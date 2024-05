Prasówka 16.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów"”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów" Przed Lechem Poznań kolejny etap w historii. Zatrudnienie Mariusza Rumaka okazało się dużym błędem, pomimo tego, że "Kolejorz" nadal ma szanse na podium i grę w europejskich pucharach. Ekipa z Wielkopolski na początku tygodnia potwierdziła, że w nowym sezonie trenerem będzie Niels Frederiksen. Szkoleniowiec i włodarze klubu muszą nieco odświeżyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Oto piłkarze, którzy są na wylocie.

Prasówka 16.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gmina Tykocin. Z remontu drogi będą zadowoleni kierowcy, rolnicy i rowerzyści Białostockie starostwo otworzyło w środę (15.05) dla ruchu gruntownie odremontowaną drogę powiatową nr 1383B na trasie Saniki- Leśniki (w gminie Tykocin). To kolejna z tras, które dzięki poważnemu wzmocnieniu będą cieszyły kierowców, a zwłaszcza rolników używających w swoich wysokospecjalistycznych gospodarstwach ciężkiego sprzętu polowego.

📢 "Rajd Patrolowy Szlakiem Marszałka J. Piłsudskiego". Wyprawa motocyklem BSA Sloper z lat 30. w stroju z epoki. Przystanek w Białymstoku Przejedzie w jedną stronę setki kilometrów, wyprawa potrwa około tygodnia. Z Gdańska do Estonii na motocyklu z lat 30. i w historycznym stroju podróżnik i pasjonat Marcin Klimczak zajedzie do Białegostoku. W czwartek, 16 maja retro-podróżnik zaplanował postój pod białostockim Ratuszem. 📢 Jagiellonia Białystok gra o marzenia. Dwa kroki do historycznego mistrzostwa Polski Dwa kroki dzielą Jagiellonię Białystok od mistrzostwa Polski. Pierwszy trzeba postawić z Piastem Gliwice, drugi z Wartą Poznań. A na końcu tej krótkiej już drogi czeka nie tylko chwała, ale i sporo pieniądze. Klub z Jurowieckiej 21 otrzyma około 30 milionów złotych. 📢 104. rocznica ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Zobacz zdjęcia z uroczystości W Białymstoku i na Podlasiu wciąż jest żywa pamięć o ułanach, wyjątkowej formacji wojskowej, która zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach Polski. W ostatnią sobotę (11.05) odbyły się uroczystości w 104. rocznicę ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich. Zobacz bogatą fotogalerię

📢 Ambasador Republiki Azerbejdżanu Pani Nargiz Gurbanova z wizytą w Białymstoku Dzisiaj (15.05) Białystok odwiedziła Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Pani Nargiz Gurbanova. W Pałacyku Gościnnym spotkał się z nią prezydent Tadeusz Truskolaski wraz z przewodniczącą Rady Miasta Katarzyna Jamróz. Tematem rozmowy była współpraca Białegostoku i azerbejdżańskiego miasta partnerskiego Sumgait. 📢 Centralna Liga Juniorów. Zagłębie Lubin - Jagiellonia 1:2. Jaga skuteczna po przerwie W 27. kolejce Centralnej Ligi Juniorów do lat 19 Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 2:1. Podopieczni trenera Marka Wasiluka zajmują w tabeli, wysokie 5. miejsce.

📢 Miodobranie 2024 w Białymstoku. Pierwsze tegoroczne zbiory w pasiece miejskiej w pobliżu rzeki Białej. Miód służy do celów promocyjnych Tradycji stało się zadość. Po pierwszy miód w roku z uli w miejskiej pasiece razem sięgnęli opiekun uli Mikołaj Mak i prezydent Tadeusz Truskolaski. W kolejnych miesiącach będą jeszcze trzy miodobrania. Z każdym rokiem z pasieki przy skwerze im. Janusza Smacznego pozyskuje się coraz więcej miodu. W zeszłym roku zebrano 245 kg.

📢 Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na odwiedzających uczelnię czekały warsztaty, pokazy i badania profilaktyczne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zorganizował Dzień Otwarty. W ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki społeczność uczelni przygotowała masę atrakcji. 📢 Poznaj nowych wiceprezydentów Białegostoku. Będą pomagać Tadeuszowi Truskolaskiemu w piątej kadencji W czwartek (16 maja) odbiorą powołania na stanowiska wiceprezydentów Białegostoku. Kto będzie w tej kadencji wspierać Tadeusza Truskolaskiego? Prezydent ma mieć czterech zastępców z czterech różnych środowisk: Komitetu Truskolaskiego, Platformy Obywatelskiej, Forum Mniejszości Podlasia oraz Trzeciej Drogi. 📢 Nowy mural w Białymstoku. Fragment filmu na ścianie bloku przy ul. Skłodowskiej-Curie Nowy mural będzie zdobił ścianę bloku w centrum Białegostoku. Kolejne malowidło ścienne powstaje przy ul. Skłodowskiej-Curie i nawiązuje do znanego amerykańskiego serialu "Bridgertonowie" emitowanego na popularnym serwisie VOD. W tym tygodniu mural będzie gotowy i będzie można go podziwiać w całej okazałości.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, pytania, przecieki. Co było na egzaminie 8-klasisty z matematyki? Matematyka to drugi egzamin ósmoklasisty 2024 w tym roku. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do niego już w środę 15 maja. Na rozwiązanie zadań zdający będą mieli tylko 100 minut. W naszym artykule opublikowaliśmy już arkusze zadań z matematyki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

📢 Ranking białostockich techników. Zobacz, jak w tym roku wygląda zestawienie szkół W rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl możemy dowiedzieć się, które technikum w mieście jest najlepsze. Wejdź w galerię i zobacz, jak w zestawieniu wypadły poszczególne białostockie szkoły. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki za nami. Arkusz CKE i odpowiedzi. Zobacz, jak wyglądał egzamin 15 maja Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku dobiegł końca. Przystąpili do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Wczoraj uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego. Arkusz CKE zamieściliśmy w tym artykule po godzinie 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań zostały zamieszczone pod zdjęciami. Rozwiązania zadań otwartych znajdują się na kolejnych slajdach.

📢 Tak mieszka Mateusz Damięcki. Zobacz, jak urządził się aktor z żoną i dzieciakami. Wpadnij do domu Mateusza Damięckiego – galeria zdjęć Mateusz Damięcki mieszka z drugą żoną i synami w zielonej części stolicy. Gwiazda „Furiozy” uwiła swoje rodzinne gniazdko w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyje i mieszka Mateusz Damięcki z Pauliną Andrzejewską-Damięcką i pociechami. Tak urządził się w Warszawie syn Macieja Damięckiego. 📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Zwiedzanie schronu przeciwlotniczego pod siedzibą RDLP. Zobacz zdjęcia, jak wygląda schron w środku To gratka nie tylko dla amatorów eksploracji miejsc na co dzień niedostępnych. W Noc Muzeów będzie można wejść do schronu przeciwlotniczego zlokalizowanego pod siedzibą Lasów Państwowych w Białymstoku. Największą atrakcją tego wieczoru będzie możliwość wyjścia specjalnym wyłazem awaryjnym, przewidzianym na wypadek zawalenia budynku.

📢 "Nieidealni" - na ekranie i na scenie czyli spotkanie z filmem i teatrem już w czwartek w MDK. Warto przyjść i poznać wyjątkowych artystów Krótkometrażowy dokument "Nieidealni" będzie można zobaczyć premierowo już w czwartek o godz. 18 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79A w Białymstoku. To film o aktorach Teatru T3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych. Ale prezentacja dokumentu to nie wszystko. W planach jest też prezentacja skeczy i piosenek z programu "Perły Polskiego Kabaretu" i dyskusja z twórcami oraz artystami. Wstęp jest bezpłatny.

📢 VII Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl. Pół tysiąca zawodników na matach walki W Zespole Szkół w Kleosinie odbył się ostatnio VII Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl. Na matach wystąpiło ponad pół tysiąca zawodniczek i zawodników z 14 podlaskich placówek szkolnych.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Most na rzece Białej w Fastach. Obiekt czeka remont. Za 11 mln zł. Ale trwa spór o to, kto go sfinansuje. 11 mln ma kosztować demontaż ponad 50-letniego mostu i budowa nowego obiektu na rzece Białej w Fastach. Tak wynika z wyniku przetargu. Ale umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana. Trwa impas w sporze o to, kto pokryje koszty inwestycji. I to niecałe, bo 60 procent wykłada rządowy fundusz drogowy. O pozostałe 40 proc. toczy się batalia między powiatem białostockim, który zarządza mostem na drodze powiatowej, a gminą Dobrzyniewo Duże, na terenie której znajduje się obiekt. Ta ostatnia nie chce się zgodzić, by samorządy pokryły koszty po połowie. Z kolei starostwo powiatowe nie zamierza odstąpić od tego warunku.

📢 Pożar w bloku w Ełku. Policjanci wynieśli z mieszkania niepełnosprawną kobietę Policjanci z policyjnego patrolu w Ełku uratowali niepełnosprawną kobietę z zadymionego mieszkania. Sierż. Bartosz Karpienko i post. Weronika Demczuk jako pierwsi dotarli do zadymionego mieszkania, gdy otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z mieszkań na parterze w bloku.

📢 Choroszcz. Burmistrz chce budować kolejną strzelnicę. Mieszkańcy: Nie ma ważniejszych inwestycji? Burmistrz Choroszczy chce w Rogowie Majątku zbudować strzelnicę. Niektórzy mieszkańcy gminy mają na tan temat inne zdanie i obawy, że np. takie sąsiedztwo obniży wartość ich działek. - To nie ma w gminie ważniejszych rzeczy – pytają w mailu do redakcji. 📢 Śmiertelny wypadek na Klepackiej w Białymstoku sprzed ponad 5 lat. Ruszył ponowny proces W niezabezpieczonym wykopie zginął 43-letni robotnik, a drugi został ranny. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli kierownik robót mostowych i majster budowy. Chodzi o niedopełnienie obowiązków w zakresie bhp, narażenie pracowników i nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z nich. Do zdarzenia doszło w 2019 r. We wtorek (14.05) ruszył ponowny proces. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Budowa drogi S16. Odcinek Krynice-Knyszyn. To fragment trasy Via Carpatia. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą Na północy, od strony Knyszyna łączyć się będzie z obecną drogą krajową nr 65 za pomocą ronda. Z kolei na południu, w rejonie miejscowości Krynice połączy się z budowaną drogą ekspresową S19 od węzła Białystok Zachód. We wtorek 14 maja przedstawiciele białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali umowę z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S16 Krynice-Korycin. 📢 Zabójstwo na Wysokim Stoczku w Białymstoku. Zadał żonie kilkanaście ciosów siekierą w głowę. 79-latek tymczasowo aresztowany Na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty w sprawie zabójstwa 73-letniej mieszkanki Białegostoku. Sprawca zadał kobiecie kilkanaście uderzeń siekierą w głowę - ujawnia prokuratura. Podejrzany o dokonanie zbrodni 79-letni mąż ofiary przyznał się do winy. We wtorek (14.05) sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

📢 Na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku pojawił się najnowocześniejszy sprzęt wojskowy HIMARS i samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta - to niektóre ze sprzętów, jakie we wtorek można było zobaczyć na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje wyposażenie zaprezentowała 1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze CKE z języka polskiego wraz z odpowiedziami. Co było na języku polskim? Od wtorkowego testu z języka polskiego ósmoklasiści rozpoczną trwające trzy dni egzaminy. Oprócz języka polskiego przed nimi jeszcze matematyka i język obcy. W tym artykule pojawią się arkusze CKE z języka polskiego. Sprawdź co było na polskim oraz odpowiedzi przygotowane przez CKE.

📢 Pokaz filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy Supraśla zobaczyli nową część kultowej serii Film "U Pana Boga w Królowym Moście" objeżdża województwo podlaskie. W poniedziałek (13 maja) nową część kultowej serii można było zobaczyć w Domu Ludowym w Supraślu.

📢 Ekstraklasa. Piłkarze Jagiellonii Białystok nominowani do nagród sezonu Dziewięciu przedstawicieli Jagiellonii Białystok: trener Adrian Siemieniec i ośmiu piłkarzy zostało nominowanych do nagród PKO Bank Polski Ekstraklasy za sezon 2023/2024. Nominacji dokonała kapituła złożona z dziennikarzy sportowych. 📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu. 📢 Karyna Vaitsiakhovich z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polski Podlasia. Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Białorusi, a od lat mieszkająca w Białymstoku, Karyna Vaitsiakhovich powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki. O koronę Miss Polski Podlasia rywalizować będzie 16 pań wyłonionych w półfinale. Zobacz prywatne zdjęcia jednej z finalistek popularnego konkurs piękności. Modeling to zdecydowanie wielka pasja Karyny.

📢 Droga S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo. Umowa na budowę odcinka trasy ekspresowej podpisana. Inwestycję zrealizuje Unibep. To będzie nieco ponad dziewięć kilometrów drogi ekspresowej, która poprowadzi od węzła Białystok Północ (Sochonie) do węzła Dobrzyniew0 Duże. Przez tereny leśno-rolnicze gminy Wasilków i Dobrzyniewo Duże. Ten fragment S19 wybuduje firma Unibep, która zawarła we wtorek 14 maja kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tym samym drogowy oddział giganta z Bielska Podlaskiego jest odpowiedzialny za budowę całej północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku w ramach drogi ekspresowej S19.

📢 Miasto Białystok sprzedaje działkę na Bojarach. Porośniętą drzewami. Pod mieszkaniówkę wielorodzinną i usługi. To drugi przetarg Powierzchnia: 663 metry kwadratowe. Kształt: wąski, wydłużony prostokąt. Roślinność: drzewa, krzewy, trawa. Położenie: osiedle Bojary. Przeznaczenie: pod budownictwo wielorodzinne. Cena: 1,5 mln zł plus 15 tys. zł pierwszego postąpienia. Za taką cenę miasto Białystok zamierza sprzedać nieruchomość przy ul. Piasta.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - polski. Odpowiedzi, arkusz CKE, pytania, zagadnienia. Co było na polskim i gdzie szukać arkuszy CKE? Mamy arkusz Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego odbył się 14 maja we wtorek i trwał 120 minut. Jakie zagadnienia i lektury były na egzaminie? Kiedy i gdzie szukać arkuszy CKE z egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak wygląda harmonogram egzaminów ósmoklasisty? Gdzie znaleźć przecieki z egzaminu i czy warto za nie płacić? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania. 📢 W Białymstoku powstał blok z widokiem wprost na więzienie Wysokie ogrodzenie zakończone drutem kolczastym – taki widok z okien będą mieć mieszkańcy nowego bloku przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Urzędnicy z magistratu twierdzą, że nie było podstaw, by nie wydać pozwolenia na budowę bloku z widokiem na więzienie.

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 Zabójstwo kobiety na Wysokim Stoczku w Białymstoku. O zbrodnie podejrzewany 79-letni mąż ofiary. Mężczyzna został zatrzymany Zwłoki 73-latki znaleziono w niedzielę (12.05) mieszkaniu przy ul. Swobodnej w Białymstoku. O dokonanie zbrodni podejrzewany jest mąż kobiety. - Trwają czynności procesowe z 79-latkiem - informuje prokuratura, która zamierza postawić mężczyźnie zarzut zabójstwa. Sąsiedzi małżeństwa są poruszeni śmiercią pani Zofii. - Bała się męża, znęcał się nad nią psychicznie - mówią.

📢 Wybory Europarlamentarne. Lewica stawia na ludzi młodych O kształceniu i równych szansach w Unii Europejskiej mówili kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego. W Białymstoku wspierał ich Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

📢 Jagiellonia ma już wicemistrzostwo, ma europejskie puchary, ale to wszystko: mało! Czas na mistrzostwo Po ostatniej kolejce spotkań ekstraklasy stało się jasne, że w grze o mistrzostwo Polski pozostały już tylko dwa zespoły: Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Żółto-Czerwoni zapewnili już sobie co najmniej wicemistrzostwo kraju oraz grę w europejskich pucharach. Wszyscy jednak pragniemy tego niewywalczonego jeszcze, czyli mistrzostwa Polski.

📢 Dirt Węglowa, czyli miejsce gdzie ludzie latają... Na rowerach! Zobacz co udało się już zrobić i jakie jeszcze rzeczy są w planach Grupa zapaleńców skupionych pod skrzydłami stowarzyszenia „Sport Na Zdrowie” tworzy miejsce niezwykłe. Takie, w którym można znaleźć pomysł na siebie i pokochać sport. Szczególnie ten, który opiera się na rowerowych... lotach! Dirt Węglowa niebawem zostanie otwarty po rewitalizacji. Co można będzie tam znaleźć? 📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia!

📢 Kibice Jagiellonii Białystok jadą do Gliwic. 2000 fanów Żółto-Czerwonych na stadionie Piasta. Rekordowy wyjazd w historii Jagiellonia Białystok jest blisko historycznego sukcesu wywalczenia po raz pierwszy mistrzostwa Polski. Do końca rozgrywek zostały już tylko dwie kolejki, a Jaga jest liderem i ma dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. Na mecz do Gliwic z Piastem wybiera się rekordowa liczba fanów Żółto-Czerwonych.

📢 Nowi zastępcy naczelników w podlaskiej KAS. Zobaczcie kto został powołany W piątek, 10 maja 2024 roku w jednostkach podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nastąpiły zmiany na stanowiskach zastępców naczelników. Nowi zastępcy naczelników zostali powołani w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. 📢 Budowa odcinka S61 Podborze-Śniadowo. To przedostatni fragment trasy Via Baltica. Trwają prace wykończeniowe 97,31 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prace przy budowie przedostatniego odcinka trasy Via Baltica. To odcinek drogi ekspresowej S61 Podborze-Śniadowo. Biegnie przez granicę województw podlaskiego i mazowieckiego. W ramach tego samego zadania trwa przebudowa 3 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. Zakończenie prac sierpień 2024. 📢 U Pana Boga w Królowym Moście. W Tykocinie odbył się przedpremierowy pokaz 4. części kultowego filmu Jacka Bromskiego Na ekranach polskich kin film zadebiutuje w grudniu tego roku. Już w niedzielę (12.05) przedpremierowo "U Pana Boga w Królowym Moście" można było obejrzeć w Kinie Hetman w Tykocinie. Pokazowi towarzyszyło spotkanie widzów z reżyserem Jackiem Bromskim i odtwórcą roli proboszcza Antoniego - Krzysztofem Dziermą.

📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie). 📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Targi Staroci i Rękodzieła w Białymstoku. Poszukiwacze skarbów i rzeczy vintage "buszowali" na giełdzie przy Andersa Antyki, meble, porcelana, a także ręcznie robiona biżuteria, obrazy, witraże. Wystawcy i lokalni twórcy swoje przedmioty "z duszą" wystawili w niedzielę (12.05) na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku, gdzie odbyły się kolejne Targi Staroci i Rękodzieła.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów także zmaga się z błotem na podwórku. Zobacz jak sobie poradził Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów, bohater serialu Rolnicy. Podlasie, pokazał jak sobie radzi z błotem na podwórku. Rolnik po tym jak wrócił do serialu jest bardzo aktywny w sieci. Pokazujemy jak Bogdan Kubala robi porządki w gospodarstwie. 📢 PKO Bieg Nocny 5. Kenijczycy nadawali tempo biegu i byli najszybsi. Zobacz zdjęcia Ostatnim akordem sobotnich biegów, przed głównym daniem, niedzielnym 11 PKO Białystok Półmaratonem było nocne bieganie w PKO Biegu Nocnym na 5. Wcześniej w sobotę odbyły się Bieg Śniadaniowy i PKO Bieg Juniora.

📢 Szalony doping na trybunach. Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 3:0. Zobacz co działo się na stadionie 19 850 kibiców Żółto-Czerwonych i doping non-stop pomógł piłkarzom Jagiellonii zrobić kolejny krok do mistrzostwa Polski. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokonali Koronę Kielce 3:0 i wciąż są liderem ekstraklasy mając dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław.

📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra. 📢 Wasilków. Wystartował Puchar Polski Nordic Walking, czyli z kijkami po trasie w skansenie W tym roku to w Wasilkowie zostały zainaugurowane zawody o Puchar Polski Nordic Walking. To jedna z sześciu miejscowości w Polsce, w których będą rywalizować zawodnicy Pucharu Polski. 📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Najdroższe i najtańsze ulice w Białymstoku. Zobacz, która ulica jest najbardziej prestiżowa w Białymstoku Które białostockie ulice uchodzą za najbardziej prestiżowe? Gdzie jest najdrożej? Na podstawie portalu sonarhome.pl sprawdziliśmy, gdzie w Białymstoku za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić najwięcej, a gdzie najmniej. Zobacz jak kształtują się ceny na poszczególnych ulicach Białegostoku.

📢 Premiera "Pajaców" i "Rycerskości wieśniaczej". Zobacz, co działo się w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (10 maja) w na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się prapremiera oryginalnej wersji dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Białostocka publiczność zobaczyła „Pajace” i „Rycerskość wieśniaczą”. 📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zobacz zdjęcia W czwartek 9 maja odbyła się uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wyróżnienie otrzymało 87 Honorowych Dawców Krwi z terenu województwa podlaskiego. Odznakę może otrzymać dawca, który oddał minimum 20 litrów krwi pełnej, lub odpowiadającą tej wartości ilość składników krwi. 📢 Nowa wieża widokowa w Gródku i inne atrakcje. Kolejny punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz zdjęcia W Gródku w powiecie białostockim powstało nowe miejsce do rekreacji, ściśle związane z historią podlaskiej miejscowości. Wieża widokowa, wiaty, grill, a już wkrótce jarmark staną się atrakcją na Górze Zamkowej. To jedna z nowszych propozycji na turystycznej mapie naszego regionu. Zobaczcie sami! 📢 Pogrzeb prof. Michała Bielawca na cmentarzu Farnym w Białymstoku W miejsce wiecznego spoczynku został odprowadzony prof. Michał Bielawiec, emerytowany Kierownik Kliniki Hematologii AMB, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981. Pan Profesor zmarł 1 maja w wieku 97 lat. Został pochowany na białostockim cmentarzu Farnym.

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują! 📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Ranking białostockich liceów. Są zmiany na czołowych miejscach Portal Wasza Edukacja.pl opublikował ogólnopolski ranking liceów za 2023 rok. Jedna z białostockich szkół znalazła się w pierwszej dziesiątce w Polsce. Sprawdź jak przedstawia się ranking liceów w Białymstoku.

