai Rutkowski. Nie tylko za sprawą jej ślubu, komunii dziecka, ale także zmiany w wizerunku. Żona detektywa Rutkowskiego na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Kobieta w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury.

📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik nad oceanem. Zachwycający dom jurora „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik zainwestował na rajskiej wyspie Dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 16.05.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Oto aktorzy z kultowego serialu "Klan", którzy już nie żyją. Zobacz kogo nie ma już wśród nas Pierwsze odcinki serialu TVP pod tytułem "Klan" wyemitowano w 1997 roku. Od tamtego czasu przez plan zdjęciowy tej produkcji przewinęło się wielu aktorów. Kilkunastu z nich już nie żyje. Zobacz, którzy aktorzy zagrali w "Klanie" i już nie żyją

📢 Mieszkańcy walczyli o budowę ul. Nadrzecznej w Białymstoku. Teraz miasto przeprowadza konsultacje społeczne. Bo szykuje się do inwestycji Miasto szykuje się do przebudowy ul. Nadrzecznej. Będzie miała 380 metrów długości i połączy trasę generalską z ulicą Saturna. Po jednej stronie znajdują się zabudowa jednorodzinna, po drugiej stronię łąki ciągnące się aż do rzeki Białej. Obecną nawierzchnię gruntową zastąpi podłoże z kostki brukowej. Z jednej strony będzie chodnik, z drugiej miejsca postojowe. Na temat przygotowanej koncepcji przebudowy ulicy mieszkańcy Białegostoku mogą się wypowiedzieć w ramach konsultacji społecznych zarządzonych przez prezydenta Białegostoku.

📢 Kim są i jak wyglądają rektorzy białostockich uczelni wyższych. Kto rządzi uniwersytetem, politechniką czy akademią? Sprawdź! Funkcja rektora jest bardzo ważna i prestiżowa. Aby zarządzać uczelnią wyższą trzeba mieć pewne predyspozycje, 'głowę na karku", ale i zaufanie oraz szacunek współpracowników. Sprawdziliśmy kto sprawuje funkcje rektorów i prorektorów w białostockich uczelniach. Zobacz listę!

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia! 📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je!

📢 "Rajd Patrolowy Szlakiem Marszałka J. Piłsudskiego". Wyprawa motocyklem BSA Sloper z lat 30. w stroju z epoki. Przystanek w Białymstoku Przejedzie w jedną stronę setki kilometrów, wyprawa potrwa około tygodnia. Z Gdańska do Estonii na motocyklu z lat 30. i w historycznym stroju podróżnik i pasjonat Marcin Klimczak zajedzie do Białegostoku. W czwartek, 16 maja retro-podróżnik zaplanował postój pod białostockim Ratuszem. 📢 Jagiellonia Białystok gra o marzenia. Dwa kroki do historycznego mistrzostwa Polski Dwa kroki dzielą Jagiellonię Białystok od mistrzostwa Polski. Pierwszy trzeba postawić z Piastem Gliwice, drugi z Wartą Poznań. A na końcu tej krótkiej już drogi czeka nie tylko chwała, ale i sporo pieniądze. Klub z Jurowieckiej 21 otrzyma około 30 milionów złotych.

📢 104. rocznica ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Zobacz zdjęcia z uroczystości W Białymstoku i na Podlasiu wciąż jest żywa pamięć o ułanach, wyjątkowej formacji wojskowej, która zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach Polski. W ostatnią sobotę (11.05) odbyły się uroczystości w 104. rocznicę ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich. Zobacz bogatą fotogalerię

📢 Ranking białostockich techników. Zobacz, jak w tym roku wygląda zestawienie szkół W rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl możemy dowiedzieć się, które technikum w mieście jest najlepsze. Wejdź w galerię i zobacz, jak w zestawieniu wypadły poszczególne białostockie szkoły.

📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Zwiedzanie schronu przeciwlotniczego pod siedzibą RDLP. Zobacz zdjęcia, jak wygląda schron w środku To gratka nie tylko dla amatorów eksploracji miejsc na co dzień niedostępnych. W Noc Muzeów będzie można wejść do schronu przeciwlotniczego zlokalizowanego pod siedzibą Lasów Państwowych w Białymstoku. Największą atrakcją tego wieczoru będzie możliwość wyjścia specjalnym wyłazem awaryjnym, przewidzianym na wypadek zawalenia budynku. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Choroszcz. Burmistrz chce budować kolejną strzelnicę. Mieszkańcy: Nie ma ważniejszych inwestycji? Burmistrz Choroszczy chce w Rogowie Majątku zbudować strzelnicę. Niektórzy mieszkańcy gminy mają na tan temat inne zdanie i obawy, że np. takie sąsiedztwo obniży wartość ich działek. - To nie ma w gminie ważniejszych rzeczy – pytają w mailu do redakcji. 📢 Białostocka pielęgniarka zginęła w wypadku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało pełną bólu wiadomość Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku żegna jedną ze swoich pielęgniarek. 35-letnia Justyna Radel zginęła w wypadku motocyklowym w Nowodworcach. 📢 Wybory Europarlamentarne. Adam Andruszkiewicz (PiS) zainaugurował kampanię wyborczą. Kandydata wspiera obecny europoseł Krzysztof Jurgiel We wtorek 14 maja oficjalnie swoją kampanię wyborczą kandydat PiS w wyborach do Europarlamentu Adam Andruszkiewicz. Parlamentarzysta podkreślił, że jest przeciwnikiem potencjalnemu przyjęcia przez Polskę euro, Zielonemu Ładowi, jak i narzucaniu kwot migrantów. Kandydaturę Andruszkiewicza poparł obecny europoseł PiS Krzysztof Jurgiel.

📢 Noc Muzeów już w sobotę, 18 maja. Będzie się dużo działo, nie zabraknie zwiedzania wystaw, ale też wydarzeń specjalnych. Zobacz program! Już w najbliższą sobotę, 18 maja, będzie można odwiedzić nocą muzea, ale nie tylko. Zapraszają również galerie sztuki, czy placówki kultury, uniwersytety a nawet... komenda policji! O miejskich atrakcjach, podczas wtorkowej (14.05) konferencji prasowej w Muzeum Wojska opowiedzieli m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przedstawiciele miejskich instytucji kultury. 📢 Zabójstwo na Wysokim Stoczku w Białymstoku. Zadał żonie kilkanaście ciosów siekierą w głowę. 79-latek tymczasowo aresztowany Na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty w sprawie zabójstwa 73-letniej mieszkanki Białegostoku. Sprawca zadał kobiecie kilkanaście uderzeń siekierą w głowę - ujawnia prokuratura. Podejrzany o dokonanie zbrodni 79-letni mąż ofiary przyznał się do winy. We wtorek (14.05) sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu. 📢 Droga S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo. Umowa na budowę odcinka trasy ekspresowej podpisana. Inwestycję zrealizuje Unibep. To będzie nieco ponad dziewięć kilometrów drogi ekspresowej, która poprowadzi od węzła Białystok Północ (Sochonie) do węzła Dobrzyniew0 Duże. Przez tereny leśno-rolnicze gminy Wasilków i Dobrzyniewo Duże. Ten fragment S19 wybuduje firma Unibep, która zawarła we wtorek 14 maja kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tym samym drogowy oddział giganta z Bielska Podlaskiego jest odpowiedzialny za budowę całej północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku w ramach drogi ekspresowej S19.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2024. Poznaj zawodniczki powołane do kadry w siatkówce kobiet na Ligę Narodów Reprezentacja Polski siatkarek szykuje się do rozgrywek Ligi Narodów 2024. W kadrze narodowej na prestiżowy cykl znalazło się aż 30 zawodniczek. Zobacz, kogo będzie można oglądać na parkiecie w biało-czerwonych barwach w najbliższych miesiącach, w galerii prywatne zdjęcia z Instagrama. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - polski. Odpowiedzi, arkusz CKE, pytania, zagadnienia. Co było na polskim i gdzie szukać arkuszy CKE? Mamy arkusz Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego odbył się 14 maja we wtorek i trwał 120 minut. Jakie zagadnienia i lektury były na egzaminie? Kiedy i gdzie szukać arkuszy CKE z egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak wygląda harmonogram egzaminów ósmoklasisty? Gdzie znaleźć przecieki z egzaminu i czy warto za nie płacić? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

📢 W Białymstoku powstał blok z widokiem wprost na więzienie Wysokie ogrodzenie zakończone drutem kolczastym – taki widok z okien będą mieć mieszkańcy nowego bloku przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Urzędnicy z magistratu twierdzą, że nie było podstaw, by nie wydać pozwolenia na budowę bloku z widokiem na więzienie. 📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 Zabójstwo kobiety na Wysokim Stoczku w Białymstoku. O zbrodnie podejrzewany 79-letni mąż ofiary. Mężczyzna został zatrzymany Zwłoki 73-latki znaleziono w niedzielę (12.05) mieszkaniu przy ul. Swobodnej w Białymstoku. O dokonanie zbrodni podejrzewany jest mąż kobiety. - Trwają czynności procesowe z 79-latkiem - informuje prokuratura, która zamierza postawić mężczyźnie zarzut zabójstwa. Sąsiedzi małżeństwa są poruszeni śmiercią pani Zofii. - Bała się męża, znęcał się nad nią psychicznie - mówią.

📢 Wybory Europarlamentarne. Lewica stawia na ludzi młodych O kształceniu i równych szansach w Unii Europejskiej mówili kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego. W Białymstoku wspierał ich Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 📢 Studenci Politechniki Białostockiej pomogli Lakusiowi. Stworzyli wózek, dzięki któremu pies bez łapki znowu może biegać Lakuś może z powrotem cieszyć się życiem. Dzięki umiejętnościom studentów ze studenckiego koła naukowego ORTHOS działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, 11-letni dorodny pies dostał „uszyty na miarę” wózek. 📢 Śmiertelny wypadek na stacji kolejowej w Białymstoku Tragedia na stacji kolejowej w Białymstoku. Mężczyzna wpadł pod pociąg. Okoliczności wypadku zbada komisja kolejowa i policja

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia! 📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie).

📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Śmiertelny wypadek na krajowej 19. Skoda dachowała W nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej nr 19 doszło do wypadku, w wyniku którego zginęła 37-letnia kobieta. 📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu? Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat są podzielone. Jedni rozwiązanie chwalą. Inni - mają inny pomysł. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego. 📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Najlepsze sąsiedztwo dla papryki w ogrodzie. Co sadzić, żeby rośliny zdrowo rosły? Tego nigdy nie sadź obok papryk Najlepszy czas na wysiew papryki to koniec maja i początek czerwca, ponieważ roślina ta potrzebuje dobrze nagrzanej ziemi i słońca, żeby się przyjąć i zdrowo rosnąć. Żeby nasze zbiory papryki były jeszcze bardziej udane, warto sadzić ją w towarzystwie innych roślin, które będą sobie wzajemnie pomagać również w odstraszaniu szkodników. Są jednak i takie rośliny, których sadzenie w pobliżu papryki nie jest dobrym pomysłem. Sprawdzamy co sadzić, a czego nie sadzić w sąsiedztwie papryki.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Białymstoku. Na co zwrócić uwagę podczas kupowania działki? W dzisiejszym świecie, pełnym betonu i szkła, posiadanie własnego kawałka zieleni jest luksusem. Szczególnie wiosną, gdy dni stają się dłuższe i cieplejsze, a przyroda budzi się do życia, chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Alternatywą dla drogich podmiejskich działek są rodzinne ogródki działkowe, które stanowią oazę spokoju, harmonii i zdrowego trybu życia w mieście. Sprawdźcie dlaczego warto nabyć taką działkę i na co zwrócić uwagę podczas jej kupowania.

📢 Białystok. Tak wygląda skwer im. Pawła Adamowicza po modernizacji. Zobacz nowe zdjęcia po zmianach Zmienił się skwer im. Pawła Adamowicza w centrum Białegostoku. Zobacz, jak wygląda po modernizacji. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Białymstoku. Nagrodziliśmy najlepszych! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Podlaskiem. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w województwie podlaskim? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach hotelu Traugutta3 w Białymstoku. 📢 "Klan". Zdobyła popularność jako zakonnica Dorota Lubicz. Bez habitu Agnieszka Wosińska wygląda zupełnie inaczej Przez lata kojarzona była głównie z rolą zakonnicy Doroty Lubicz w "Klanie". Trzeba jednak przyznać, że bez szarego habitu wygląda zupełnie inaczej! Aktorka Agnieszka Wosińska zagrała w szeregu popularnych filmów i seriali. 52-latnia aktorka niedawno przeżyła osobistą tragedię.

