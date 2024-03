Prasówka 18.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 18.03.2024”?

Prasówka 18.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 18.03.2024 Które drogi w województwie podlaskim 18.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 63, Łomża-Zambrów (155. km na odc. 1,4 km) Prace szybko postępujące zweiązane z przebudową drogi , wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, zwężenie jezdni lewej oraz ustawiono sygnalizację świetlną. Utrudnienie potrwa do 10.04.2024 do godz.17:00.

📢 Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Zwyciężyła Julia Jakubiak z Łomży. Zobacz zdjęcia z gali wyborów Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024 wybrane! Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024, a także Miss Polonia Tiens Województwa Podlaskiego 2024 została 21-letnia Julia Jakubiak z Łomży.

📢 Warsztaty "Siła jest kobietą" w Białymstoku. W hotelu "Merkury" spotkało się ponad sto kobiet. Znakomite osobistości wśród gości Mnóstwo motywacji, dobrych rad, spotkań, uśmiechów i kobiecego wsparcia - tak można podsumować kolejne już spotkanie z cyklu Siła jest kobietą. Tym razem organizatorzy zaprosili białostoczanki do hotelu Merkury.

Prasówka 18.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 IV liga. Wigry wygrały w Grabówce, KS Wasilków w Śniadowie, a Ruch w Grajewie Faworyci IV ligi nie pogubili punktów w pierwszych w rundzie wiosennej meczach wyjazdowych. Wigry Suwałki wygrały 3:1 w Grabówce, a KS Wasilków - 3:0 w Śniadowie. W hicie 19. kolejki Warmia Grajewo przegrała z Ruchem Wysokie Mazowieckie 1:2. W meczu tym sędzia pokazał aż 14 żółtych i jedną czerwoną kartkę.

📢 Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Zobacz zdjęcia z niedzielnego spotkania nad rzeką Supraśl Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Chętnych do wskoczenia do zimnej wody nie brakuje. W niedzielę 17 marca 2024 nad rzeką Supraśl kilkunastu śmiałków jak zwykle nie zawiodło, choć pogoda nie była najlepsza. 📢 II Targi Pisanki Lipskiej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Było kolorowo, ludowo i świątecznie Były pisankarki z Lipska nad Biebrzą, a do nich dołączyli inni twórcy. Przywieźli to, co potrzebne na Wielkanoc: wiklinowe koszyki na święconkę, szydełkowe serwetki, a także palmy, drewniane zabawki, makatki i rzeźby. W zagrodzie z Pieczysk w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej niedzielę 17 marca odbyły się II Targi Pisanki Lipskiej. 📢 Adrian Zandberg w Białymstoku o wyborach, prawach kobiet, marszałku Hołowni i bezpieczeństwie By wesprzeć kandydatów do sejmiku, rady miasta oraz na urząd prezydenta miasta przyjechał do Białegostoku Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem oraz poseł Nowej Lewicy. Przy okazji konferencji prasowej poruszył również tematy związane nie tylko z polityką regionalną, ale i ogólnopolską. Mówił o prawach kobiet, decyzjach marszałka Szymona Hołowni oraz wydatkach na uzbrojenie.

📢 Dzień Świętego Patryka 2024: symbole, historia, ciekawostki. Kiedy wypada i jak się go obchodzi? Święto z Irlandii słynne na cały świat! Dzień Świętego Patryka obchodzony jest zawsze w marcu. To święto narodowe Irlandii, ale jego obchody wykraczają daleko poza jej granice. Tego dnia świętuje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce. Skąd wziął się Dzień Świętego Patryka, jakie symbole mu towarzyszą i jak się go obchodzi? Poznaj ciekawostki o tym wyjątkowym święcie.

📢 Futsal. Jagiellonia Futsal Białystok - BSF Bochnia 2:5. Ta porażka oznacza degradację do I ligi Stało się to, co się stać musiało. Jagiellonia Futsal Białystok przegrała z zespołem BSF Bochnia 2:5 i straciła nawet teoretyczną szansę na pozostanie w ekstraklasie. Pożegnanie z elitą wypadło honorowo, bo Żółto-Czerwoni walczyli i przy odrobinie szczęścia mogli przełamać fatalna serię 11. porażek z rzędu. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Giełda przy Andersa. Ile kosztują owoce, warzywa i palmy wielkanocne? Zobacz, co można było kupić w niedzielę Świeże warzywa i owoce, miody, swojskie pieczywo i wędliny - to tylko niektóre produkty, które można kupić na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Pojawiły się też palmy wielkanocne. Jak kształtowały się ceny lokalnych płodów rolnych w niedzielę 17 marca na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku?

📢 Radomiak - Jagiellonia 0:2. Taras Romanczuk: Nikt z nas nie odstawiał nogi To był ważny mecz w kontekście naszego miejsca w tabeli. Zdawaliśmy sobie sprawę z rangi tego spotkania. Słowa uznania należą się zawodnikom, którzy się nie poddali i walczyli o każdą piłkę, nie odpuścili w żadnym momencie - mówi kapitan Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk, po wyjazdowym zwycięstwie 2:0 z Radomiakiem Radom w 25. kolejce PKO Ekstraklasy. 📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, wkrótce zdejmiemy ciepłe szale i czapki. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Tragiczny pożar domu w Uhowie. Nie żyje 65-letni mężczyzna Jedna osoba zginęła w pożarze domu, do jakiego doszło minionej nocy w Uhowie w powiecie białostockim. To 65-letni mężczyzna. W budynku przebywała jeszcze jedna osoba, ale udało się jej opuścić płonące mieszkanie.

📢 Oszustwo na wypadek. Kobieta udawała córkę seniorki. Tylko przypadek uchronił 87-latkę przed stratą dużej gotówki Wykorzystują zaufanie i chęć niesienia pomocy bliskim. Tak działają oszuści. Chcieli wyłudzić pieniądze m.in. od 87-latki z pow. białostockiego. Zbieg okoliczności sprawił, że córka, która miała rzekomo spowodować wypadek i zostać zatrzymana, pojawiła się w domu seniorki, a ta nie straciła oszczędności. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Samochody i przyczepy do kupienia okazyjnie. W dobrej cenie jest też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych.

📢 Dawne nazwy białostockich ulic. Gdzie były Armii Czerwonej, Lenina, czy Podedwornego? Zobacz, kiedy się zmieniły Nazwy białostockich ulic zmieniały się bardzo często. Jeszcze niedawno przechadzaliśmy się ulicami Nowotki, Lenina, czy Podedwornego, a główną ulicą miasta była Aleja 1-go maja. Dziś te i wiele innych ulic nadal istnieje, ale nazywają się zupełnie inaczej. Poznajcie historię ulic Białegostoku. 📢 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 0:2. Jaga wygrywa i zostaje na pozycji lidera. Trzy nieuznane gole dla Jagi! Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Radomiaka Radom 2:0 i bez względu na inne wyniki pozostanie po 25. kolejce na pozycji lidera ekstraklasy. Zwycięstwo białostoczanom zapewnili Mateusz Skrzypczak i Kaan Caliskaner, którzy trafili w tym meczu do siatki. Jagiellończycy strzelili jeszcze trzy inne gole, ale żadnego z nich sędzia nie uznał.

📢 Kandydaci PiS do władz Białegostoku przestawili swój program dla osiedla Dziesięciny i Antoniuk Przywrócenie komisariatu policji na os. Antoniuk, a na Dziesięcinach modernizacja ryneczku przy ul. Gajowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jarzębinowej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, remont boisk i poprawa dostępności do infrastruktury sportowej - to tylko klika z propozycji kandydatów do białostockiej rady miasta startujących z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Oto spektakularne metamorfozy kobiet. Wystarczy odrobina cierpliwości i pomysł na dobry makijaż Oczywiście, trzeba poświęcić czas, by nauczyć się dobrze robić make up, a potem, by go wykonywać, ale wiedząc, jaki będzie efekt, chyba warto? Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 Jarmark Kaziukowy w Białymstoku. Trwa kiermasz przed Teatrem Dramatycznym. Można już poczuć wiosnę i święta Palmy, pisanki, wielkanocne ozdoby, regionalne przysmaki i wyroby rękodzielników z całej Polski. To wszystko można od soboty znaleźć na Wielkim Jarmarku Kaziukowym przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dwudniowy kiermasz czeka na odwiedzających do niedzieli. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Próbna matura z biologii i chemii na UMB w Białymstoku. Do egzaminu podeszło ponad stu uczniów z klas maturalnych Ponad stu uczniów z ostatnich klas szkół średnich zdawało w sobotę maturę próbną z biologii i chemii, przygotowaną przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Do sprawdzianu wiedzy przystąpili przede wszystkim uczniowie, którzy planują zdawać na medycynę.

📢 Piękne sukienki w większych rozmiarach. Idealne na wiosnę! Zobacz propozycje na różne okazje Osobom, które noszą nieco większe rozmiary, czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek nie brakuje. Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji? 📢 Ogólnopolski protest rolników zaostrza się. W środę 20 marca w woj. podlaskim będzie można spotkać wiele blokad W środę 20 marca nastąpi kolejne zaostrzenie ogólnopolskiego protestu rolników. Zablokowane zostanie wiele dróg w woj. podlaskim m.in. zostanie wstrzymany ruch w obie strony na trasie S8. W związku z tym, że protesty rolników są oddolne, to z pewnością z czasem będą pojawiać się informacje o kolejnych blokadach. Rolnicy podkreślają, że ich postulaty są bez zmian i oczekują na ich realizację.

📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna wybrali domy na wsi. Zobacz, jak mieszkają największe podlaskie gwiazdy disco polo Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Jednak ani Zenek Martyniuk z zespołu Akcent ani Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" nie zdecydowali się na zakup nieruchomości w dużym mieście. Postanowili wybudować się na wsi. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Ostatni na listach kandydaci na radnych Trzeciej Drogi Polski 2050 chcą zmian w mieście i województwie Mówili o pracy, zarobkach, przedsiębiorczości, sporcie, czysty powietrzu, ale i organizacji miasta - takiej, żeby Białystok był też dobrym miastem dla młodych. Kandydaci Trzeciej Drogi przedstawili swoje plany. 📢 Spór o plakat w gminie Supraśl. Stoi w Zaściankach przy drodze z Bobrownik. Informuje o przyszłej inwestycji w Grabówce Kolejna odsłona sporu między zwolennikami oddzielenia Grabówki od gminy Supraśl i jej burmistrzem. Tym razem poszło o treść i koszty plakatu, który stoi w Zaściankach przy Szosie Baranowickiej. Informuje on idei budowy Centrum Integracji Społecznej z dofinansowaniem w przyszłej perspektywie unijnej. Mieszkańcy Grabówki podkreślają, że są za inwestycją, ale przeciwstawiają propagandowym działaniom burmistrza. Z kolei Radosław Dobrowolski odpowiada, że ma prawo informować o zamierzeniach na terenie gminy.

📢 Białystok kilkanaście lat temu. Jeszcze bez smartfonów. Zobacz, jak wyglądało miasto w 2008 roku 16 lat to szmat czasu, patrząc na zdjęcia Białegostoku z 2008 roku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkamy w tym samym mieście, ale jednak w zupełnie innych czasach. Wiele inwestycji miało swój początek, lub było w trakcie realizacji. Po ulicach jeździły samochody, których dziś już nie produkują. Nie było smartfonów, telefony komórkowe też nie były powszechne, a wielu z nas do kontaktu służyły budki telefoniczne. 📢 Kolej w Podlaskiem. Od 18 marca na nowo zacznie kursować pociąg Białystok-Ostrołęka. Połączenie wraca po 24 latach Ma kursować dwa razy dziennie w obie strony. Trasę 111 km pokona w około 120 minut. Od poniedziałku 18 marca do rozkładu kolejowego Polregio wraca pociąg na trasie Białystok - Ostrołęka. Będzie skomunikowany ze składami "do" oraz "z" Olsztyna. Dwie dodatkowe pary pociągów zyskają też mieszkańcy Łap.

📢 Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na balkonie w nowym bloku przy ul. Sienkiewicza na rogu Złotej. Na miejscu cztery zastępy strażaków W piątek w godzinach przedpołudniowych doszło do pożaru w centrum Białegostoku. Strażacy zostali zadysponowani do pożaru na balkonie w nowobudowanym bloku przy ul. Sienkiewicza. W akcji wzięły udział cztery zastępy straży pożarnej. 📢 Skradziono hulajnogę KuKirin G3 w Białymstoku. Właściciel obiecuje nagrodę za pomoc w jej odnalezieniu Złodzieja, który zabrał elektryczną hulajnogę z bloku przy Tuwima zarejestrował monitoring. Miał na sobie granatową kurtkę z kapturem, szare spodnie dresowe i czarne sportowe buty. 📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024.

📢 XII Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Jury nagrodziło twórców najlepszych prac. Zobacz zdjęcia z gali! Znamy wyniki XII edycji konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Młodzież z całej Polski wzięła udział w finałowej gali zorganizowanej w Białymstoku. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 Premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" przyciągnęła do Kina Forum prawdziwe tłumy. Zobacz zdjęcia ze spotkania W wypełnionej po brzegi sali Kina Forum odbyła się w czwartek (14.03) wieczorem premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" w reż. Cezarego Chwicewskiego. Nie zabrakło nostalgicznych wspomnień, ale i gromkiego śmiechu. O procesie tworzenia filmu opowiedział sam reżyser, a widzowie podczas seansu żywo reagowali na to, co działo się na ekranie. Po filmie odbyła się też dyskusja "Sceny z życia. Białystok z lat 1985-2005".

📢 W Białymstoku odbyło się Podlaskie Forum Młodych. Dla młodzieży zagrał Kwiat Jabłoni Były prelekcje, spotkania oraz koncert zespołu Kwiat Jabłoni. Młodzież z regionu wzięła udział w drugiej edycji Podlaskiego Forum Młodych. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku. 📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku. Tu zabraknie światła W najbliższych dniach białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 15 a 22 marca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może wizyta na smacznym festiwalu? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach.

📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki. 📢 Branża drzewna: Aż 60 proc. zakazów wycinki drzew w Polsce skupiło się w Podlaskiem Przedstawiciele Protestu Branży Drzewnej spotkali się w czwartek (14.03) w Białymstoku z mediami. Mówili o sytuacji w branży po 8 stycznia tego roku. Poinformowali również, że wysyłają list do minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski z propozycją rozmów, a przy braku porozumienia akcja protestacyjna może być ostrzejsza.

📢 Dachowanie opla na Kalinowskiego w Białymstoku. Kierowca zahaczył o autobus Dachowanie w centrum Białegostoku. Kierowca opla zahaczył o autobus. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. 📢 Festiwal Roślin w Białymstoku już w najbliższy weekend. Nie zabraknie atrakcji i okazji. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Już w najbliższy weekend, 16 i 17 marca na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Roślin. To największy targ roślin doniczkowych w Polsce, a przy tym raj dla wszystkich, którzy chcą nadać swojemu wnętrzu niepowtarzalnego, naturalnego klimatu. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy. 📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski.

📢 Najnowsze licytacje z urzędów skarbowych. Fiskus ogłosił przetarg na samochody. Podlaska KAS sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach Najnowsze przetargi z podlaskich urzędów skarbowych cieszą się dużą popularność. To okazja dla osób zainteresowanych używanymi autami w niskich cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych w przetargach są m.in. audi A6 quattro, scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia! 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie Na wtorek 20.02.2024 rolnicy zapowiedzieli kolejny protest i paraliż kraju. Jeszcze większy niż poprzedni. Jak mówią, ich frustracja rośnie. Ale nie tylko ich. Do protestujących w województwie podlaskim dołączą przedstawiciele branży leśnej, myśliwi a także transportowcy. Będą kolejne blokady dróg. Będziemy na bieżąco przekazywać informację o sytuacji w regionie. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na pojazdy. Na aukcji m.in. Honker, Tarpan i Lublin Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na zakup pojazdów wojskowych, wzbogacając tym samym ofertę dostępną dla zainteresowanych. Przetargi obejmują różnorodne pojazdy, w tym samochody ciężarowo-osobowe Honker 2000, samochody sanitarne Tarpan oraz mikrobusy Lublin.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bohaterki serialu jakich nie znacie. Niezależne i ładne rolniczki mają swoje pasje i je realizują W serialu Rolnicy. Podlasie bohaterki najczęściej widzimy podczas prac w gospodarstwie. Ale rolniczki oprócz swoich obowiązków mają także swoje pasje i zainteresowania. Rolniczki chętnie dzielę się tym w mediach społecznościowych. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Ostatni etap budowy drogi ekspresowej S61. To odcinek Łomża Zachód-Kolno, a zarazem obwodnica Łomży. I fragment trasy Via Baltica 55 proc. wynosi zaawansowanie prac przy budowie ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S61. Chodzi o odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To prawie 13 kilometrowa obwodnica Łomży w ramach trasy Via Baltica. Z tego 10 proc, to estakada nad doliną Narwi.

📢 Rolnicy. Podlasie. Jak mieszkają Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj? Atrakcyjny dom i imponujące gospodarstwo Justyna i Łukasz Maciorowscy to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy mieszkają we wsi Ciemnoszyje (powiat grajewski). Małżeństwo rolników prowadzi duże i nowoczesne gospodarstwo, które cały czas się rozwija. Zobaczcie jak żyją i mieszkają bohaterowie serialu Focus TV.

📢 Pożar domu w Uhowie. Pozostało tylko pogorzelisko W poniedziałek nad ranem spalił się budynek drewniany w Uhowie.