Prasówka 17.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim? Stan na 17.03.2024”?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim? Stan na 17.03.2024 Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (17.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, Łomża-Zambrów (155. km na odc. 1,4 km) Prace szybko postępujące zweiązane z przebudową drogi , wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, zwężenie jezdni lewej oraz ustawiono sygnalizację świetlną. Utrudnienie potrwa do 10.04.2024 do godz.17:00.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.03.24

📢 Gorąca modelka łączona z Neymarem zdradziła sekret swojego idealnego tyłka. Będziecie wstrząśnięci i zmieszani [ZDJĘCIA] Modelka OnlyFans, Fernanda Campos, która twierdzi, że była kochanką Neymara Juniora, znów znalazła się w centrum uwagi. 📢 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 0:2. Jaga wygrywa i zostaje na pozycji lidera. Trzy nieuznane gole dla Jagi! Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Radomiaka Radom 2:0 i bez względu na inne wyniki pozostanie po 25. kolejce na pozycji lidera ekstraklasy. Zwycięstwo białostoczanom zapewnili Mateusz Skrzypczak i Kaan Caliskaner, którzy trafili w tym meczu do siatki. Jagiellończycy strzelili jeszcze trzy inne gole, ale żadnego z nich sędzia nie uznał.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skoki narciarskie. Dzisiaj wiatr nie pozwolił rozegrać w Vikersund konkursu Pucharu Świata w lotach Konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich dzisiaj (sobota) w Vikersund nie odbył się. W rozegraniu zawodów przeszkodził zbyt mocny wiatr. Rywalizacja została przeniesiona na niedzielne przedpołudnie, pogody na jutro są lepsze.

📢 Kandydaci PiS do władz Białegostoku przestawili swój program dla osiedla Dziesięciny i Antoniuk Przywrócenie komisariatu policji na os. Antoniuk, a na Dziesięcinach modernizacja ryneczku przy ul. Gajowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jarzębinowej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, remont boisk i poprawa dostępności do infrastruktury sportowej - to tylko klika z propozycji kandydatów do białostockiej rady miasta startujących z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Oto spektakularne metamorfozy kobiet. Wystarczy odrobina cierpliwości i pomysł na dobry makijaż Oczywiście, trzeba poświęcić czas, by nauczyć się dobrze robić make up, a potem, by go wykonywać, ale wiedząc, jaki będzie efekt, chyba warto? Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 Jarmark Kaziukowy w Białymstoku. Trwa kiermasz przed Teatrem Dramatycznym. Można już poczuć wiosnę i święta Palmy, pisanki, wielkanocne ozdoby, regionalne przysmaki i wyroby rękodzielników z całej Polski. To wszystko można od soboty znaleźć na Wielkim Jarmarku Kaziukowym przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dwudniowy kiermasz czeka na odwiedzających do niedzieli. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Festiwal Roślin w Białymstoku. To największa tego typu impreza w Polsce. Zobacz, jakie okazy można było kupić Festiwal Roślin w Białymstoku to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni. Impreza odbywa się w weekend 16-17 marca 2024 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej. Do wyboru są zioła, popularne kwiaty doniczkowe i mniej spotykane okazy. To kolejna edycja największego targu roślin doniczkowych w Polsce. Sprawdź, jakie perełki do domu i ogrodu można było "upolować".

📢 Produkty wycofane przez GIS - ostrzeżenie marzec 2024. Truskawki i sałatka jarzynowa na czarnej liście. Mogą powodować ciężkie choroby GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o truskawkach z Maroko oraz sałatce jarzynowej, których spożycie grozi ciężkimi chorobami. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Koszmarne mieszkania do wynajęcia. Strach się bać! Odważysz się tam zamieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Piękne sukienki w większych rozmiarach. Idealne na wiosnę! Zobacz propozycje na różne okazje Osobom, które noszą nieco większe rozmiary, czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek nie brakuje. Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji?

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Ogólnopolski protest rolników zaostrza się. W środę 20 marca w woj. podlaskim będzie można spotkać wiele blokad W środę 20 marca nastąpi kolejne zaostrzenie ogólnopolskiego protestu rolników. Zablokowane zostanie wiele dróg w woj. podlaskim m.in. zostanie wstrzymany ruch w obie strony na trasie S8. W związku z tym, że protesty rolników są oddolne, to z pewnością z czasem będą pojawiać się informacje o kolejnych blokadach. Rolnicy podkreślają, że ich postulaty są bez zmian i oczekują na ich realizację.

📢 Przyjadą Katarzyna Bujakiewicz, Małgorzata Ohme! W niedzielę warsztaty Siła jest kobietą Już 17 marca 2024 roku kolejny raz w Białymstoku w Hotelu Mercury odbędą się ogólnopolskie Warsztaty „Siła jest Kobietą” edycja druga, które realizują się jednocześnie w kilku miastach w Polsce. 📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna wybrali domy na wsi. Zobacz, jak mieszkają największe podlaskie gwiazdy disco polo Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Jednak ani Zenek Martyniuk z zespołu Akcent ani Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" nie zdecydowali się na zakup nieruchomości w dużym mieście. Postanowili wybudować się na wsi. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie. 📢 Ostatni na listach kandydaci na radnych Trzeciej Drogi Polski 2050 chcą zmian w mieście i województwie Mówili o pracy, zarobkach, przedsiębiorczości, sporcie, czysty powietrzu, ale i organizacji miasta - takiej, żeby Białystok był też dobrym miastem dla młodych. Kandydaci Trzeciej Drogi przedstawili swoje plany.

📢 Kandydat KO do sejmiku: Decyzje władz województwa nie uwzględniały w decyzjach potrzeb miasta Łukasz Prokorym, kandydat KO do podlaskiego sejmiku, podczas piątkowej (15.03) konferencji wyborczej ponownie mówił o finansowaniu Białegostoku przez samorząd województwa. Jego zdaniem stolica regionu była wspierana tylko w symbolicznym stopniu.

📢 Spór o plakat w gminie Supraśl. Stoi w Zaściankach przy drodze z Bobrownik. Informuje o przyszłej inwestycji w Grabówce Kolejna odsłona sporu między zwolennikami oddzielenia Grabówki od gminy Supraśl i jej burmistrzem. Tym razem poszło o treść i koszty plakatu, który stoi w Zaściankach przy Szosie Baranowickiej. Informuje on idei budowy Centrum Integracji Społecznej z dofinansowaniem w przyszłej perspektywie unijnej. Mieszkańcy Grabówki podkreślają, że są za inwestycją, ale przeciwstawiają propagandowym działaniom burmistrza. Z kolei Radosław Dobrowolski odpowiada, że ma prawo informować o zamierzeniach na terenie gminy.

📢 Wyprzedaż z Agencji Mienia Wojskowego. Samochody i przyczepy wystawione na sprzedaż. W dobrej cenie jest też kultowy ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych. 📢 Białystok kilkanaście lat temu. Jeszcze bez smartfonów. Zobacz, jak wyglądało miasto w 2008 roku 16 lat to szmat czasu, patrząc na zdjęcia Białegostoku z 2008 roku. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkamy w tym samym mieście, ale jednak w zupełnie innych czasach. Wiele inwestycji miało swój początek, lub było w trakcie realizacji. Po ulicach jeździły samochody, których dziś już nie produkują. Nie było smartfonów, telefony komórkowe też nie były powszechne, a wielu z nas do kontaktu służyły budki telefoniczne.

📢 Mecz Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok online. Lider odwiedza Mazowsze! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo Mecz Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok będzie drugim starciu w sobotę w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy. Lider przyjedzie do województwa mazowieckiego rywalizować z mającym swoje problemy zespołem Macieja Kędziorka. "Jaga" będzie chciała utrzymać miejsce premiujące ją mistrzostwem Polski. Gdzie oglądać w telewizji? Relacja LIVE od godziny 15:00 w GOL24.

📢 Podlascy działacze PiS ostrzegają przed likwidacją "Polskiego Ładu". "Region zacznie się cofać względem reszty" Dzięki programowi w ciągu ostatnich lat na inwestycje w woj. podlaskim napłynęły rekordowe środki liczone w miliardach złotych, a region mógł się rozwijać - mówili w piątek (15.03) na konferencji prasowej poseł Adam Andruszkiewicz i kandydaci PiS do sejmiku województwa. Apelują do obecnego rządu o utrzymanie "Polskiego Ładu".

📢 Kolej w Podlaskiem. Od 18 marca na nowo zacznie kursować pociąg Białystok-Ostrołęka. Połączenie wraca po 24 latach Ma kursować dwa razy dziennie w obie strony. Trasę 111 km pokona w około 120 minut. Od poniedziałku 18 marca do rozkładu kolejowego Polregio wraca pociąg na trasie Białystok - Ostrołęka. Będzie skomunikowany ze składami "do" oraz "z" Olsztyna. Dwie dodatkowe pary pociągów zyskają też mieszkańcy Łap. 📢 Wybory 2024. Kandydat na prezydenta Białegostoku na Rynku Kościuszki. Mówił o zarobkach białostoczan i podatkach od nieruchomości Pracownicy sektora prywatnego zarabiają najmniej spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce, także mniej niż przeciętny pracownik w województwie podlaskim - mówił w piątek [15.03.2024] na konferencji prasowej na Rynku Kościuszki Rafał Greś. Kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych samorządowców na prezydenta Białegostoku mówił, że dzisiaj łatwiej jest znaleźć dobrze płatną pracę w Bielsku Podlaskim niż w Białymstoku

📢 Czego nie wolno wkładać do święconki na Wielkanoc? Co musi się znaleźć w wielkanocnym koszyczku? Tego nie święcimy w Wielką Sobotę Święcenie pokarmów na Wielkanoc to jeden z najpiękniejszych świątecznych zwyczajów. Wielkanocny koszyczek ze święconką, który niesiemy do kościoła w Wielką Sobotę, symbolizuje odrodzenie i zwycięstwo życia nad śmiercią. Sprawdźmy, co nie powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku. Przypominamy, z jakich pokarmów składa się tradycyjna święconka na Wielkanoc 2024.

📢 Najlepsze, szybkie ciasta bez pieczenia na herbatnikach. Top 9 wypróbowanych przepisów na wyśmienite słodkości, które zrobisz raz dwa Chcesz podać rodzinie pyszne ciasto, ale nie masz ochoty na pieczenie? Żaden problem! Oto 9 najlepszych przepisów na szybkie ciasta bez pieczenia, które możesz łatwo przygotować na herbatnikach. W naszym zestawieniu znajdziesz m.in. sernik Baba Jaga, tartę limonkową i ciasto leniwej synowej. Takie słodkości możesz podać na każdą okazję, do kawy, na niedzielny deser czy na święta. Wypróbuj przepisy na wyśmienite ciasta bez pieczenia na herbatnikach.

📢 Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na balkonie w nowym bloku przy ul. Sienkiewicza na rogu Złotej. Na miejscu cztery zastępy strażaków W piątek w godzinach przedpołudniowych doszło do pożaru w centrum Białegostoku. Strażacy zostali zadysponowani do pożaru na balkonie w nowobudowanym bloku przy ul. Sienkiewicza. W akcji wzięły udział cztery zastępy straży pożarnej. 📢 Skradziono hulajnogę KuKirin G3 w Białymstoku. Właściciel obiecuje nagrodę za pomoc w jej odnalezieniu Złodzieja, który zabrał elektryczną hulajnogę z bloku przy Tuwima zarejestrował monitoring. Miał na sobie granatową kurtkę z kapturem, szare spodnie dresowe i czarne sportowe buty. 📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024.

📢 Jak zrobić wielkanocną palmę? Piękna świąteczna dekoracja ręcznie robiona. Palmy wielkanocne DIY na Niedzielę Palmową Palma wielkanocna to istotny element świątecznej tradycji. Ten kluczowy symbol Wielkanocy zanosimy do kościoła w Niedzielę Palmową, żeby go poświęcić. W sklepach i na kiermaszach znajdziemy wiele wzorów gotowych palm wielkanocnych. Jednak dużo więcej frajdy może nam sprawić samodzielnie wykonanie tej świątecznej ozdoby. Własnoręczne zrobienie wielkanocnej palmy to ciekawy pomysł na kreatywne spędzenie czasu z domownikami i ucieczkę od znienawidzonych świątecznych porządków.

📢 Drapieżne ptaki bronią "Pawilonu pod Orłem" przed gołębiami Od dłuższego czasu ogrody Pałacu Branickich w Białymstoku były zanieczyszczane przez gołębie. Szczególnie "Pawilon pod Orłem", który zamiast przyciągać turystów, straszył ptasimi odchodami. Miasto znalazło sposób na pozbycie się uciążliwych lokatorów. 📢 XII Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Jury nagrodziło twórców najlepszych prac. Zobacz zdjęcia z gali! Znamy wyniki XII edycji konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Młodzież z całej Polski wzięła udział w finałowej gali zorganizowanej w Białymstoku.

📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Radomiakiem. Wiele zależeć będzie od specjalistów walki w powietrzu Jeśli na ostatnich treningach nie zdarzy się nic złego, to trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec będzie miał szeroki wybór na wyjazdowy mecz 25. kolejki PKO Ekstraklasy z Radomiakiem Radom. Nie oznacza to jednak, ze dojdzie do roszad kadrowych w porównaniu z wygranym 3:1 spotkaniem ze Śląskiem Wrocław. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" przyciągnęła do Kina Forum prawdziwe tłumy. Zobacz zdjęcia ze spotkania W wypełnionej po brzegi sali Kina Forum odbyła się w czwartek (14.03) wieczorem premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" w reż. Cezarego Chwicewskiego. Nie zabrakło nostalgicznych wspomnień, ale i gromkiego śmiechu. O procesie tworzenia filmu opowiedział sam reżyser, a widzowie podczas seansu żywo reagowali na to, co działo się na ekranie. Po filmie odbyła się też dyskusja "Sceny z życia. Białystok z lat 1985-2005".

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku. Tu zabraknie światła W najbliższych dniach białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 15 a 22 marca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może wizyta na smacznym festiwalu? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki.

📢 Branża drzewna: Aż 60 proc. zakazów wycinki drzew w Polsce skupiło się w Podlaskiem Przedstawiciele Protestu Branży Drzewnej spotkali się w czwartek (14.03) w Białymstoku z mediami. Mówili o sytuacji w branży po 8 stycznia tego roku. Poinformowali również, że wysyłają list do minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski z propozycją rozmów, a przy braku porozumienia akcja protestacyjna może być ostrzejsza. 📢 Dachowanie opla na Kalinowskiego w Białymstoku. Kierowca zahaczył o autobus Dachowanie w centrum Białegostoku. Kierowca opla zahaczył o autobus. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. 📢 Zarzuty dla nauczyciela i dyrektora V LO w Białymstoku. Szef placówki przerywa milczenie Kila dni temu nie chciał komentować sprawy. Dziś wydał oświadczenie. - "Nie przyznaję się do winy. Nadrzędną zasadą w mojej pracy było i jest zawsze dobro dziecka" - pisze dyrektor V LO. Chodzi o zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pozyskaniem informacji o niewłaściwym zachowaniu jednego z nauczycieli - obecnie podejrzanego o seksualne wykorzystywanie uczennic.

📢 Supraśl. Wiosna Twórców już niebawem. Zobaczcie co przygotowali organizatorzy i czego się można spodziewać w najbliższych dniach Kolejna edycja Wiosny Twórców już od 20 do 24 marca w Supraślu. To unikalna inicjatywa, która łączy sztukę, naturę i ludzi organizowana przez Piotra Łasiewickiego z Niezależnego Zrzeszenia Twórców Dot In Sun i Fundację Teatr Latarnia. To także idealna okazja, by razem z rodziną i przyjaciółmi cieszyć się pierwszymi promieniami wiosennego słońca oraz feerią twórczych aktywności. Organizatorzy szykują dużo rękodzieła i sztuki. Chętni do wzięcia udziału w jarmarku w roli wystawcy mogą się zgłosić do 15 marca. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy, do których lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków mogą być niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Festiwal Roślin w Białymstoku już w najbliższy weekend. Nie zabraknie atrakcji i okazji. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Już w najbliższy weekend, 16 i 17 marca na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Roślin. To największy targ roślin doniczkowych w Polsce, a przy tym raj dla wszystkich, którzy chcą nadać swojemu wnętrzu niepowtarzalnego, naturalnego klimatu. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy. 📢 Wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Nowa trawa jest już rozkładana na płycie boiska przy Słonecznej Zgodnie z zapowiedziami od wtorku 12 marca 2024 trwa wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Nowe rolki trawy są rozkładane w miejscach, gdzie boisko było najbardziej zniszczone. W sumie zostanie wymienione około 15 procent powierzchni murawy.

📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna. 📢 Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tak obchodzono święto liderów społeczności wiejskich w Białymstoku Sołtysi z całego województwa spotkali się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Były podziękowania, nagrody, występy zespołu Kurpie Zielone i muzyczno-kabaretowe show w wykonaniu Grupy Mozarta. 📢 Dominik Marczuk robi furorę w ekstraklasie. Piłkarz Jagiellonii Białystok od niedawna ma też piękną dziewczynę Dominik Marczuk to 20-letni piłkarz Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy od tego sezonu gra w ekstraklasie i trzeba przyznać, że radzi sobie znakomicie. Pod wrażeniem jego gry są kibice, futbolowi eksperci, a ostatnio mówi się nawet o możliwym powołaniu do reprezentacji Polski. Wyczyny na boisku to jedno, ale trzeba też przyznać, że piłkarz ma świetny gust poza nim. Niedawno związał się z piękną dziewczyną, którą przedstawił na Instagramie.

📢 Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Awanse odebrało blisko 80 naukowców W środę (13 marca), w auli Wydziału Nauk o Edukacji, odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku. Wręczono 66 doktoratów i siedem habilitacji. 📢 Klocki LEGO z Diuny – świetny zestaw i wzory, które mogą ukazać się w przyszlości. Jest się czym zachwycać, przekonajcie się sami Firma LEGO od dawna łączy swoje zestawy klocków z różnymi markami, a teraz jest tego kolejny przykład. Oto nowy zestaw LEGO z filmu Diuna, w związku z niedawną premierą filmu Diuna 2. Zestaw robi wrażenie, jest unikalny i już dostępny w sprzedaży. Zobaczcie sami, jak wygląda i jakie mogą być kolejne wzory inspirowane jednym z najlepszych dzieł fantasy w historii kina.

📢 Afera w V LO w Białymstoku. Nauczyciel podejrzany o seksualne wykorzystywanie uczennic. Dyrektor o bezczynność. Obaj usłyszeli zarzuty Wykorzystując swoją pozycję, zmusił cztery nieletnie uczennice do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. Jedna nie miała nawet 15 lat. Tak ustaliła prokuratura. Podejrzany to nauczyciel V LO w Białymstoku. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. W związku z tą sprawą zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszał dyrektor placówki. Bo o jednym przypadku wykorzystania nastolatki miał wiedzieć, i nic nie zrobić.

📢 Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Projekt warty 40 mln. Zobacz, kto przyszedł na otwarcie Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku mają komfortowe warunki do nauki. Na terenie szkoły wybudowano Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1. We wtorek (12 marca) placówka została uroczyście otwarta. Powstało dzięki projektowi "ZSE w Białymstoku - Nowy wymiar edukacji". Jego wartość wyniosła 40 mln, z czego większość stanowiło wsparcie unijne.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. 📢 Najnowsze licytacje z urzędów skarbowych. Fiskus ogłosił przetarg na samochody. Podlaska KAS sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach Najnowsze przetargi z podlaskich urzędów skarbowych cieszą się dużą popularność. To okazja dla osób zainteresowanych używanymi autami w niskich cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych w przetargach są m.in. audi A6 quattro, scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter.

📢 Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 "Szwagierki" czyli spektakl bardzo muzyczny z owacją na stojąco. Kto przyszedł na premierę nowego przedstawienia Teatru Dramatycznego? Sobotni wieczór w Białymstoku odbywał się pod znakiem teatru. W auli Uniwersytetu w Białymstoku przy Świerkowej, gdzie na czas remontu siedziby głównej gościnnie pojawia się ze spektaklami Teatr Dramatyczny odbyła się premiera "Szwagierek" Michela Tremblay’a w reżyserii Michała Znanieckiego. Sztuka spodobała się białostoczanom, którzy aktorów i całą ekipę nagrodzili owacjami na stojąco. Był też bis! 📢 Lidl wycofuje produkt z toksyną. Jego spożycie szkodzi zdrowiu! Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 9.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed szeregiem produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 9 marca 2024 roku dotyczą przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu patuliny w smoothie owocowym.

📢 Dzień Kobiet 2024. Piękne podlaskie policjantki na posterunku! Funkcjonariuszki w niczym nie ustępują kolegom z pracy Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 99 rocznicę powstania Policji Kobiecej! Funkcjonariuszki ślubowały strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ze swoich obowiązków wywiązują się wyśmienicie i w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Protest rolników 2024. Kolejne blokady dróg w województwie podlaskim. Na wtorek zapowiedziano 17 zgromadzeń w regionie Na wtorek 20.02.2024 rolnicy zapowiedzieli kolejny protest i paraliż kraju. Jeszcze większy niż poprzedni. Jak mówią, ich frustracja rośnie. Ale nie tylko ich. Do protestujących w województwie podlaskim dołączą przedstawiciele branży leśnej, myśliwi a także transportowcy. Będą kolejne blokady dróg. Będziemy na bieżąco przekazywać informację o sytuacji w regionie.

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Pamiętacie, jak wyglądały pierwsze Biedronki? Zobacz zdjęcia sklepów sprzed lat. Tak wyglądał handel na przełomie wieków Pierwsze Biedronki, mięsne prawie jak w PRL i banany za 1,49 zł. Pamiętacie?

📢 Rolnicy. Podlasie. Jak mieszkają Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj? Atrakcyjny dom i imponujące gospodarstwo Justyna i Łukasz Maciorowscy to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy mieszkają we wsi Ciemnoszyje (powiat grajewski). Małżeństwo rolników prowadzi duże i nowoczesne gospodarstwo, które cały czas się rozwija. Zobaczcie jak żyją i mieszkają bohaterowie serialu Focus TV. 📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Rolnicy. Podlasie. Rolniczka z serialu zaskakuje fanów. Znowu pokazała zmiany w wyglądzie Kilka tygodni temu Justyna Maciorowska, jedna z bohaterek popularnego serialu Rolnicy. Podlasie, w mediach społecznościowych pochwaliła się swoją przemianą. Niedawno na swoim profilu opublikowała kolejne zdjęcie na którym wygląda rewelacyjnie. Przedstawiamy jak zmieniła się gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Tu dzieci się nie nudzą! TOP 50 atrakcji dla najmłodszych w woj. podlaskim w wakacje Zobaczcie nasz subiektywny wybór 50 najciekawszych miejsc na wycieczkę z rodziną. Staraliśmy się by propozycje były jak najbardziej zróżnicowane. Niektóre atrakcje można odwiedzić mając zaledwie kilka godzin wolnego czasu, a niektóre wymagają poświęcenia całego dnia.

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor. 📢 Wielka gala Hipokrates 2022. Medycy z województwa podlaskiego odebrali nagrody. Zobacz zdjęcia Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2022 w województwie podlaskim. Nasi Czytelnicy wybrali najbardziej cenionych i lubianych pracowników służby zdrowia z całego województwa. Laureaci plebiscytu odebrali nagrody podczas gali, która odbyła się w przepięknych i gościnnych wnętrzach Hotelu Traugutta3. - Ten tytuł to ważne wyróżnienie i gest wdzięczności za naszą pracę - mówili zgodnie wszyscy zwycięzcy.

📢 Ogólnopolska Wielka Gala Biznesu w Białymstoku. W hali Zespołu Szkół Rolniczych w Dojlidach zgromadziło się 700 osób [ZDJĘCIA] Stylowe i niebanalne kreacje, znamienici goście. W hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przedstawiciele świata biznesu podsumowali ubiegły rok. Jubileusz dziesięciolecia świętował Polski Klaster Budowlany. Na Wielkiej Gali Biznesu były nagrody dla firm, podziękowania dla przyjaciół Klastra, tort ze świeczkami i występ zespołu Bad Boys Blue.