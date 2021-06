Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia]”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Ile kosztuje występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [17.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki. 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [17.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Koalicja Obywatelska chce wsłuchać się w głos młodzieży. Startuje inicjatywa Polska Młodych Sześciu posłów KO ogłosiło start programu Polska Młodych. To cykl spotkań z młodzieżą, podczas których mają być poruszane ważne dla nich tematy takie jak mieszkalnictwo, ekologia czy edukacja. Pierwsze z nich odbyło się na terenie parku przy Pałacu Branickich w Białymstoku. - Chcemy, żeby młodzi ludzie podczas tych spotkań na skwerach, na leżakach, w luźnej atmosferze opowiedzieli nam o swoich potrzebach - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Truskolaski.

📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Paulo Sousa zrobi zmiany po blamażu ze Słowacją? Tradycji stało się zadość. W drugim meczu podczas wielkiej imprezy reprezentacja Polski zagra o wszystko. Nie dość, że rywal jest mocny, to za czerwoną kartkę w blamażu ze Słowacją nie zagra Grzegorz Krychowiak. Zobacz nasz przewidywany skład Biało-Czerwonych w meczu z reprezentacją Hiszpanii.

📢 Białystok. Ruszył proces ws. śmiertelnego wypadku podczas wycinki drzew przy Rynku Kościuszki (zdjęcia) Po złamaniu się ramienia podnośnika, z przechylonego kosza wypadło na bruk dwóch mężczyzn. Jeden zmarł tego samego dnia, drugi długo leżał w szpitalu w ciężkim stanie. Przeżył, ale to właśnie jemu - jako osobie odpowiedzialnej za bhp - prokuratura postawiła zarzuty narażenia życia pracownika.

📢 Zarząd województwa podlaskiego o półmetku swojej kadencji: Podążamy szybką ścieżką wzrostu Dwa miliardy dotacji z funduszy europejskich, miliard złotych na inwestycje transportowe, 218 mln zł na pomoc dla podlaskich firm w czasie pandemii, ponad 160 mln na inwestycje zdrowotne - Zarząd Województwa Podlaskiego podsumował swoją dotychczasową 2,5-letnią kadencję. W czwartkowej (17.06) konferencji udział wziął marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie: Marek Olbryś i Stanisław Derehajło.

📢 Samira Walentek zaginęła. 15-latka z Chorzowa zniknęła z domu. Szuka jej rodzina i policja Samira Walentek z Chorzowa zaginęła. Trwają poszukiwania 15 - letniej Samiry Walentek. Nastolatka 16 czerwca wyszła z domu i do tej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. - Poszukiwania trwają, w dalszym ciągu nie wiem, gdzie może przebywać nastolatka - mówi st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. 📢 Jagiellonia Białystok. 19 zawodników na pierwszych zajęciach Żółto-Czerwonych (galeria) Kiedy po raz pierwszy obejmowałem Jagiellonię, niektórzy piłkarze mieli tylko tydzień przerwy, a za moment mieliśmy europejskie puchary. Teraz zespół miał normalny okres urlopowy i nie ma problemów zmęczeniowych - mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Białostoczanie przeprowadzili pierwsze zajęcia przed nowym sezonem ekstraklasy.

📢 Szokująca sytuacja w Rzepinie. Maszynista wyszedł do toalety, pociągiem ruszył kierownik. Odjechał, a maszynista został... na peronie! Tę informację otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników. Początkowo brzmiała nierealnie, jednak później okazało się, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Pociągiem z Rzepina odjechał kierownik składu, a maszynista w tym czasie... został toalecie na dworcu. 📢 Płaski brzuch po porodzie? Nie wierz w w cuda! Tak naprawdę wygląda się po ciąży - brzuch nie znika w kilka tygodni Jak wygląda brzuch po porodzie? Celebrytki szybko chwalą się powrotem do formy po ciąży, przez co można sądzić, że tuż po porodzie brzuch wraca do stanu sprzed ciąży. Prawda jest jednak zgoła inna i coraz więcej kobiet odważnie mówi o niej głośno, pokazując na Instagramie swoje brzuchy po porodzie. Nie ma się czego wstydzić, to natura! Internautki, pokazując jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie, pokazują coś jeszcze: że warto kochać siebie niezależnie od tego jak wyglądamy, a po ciąży nie jest najważniejsze to, jak wygląda brzuch, ale ten, kto mieszkał w nim poprzednie 9 miesięcy. Nie wiesz, jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie? Zobacz w naszej galerii!

📢 Kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk jest dobrej myśli przed nowym sezonem Dziś piłkarze Jagiellonii spotkali się na pierwszym treningu okresu przygotowawczego przed rozpoczęciem nowego sezonu ekstraklasy. Pierwszych zajęć nie mógł się już doczekać kapitan Żółto-Czerwonych Taras Romanczuk. 📢 NAJGORSZE prezenty ślubne. Pod żadnym pozorem ich nie dawaj! Dostałeś zaproszenie na ślub i zaczynasz rozglądać się za prezentem dla młodej pary? Niby nic trudnego, ale świat jest pełen małżeństw, które na swoim ślubie dostały prezent, o którym wolałyby zapomnieć. Jeśli więc nie chcesz zostać fundatorem traumy, sprawdź zawczasu, jakie prezenty ślubne raczej nie spotkają się z entuzjazmem. Co byś dodał do tej listy? 📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyzni i kobiety ostrzelali policjantów. Byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się!

📢 Podlaskie policjantki w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy. Zobacz zdjęcia naszych funkcjonariuszek! Przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 96 rocznicę powstania Policji Kobiecej! 📢 Gdzie na ryby? Najlepsze miejsca do wędkowania w Podlaskiem (zdjęcia) Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić. 📢 Te znaki drogowe widujesz rzadko, ale musisz je znać. Przypomnij sobie, co oznaczają Znajomość znaków drogowych jest obowiązkowa dla każdego kierowcy - bez tego lepiej nie wyjeżdżać z parkingu! Każdy jednak przyzna, że na większości polskich dróg znaki drogowe są dość powtarzalne i w gruncie rzeczy wystarczy znajomość tylko części całego zbioru, by móc bez problemu i bezpiecznie podróżować. Z jednej strony prawda, z drugiej strony jednak nigdy nie wiadomo, kiedy trafimy gdzieś na znak drogowy, który rzadko widujemy. Jeśli zapomnieliśmy jego znaczenie i nie zastosujemy się do niego, możemy nie tylko narazić się na mandat, ale przede wszystkim zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego! Wybraliśmy kilkanaście rzadko widywanych na drogach znaków drogowych. Czy pamiętasz, co oznaczają i potrafiłbyś się do nich zastosować?

📢 Wakacyjne memy 2021. Jak Polacy będą spędzać tegoroczne wakacje? Wakacje 2020 to okazja do spojrzenia ba urlop w krzywym zwierciadle. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze wakacyjne memy/ Przejrzyjcie galerię. 📢 Premiera spektaklu "Pęknięcie". Małgorzata Sienkiewicz i jej podopieczni zebrali owacje na stojąco Jestem bardzo zadowolona. Uważam, że wyszło znakomicie - cieszyła się Małgorzata Sienkiewicz po premierze spektaklu "Pęknięcie" Prezes Fundacji Przestrzeń to człowiek orkiestra, sama wyreżyserowała sztukę, napisała scenariusz, przygotowała scenografię, kostiumy i oprawę muzyczną. Nic jednak by nie powstało bez udziału 40 młodych aktorów, którym udało się oddać przejmujący obraz funkcjonowania w zamknięciu. 📢 Od Pohla po Hajtę, czyli wszyscy polscy strzelcy z Hiszpanią Reprezentacja Polski dziesięć razy grała oficjalne mecze z Hiszpanią w swojej historii i wygrała tylko raz, a we wszystkich tych starciach ustrzeliła zaledwie 10 goli. Przedstawiamy wszystkich strzelców bramek przeciwko La Roja i liczymy, że to grono powiększy się już w sobotę.

📢 W Śniadecji został zniesiony zakaz odwiedzin. Nie wszystkie podlaskie szpitale decydują się na taki krok Od półtora roku w szpitalach obowiązuje zakaz odwiedzin. Sytuacja epidemiologiczna od pewnego czasu jest jednak stabilna i pierwsze placówki w Polsce decydują o otwarciu drzwi dla gości. To m. in. białostocka Śniadecja. 📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 17.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 8. PKO Białystok Półmaraton już 19 i 20 czerwca 2021. Na dwa dni zamknięte zostaną drogi w centrum miasta. Sprawdź utrudnienia! Ósma edycja PKO Białystok Półmaraton odbędzie się 19 i 20 czerwca. Biegacze będą mogli wystartować na dystansie ponad 21 km lub 5 km. To największa w Polsce Wschodniej impreza biegowa. Teraz powraca po rocznej przerwie. W związku z wydarzeniem wystąpią utrudnienia m. in. na: al. Piłsudskiego i ulicach: Zwierzynieckiej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionowej, 11. Listopada i wielu innych. Przygotowaliśmy dokładną rozpiskę utrudnień. 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 Dawid Narożny nagrał nowy teledysk. "Wyłaskoczę Ciebie" będzie hitem? Zobacz jak żyje założyciel zespołu Piękni i Młodzi (zdjęcia, wideo) Dawid Narożny nagrał nowy utwór Wyłaskoczę Ciebie. Wokalista chętnie występuje w mediach społecznościowych razem ze swoją rodziną. Publikuje zdjęcia z żoną Joanną i ich synkiem Marcelkiem. Córka Gabrysia z kolei nagrywa z nim kolejne utwory muzyczne. Rozpoczęli od największych hitów Pięknych i Młodych, a także zaśpiewali po angielsku. I idzie im wyśmienicie! Dawid Narożny zaskoczył teraz wszystkich radosną nowiną. Już niedługo popularny artysta uraczy swoich sympatyków nowym hitem. Efekty ciężkiej pracy widać w mediach społecznościowych. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy żaden ksiądz Czasem ksiądz nie ma wyjścia. Są przypadki, w których duchowny nie rozgrzeszy wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. Bynajmniej nie są to zabójstwo czy zdrada. Zobacz, czego ksiądz nie rozgrzeszy.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy disco polo wybrali domy na wsi. Te domy robią wrażenie! 17.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie. 📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [17.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie.

📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Białystok. Sprawdź atrakcyjne oferty najmu kawalerek i mieszkań 2-pokojowych (zdjęcia) Na koniec I kwartału tego roku przeciętny koszt najmu mieszkania za 1 mkw. bez opłat licznikowych i administracyjnych w Białymstoku wynosił 33 zł – tak wynika z raportu Expandera i Rentier.io Z powodu pandemii w kraju ceny najmu przeważnie mocno spadły, a w Białymstoku nie było takich obniżek. Sprawdź aktualne oferty mieszkań z cenami.

📢 PKP sprzedaje nieruchomości w woj. podlaskim. Zobacz jakie i co można kupić [zdjęcia] PKP S.A. jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Zobacz, jakie nieruchomości i działki możesz nabyć od PKP w województwie podlaskim. 📢 Roksana Węgiel, Zalewski, Video. To gwiazdy głównej imprezy podczas dni miasta. W koncercie udział weźmie ograniczona liczba osób (zdjęcia) Trzy tysiące osób, w tym 250 niezaszczepionych, będzie mogło uczestniczyć w głównym koncercie na Rynku Kościuszki podczas tegorocznych Dni Białegostoku. 26 czerwca wystąpią Roksana Węgiel, Zalewski, Video. Tegoroczne świętowanie potrwa trzy dni. Zwieńczeniem będzie wręczenie nagrody artystycznej prezydenta i potańcówka w Ogrodzie Branickich. 📢 Policja skuła w kajdanki matkę na oczach 9-letniej córki. Zaczęło się od braku maseczki. Co się stało na stacji paliw pod Kielcami? [WIDEO] Zostałam obezwładniona, rzucona na auto, na siłę wykręcono mi ręce do tyłu, a świadkiem tego zdarzenia było moje dziecko, które siedziało w samochodzie. Założono mi kajdanki, w trakcie obezwładniania używano wobec mnie bardzo dużo siły, byłam ciągnięta za kark - opowiada 32-letnia kielczanka. Kobieta wychodząc ze stacji paliw w Kostomłotach Drugich, w gminie Miedziana Góra nie miała na twarzy maseczki i nie chciała się wylegitymować. To, czy policjanci mieli podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego bada teraz Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

📢 Edyta Górniak się nago! Na tych fotografiach wygląda niesamowicie ZDJĘCIA 16.06.2021 Ale zaskoczyła. Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. Ostatnio pojawiło się kilka gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności. 📢 Debata o edukacji w województwie podlaskim: "Absolwent szkoły branżowej ma już zawód, jest specjalistą" [WIDEO] Kiedyś funkcjonowało przeświadczenie, że do szkół zawodowych czyli dzisiejszych szkół branżowych, szli najsłabsi. Rodzice często wstydzili się przyznać, że ich dziecko uczy się w zawodówce. Dziś wydaje się, że to myślenie się zmienia, choć i tak, nadal, najwięcej uczniów w Polsce, jak i w Podlaskiem uczęszcza do liceów i techników. W porównaniu do tych placówek, szkoły branżowe w naszym województwie wybiera zaledwie co piąty uczeń. Jaki jest tego powód?

📢 Prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył nagrody Ośmiu Wspaniałym [Galeria] W trakcie finału 26. białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” poznaliśmy laureatów, którzy z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymali tytuł „Wspaniałej” i „Wspaniałego”. To uczniowie, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych. Uroczystość odbyła się w amfiteatrze na Bulwarach Świętego Jana Teologa. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 W UDSK został odsłonięty Dzwon Zwycięzcy. To symbol zakończenia walki z nowotworem "Leczenie zakończone. Wyruszam w kolejny rejs. Kocham życie." To zdania, które wypowiedziały pierwsze dzieci z UDSK, które mogły uderzyć w Dzwon Zwycięzcy i opuścić oddział onkologiczny. To wielki dzień dla Mai, Mariki, Stasia i Krzysia. Wygrali z nowotworem.

📢 Wystawa zabytkowych aut. Zobacz, jakie samochody można było obejrzeć przed Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku [Galeria] Na parkingu przed swoją siedzibą Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku oraz stowarzyszenie Moto Retro zorganizowało wystawę zabytkowych pojazdów. Właściciele aut zaprezentowali wspaniałe pojazdy stanowiące przekrój osiągnięć przemysłu motoryzacyjnego XX wieku. - Od zawsze byłem fanem Warszawy. Moje auto kupiłem w 1994 roku, jeszcze jak byłem nastolatkiem - mówi Rafał Zalewski, właściciel FSO Warszawy z 1958 roku. 📢 Białostockie schronisko dla zwierząt potrzebuje pomocy. Boksy dla psów wymagają pilnego remontu Białostockie schronisko potrzebuje pomocy. Boksy dla psów są w opłakanym stanie i wymagają remontu. Kierowniczka placówki założyła zbiórkę i liczy na wsparcie mieszkańców, którym leży na sercu los bezdomnych zwierzaków. 📢 Prognozy sugerują falę upałów. Na Rynku Kościuszki pojawią się kurtyny wodne. Ile będzie autobusów z klimatyzacją? Synoptycy prognozują zbliżające się upały. Dlatego w Białymstoku powinny stanąć kurtyny wodne. Inne priorytety powinna mieć tez komunikacja miejska - uważa radny Marcin Moskwa (KO). Miasto odpowiada, że kurtyny wodne się pojawia, natomiast sytuacja z klimatyzowanymi autobusami będzie monitorowana.

📢 Publikacja przeprosin i 25 tys. zł na rzecz WOŚP. Gazeta Polska przegrała proces o zniesławienie Włodzimierza Cimoszewicza Postępowanie ma związek z artykułem o rzekomej dewastacji leśniczówki w Puszczy Białowieskiej. Sąd w Warszawie oddalił odwołanie redakcji. Orzeczenie jest prawomocne. 📢 Białystok. Na pływalnię BOSiR z zaświadczeniem o zaszczepieniu Osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 są na uprzywilejowanej pozycji m.in. na obiektach sportowych. Nie są wliczane do limitu połowy obłożenia pływalni. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do uprawiania sportów wodnych z dokumentem poświadczającym szczepienie.

📢 Jagiellonia Białystok. Jak dziś wyglądałaby pierwsza jedenastka Żółto-Czerwonych? W czwartek, o godz. 11, trener Ireneusz Mamrot przeprowadzi swój pierwszy trening po powrocie do Jagiellonii. Pora na przegląd białostockich wojsk przed startem przygotowań do sezonu 20021/22. 📢 Białystok. Wypadek na Świętojańskiej. Kobieta potrąciła rowerzystkę koło filharmonii (zdjęcia) Wypadek niedaleko filharmonii w Białymstoku. Kobieta potrąciła rowerzystkę na przejeździe

📢 Sebastian Roszkowski nie żyje. Zmarł były kanclerz Politechniki Białostockiej i WSAP Nie żyje Sebastian Roszkowski, od lat związany z białostockimi uczelniami wyższymi. Był między innymi kanclerzem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Politechniki Białostockiej. Miał 48 lat. 📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 Miasto Białystok sprzedaje samochody wycofane z eksploatacji. Auta trzeba kupić w pakiecie. Do wzięcia audi, ford, mazda [ZDJĘCIA] Ford, mazda, audi. Nie tylko takie marki można nabyć za bezcen. Pierwszą młodość, a nawet trzecią ma już dawno za sobą. Miasto Białystok kolejny raz wystawia na licytację pojazdy wycofane z eksploatacji.

📢 Archiwalny Białystok w latach 70-tych. Zobacz zdjęcia z 1973 roku. Tak przygotowywano Centralne Dożynki - Narodowe Archiwum Cyfrowe FOTO Centralne Dożynki w Białymstoku odbyły się w 1973 roku. Specjalnie na tę uroczystość stolica województwa została odświeżona. W tym czasie powstało też wiele charakterystycznych dla miasta budynków jak Central, Spodki, czy Okrąglaki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Białegostoku w latach 70. XX wieku z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Brak wody w Białymstoku i w Wasilkowie. Wodociągi Białostockie modernizują sieć (zdjęcia) W związku z modernizacją sieci wodociągowej w niektórych miejscach w Białymstoku i w Wasilkowie może nie być wody 📢 Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę? Świadkowie twierdzą inaczej. Policjant przypisał sobie zasługi innych? Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz w jej mediach społecznościowych pojawiła się informacja o tym, że 10 czerwca policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Pod postem na profilu odsyłającym do artykułu internauci zaprzeczyli przedstawionej w artykule wersji wydarzeń. Twierdzą, że policjant przypisał sobie zasługi świadków zdarzenia. Po jakimś czasie post został usunięty. O sprawę spytaliśmy białostocką policję. 📢 Oświadczenia majątkowe radnych Białegostoku. Jak pandemiczny rok 2020 wpłynął na ich majątki? W Biuletynie Informacji Publicznej wreszcie pokazały się oświadczenia majątkowe białostockich radnych. Sprawdziliśmy je i wiemy, kto ma najwięcej pieniędzy, kto ma największe długi, kto jeździ najnowszym autem, a kto kolekcjonuje nieruchomości. Właściwie w stosunku do roku 2019 niewiele się zmieniło. Może poza jednym, większość nieruchomości, jakie posiadają miejscy radni zdrożała. Przynajmniej w oświadczeniach.

📢 Białystok. Nowy plan na zagospodarowanie okolic ul. Konopnickiej i Orzeszkowej. Będą nie tylko kolejne bloki Więcej punktowych miejsc postojowych, kolejne, ale niezbyt wysokie bloki, retusz ryneczku - to pomysły urbanistów na rewitalizację przestrzenną os. Mickiewicza w pobliżu ul. Orzeszkowej i Konopnickiej. Pomysłami zajmą się radni na sesji w poniedziałek [21. 06.2021] 📢 Te "odchudzające" produkty nie działają zdaniem dietetyków. Mogą nawet powodować tycie! [lista] Osoby, które próbują schudnąć, szukają takich produktów, które powinny pomóc osiągnąć cel. Są produkty, które uważa się za wspomagające odchudzanie, a tymczasem - zdaniem dietetyków - nie tylko nie działają odchudzająco, ale mogą wręcz sprawić, że przytyjesz. Sprawdź koniecznie! 📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę.

📢 Nowa poradnia dermatologii i wenerologii przy Białostockim Centrum Onkologii. Będzie czynna już od piątku (ZDJĘCIA) Od piątku (18 czerwca) rusza nowo zakontraktowana poradnia dermatologii i wenerologii przy Białostockim Centrum Onkologii. Mogą z niej korzystać osoby ze zmianami skórnymi łagodnymi i operacyjnymi, ale też pacjenci, którzy mają za sobą leczenie nowotworów skóry i wymagają kontroli. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Ile kosztuje wypożyczenie hulajnogi elektrycznej, roweru, skutera, samochodu. Sprawdź ceny za korzystanie z miejskich pojazdów W Białymstoku jest kilka firm oferujących wypożyczenie urządzeń do transportu. Do wyboru mamy hulajnogi elektryczne, rowery, skutery i samochody. Kliknij w naszą galerię i sprawdź, ile trzeba zapłacić za skorzystanie z nich.

📢 Oto poszukiwani za znęcanie się nad najbliższymi. Ściga ich podlaska, a także warmińsko-mazurska policja - 14.06.2021 (zdjęcia) W związku z art. 207 Kodeksu Karnego policja poszukuje mężczyzn i kobiet, którzy znęcali się nad najbliższymi. KWP w Białymstoku, a także KWP w Olsztynie opublikowały zdjęcia i rysopisy kryminalistów. Jeśli ich rozpoznajesz i wiesz, gdzie przebywają, powiadom organy ścigania, aby odpowiedzieli za swoje przestępstwa.

📢 Euro 2020. Dla nich warto wygrywać! Piękne żony i partnerki piłkarzy. Marina Łuczenko-Szczęsna najpiękniejszą polską WAGs? Euro 2020 ruszyło na dobre! Niektórzy jednak zamiast na boisko, kierują wzrok na trybuny, gdzie można wypatrzyć piękne WAGs zawodników reprezentacji narodowych. Marina Łuczenko-Szczęsna przyćmiła Annę Lewandowską? To właśnie ją "Daily Mail" wskazał w rankingu WAGs Euro 2020, które trzeba znać! Kto jeszcze się tam znalazł? Zobacz najpiękniejsze żony i partnerki piłkarzy Euro 2020!

📢 Kobiety sukcesu w podlaskim biznesie. Oto znane właścicielki i szefowe podlaskich firm. One kierują firmami w naszym regionie (zdjęcia) W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane, a spora część z nich przekuła swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie, a ponieważ robią to nad wyraz dobrze, zdobywają też liczne nagrody. 📢 Kuriany. Wypadek autobusu PKS Nova. Żołnierz pomagał poszkodowanym (zdjęcia) Autokar PKS Nova zderzył się z oplem w Kurianach. Na miejscu zdarzenia pierwszy był żołnierz zawodowy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z 14 batalionu lekkiej piechoty w Hajnówce. 📢 Włóczęga Wschodu dotarł do Hajnówki. Teraz można już dojechać koleją do Warszawy, Białegostoku i Gdyni Po 17 latach przerwy mieszkańcy Hajnówki i okolic doczekali się bezpośredniego pociągu dalekobieżnego. Łączy on południe województwa podlaskiego z centrum Polski i Trójmiastem. W niedzielę skład „TLK Biebrza” spółki Intercity po raz pierwszy zatrzymał się na hajnowskim dworcu. Powitali go m.in. podlascy parlamentarzyści, wojewoda oraz samorządowcy.

📢 Wojszki. Wypadek na DK19. Samochód uderzył w drzewo i dachował. Kierowca był pijany (zdjęcia) Wypadek na drodze krajowej nr 19. Pijany kierowca jeepa stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi. Samochód dachował

📢 Dzielnicowi w Białymstoku 2021. Rejony działań i zadania. Sprawdź, kto chroni twoje osiedle [13.06.2021] Dzielnicowi w Białymstoku 2021. W ostatnim czasie doszło do kilku zmian i roszad w białostockich komisariatach. Nowych dzielnicowych ma np. II Komisariat Policji w Białymstoku. Sprawdź aktualną listę funkcjonariuszy białostockiej policji, którzy opiekują się poszczególnymi osiedlami. Podajemy nazwiska, dane kontaktowe, nr telefonów i zdjęcia. Sprawdź zadania, jakie przed nimi stoją w związku z ochroną mieszkańców dzielnic. 📢 Zbigniew Gołembiewski nie żyje. Właściciel salonu MAZDA Gołembiewscy zmarł po ciężkiej chorobie Zbigniew Gołembiewski zmarł 11 czerwca 2021 roku. Jego pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Pieczurki

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. 📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [1.06.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Długi czerwcowy weekend. Nowi złodzieje i włamywacze w regionie. Zabezpiecz dom i mieszkanie! (1.06.2021) Podlaska policja poszukuje podejrzanych z art. 278 oraz z art. 279 czyli złodziei i włamywaczy. Jeśli kogoś rozpoznajesz, powiadom niezwłocznie funkcjonariuszy podlaskiej policji. 📢 MEMY o antyszczepionkowcach. Szczepionka na koronawirusa to dla nich wielkie zło. Wierzą przypadkowym osobom z internetu, a nie lekarzom Zobacz nowe memy o antyszczepionkowcach. Ludziach, którzy boją się szczepionki na koronawirusa (i nie tylko)! Antyszczepionkowcy to ruch, który w ostatnich latach przybrał na sile, a w dobie pandemii koronawirusa wręcz eksplodował. Jego zwolennicy twierdzą, że szczepionki szkodzą zdrowiu, a te na koronawirusa przejmą kontrolę nad ludzkimi umysłami. Jednak czasami ich poglądy i zachowania nadają się tylko do memów. Przekonań antyszczepionkowców nie zmieniła nawet pandemia koronawirusa. Zobacz śmieszne obrazki o antyszczepionkowcach! Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Upały 2020 MEMY. Najśmieszniejsze memy, czyli upały w Polsce, najlepsze obrazki. Upał w memach to jest to [24.08.2020] W wakacje 2020 upały dają się wszystkim we znaki. Internauci nie ustają w tworzeniu zabawnych komentarzy do sytuacji w pogodzie w Polsce. Zobacz najlepsze memy o upałach w Polsce. Najśmieszniejsze obrazki i najzabawniejsze teksty spod znaku "upały 2020 MEMY" zebraliśmy przeszukując Internet. I prosimy - pamiętajcie o piciu dużych ilości niegazowanej wody. Żeby nawodnić organizm i nie zakrztusić się ze śmiechu podczas oglądania produkcji Internautów 📢 Ola Ciupa nago w CKM [ZDJĘCIA]. Słowianka pokazuje swoje wdzięki na prawie nagich fotkach Ola Ciupa prawie nago w CKM-ie. Jej zdjęcia mogą zapierać dech w piersiach. Popularna Słowianka wystąpiła w prawie nagiej sesji zdjęciowej dla CKM-u już drugi raz.

