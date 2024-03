Prasówka 16.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podlascy działacze PiS ostrzegają przed likwidacją "Polskiego Ładu". "Region zacznie się cofać względem reszty"”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Podlascy działacze PiS ostrzegają przed likwidacją "Polskiego Ładu". "Region zacznie się cofać względem reszty" Dzięki programowi w ciągu ostatnich lat na inwestycje w woj. podlaskim napłynęły rekordowe środki liczone w miliardach złotych, a region mógł się rozwijać - mówili w piątek (15.03) na konferencji prasowej poseł Adam Andruszkiewicz i kandydaci PiS do sejmiku województwa. Apelują do obecnego rządu o utrzymanie "Polskiego Ładu".

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.03.24

📢 Gorąca modelka łączona z Neymarem zdradziła sekret swojego idealnego tyłka. Będziecie wstrząśnięci i zmieszani [ZDJĘCIA] Modelka OnlyFans, Fernanda Campos, która twierdzi, że była kochanką Neymara Juniora, znów znalazła się w centrum uwagi. 📢 Kolej w Podlaskiem. Od 18 marca na nowo zacznie kursować pociąg Białystok-Ostrołęka. Połączenie wraca po 24 latach Ma kursować dwa razy dziennie w obie strony. Trasę 111 km pokona w około 120 minut. Od poniedziałku 18 marca do rozkładu kolejowego Polregio wraca pociąg na trasie Białystok - Ostrołęka. Będzie skomunikowany ze składami "do" oraz "z" Olsztyna. Dwie dodatkowe pary pociągów zyskają też mieszkańcy Łap.

Prasówka 16.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne sukienki w większych rozmiarach. Idealne na wiosnę! Zobacz propozycje na różne okazje Osobom, które noszą nieco większe rozmiary, czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek nie brakuje. Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji?

📢 Skradziono hulajnogę KuKirin G3 w Białymstoku. Właściciel obiecuje nagrodę za pomoc w jej odnalezieniu Złodzieja, który zabrał elektryczną hulajnogę z bloku przy Tuwima zarejestrował monitoring. Miał na sobie granatową kurtkę z kapturem, szare spodnie dresowe i czarne sportowe buty. 📢 Prof. Marcin Moniuszko nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024.

📢 KAN z bogatą ofertą staży i praktyk na targach pracy, czyli od praktyki do szansy na pracę Do 1 czerwca studenci i absolwenci Politechniki Białostockiej mogą zgłaszać chęć udziału w praktykach i stażach w firmie KAN, która od lat jest znanym producentem nowoczesnych systemów wodnych i grzewczych. Okazją były niedawne targi - w formule dni branżowych - jakie odbyły się na największej podlaskiej uczelni technicznej. Same praktyki będą trwały w czasie tegorocznych wakacji, czyli od lipca do września.

📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie i usuń Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Jak zrobić wielkanocną palmę? Piękna świąteczna dekoracja ręcznie robiona. Palmy wielkanocne DIY na Niedzielę Palmową Palma wielkanocna to istotny element świątecznej tradycji. Ten kluczowy symbol Wielkanocy zanosimy do kościoła w Niedzielę Palmową, żeby go poświęcić. W sklepach i na kiermaszach znajdziemy wiele wzorów gotowych palm wielkanocnych. Jednak dużo więcej frajdy może nam sprawić samodzielnie wykonanie tej świątecznej ozdoby. Własnoręczne zrobienie wielkanocnej palmy to ciekawy pomysł na kreatywne spędzenie czasu z domownikami i ucieczkę od znienawidzonych świątecznych porządków.

📢 Wybory samorządowe 2024. Lewica przedstawiła program wyborczy z obszarów pracy, polityki społecznej i rodzinnej W piątek 15 marca Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy w Białymstoku zaprezentował program wyborczy z obszarów pracy, polityki społecznej i rodzinnej. "Szkoła, mieszkanie, szpital" - to hasło z jakim Lewica idzie do wyborów samorządowych. W konferencji udział wzięli m.in. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wicewojewoda Paweł Krutul oraz kandydat na prezydenta Białegostoku Andrzej Aleksiejczuk.

📢 Drapieżne ptaki bronią "Pawilonu pod Orłem" przed gołębiami Od dłuższego czasu ogrody Pałacu Branickich w Białymstoku były zanieczyszczane przez gołębie. Szczególnie "Pawilon pod Orłem", który zamiast przyciągać turystów, straszył ptasimi odchodami. Miasto znalazło sposób na pozbycie się uciążliwych lokatorów. 📢 XII Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Jury nagrodziło twórców najlepszych prac. Zobacz zdjęcia z gali! Znamy wyniki XII edycji konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Młodzież z całej Polski wzięła udział w finałowej gali zorganizowanej w Białymstoku.

📢 Luksusowymi autami przemycali papierosy. Kontrabandę wykrył labrador Odi Prawie 4300 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuźnicy. Przemycany towar był ukryty w dwóch autach osobowych z białoruską rejestracją, zatrzymanych do kontroli w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Ogrodnikach. Miejsca ukrycia papierosów wskazał służbowy labrador Odi. 📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Radomiakiem. Wiele zależeć będzie od specjalistów walki w powietrzu Jeśli na ostatnich treningach nie zdarzy się nic złego, to trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec będzie miał szeroki wybór na wyjazdowy mecz 25. kolejki PKO Ekstraklasy z Radomiakiem Radom. Nie oznacza to jednak, ze dojdzie do roszad kadrowych w porównaniu z wygranym 3:1 spotkaniem ze Śląskiem Wrocław. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 11 miast Europy, do których najbardziej warto pojechać pociągiem z Polski w marcu 2024. Ile kosztują bilety PKP? Jakie atrakcje czekają? Kochacie podróżować pociągami i zastanawiacie się, gdzie warto wybrać się koleją w marcu 2024? Mamy dla was nowy, aktualny ranking 11 najlepszych, najfajniejszych i najtańszych miast Europy, do których możecie dojechać pociągami PKP. Wyszukaliśmy bezpośrednie połączenia z Polski w niskich cenach – nawet niecałe 90 zł za kolejową podróż marzeń w sam raz na rodzinny weekend.

📢 Premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" przyciągnęła do Kina Forum prawdziwe tłumy. Zobacz zdjęcia ze spotkania W wypełnionej po brzegi sali Kina Forum odbyła się w czwartek (14.03) wieczorem premiera filmu "Czy pamiętasz ten Białystok?" w reż. Cezarego Chwicewskiego. Nie zabrakło nostalgicznych wspomnień, ale i gromkiego śmiechu. O procesie tworzenia filmu opowiedział sam reżyser, a widzowie podczas seansu żywo reagowali na to, co działo się na ekranie. Po filmie odbyła się też dyskusja "Sceny z życia. Białystok z lat 1985-2005".

📢 To one byłyby najlepszą Yennefer w Wiedźminie – zobacz aktorki wskazywane przez fanów i nie tylko. Zgadzasz się z tą listą? Wybór aktorów do serialu Wiedźmin Netflix wywołał ogromne kontrowersje. W ich centrum znalazła się m.in. postać czarodziejki Yennefer, którą zagrała Anya Chalotra, a twórcy zostali za to skrytykowani przez fanów. Które jednak aktorki nadają się do roli Yennefer w Wiedźminie i błyszczałyby jako ta postać na ekranie? Sprawdź propozycje.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Taras Romanczuk i Dominik Marczuk z Jagiellonii Białystok powołani przez Michała Probierza do reprezentacji Polski Zawodnicy Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk i Dominik Marczuk znaleźli się w gronie 27 zawodników powołanych przez Michała Probierza do reprezentacji Polski na marcowe mecze barażowe o awans do mistrzostw Europy. Na liście zabrakło natomiast m.in. Arkadiusza Milika z Juventusu Turyn. 📢 Wybory 2024. Do Rady Miasta Białegostoku startuje 22 obecnych radnych. Już wiadomo, że niektórzy z nich przegrają bój o mandat Kandydaci na prezydenta są też liderami list wyborczych w poszczególnych okręgach (Andrzej Aleksiejczuk w 1, Henryk Dębowski w 2, Jarosław Galej w 2, Rafał Greś w 5, Tadeusz Truskolaski w 5). Czy będą lokomotywami wyborczymi okaże się nazajutrz po wyborach. Już teraz jednak wiadomo, że skład rady zmieni się w stosunku do tego, który 4 kwietnia 2024 roku zbierze się w Pałacu Branickich na ostatniej sesji tej kadencji. Także dlatego, że dwoje ze startujących już przegrało w momencie rejestracji list w danym okręgu. Sprawdź, gdzie startują przegrani.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku. Tu zabraknie światła W najbliższych dniach białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 15 a 22 marca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne. 📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może wizyta na smacznym festiwalu? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Kandydat PiS do sejmiku województwa chce bezpieczeństwa żywnościowego Polski Poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukaszewicz i kandydat PiS do podlaskiego sejmiku w kwietniowych wyborach Robert Jabłoński zorganizowali w czwartek (14.03) konferencję. Mówili głównie o zagrożeniach jakie dla mieszkańców województwa podlaskiego niesie Zielony Ład.

📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki. 📢 Branża drzewna: Aż 60 proc. zakazów wycinki drzew w Polsce skupiło się w Podlaskiem Przedstawiciele Protestu Branży Drzewnej spotkali się w czwartek (14.03) w Białymstoku z mediami. Mówili o sytuacji w branży po 8 stycznia tego roku. Poinformowali również, że wysyłają list do minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski z propozycją rozmów, a przy braku porozumienia akcja protestacyjna może być ostrzejsza.

📢 Zarzuty dla nauczyciela i dyrektora V LO w Białymstoku. Szef placówki przerywa milczenie Kila dni temu nie chciał komentować sprawy. Dziś wydał oświadczenie. - "Nie przyznaję się do winy. Nadrzędną zasadą w mojej pracy było i jest zawsze dobro dziecka" - pisze dyrektor V LO. Chodzi o zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pozyskaniem informacji o niewłaściwym zachowaniu jednego z nauczycieli - obecnie podejrzanego o seksualne wykorzystywanie uczennic. 📢 Jesz je na co dzień, a mogą cię zabić. Toksyczne warzywa, których spożycie prowadzi do śmierci Uważa się, że dieta wegetariańska to najzdrowsza dieta świata. Tymczasem pozornie niewinne warzywa, które jemy niemal codziennie mogą nas zabić. Może się tak zdarzyć szczególnie wtedy, gdy są niewłaściwie przygotowane. Zawierają wtedy toksyczne substancje, których spożycie powoduje nie tylko bóle brzucha czy wymioty, ale może też doprowadzić do śmierci. Sprawdź, które warzywa są najniebezpieczniejsze.

📢 Supraśl. Wiosna Twórców już niebawem. Zobaczcie co przygotowali organizatorzy i czego się można spodziewać w najbliższych dniach Kolejna edycja Wiosny Twórców już od 20 do 24 marca w Supraślu. To unikalna inicjatywa, która łączy sztukę, naturę i ludzi organizowana przez Piotra Łasiewickiego z Niezależnego Zrzeszenia Twórców Dot In Sun i Fundację Teatr Latarnia. To także idealna okazja, by razem z rodziną i przyjaciółmi cieszyć się pierwszymi promieniami wiosennego słońca oraz feerią twórczych aktywności. Organizatorzy szykują dużo rękodzieła i sztuki. Chętni do wzięcia udziału w jarmarku w roli wystawcy mogą się zgłosić do 15 marca. 📢 Dziki w Białymstoku. Straż miejska wyjaśnia co zrobić, gdy spotkamy dzika Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku wraz z przedstawicielami Biura Zarządzania Kryzysowego po raz kolejny informują mieszkańców o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania dzika.

📢 Dr Grabowski z hospicjum w Makówce wie, jak dobrze opiekować się chorymi. Teraz jego sposoby będą wykorzystywane w Polsce Opieka domowa schorowanym, niesamodzielnym osobom ze wsi powinna być kompleksowa i zdeinstytucjonalizowana. Założenie jest proste, ale... wcale nie takie łatwe do zastosowania na co dzień. Dr. Pawłowi Grabowskiemu i jego zespołowi z podlaskiego hospicjum w Makówce udało się połączyć siły m.in. z pracownikami socjalnymi. Teraz ten model opieki ma być wdrażany w całej Polsce. Organizacje z Podlasia testowały na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju innowację społeczną dr. Pawła Grabowskiego z Hospicjum Proroka Eliasza. Rekomendacje są pozytywne. 📢 Wybory 2024. Henryk Dębowski mówił o Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Zobacz, co obiecuje kandydat PiS na prezydenta Białegostoku Ogrody działkowe były wprowadzone jako opcja dodatkowa do wszystkich lub większości stref planistycznych - do tej propozycji działkowców przychyla się Henryk Dębowski. Dzięki tej zmianie ogrody działkowe znajdujące się na terenach, co do których nie uchwalono jeszcze planu miejscowego, będą miały szansę się w nim znaleźć.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy, do których lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków mogą być niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Przed meczem Radomiak - Jagiellonia. Trener Jagi Adrian Siemieniec: W tej lidze nikt się nie podda i będzie walczył do końca Czeka nas trudne spotkanie, które będziemy musieli wybiegać, wywalczyć i pokazać swoją jakość - mówi przed meczem 25. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak - Jagiellonia trener białostockiego lidera Adrian Siemieniec. Rzeczywiście, mimo dopiero 11. pozycji w tabeli, ekipa z Radomia to groźny i niewygodny przeciwnik.

📢 Najlepsze ciasta na Wielkanoc. 25 przepisów na wyśmienite wypieki, które zachwycą rodzinę. Wypróbowałyśmy je wszystkie! Zebrałyśmy dla ciebie 25 przepisów na najlepsze ciasta na Wielkanoc. Jeśli szukasz pomysłu na pyszne wypieki, skorzystaj z naszych podpowiedzi. W zestawieniu znajduje się m.in. mazurek kajmakowy, sernik krakowski i babka marmurkowa. Nie zabraknie także tradycyjnej paschy i wyśmienitych ciast z kremem. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasze przepisy na wielkanocne ciasta. 📢 Festiwal Roślin w Białymstoku już w najbliższy weekend. Nie zabraknie atrakcji i okazji. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Już w najbliższy weekend, 16 i 17 marca na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Roślin. To największy targ roślin doniczkowych w Polsce, a przy tym raj dla wszystkich, którzy chcą nadać swojemu wnętrzu niepowtarzalnego, naturalnego klimatu. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje samochody i przyczepy. Ciężarówki, terenówki i busy na sprzedaż. Na licytację trafił też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych. 📢 Wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Nowa trawa jest już rozkładana na płycie boiska przy Słonecznej Zgodnie z zapowiedziami od wtorku 12 marca 2024 trwa wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Nowe rolki trawy są rozkładane w miejscach, gdzie boisko było najbardziej zniszczone. W sumie zostanie wymienione około 15 procent powierzchni murawy.

📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody. 📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna. 📢 Społecznicy w obronie Skorup w Białymstoku. Chcą zmiany planów miejscowych. By nie powstawały szeregówki w historycznej części osiedla Szeregówki bardzo aktywnie w tej chwili wchodzą w historyczną część Skorup, diametralnie zmieniają jej charakter - uważają społecznicy spod szyldu koalicji "Na ratunek starym domom". Dlatego chcą, by miasto zmieniło podejście do planów zagospodarowania przestrzennego. Nie całego osiedla, ale tylko okolic ulicy Nowowarszawskiej, gdzie jeszcze zachowała się historyczna, XIX wieczna zabudowa. Bardziej w stylu wiejskim niż miejskim.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Kolejny odcinek trasy z Tykocina do Złotorii oddany kierowcom do użytku W środę (13.03) został oficjalnie otwarty dla ruchu ponaddwukilometrowy odcinek drogi powiatowej Tykocin - Złotoria. To drugi etap trasy (liczącej 10 km), która zaczyna się we wsi Popowlany, a kończy się przed wsią Bagienki. 📢 Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tak obchodzono święto liderów społeczności wiejskich w Białymstoku Sołtysi z całego województwa spotkali się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Były podziękowania, nagrody, występy zespołu Kurpie Zielone i muzyczno-kabaretowe show w wykonaniu Grupy Mozarta.

📢 Dominik Marczuk robi furorę w ekstraklasie. Piłkarz Jagiellonii Białystok od niedawna ma też piękną dziewczynę Dominik Marczuk to 20-letni piłkarz Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy od tego sezonu gra w ekstraklasie i trzeba przyznać, że radzi sobie znakomicie. Pod wrażeniem jego gry są kibice, futbolowi eksperci, a ostatnio mówi się nawet o możliwym powołaniu do reprezentacji Polski. Wyczyny na boisku to jedno, ale trzeba też przyznać, że piłkarz ma świetny gust poza nim. Niedawno związał się z piękną dziewczyną, którą przedstawił na Instagramie. 📢 Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Awanse odebrało blisko 80 naukowców W środę (13 marca), w auli Wydziału Nauk o Edukacji, odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku. Wręczono 66 doktoratów i siedem habilitacji.

📢 Atelier Mazerscy od lat dba o włosy białostoczanek Wysoka jakość włosów, usług i wykorzystywanych produktów to najważniejsze zasady panujące w Atelier Mazerscy. Salon już od dziesięciu lat zajmuje się fryzurami mieszkanek Białegostoku 📢 Klocki LEGO z Diuny – świetny zestaw i wzory, które mogą ukazać się w przyszlości. Jest się czym zachwycać, przekonajcie się sami Firma LEGO od dawna łączy swoje zestawy klocków z różnymi markami, a teraz jest tego kolejny przykład. Oto nowy zestaw LEGO z filmu Diuna, w związku z niedawną premierą filmu Diuna 2. Zestaw robi wrażenie, jest unikalny i już dostępny w sprzedaży. Zobaczcie sami, jak wygląda i jakie mogą być kolejne wzory inspirowane jednym z najlepszych dzieł fantasy w historii kina. 📢 Wielki Jarmark Kaziukowy już w weekend 16 i 17 marca. Pojawią się wystawcy z Polski i nie tylko. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Wystawcy z Polski, Litwy czy Białorusi, mnóstwo stoisk i lokalny folklor. Już w najbliższy weekend szykujcie się na Kaziuki. Nie zabraknie ciekawych produktów - będzie kolorowo i świątecznie. Nie zabraknie ozdób wielkanocnych i wiosennych akcesoriów. Zerknijcie do galerii i zobaczcie na naszych archiwalnych zdjęciach jak jarmark wyglądał w poprzednich latach.

📢 Reprezentacja Polski. Powołania. Dwa nazwiska z Jagiellonii: Dominik Marczuk i Taras Romanczuk w kręgu zainteresowania Michała Probierza Przed reprezentacją Polski jedno z najważniejszych spotkań ostatniego okresu - mecz barażowy o udział w mistrzostwach Europy 2024 z Estonią na PGE Narodowym (21 marca). W czwartek, 14 marca selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz ma ogłosić kadrę. Jak donoszą media ma się w niej znaleźć Dominik Marczuk, szansę może też dostać Taras Romanczuk z Jagiellonii Białystok.

📢 Piwo za 2,59 zł a papierosy za 5,51 zł! Na takie ceny to aż miło popatrzeć. Tyle płaciliśmy za popularne produkty w 2006 roku Ile kosztowały papierosy, a ile bilet do kina? Sprawdziliśmy ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 roku. Kiedyś to było! 📢 Afera w V LO w Białymstoku. Nauczyciel podejrzany o seksualne wykorzystywanie uczennic. Dyrektor o bezczynność. Obaj usłyszeli zarzuty Wykorzystując swoją pozycję, zmusił cztery nieletnie uczennice do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. Jedna nie miała nawet 15 lat. Tak ustaliła prokuratura. Podejrzany to nauczyciel V LO w Białymstoku. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. W związku z tą sprawą zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszał dyrektor placówki. Bo o jednym przypadku wykorzystania nastolatki miał wiedzieć, i nic nie zrobić.

📢 Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Projekt warty 40 mln. Zobacz, kto przyszedł na otwarcie Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku mają komfortowe warunki do nauki. Na terenie szkoły wybudowano Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1. We wtorek (12 marca) placówka została uroczyście otwarta. Powstało dzięki projektowi "ZSE w Białymstoku - Nowy wymiar edukacji". Jego wartość wyniosła 40 mln, z czego większość stanowiło wsparcie unijne. 📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski.

📢 Wypadek w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną kia zderzyła się z mazdą. Dwie osoby ranne We wtorek rano doszło do kolejnego wypadku w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną doszło do zderzenia kia z mazdą. W miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu. 📢 Najnowsze licytacje z urzędów skarbowych. Fiskus ogłosił przetarg na samochody. Podlaska KAS sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach Najnowsze przetargi z podlaskich urzędów skarbowych cieszą się dużą popularność. To okazja dla osób zainteresowanych używanymi autami w niskich cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych w przetargach są m.in. audi A6 quattro, scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter. 📢 Rektor Politechniki Białostockiej podziękowała za szczególną aktywność pracownikom Aż 125 pracowników Politechniki Białostockiej odebrało podziękowania z rąk rektor uczelni. Prof. Marta Kosior-Kazberuk doceniła ich za zaangażowanie w prowadzenie badań i zaangażowanie w publikacje i patenty.

📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Ponad 20 lat temu ubieraliśmy się trochę inaczej a i krajobraz wokół nas jakby trochę się zmienił. Pamiętacie te czasy? Jeśli nie, te zdjęcia z pewnością skłonią was do wielu wspomnień. 📢 Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW. 📢 Memy o weekendzie: Oczekiwania vs rzeczywistość, czyli jak kończą się imprezowe plany na weekend Weekend to czas, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codziennego zgiełku. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozśmieszenie się i poprawienie nastroju są śmieszne memy, obrazki oraz demotywatory, które krążą po sieci. W poniższym artykule odkryjemy świat humorystycznych treści online, które sprawią, że Twój weekend będzie pełen śmiechu i pozytywnej energii.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na pojazdy. Na aukcji m.in. Honker, Tarpan i Lublin Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na zakup pojazdów wojskowych, wzbogacając tym samym ofertę dostępną dla zainteresowanych. Przetargi obejmują różnorodne pojazdy, w tym samochody ciężarowo-osobowe Honker 2000, samochody sanitarne Tarpan oraz mikrobusy Lublin. 📢 Ślubowali wierność Polsce. 109 żołnierzy złożyło przysięgę w Białymstoku Przysięgli „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić”. Słowa żołnierskiej roty w sobotni poranek na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku wygłosiło 109 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Białystok. Finał projektu "Na ratunek starym domom". Zobacz, jak mogłoby wyglądać nowe życie obiektów z przeszłością Plebiscyt „Na ratunek starym domom” wygrała kamienica przy Warszawskiej 5a. Zagłosowało na nią 878 białostoczan. W plebiscycie wzięło udział ponad 3,5 tys. mieszkańców miast, co znaczy, że losy zaniedbanych miejskich budynków nie są im obojętne 📢 Schrony przeciwlotnicze w Białymstoku. Gdzie się schronią mieszkańcy na wypadek konfliktu zbrojnego? W Białymstoku jest około 190 schronów, w których pomieścić się zdoła blisko 18 tysięcy osób. Gdzie w naszym mieście można znaleźć schrony przeciwlotnicze?

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia