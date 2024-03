Prasówka 15.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz zdjęcia!”?

📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki.

📢 Branża drzewna: Aż 60 proc. zakazów wycinki drzew w Polsce skupiło się w Podlaskiem Przedstawiciele Protestu Branży Drzewnej spotkali się w czwartek (14.03) w Białymstoku z mediami. Mówili o sytuacji w branży po 8 stycznia tego roku. Poinformowali również, że wysyłają list do minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski z propozycją rozmów, a przy braku porozumienia akcja protestacyjna może być ostrzejsza.

📢 Sorocza Nóżka. Straż Graniczna odnalazła ciało mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator Policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę odnalezionych przez Straż Graniczną zwłok mężczyzny

Prasówka 15.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dachowanie opla na Kalinowskiego w Białymstoku. Kierowca zahaczył o autobus Dachowanie w centrum Białegostoku. Kierowca opla zahaczył o autobus. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. 📢 Zarzuty dla nauczyciela i dyrektora V LO w Białymstoku. Szef placówki przerywa milczenie Kila dni temu nie chciał komentować sprawy. Dziś wydał oświadczenie. - "Nie przyznaję się do winy. Nadrzędną zasadą w mojej pracy było i jest zawsze dobro dziecka" - pisze dyrektor V LO. Chodzi o zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pozyskaniem informacji o niewłaściwym zachowaniu jednego z nauczycieli - obecnie podejrzanego o seksualne wykorzystywanie uczennic.

📢 Supraśl. Wiosna Twórców już niebawem. Zobaczcie co przygotowali organizatorzy i czego się można spodziewać w najbliższych dniach Kolejna edycja Wiosny Twórców już od 20 do 24 marca w Supraślu. To unikalna inicjatywa, która łączy sztukę, naturę i ludzi organizowana przez Piotra Łasiewickiego z Niezależnego Zrzeszenia Twórców Dot In Sun i Fundację Teatr Latarnia. To także idealna okazja, by razem z rodziną i przyjaciółmi cieszyć się pierwszymi promieniami wiosennego słońca oraz feerią twórczych aktywności. Organizatorzy szykują dużo rękodzieła i sztuki. Chętni do wzięcia udziału w jarmarku w roli wystawcy mogą się zgłosić do 15 marca. 📢 Dziki w Białymstoku. Straż miejska wyjaśnia co zrobić, gdy spotkamy dzika Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku wraz z przedstawicielami Biura Zarządzania Kryzysowego po raz kolejny informują mieszkańców o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania dzika.

📢 Dr Grabowski z hospicjum w Makówce wie, jak dobrze opiekować się chorymi. Teraz jego sposoby będą wykorzystywane w Polsce Opieka domowa schorowanym, niesamodzielnym osobom ze wsi powinna być kompleksowa i zdeinstytucjonalizowana. Założenie jest proste, ale... wcale nie takie łatwe do zastosowania na co dzień. Dr. Pawłowi Grabowskiemu i jego zespołowi z podlaskiego hospicjum w Makówce udało się połączyć siły m.in. z pracownikami socjalnymi. Teraz ten model opieki ma być wdrażany w całej Polsce. Organizacje z Podlasia testowały na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju innowację społeczną dr. Pawła Grabowskiego z Hospicjum Proroka Eliasza. Rekomendacje są pozytywne. 📢 Wybory 2024. Henryk Dębowski mówił o Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Zobacz, co obiecuje kandydat PiS na prezydenta Białegostoku Ogrody działkowe były wprowadzone jako opcja dodatkowa do wszystkich lub większości stref planistycznych - do tej propozycji działkowców przychyla się Henryk Dębowski. Dzięki tej zmianie ogrody działkowe znajdujące się na terenach, co do których nie uchwalono jeszcze planu miejscowego, będą miały szansę się w nim znaleźć.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy, do których lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków mogą być niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Wybory samorządowe 2024. KWW Spoza Sitwy podaje przykłady niepotrzebnych wydatków i podkreśla, że wydatki muszą być racjonalne W czwartek 14 marca KWW Spoza Sitwy zaprezentowali wydatki, które według nich są zbyt duże. W konferencji prasowej wzięli udział kandydat na prezydenta Białegostoku Jarosław Galej oraz kandydaci do rady miejskiej. Wszyscy zgodnie podkreślali, że wobec rosnącego zadłużenia miasta potrzebna jest racjonalizacja wydatków.

📢 Przed meczem Radomiak - Jagiellonia. Trener Jagi Adrian Siemieniec: W tej lidze nikt się nie podda i będzie walczył do końca Czeka nas trudne spotkanie, które będziemy musieli wybiegać, wywalczyć i pokazać swoją jakość - mówi przed meczem 25. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak - Jagiellonia trener białostockiego lidera Adrian Siemieniec. Rzeczywiście, mimo dopiero 11. pozycji w tabeli, ekipa z Radomia to groźny i niewygodny przeciwnik. 📢 Festiwal Roślin w Białymstoku już w najbliższy weekend. Nie zabraknie atrakcji i okazji. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Już w najbliższy weekend, 16 i 17 marca na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Roślin. To największy targ roślin doniczkowych w Polsce, a przy tym raj dla wszystkich, którzy chcą nadać swojemu wnętrzu niepowtarzalnego, naturalnego klimatu. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy.

📢 Kradzież kabla telekomunikacyjnego. Sprawcy zabrali ponad 1,5 km przewodu. Nie uciekli daleko Policjanci z białostockiej „trójki” zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w lasku rozwijali ze szpul przewody telekomunikacyjne. Jak się okazało, tej samej nocy zostały skradzione z firmy budowlanej oddalonej zaledwie kilkaset metrów. Straty oszacowano na 15 tysięcy złotych. 39 i 59-latek usłyszeli zarzuty kradzieży. Młodszy odpowie w warunkach recydywy. 📢 Eksponat miesiąca w Muzeum Pamięci Sybiru. Tym razem są to wyjątkowe zdjęcia W środę (13.03) poznaliśmy kolejny Eksponat Miesiąca w Muzeum Pamięci Sybiru. Podczas specjalnego spotkania z białostoczanami Sybiraczka Teresa Borowska opowiedziała swoje rodzinne historie i pokazała ocalałe fotografie. Opowiedziano też o procesie konserwacji jakiemu się takie eksponaty poddaje. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet 40 plus. Te cięcia zagwarantują młodszy i świeży wygląd. Żaden mężczyzna ci się nie oprze Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje samochody i przyczepy. Ciężarówki, terenówki i busy na sprzedaż. Na licytację trafił też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych. 📢 Ściąga kibica. Jagiellonia Futsal powoli żegna się z ekstraklasą, ale na jej meczach nie brakuje emocji W wydaniu ekstraklasowym kibice w województwie podlaskim zobaczą w weekend w akcji zespoły z Białegostoku - futsalistów Jagiellonii Futsal oraz tenisistów stołowych SBR Dojlid. Sporo będzie się działo na regionalnych boiskach piłkarskich, a kolejne mecze w własnych halach rozegrają też nasi drugoligowi koszykarze i szczypiorniści.

📢 Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W przeszłości był metropolitą białostockim Były metropolita białostocki arcybiskup Tadeusz Wojda został nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Wybrali go na pięć lat biskupi na 397. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie. Podczas pracy w Watykanie współpracował z papieżami Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i z Franciszkiem. Ostatnio pełnił funkcję metropolity gdańskiego. 📢 Wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Nowa trawa jest już rozkładana na płycie boiska przy Słonecznej Zgodnie z zapowiedziami od wtorku 12 marca 2024 trwa wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Nowe rolki trawy są rozkładane w miejscach, gdzie boisko było najbardziej zniszczone. W sumie zostanie wymienione około 15 procent powierzchni murawy. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 14.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 14.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody.

📢 Liczba Pi skrywa w sobie wiele tajemnic. Ciekawostki na jej temat, o których niewielu wie. Dlaczego liczbę Pi nazywamy ludolfiną? Międzynarodowy Dzień Liczby Pi przypada corocznie 14 marca. Nie bez przyczyny wybrano właśnie taką datę. Święto to obchodzi się głównie na amerykańskich uczelniach, ale w Polsce, z roku na rok, także staje się coraz popularniejsze. Istnieje sporo ciekawostek związanych z tym dniem. Dowiedzcie się, dlaczego Międzynarodowy Dzień Liczby Pi obchodzimy właśnie 14 marca i którzy uczeni są patronami dnia. 📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna. 📢 Społecznicy w obronie Skorup w Białymstoku. Chcą zmiany planów miejscowych. By nie powstawały szeregówki w historycznej części osiedla Szeregówki bardzo aktywnie w tej chwili wchodzą w historyczną część Skorup, diametralnie zmieniają jej charakter - uważają społecznicy spod szyldu koalicji "Na ratunek starym domom". Dlatego chcą, by miasto zmieniło podejście do planów zagospodarowania przestrzennego. Nie całego osiedla, ale tylko okolic ulicy Nowowarszawskiej, gdzie jeszcze zachowała się historyczna, XIX wieczna zabudowa. Bardziej w stylu wiejskim niż miejskim.

📢 Nowy bat na pijanych kierowców. 14 marca w życie wchodzą przepisy o konfiskacie pojazdów Niemal co 10. wypadek drogowy w Podlaskiem powodują pijani kierowcy. W ubiegłym roku mieli "na sumieniu" 11 proc. ofiar śmiertelnych i rannych. Zwalczaniu przestępczości drogowej mają służyć nowe środki karne związane z konfiskatą aut kierujących na "podwójnym gazie". Policja i eksperci ds. bezpieczeństwa liczą, że zaostrzone prawo przemówi do wyobraźni kierujących

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Kolejny odcinek trasy z Tykocina do Złotorii oddany kierowcom do użytku W środę (13.03) został oficjalnie otwarty dla ruchu ponaddwukilometrowy odcinek drogi powiatowej Tykocin - Złotoria. To drugi etap trasy (liczącej 10 km), która zaczyna się we wsi Popowlany, a kończy się przed wsią Bagienki. 📢 Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tak obchodzono święto liderów społeczności wiejskich w Białymstoku Sołtysi z całego województwa spotkali się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Były podziękowania, nagrody, występy zespołu Kurpie Zielone i muzyczno-kabaretowe show w wykonaniu Grupy Mozarta.

📢 Rząd rozpoczął procedurę wydzielenie Grabówki z gm. Supraśla. Opinię musi wydać rada miejska. Prawdopodobnie poprzedzi ją referendum Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło prace zmierzające do utworzenia gminy Grabówka z granicach ujętych w rozporządzeniu z 28 lipca 2015 roku. Dlatego też wystąpiło do rady miejskiej w Supraślu o wyrażenie opinii. Jeśli tego nie zrobi w ciągu trzech miesięcy, to resort uzna zgodnie z prawem, że samorząd akceptuje punkt widzenia rządu.

📢 Dominik Marczuk robi furorę w ekstraklasie. Piłkarz Jagiellonii Białystok od niedawna ma też piękną dziewczynę Dominik Marczuk to 20-letni piłkarz Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy od tego sezonu gra w ekstraklasie i trzeba przyznać, że radzi sobie znakomicie. Pod wrażeniem jego gry są kibice, futbolowi eksperci, a ostatnio mówi się nawet o możliwym powołaniu do reprezentacji Polski. Wyczyny na boisku to jedno, ale trzeba też przyznać, że piłkarz ma świetny gust poza nim. Niedawno związał się z piękną dziewczyną, którą przedstawił na Instagramie.

📢 Kandydaci na radnych Polski 2050 mówili o pomysłach na Białystok Kandydatów – i ich pomysły na zmiany – do rady miasta startujących w okręgu nr 1 zaprezentowała w środę (13.03) Polska 2050. 📢 Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Awanse odebrało blisko 80 naukowców W środę (13 marca), w auli Wydziału Nauk o Edukacji, odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku. Wręczono 66 doktoratów i siedem habilitacji. 📢 Kandydat na prezydenta Henryk Dębowski: "Zamierzam dokończyć budowę ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w naszym mieście" W środę 13 marca kandydat na prezydenta Białegostoku Henryk Dębowski (PiS) zorganizował konferencję prasową, na której zadeklarował że zamierzam dokończyć budowę ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w Białymstoku. Kandydat zapowiedział, że doprowadzi do budowy chodnika przy ulicy Piasta. Dotychczas realizacja inwestycji nie była możliwa, ponieważ teren przez który biegnie droga należy do PKP.

📢 Lewica w Białymstoku o antykoncepcji, edukacji bez indoktrynacji oraz bezpieczeństwie To czas, by powiedzieć: dość obietnic, czas na ich wdrażanie. Lewica jest tego gwarantem – przekonywał podczas konferencji w Białymstoku Paweł Krutul. Wicewojewoda podlaski z Lewicy w najbliższych wyborach kandydować będzie do sejmiku województwa. Na spotkaniu obecni byli inni kandydaci: zarówno do sejmiku, jak i białostockiej rady miasta. – Białystok jest metropolią. A ta metropolia w tej chwili choruje – mówił Andrzej Aleksiejczuk, kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku. Podnosił kwestię zbyt niskich płac, budowy lotniska czy bezpieczeństwa.

📢 Atelier Mazerscy od lat dba o włosy białostoczanek Wysoka jakość włosów, usług i wykorzystywanych produktów to najważniejsze zasady panujące w Atelier Mazerscy. Salon już od dziesięciu lat zajmuje się fryzurami mieszkanek Białegostoku

📢 Zakazane fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak nie dodawać sobie lat nieodpowiednim uczesaniem. Oto 7 najgorszych fryzur Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Napad w Białymstoku. Interweniował sam szef podlaskiej policji. Dwóch sprawców zatrzymał sam. Ostatniego dzielnicowi Zaatakowali grupę nastolatków w centrum miasta. Chcieli zabrać telefon i e-papierosa. Jeden z pokrzywdzonych poprosił o pomoc przechodnia. Nie wiedział, że to komendant policji. Insp. Kamil Borkowski zatrzymał dwóch napastników. Trzeciego - po dwóch dniach - dzielnicowi. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za usiłowanie rozboju, a także kradzież samochodu i paliwa.

📢 Czy Unia zakaże upraw warzyw i owoców na własnej działce? Działkowcy w panice. Co polskie przepisy mówią w kwestii upraw roślin na ROD-ach? Media obiegła wiadomość, że przepisy Zielonego Ładu zabronią upraw warzyw i owoców na ogródkach działkowych. Oznaczałoby to, że już wkrótce działkowcy nie będą mogli posiać marchewki lub pietruszki na własnej działce! Wszyscy zainteresowani tematem ROD-ów swoje oburzenie wyrazili w mediach społecznościowych. Wyjaśniamy, czy faktycznie działkowcom może grozić zakaz upraw roślin na ogródkach działkowych.

📢 Wielki Jarmark Kaziukowy już w weekend 16 i 17 marca. Pojawią się wystawcy z Polski i nie tylko. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Wystawcy z Polski, Litwy czy Białorusi, mnóstwo stoisk i lokalny folklor. Już w najbliższy weekend szykujcie się na Kaziuki. Nie zabraknie ciekawych produktów - będzie kolorowo i świątecznie. Nie zabraknie ozdób wielkanocnych i wiosennych akcesoriów. Zerknijcie do galerii i zobaczcie na naszych archiwalnych zdjęciach jak jarmark wyglądał w poprzednich latach.

📢 Na Politechnice Białostockiej odbyła się pierwsza wycieczka śladami mozaiki Pracownicy i studenci wzięli udział w pierwszej z serii wycieczek śladami mozaiki. Jej uczestnicy mieli okazję poznać historię związaną z ceramicznymi ozdobami, które wyróżniają podlaską uczelnię.

📢 Afera w V LO w Białymstoku. Nauczyciel podejrzany o seksualne wykorzystywanie uczennic. Dyrektor o bezczynność. Obaj usłyszeli zarzuty Wykorzystując swoją pozycję, zmusił cztery nieletnie uczennice do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. Jedna nie miała nawet 15 lat. Tak ustaliła prokuratura. Podejrzany to nauczyciel V LO w Białymstoku. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. W związku z tą sprawą zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszał dyrektor placówki. Bo o jednym przypadku wykorzystania nastolatki miał wiedzieć, i nic nie zrobić. 📢 Najnowsze licytacje AMW. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt warsztatowy i ogrodowy. Odbędzie się w marcu 2024 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już w marcu 2024 roku. To gratka nie tylko dla przedsiębiorców i instytucji, ale i dla osób prywatnych. Można kupić profesjonalne wyposażenie wojskowe w atrakcyjnej cenie. W tym artykule znajdziesz kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej pod koniec marca 2024 roku.

📢 Opera i Filharmonia Podlaska przygotowuje kolejną premierę. Publiczność zobaczy "Pajace" i "Rycerskość wieśniaczą" Już w maju białostocką publiczność czeka wielka premiera. Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej zobaczymy "Pajace" Ruggera Leoncavalla oraz "Rycerskość wieśniaczą" Pietra Mascagniego. 📢 Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Projekt warty 40 mln. Zobacz, kto przyszedł na otwarcie Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku mają komfortowe warunki do nauki. Na terenie szkoły wybudowano Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1. We wtorek (12 marca) placówka została uroczyście otwarta. Powstało dzięki projektowi "ZSE w Białymstoku - Nowy wymiar edukacji". Jego wartość wyniosła 40 mln, z czego większość stanowiło wsparcie unijne.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu Poleskiej z Włókienniczą. Renault zderzyło się z volkswagenem. Utrudnienia w Białymstoku We wtorek po godzinie 7 rano doszło do zderzenia dwóch osobówek na skrzyżowaniu ulic Poleskiej i Włókienniczej w Białymstoku. Nikomu nic się nie stało, ale w centrum miasta tworzyły się duże korki.

📢 Najnowsze licytacje z urzędów skarbowych. Fiskus ogłosił przetarg na samochody. Podlaska KAS sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach Najnowsze przetargi z podlaskich urzędów skarbowych cieszą się dużą popularność. To okazja dla osób zainteresowanych używanymi autami w niskich cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych w przetargach są m.in. audi A6 quattro, scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter. 📢 Rektor Politechniki Białostockiej podziękowała za szczególną aktywność pracownikom Aż 125 pracowników Politechniki Białostockiej odebrało podziękowania z rąk rektor uczelni. Prof. Marta Kosior-Kazberuk doceniła ich za zaangażowanie w prowadzenie badań i zaangażowanie w publikacje i patenty.

📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Ponad 20 lat temu ubieraliśmy się trochę inaczej a i krajobraz wokół nas jakby trochę się zmienił. Pamiętacie te czasy? Jeśli nie, te zdjęcia z pewnością skłonią was do wielu wspomnień. 📢 Podlaski Klub Morsów świętował Dzień Kobiet i Mężczyzn na plaży w Wasilkowie. Zobacz niedzielne morsowanie Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejne morsowanie w tym sezonie. Tym razem było bardzo uroczyście, bowiem nie obyło się bez akcentów związanych z Dniem Kobiet i Mężczyzn. Na plaży w Wasilkowie zebrała się spora grupa fanatyków zimnych kąpieli. 📢 Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.

📢 Pijany kierowca BMW zatrzymany. Rozbił kilka samochodów w Białymstoku Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na Dziesięcinach w Białymstoku. Wcześniej doprowadził do kilku kolizji. 📢 Turośń Kościelna. Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa oficjalnie otwarte Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej zostało oficjalnie otwarte w sobotnie (9.03) popołudnie. Ten dziewiąty oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku mieści się w zabytkowym Dworku Myśliwskim, który został zaadaptowanym na galerię prezentującą dorobek artysty.

📢 Lidl wycofuje produkt z toksyną. Jego spożycie szkodzi zdrowiu! Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 9.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed szeregiem produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 9 marca 2024 roku dotyczą przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu patuliny w smoothie owocowym.

📢 Najlepsze memy na Dzień Kobiet. Zabawne i dowcipne obrazki na 8 marca 2024. Z czego śmieją się internauci? 8 marca wypada Dzień Kobiet. O tym wyjątkowym dniu nie zapominają także internauci i tworzą śmieszne memy. Przedstawiamy najlepsze z nich. 📢 Dzień Kobiet 2024. Piękne podlaskie policjantki na posterunku! Funkcjonariuszki w niczym nie ustępują kolegom z pracy Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 99 rocznicę powstania Policji Kobiecej! Funkcjonariuszki ślubowały strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ze swoich obowiązków wywiązują się wyśmienicie i w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy. 📢 Kobiety w podlaskim biznesie. Właścicielki i szefowe naszych znanych firm. One odniosły sukces w regionie W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane i potrafiły przekuć swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie i robią to nad wyraz dobrze. Nic więc dziwnego, że zdobywają liczne nagrody, m.in. w Złotej Setce Podlaskiego, czyli najważniejszym rankingu gospodarczym w regionie, który od 20. lat organizuje redakcja "Kuriera Porannego".

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne! 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Rolnicy. Podlasie. Jak mieszkają Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj? Atrakcyjny dom i imponujące gospodarstwo Justyna i Łukasz Maciorowscy to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy mieszkają we wsi Ciemnoszyje (powiat grajewski). Małżeństwo rolników prowadzi duże i nowoczesne gospodarstwo, które cały czas się rozwija. Zobaczcie jak żyją i mieszkają bohaterowie serialu Focus TV. 📢 Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz świętuje urodziny. Przyszły poseł na podwórku i niespełnione marzenie Dziś swoje 41 urodziny obchodzi największa gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie - Andrzej Onopiuk z Plutycz. Jest to bohater przez wielu krytykowany, ale wciąż cieszący się ogromną popularnością. Niewielu pamięta chociażby to, że to na jego podwórku gościł między innymi dzisiejszy poseł na Sejm. Przedstawiamy najważniejsze fakty z życia oraz marzenia spełnione i niespełnione Andrzeja Onopiuka z Plutycz.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową. 📢 Studniówka V LO w Białymstoku w Dworze Czarneckiego. Uczniowie na sto dni przed maturą zatańczyli poloneza ... z nauczycielami W niedzielę (22.01) uczniowie klas maturalnych z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczestniczyli w swoim pierwszym wielkim balu w życiu. W przestronnych wnętrzach Dworu Czarneckiego w Porosłach zorganizowali Studniówkę 2023, a stało się to dokładnie na sto dni przed egzaminami maturalnymi. Pięknie ubrane młode panie i eleganccy młodzi panowie zapełnili efektowną salę.

