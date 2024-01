Prasówka 16.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w podlaskim. Gdzie 16.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 16.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w podlaskim. Gdzie 16.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Czy są planowane wyłączenia prądu w podlaskim 16.01? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 16.01. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Morsowanie w rzece Supraśl w Leńcach. Dobrzyniewskie Morsy wyrąbały przerębel i wskoczyły do wody. Ice Bucket Challenge po podlasku! W podlaskiej miejscowości Leńce, położonej w gminie Dobrzyniewo Duże, co tydzień w niedzielę odbywa się wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi miłośników zimnych kąpieli. Grupa entuzjastów, znana jako Dobrzyniewskie Morsy, z radością podejmuje się wyzwania morsowania w rzece Supraśl. Jednak ostatnio, aby móc cieszyć się z zimowych kąpieli, musieli dosłownie wyrąbać sobie przeręble. Niektórzy podjęli wyzwanie Ice Bucket Challenge.

Prasówka 16.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak zmniejszysz apetyt na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują ochotę na słodkie [16.01.2024 r.] Co zrobić, aby zmniejszyć apetyt na słodycze? Ochota na słodkie może mieć różne przyczyny. Najczęściej wynika z tego, że jemy zbyt często słodycze - trzustka wyrzuca do organizmu insulinę, która zbija cukier co sprawia, że znów mamy na niego ochotę... Dietetycy podpowiadają, jak powstrzymać ochotę na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują apetyt na słodkie - zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Najnowszy horoskop tygodniowy 15-21 stycznia. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka! [16.01.2024 r.] Horoskopy - jedni wierzą, inni traktują z przymrużeniem oka. Jednak sztuka stawiania horoskopów pochodzi sprzed ponad 2 i pół tysiąca lat! Czy zatem w horoskopach kryje się prawda? Sprawdź, co tobie przepowiada wróżka Azalia na najbliższy tydzień od 15 do 21 stycznia. To masz zapisane w gwiazdach! 📢 Zmiana statutu schroniska dla zwierząt w Białymstoku. W "Dolinie Dolistówki" już nie tylko psy. O pracy dyrektor wypowiedzieli się radni Już nie tylko psy, ale też i koty będą pod opieką białostockiego schroniska dla zwierząt "Dolina Dolistówki". By formalnie było to możliwe radni na poniedziałkowej sesji rady miasta zmienili status placówce przy ul. Dolistowksiej. Przy okazji nie zabrakło ważnych słów o pracy dyrektor schroniska.

📢 Prezydent Tadeusz Truskolaski odwiedził najlepsze technikum w województwie podlaskim wg rankingu Perspektyw Po raz kolejny najlepszym technikum w województwie podlaskim w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 zostało Technikum Elektryczne w Białymstoku. Zajęło też 20. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i zdobyło tytuł Złotej Szkoły 2024. W poniedziałek, 15 stycznia, społeczność docenionej szkoły odwiedził prezydent Tadeusz Truskolaski. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Dzierżki. Pożar drewnianego domu gasiło siedem zastępów straży Pożar w gminie Poświętne gasili strażacy z czterech jednostek.

📢 Karmisz ptaki zimą, ale nie jesteś pewien, jakie cię odwiedzają? Zobacz, kto jest twoim gościem. Poznaj 15 popularnych „karmnikowych” ptaków Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem. 📢 Jagiellonia Białystok. Trener Adrian Siemieniec podpisał nowy kontrakt Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec podpisał nowy kontrakt, który będzie go wiązać z klubem ze stolicy Podlasia na kolejne dwa lata. Szkoleniowiec Żółto-Czerwonych prowadzi Jagę od 4 kwietnia 2023 roku, kiedy przejął zespół po Macieju Stolarczyku.

📢 Prof. Marian Szamatowicz Honorowym Obywatelem Białegostoku. Za in vitro. Tak zdecydowała rada miasta. Dwoje radnych PiS było przeciw Poczet Honorowych Obywateli Białegostoku powiększył się o kolejną postać. Większość w białostockiej radzie miasta uznała na poniedziałkowej sesji, że ten zaszczytny tytuł powinien przysługiwać też prof. Marianowi Szamatowiczowi. W zasłudze za przełom w polskiej medycynie, którego dokonał w 1987 roku w raz zespołem umożliwiając narodziny pierwszego polskiego dziecka metodą in vitro. Przeciwko uhonorowaniu profesora było dwoje radnych PiS. Za był jeden, a pozostali członkowie klubu albo nie głosowali, albo wstrzymali się od głosu.

📢 Nowe urządzenia optoelektroniczne dla Straży Granicznej Monokulary termowizyjne, noktowizyjne i kamery termowizyjne – łącznie 266 kompletów nowych urządzeń optoelektronicznych, służących do obserwacji – trafiło do funkcjonariuszy SG. Wartość zakupionego sprzętu to prawie 14 mln zł. 📢 Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny poniedziałek w roku. Jak go przeżyć, by nie zwariować? Zobacz pomysły internautów 15 stycznia 2024 wypada Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny poniedziałek w roku. Zobaczcie czym jest i dlaczego jest smutny. Internauci podpowiadają jak nie dać się melancholii i przeżyć ten dzień. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Pietrasze Cross Country. Trzeci bieg cyklu w śnieżnej scenerii 113 osób wzięło udział w trzecim biegu z cyklu Pietrasze Cross Country, który odbywa się w Białymstoku. Jako pierwsi na metę przybiegli: Dominika Kalinowska oraz Igor Tarasiewicz, który także był najszybszy w drugim biegu tego cyklu. Kolejny bieg odbędzie się 11 lutego br. 📢 Najpiękniejsze maturzystki po pierwszym weekendzie studniówek w Podlaskiem. One zrobiły wrażenie W województwie podlaskim sezon studniówek zaczął się. Piękne kreacje, fryzury, szyk - dziewczęta na balach robią niesamowite wrażenie. Przedstawiamy galerię maturzystek, które urzekły nas swoją urodą.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Gabriela Seweryna ZDJĘCIA. Oni przybyli pożegnać celebrytę znanego z programu „Królowych życia" 15.01.2024 6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna. Celebryta znany z „Królowych życia" zmarł 28 listopada. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godz. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Kolejny atak zimy w Podlaskiem. Przybędzie kilkanaście centymetrów śniegu. Trudna sytuacja na drogach Poniedziałek powitał mieszkańców Białegostoku i dużej części regionu regionu kolejnymi opadami śniegu. Jak podaje IMGW, w ciągu dnia może przybyć blisko 10 centymetrów pokrywy śnieżnej. Na drogach miasta i województwa pojawiły się pługi śnieżne oraz solarko-piaskarki. Warunki do jazdy są jednak trudne i kierowcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

📢 Przebudowa ul. Długiej w Białymstoku. Są chętni do przygotowania dokumentacji. Ale nie za takie pieniądze, jakie oferuje urząd miejski Są firmy chętne do przygotowania dokumentacji przebudowy ulicy Długiej. Ich oferty jednak znacznie przewyższają kwotę zarezerwowaną na inwestycję przez miasto. To kolejne podejście do remontu drogi. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 To będzie wyjątkowo filmowy wtorek. W Klubie Fama zobaczymy dwie ciekawe premiery. Wstęp jest bezpłatny - tym bardziej warto się wybrać Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza już 16 stycznia na dwie premiery. Zaprezentowany zostanie film zrealizowany podczas warsztatów Filmowe Podlasie Edukuje! 2023 oraz przyrodniczy dokument Szczepana Skibickiego. Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18 w Klubie Fama (ul. Legionowa 5). Wstęp jest bezpłatny. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 15.01.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Podlaska skarbówka wystawia na licytację atrakcyjne auta. Ceny wywoławcze? Zaskakujące Podlaskie oddziały Krajowej Administracji Skarbowej w najbliższym czasie zorganizują licytacje kolejnych ciekawych aut. W ofercie są między innymi modele marki Mercedes Benz. Do kupienia będzie także auto o napędzie hybrydowym. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut które będą licytowane w Podlaskiej KAS.

📢 Najlepsze MEMY o Real - Barcelona. Wszyscy po El Clasico śmieją się z Barcy i przepowiedni Anny Lewandowskiej [GALERIA] Real Madryt cztery, FC Barcelona jeden w finale Superpucharu Hiszpanii. Oto najlepsze memy o El Clasico. Internauci nie przepuścili okazji, by pośmiać się z Dumy Katalonii. Przypominają, że źle zestarzał się przedmeczowy typ Anny Lewandowskiej, któr przewidywała zupełnie inny wynik. 📢 Wspólne kolędowanie w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Supraślu. Z całego świata popłynęły świąteczne życzenia Niedzielne popołudnie przy wspólnym kolędowaniu. 14 stycznia w kościele pw. NMP Królowej Polski w Supraślu odbył się koncert bożonarodzeniowych pieśni w wykonaniu orkiestry i chóru supraskiego pod batutą Janusza Fidziukiewicza. W czasie występu wyświetlono życzenia dla mieszkańców od osób z całego świata, w tym z Australii, Afryki, a nawet Grenlandii.

📢 Pożar w mieszkaniu w centrum Białegostoku. Lokator próbowała gasić ogień śniegiem W niedzielę wieczorem w kamienicy przy Rynku Kościuszki w Białymstoku doszło do pożaru mieszkania. Jak podaje Straż Pożarna poszkodowana została 44 -letnia kobieta. 📢 Morsowanie w Wasilkowie. Podlaski Klub Morsów zorganizował drugą w tym roku oficjalną mroźną kąpiel By kąpiel była możliwa, najpierw trzeba było wykuć przerębel. Ale takie zadania zahartowanym morsom nie straszne. Członkowie Podlaskiego Klubu Morsów wykorzystali idealną pogodę i po raz kolejny zanurzyli się w lodowatej wodzie przy plaży "Nowy Gaj" w Wasilkowie. Zobacz niedzielne zdjęcia! 📢 III Podlaskie Spotkanie Wigilijne u Skowronków Wspólne kolędowanie oraz pokaz tradycyjnych stroików i dań świątecznych – tak wyglądało tegoroczne spotkanie. W sobotniej (13.01) biesiadzie na hali sportowej Zespołu Szkół w Brańsku uczestniczył Marek Malinowski, członek zarządu województwa.

📢 Studniówka 2024. Maturzyści VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku bawili się w Dworze Czarneckiego Wielki bal maturalny mają już za sobą uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. Studniówka w sobotę (13.01.2024) odbyła się w Dworze Czarneckiego. 📢 Jagiellonia Białystok. Trener Adrian Siemieniec: Jest dobrze, ale wiele jeszcze przed nami Mamy niezłą pozycję wyjściową, ale to runda rewanżowa wszystko zweryfikuje. Podobnie będzie z meczami pucharowymi. Jest dobrze, ale wiele jeszcze przed nami - mówi na starcie przygotowań do wiosennej części sezonu PKO Ekstraklasy i przed decydującymi rozstrzygnięciami w Fortuna Pucharze Polski trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec. 📢 Giełda na Andersa. Warzywa, owoce, wyroby regionalne i nie tylko. Zobacz najnowszą ofertę i ceny Jabłka, gruszki, jaja, kiszonki, miody, sery, wędliny, słodycze. Do tego chemia gospodarcza i elektronarzędzia oraz przydatne łopaty do odśnieżania, bo w Białymstoku porządnie sypnęło białym puchem. To tylko kilka z produktów dostępnych w niedzielę (14.01) na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Byliśmy tam i sprawdziliśmy dla Was ceny. Obejrzyj fotorelację.

📢 Co to był za bal! Studniówka VIII LO w Białystoku odbyła się w Dworku Tryumf Odliczanie dni do matury czas zacząć. W Białymstoku rozpoczął się wielki studniówkowy maraton. Jednymi z pierwszych, którzy w stolicy województwa podlaskiego zatańczyli uroczystego poloneza, byli uczniowie VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. 📢 Wystawa Grand Press Photo 2023 w Białymstoku. Wernisaż już w poniedziałek w kinie Forum. Nie może Was zabraknąć! 301 najlepszych zdjęć prasowych z ostatniej edycji konkursu Grand Press Photo będzie można oglądać od 14 stycznia do 4 lutego w Białostockim Ośrodku Kultury. Wernisaż i oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się w poniedziałek, 15 stycznia, o godz. 17 w foyer kina Forum. Wstęp jest bezpłatny. Patronujemy wydarzeniu. 📢 Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz. W Podlaskiem internauci ujawnili kilkanaście takich aut Nieoznakowany policyjny radiowóz to postrach kierowców łamiących przepisy drogowe. Okazuje się, że jest kilka szczegółów odróżniających takie auto od pozostałych. W województwie podlaskim w ostatnim czasie kierowcy ujawnili kilkanaście takich aut.

📢 Jagiellońskie Racowisko rozświetliło Białystok. Było co oglądać Już po raz piąty styczniową panoramę Białegostoku rozświetliło Jagiellońskie Racowisko. Tym razem areną przygotowanego przez kibiców Żółto-Czerwonych widowiska były okolice ulicy Jurowieckiej, przy której mieści się siedziba aktualnego wicelidera PKO Ekstraklasy. 📢 Bilety na Winnicę rozeszły się na pniu. Zobacz zdjęcia z koncertu w kinie Ton Misyjny Koncert Kolęd zaplanowano na sobotę i niedzielę na godz. 16. Ale jako że wejściówki rozeszły się błyskawicznie, organizatorzy zadecydowali o dodatkowym występie w niedzielę o godz. 18.30.

📢 Wystawa prac Pabla Picasso i znanych polskich malarzy otwarta! Zobacz kto zjawił się na wernisażu w białostockim ratuszu Aż dwie wystawy miały swój wernisaż w piątek (12.01) w białostockim ratuszu. Pablo Picasso - "Wojna i Pokój" i "Los Toros" oraz "Kolory życia" - prace 9 znakomitych polskich malarzy XX i XXI w. Dzieła na najwyższym poziomie przyszło zobaczyć wielu sympatyków malarstwa.

📢 Prawosławny wieczór kolęd. Śpiewano w kilku językach To już tradycja, że na początku nowego roku w stolicy Podlaskiego rozbrzmiewają dźwięki kolęd i pastorałek wykonywanych w kilku językach. Tego wyjątkowego koncertu, który odbył się w sali przy ul. Podleśnej w piątek, 12 stycznia, wysłuchali przedstawiciele podlaskiego samorządu: marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Wiesława Burnos. Partnerem wydarzenia było Województwo Podlaskie. 📢 Takie są najmodniejsze fryzury dla kobiet na 2024 rok. Te kolory i strzyżenia odejmują lat! Naturalne kolory, zdrowy wygląd, połysk i dobre cięcie - to zdecydowane trendy jeśli chodzi o kobiece fryzury modne w 2024 roku. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu. 📢 Rolnicy. Podlasie. Te kobiety są ozdobą serialu. Silne i niezależne rolniczki mają swoje pasje i je realizują Trwa już piąty sezon serialu Rolnicy. Podlasie i ciągle cieszy się niesłabnącą popularnością. Dużo emocji wzbudzają kobiety występujące w produkcji, które można zobaczyć przy codziennych obowiązkach w gospodarstwie oraz domu. Panie także chętnie dzielę się swoimi pasjami. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Wielka firma państwowa sprzedaje nieruchomości na Mazurach. Do kupienia działki i domki w atrakcyjnej lokalizacji Marzenia o niewielkim domku na Mazurach są na wyciągnięcie ręki. Właśnie wśród oferowanych na sprzedaż nieruchomości przez Pocztę Polską można właśnie znaleźć takie nieruchomości. Przedstawiamy ofertę nieruchomości od Poczty Polskiej.

📢 Wyróżnieni producenci dań gotowych i potraw w Podlaskiem. Co warto kupować? Produkty spożywcze pochodzące z województwa podlaskiego cieszą się dużym uznaniem wśród mieszkańców innych części kraju. Jak wybrać te najlepsze pomaga lista Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, gdzie wymienieni są najlepsi producenci różnych rodzajów żywności. Przedstawiamy listę wyróżnionych producentów dań gotowych i potraw. 📢 Sypie gęsty śnieg. Na drogach w mieście, a także w regionie trudne warunki W piątek po południu w Białymstoku i regionie zaczął padać gęsty śnieg. Kierowcy informują o trudnych warunkach na ulicach w Białymstoku jak i na drogach w województwie podlaskim. Do czołowego zderzenia doszło na krajowej 19 w okolicach Ryboł gdzie zderzyły się czołowo dwa auta.

📢 Dyrektorzy najlepszych liceów i techników w woj. podlaskim spotkali się w Politechnice Białostockiej. Były gratulacje i podziękowania W piątkowy (12 stycznia) poranek Politechnika Białostocka podczas Gali finałowej przedstawiła najlepsze podlaskie licea i technika według rankingu Perspektywy 2024. Uroczystość odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej i uczestniczyli w niej dyrektorzy 10 najlepszych liceów i techników z województwa podlaskiego wg rankingu. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Powołanie dyrektorów miejskich instytucji kultury bez przeprowadzenia konkursów. Zostaną na kolejne kadencje W 2024 roku upływają kadencje sześciu dyrektorów miejskich instytucji kultury. W związku z tym prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury powołania dyrektorów tych instytucji na kolejne kadencje, bez przeprowadzania konkursów. I tak - dyrektorzy sześciu białostockich jednostek kultury – Białostockiego Teatru Lalek, Muzeum Wojska, Galerii Arsenał, Galerii im. Sleńdzińskich, Domu Kultury „Śródmieście” i Białostockiego Ośrodka Kultury – zostaną powołani na kolejne kadencje.

📢 Życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2024. Czego życzyć w dniu ich święta? Sprawdź pomysły na wyjątkowe życzenia, które wzruszą seniorów Sprawdź życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2024, które można umieścić na kartce okolicznościowej, ręcznie wykonanej laurce lub w bardziej nowoczesny sposób: wysyłając SMS czy e-mail. Skorzystaj z naszych podpowiedzi na wzruszające życzenia dla babci i życzenia dla dziadka, aby sprawić ukochanym seniorom przyjemność w dniu ich święta. Nasze propozycje to garść inspiracji dla uczniów, którzy przygotowują występy z tej okazji. Czego życzyć z okazji Dnia Babci 2024? O czym pamiętać składając życzenia? Podpowiadamy.

📢 Cerkwie, kościoły i kapliczki w regionie. Unikalna podlaska architektura sakralna. Zobacz wszystkie świątynie gminy Bielsk Podlaski Podlasie jest miejscem wyjątkowym i to z wielu powodów. Jednym z nich jest niespotykana w innych częściach kraju architektura. Szczególne wrażenie robią budynki drewniane, zwłaszcza sakralne. Urocze kościółki, kolorowe cerkiewki czy kapliczki tworzą niepowtarzalny klimat. Przedstawiamy Państwu galerię zdjęć, na których zobaczyć można wszystkie obiekty sakralne znajdujące się w okolicach Bielska. 📢 Dzielnicowi w Białymstoku 2024. Najnowsze zmiany kadrowe w komisariatach w mieście. Zobacz, kto chroni osiedla w mieście W porównaniu do ostatniego półrocza, doszło do wielu zmian kadrowych wśród białostockich dzielnicowych. Sprawdź aktualną listę funkcjonariuszy białostockiej policji, którzy dbają o bezpieczeństwo na osiedlach w mieście. Podajemy nazwiska, dane kontaktowe, nr telefonów, aktualny stopień i zdjęcia funkcjonariuszy.

📢 Jagiellonia Białystok. 13 stycznia racowisko fanów Żółto-Czerwonych. Tym razem race zapłoną przy Jurowieckiej Już po raz piąty fani Jagiellonii Białystok organizują Jagiellońskie Racowisko. Tym razem efektowne widowisko, które wrosło już w kibicowski kalendarz stolicy Podlasia, będzie miało miejsce w sobotę - 13 stycznia przy ulicy Jurowieckiej. Początek tradycyjnie o godz. 19.20.

📢 Prawosławni obchodzą Juliański Nowy Rok 2023/2024. Popularna Małanka już jutro. Zobacz archiwalne zdjęcia! Jutro (13.01.2024) jest ostatni dzień roku według kalendarza juliańskiego, z którego wierni obrządków wschodnich korzystają przy ustalaniu dat większości świąt religijnych. W naszym regionie to idealna okazja do świętowania po raz drugi Nowego Roku. Wśród prawosławnych ten dzień jest nazywany Małanką, a to z tego względu, że jutro wypadają imieniny Melanii. Analogia do Sylwestra jest oczywista.

📢 Sukienka na studniówkę 2024. Najnowsze trendy i jaką wybrać? Nadchodząca studniówka to wyjątkowy moment w życiu każdej młodej osoby. Wybór odpowiedniej sukienki na tę okazję wymaga przemyślanej decyzji, uwzględniającej najnowsze trendy w modzie. Z tego artykułu dowiesz się, jaką sukienkę wybrać na studniówkę 2024. Sprawdź najświeższe inspiracje modowe. 📢 Ranking Perspektywy 2024. II LO i Technikum Elektryczne w Białymstoku to ponownie najlepsze szkoły w Podlaskiem Czołówka Rankingu Perspektywy pozostaje niezmienna. Najlepsze w województwie podlaskim ponownie jest II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Na najwyższym stopniu podium w rankingu najlepszych podlaskich techników, jak rok temu, znalazło się Technikum Elektryczne w Białymstoku. 📢 Studniówka 2024. Jak ubrać się na studniówkę? Co założyć? Jaka sukienka i garnitur są modne w tym roku? Zobacz trendy Jak ubrać się na studniówkę? Studniówka 2024 odbyła się już w wielu szkołach. Jednak ci tegoroczni maturzyści, którzy mają ją jeszcze przed sobą, szukają w Internecie pomysłów na studniówkowe kreacje. Na szczęście spieszymy z pomocą! Jeśli nie wiecie jak się ubrać na studniówkę, sprawdźcie nasze propozycje! Klasycznie, nowocześnie, a może jedno i drugie? Przeczytajcie nasz poradnik i zobaczcie zdjęcia z tegorocznych studniówek. Może coś Was zainspiruje!

📢 Protest wolnych Polaków przed Sejmem RP. Na demonstrację PiS przyjechały autokary z województwa podlaskiego. Zobacz, kto protestuje! Dziś (11.01) o 16:00 pod Sejmem rozpoczęła się akcja Prawa i Sprawiedliwości pt. "Protest wolnych Polaków". - Widzimy się przed Sejmem RP, aby zademonstrować nasz sprzeciw wobec m. in. rażącego łamania prawa i nieprzestrzegania zasad Konstytucji przez ekipę Tuska - napisano na profilu PiS w serwisie X. Na protest do Warszawy pojechali także działacze i mieszkańcy województwa podlaskiego. 📢 Matura próbna z Nową Erą 2024. Poziom rozszerzony: geografia, matematyka, fizyka i inne przedmioty. Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Próbne matury z wydawnictwem Nowa Era na poziomie rozszerzonym zaplanowano w dniach 4 - 11 stycznia. Pierwszego dnia uczniowie pisali diagnozę z biologii na poziomie rozszerzonym. Następnie z historii, angielskiego, niemieckiego, polskiego, chemii, matematyki i WOS-u. Ostatniego dnia zaplanowano matury z geografii i fizyki. O której godzinie zaczynają się egzaminy? Ile trwa próbna matura? Poznaj cały harmonogram próbnych matur. Kto bierze w nich udział? Jakie są opinie uczniów po maturach próbnych z wydawnictwem Nowa Era? Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Wyjaśniamy.

📢 Ostatni etap budowy drogi ekspresowej S61. To odcinek Łomża Zachód-Kolno, a zarazem obwodnica Łomży. I fragment trasy Via Baltica 55 proc. wynosi zaawansowanie prac przy budowie ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S61. Chodzi o odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To prawie 13 kilometrowa obwodnica Łomży w ramach trasy Via Baltica. Z tego 10 proc, to estakada nad doliną Narwi. 📢 Działki nad jeziorem i domy z licytacji komorniczych w Podlaskiem. Co można tanio kupić od komornika? Zobacz prawdziwe okazje Komornik wystawia na sprzedaż nieruchomości w województwie podlaskim. Do kupienia na licytacjach komorniczych w naszym regionie są atrakcyjnie położone domy, działki nad jeziorem, mieszkania, a nawet dworek. Zobacz najciekawsze aukcje w nowym roku. Już w styczniu odbędzie się wiele przetargów, na których znacznie poniżej wartości można nabyć mienie należące do dłużników.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Można kupić także elektronikę i sprzęt sportowy W sprzedaży bezprzetargowej w Agencji Mienia Wojskowego można kupić różny sprzęt i ubrania w atrakcyjnych cenach. Wśród bardzo wielu ofert można znaleźć bardzo ciekawe egzemplarze, których nie znajdziemy w żadnym sklepie. Przedstawiamy zdjęcia oraz ceny sprzętu i ubrań oferowanego przez Agencję Mienia Wojskowego. 📢 Znane absolwentki i znani absolwenci Liceum Plastycznego w Supraślu. Wielu uczniów "Plastyka" osiągnęło sukces. Znasz ich wszystkich? Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przez ponad 7 dekad funkcjonowania kształciło młodzież o wrażliwym i twórczym spojrzeniu na świat. Wielu absolwentów, którzy opuścili mury szkoły związało swoją przyszłość z malarstwem. Wymienić tu można Leona Tarasewicza, Stanisława Trzeszczkowskiego, Jadwigę Szczykowską-Załęską czy Lecha Policyna. Wielu poszło inną drogą, np. Agnieszka Maciąg czy znany "telewizyjny" architekt Krzysztof Miruć.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy. 📢 Jubileusz 20-lecia pracy Wojciecha Strzałkowskiego w Jagiellonii Białystok. Wśród gości Michał Probierz i Cezary Kulesza oraz wielu innych To był dobry okres dla Jagiellonii - tak najkrócej podsumowuje przewodniczący rady nadzorczej podlaskiego klubu Wojciech Strzałkowski, który obchodzi właśnie 20-lecie swego zaangażowania w Jagiellonii Białystok. Z tej okazji w hotelu Branicki miała miejsce uroczystość, w której udział wzięło m. in wiele osób, związanych aktualnie i w przeszłości z Żółto-Czerwonymi.

📢 Gdzie na kulig w okolicach Białegostoku? Maciejówka, Ogrodniczki, Majątek Howieny i inne popularne miejsca. Zobacz cennik i atrakcje Kulig to jedna z ciekawszych form zimowego wypoczynku i odskoczni od codzienności. W okolicach Białegostoku jest wiele możliwości, spędzenia właśnie w taki sposób popołudnia w gronie rodziny i znajomych. Zobaczcie, gdzie można przejechać się zaprzężonymi saniami po śniegu i poczuć prawdziwą zimę. Jakie atrakcje znajdziecie na kuligu? 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Pożar na Wysokim Stoczku w Białymstoku. Na ul. Ogrodniczki palił się dom. Trzy osoby trafiły do szpitala W niedzielę wieczorem doszło do dużego pożaru drewnianego domu na ul. Ogrodniczki w Białymstoku (osiedle Wysoki Stoczek). Na miejscu z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Trzy osoby podtrute dymem trafiły do szpitala. Na miejscu strażacy jeszcze nad ranem prowadzili działania zabezpieczające.

📢 Matura próbna z angielskiego 2023. Arkusz CKE, zadania, odpowiedzi. To było na egzaminie. Sprawdź koniecznie! Maturzysto, już po egzaminie z języka angielskiego. Kluczem do sukcesu była nie tylko solidna znajomość języka, ale także umiejętność skutecznej strategii egzaminacyjnej. Poniżej znajdziesz cenne wskazówki, które pomogły wielu uczniom uniknąć prostych błędów i zwiększyć szanse na zdobycie maksymalnej liczby punktów. To sprawdzone rady opracowane przez doświadczonych egzaminatorów CKE. W tym artykule znajdziesz też arkusz CKE z próbnej matury 2023 z angielskiego. 📢 Rolnicy. Podlasie. Jak mieszkają Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj? Atrakcyjny dom i imponujące gospodarstwo Justyna i Łukasz Maciorowscy to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy mieszkają we wsi Ciemnoszyje (powiat grajewski). Małżeństwo rolników prowadzi duże i nowoczesne gospodarstwo, które cały czas się rozwija. Zobaczcie jak żyją i mieszkają bohaterowie serialu Focus TV.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 Skarbówka sprzedaje auta. Jest kilka poszukiwanych egzemplarzy w bardzo dobrej cenie Podlaskie Urzędy Skarbowe ogłosiły kolejne licytacje na auta. W ofercie są osobówki, busy i auto ciężarowe. Przedstawiamy zdjęcia i ceny pojazdów, które można wylicytować w skarbówce. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Rolnicy. Podlasie. Rolniczka z serialu zaskakuje fanów. Znowu pokazała zmiany w wyglądzie Kilka tygodni temu Justyna Maciorowska, jedna z bohaterek popularnego serialu Rolnicy. Podlasie, w mediach społecznościowych pochwaliła się swoją przemianą. Niedawno na swoim profilu opublikowała kolejne zdjęcie na którym wygląda rewelacyjnie. Przedstawiamy jak zmieniła się gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową.

📢 Studniówka XIV LO W Białymstoku. Zobacz, jak maturzyści bawili się w Dworku Czarneckiego Dziewczęta w pięknych białych sukniach, chłopaki - w eleganckich garniturach. Do tego dopracowana w najmniejszych szczegółach choreografia. Nie było możliwości, by otwierający imprezę polonez mógł się nie udać. Tegoroczni maturzyści z XIV LO w Białymstoku studniówkę mają już za sobą. Zobacz, jak wspaniale bawili się w Dworku Czarneckiego. 📢 Studniówka 2023. II LO w Białymstoku zorganizowało bal maturalny w Dworze Czarneckiego. Uczniowie zatańczyli niecodziennego poloneza Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej odbyła się w Dworze Czarneckiego 📢 Życzenia na Dzień Babci 2023. Najpiękniejsze, wyjątkowe słowa, wierszyki. Gotowe krótkie rymowane życzenia dla babci do laurki i SMS Życzenia na Dzień Babci 2023. Pamięć i dobre słowo z pewnością sprawi babciom dużo przyjemności, zwłaszcza w obecnych czasach. Dzień Babci to okazja, by za opiekę, troskliwość i ogrom serca i dobroci podziękować ukochanym babciom. Warto zrobić babci niespodziankę i przygotować dla niej drobny upominek w postaci pięknej kartki lub laurki. Wykonanie kartki należy do Was, za to my podajemy Wam gotowe propozycje na wyjątkowe życzenia dla babci do wpisania w środku! Ale dziś babcie są bardzo nowoczesne. Prawie każda ma telefon komórkowy, najczęściej smartfona. Zatem do gifa z kwiatkami warto dołożyć krótkie rymowane życzenia. Najpiękniejsze, najczulsze słowa, wierszyki gotowe do wpisania znajdziecie w tym artykule. Są do wysłania smsem, przez Messengera lub WhatsAppa.

📢 Prawosławna Kolęda 2023 w Białymstoku - harmonogram. Kiedy wierni prawosławni mogą się spodziewać duchownych z Wodą Jordańską? Dzisiaj (19.01) jest bardzo ważny dzień dla prawosławnych chrześcijan - Święto Objawienia Pańskiego. Oznacza to również, że nadszedł czas, gdy do wiernych udają się z modlitwą duchowni aby poświęcić ich domy. Okres ten rozciąga się prawie na miesiąc. Sprawdziliśmy jak wyglądają harmonogramy wizyt poszczególnych prawosławnych parafii w Białymstoku. Zobacz kiedy ksiądz zapuka do was. 📢 Sylwester juliański na Podlasiu. Tak witali Nowy Rok klienci Restauracji Mozart (zdjęcia) W nocy z 13 na 14 stycznia w województwie podlaskim ponownie wystrzeliły korki od szampanów. W sobotę rozpoczął się 2023 rok według kalendarza juliańskiego. Tego dnia świętowali wierni obrządków wschodnich, przede wszystkim w Kościele prawosławnym i grekokatolicy.

📢 Studniówka 2023. Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku bawił się w Dworku Tryumf w Księżynie. Tak zatańczyli Poloneza uczniowie Elektryka Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku mają już studniówkę za sobą. W piątek wieczorem na blisko sto dni przed maturą bawili się w Księżynie w Dworku Tryumf. W tym wielkim wydarzeniu nie mogło zabraknąć fotoreportera Kuriera Porannego. Zobaczcie zdjęcia z imprezy! 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj