Prasówka 14.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.08.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Za tym murem przebywają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Mają internet, pilnują ich ochroniarze i mogą zamawiać pizzę...”?

Prasówka 14.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Za tym murem przebywają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Mają internet, pilnują ich ochroniarze i mogą zamawiać pizzę... Do Krajowego Ośrodka Zapobiegnia Zachowaniom Dysocjacyjnym w Gostyninie, gdzie jednym z pierwszych pacjentów był Mariusz T. (morderca czterech chłopców z Piotrkowa Trybunalskiego), prowadzi droga przez gęsty las. KOZZD oddalony jest od centrum miasta o 4 kilometry i znajduje się na rozległym terenie tamtejszego szpitala, tuż obok osiedla mieszkalnego i naprzeciwko cmentarza pacjentów z lat 40-tych...

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.08.21

📢 Tak mieszka Antek Królikowski! Zobacz jego żółty skuter! Aktor wziął ślub z Joanną Opozdą! Oto niesamowite mieszkanie Królikowskiego Antoni Królikowski jest najstarszym synem pary aktorskiej Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego. Aktor ma aż czworo młodszego rodzeństwa. Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka Antoni Królikowski! Warto zwrócić uwagę na jego charakterystyczny żółty skuter.

📢 Ambient Park w Białymstoku. Dźwięki wypełniły Aleję Ambientową (zdjęcia) Po kilku latach przerwy do Białegostoku powrócił Ambient Park. Od popołudnia do wieczora po Alei Ambientowej niosła się muzyka.

Prasówka 14.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej jak zwykle przyciągnął plażowiczów. Mieszkańcy korzystali z ładnej pogody (zdjęcia) Powróciły ciepłe dni. W sobotę (14.08) temperatura powietrza dochodziła do 28 stopni Celsjusza. Dlatego też Podlasianie chętnie szukali ochłody w wodzie. Sprawdź, co działo się nad Zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najlepsze MEMY o elektrykach w Dzień Energetyka 2021! Dzień Energetyka obchodzimy 14 sierpnia. Z okazji tego święta życzymy wszystkim elektrykom bezpiecznej pracy. Bez nich żylibyśmy w ciemnościach.

📢 Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku za miesiąc otworzy drzwi. Będą płynąć łzy (ZDJĘCIA) Białostockie Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej ma zostać otwarte 17 września b.r. Trwają ostatnie przygotowania do odsłonięcia wystawy poświęconej deportacjom na Wschód. Ekspozycję obejrzeli już pierwsi goście w ramach testów. Wywołała w nich ogromne emocje, po policzkach płynęły łzy. 📢 Mediateka w Mońkach oficjalnie otwarta. Działa prawie od roku (zdjęcia) Mediateka w Mońkach w końcu została oficjalnie otwarta. Działający od prawie roku imponujący obiekt doczekał się uroczystego przecięcia wstęgi. 📢 W tych zawodach jest zbyt wielu pracowników: 14.08.2021. Oto lista pechowych profesji W niektórych zawodach stanowczo zbyt wiele osób szuka pracy, przez co ofert zatrudnienia nie starcza dla wszystkich. Mało tego, nadwyżka pracowników występuje w całej Europie. Przedstawiamy listę profesji, które nie wróżą świetlanej przyszłości.

📢 Koronawirus w Polsce i na świecie. W sobotę 211 nowych zakażeń. Zmarły 2 osoby. Raport na żywo 14.08.2021 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 211 nowych zakażeniach. Najwięcej pochodzi z województwa podlaskiego. Ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby. 📢 Święto Wojska Polskiego w Białymstoku. Zobacz, jak będzie świętowało nasze miasto Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Co roku z tej okazji organizowane są uroczystości i festyny w całym kraju. W tym roku obchody odbędą się pod hasłem "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". W mieście odbędą się msze upamiętniające walczących i pokazy sprzętu wojskowego. Żołnierze poczęstują mieszkańców grochówką, a Muzeum Wojska przygotowało specjalne atrakcje.

📢 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Odważne zdjęcia Kasi Cichopek w skąpym bikini! Zdjęcia aktorki na Instagramie! 14.08.2021 Biust Kasi Cichopek ledwie mieści się w bikini! Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 27.07.2021

📢 Fryzury męskie, które są modne i dobrze wyglądają. Fryzury dla mężczyzn nie tylko odejmą lat, ale i wywołają efekt wow! ZDJĘCIA (14.08.2021) Fryzury męskie, które odmładzają, dobrze wyglądają i są modne. Na jakie uczesanie powinni zdecydować się panowie, który za sprawą fryzury chcą sobie odjąć lat? Czy dobrym rozwiązaniem będą nieco dłuższe, lekko podniesione włosy czy może podgolone boki? Propozycji na modne fryzury dla mężczyzn jest naprawdę wiele. A efekt, który można uzyskać za sprawą zmiany uczesania, robi naprawdę piorunujące wrażenie! Sprawdź, które fryzury męskie odmładzają, podkreślają naturalne walory i nigdy nie wychodzą z mody. 📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [14.08.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Jeździsz rowerem? Sprawdź, czy wiesz, czego ci nie wolno! Rowerzystów też obowiązują przepisy Sezon rowerowy w pełni! Choć jazda na rowerze daje przyjemność, poprawia kondycję i pomaga oszczędzać pieniądze oraz środowisko, to jednak żaden rowerzysta nie może czuć się w pełni swobodnie. Wszystko przez to, że tak, jak każdego innego uczestnika ruchu, także fanów jednośladów obowiązują przepisy. Niestety, nie wszyscy rowerzyści wiedzą, co im wolno, a czego nie. Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim wsiądziesz na rower! 📢 Licytacja medalu Marii Andrejczyk. Jest pierwszy chętny: zaoferował 200 tysięcy złotych za srebrny medal olimpijski Znalazł się pierwszy chętny na srebrny medal olimpijski Marii Andrejczyk. Lekkoatletka poinformowała o tym na spotkaniu z marszałkiem Arturem Kosickim. Zarząd województwa przekazał sportsmence 35 tysięcy złotych w podziękowaniu za osiągniecia sportowe.

📢 Białystok. Wierni z kościoła św. Kazimierza boją się, że zniknie parking. Urzędnicy: Nieruchomość pozostaje w gminnym zasobie Wśród wiernych gruchnęła wiadomość, że przykościelny parking zostanie sprzedany. Takie plany miało mieć miasto, do którego należy ziemia. Zaczęła się zbiórka podpisów pod protestem, w sprawę zaangażował się też szef klubu PiS w białostockiej radzie miasta Henryk Dębowski. Na jego interpelację odpisał właśnie sekretarz miasta. 📢 Maria Andrejczyk prywatnie. W drodze po medal olimpijski pokonała raka. Pomogła jej wielka miłość Maria Andrejczyk wicemistrzynią olimpijską w Tokio. "Jestem dziewczyną z Podlasia" mówi o sobie jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek. W drodze na olimpijskie podium pokonała groźną kontuzję, nowotwór i zdobyła wielką miłość. Taka jest Maria Andrejczyk prywatnie! 📢 Mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19. Zobacz, gdzie będą szczepić w województwie podlaskim W naszym regionie jest już ponad milion zaszczepionych mieszkańców. To wciąż zaledwie 40 proc. mieszkańców województwa. Z tej okazji mobilne punkty szczepień pojawią się w ten weekend (14 - 15 sierpnia) w kilkudziesięciu miejscowościach. Aby zachęcić do szczepień rząd ustanowił konkurs z nagrodami pieniężnymi pt. „Rosnąca Odporność”.

📢 Nie żyje ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski. Wieloletniego proboszcza parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Kleszczelach żegnały tłumy [ZDJĘCIA] W piątek odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w środę - 11 sierpnia ks. mitrata Mikołaja Kiełbaszewskiego, wieloletniego proboszcza parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Kleszczelach. 📢 TOP 10 najlepszych kardiologów w Białymstoku. Ranking według ZnanyLekarz.pl. Sprawdź, u kogo warto się leczyć [ZDJĘCIA] Wizyta u kardiologa to poważna sprawa. Dlatego warto wybrać najlepszego. Jak to ocenić? Jednym ze sposobów jest kierowanie się tzw. rekomendacjami. Oto kardiolodzy z Białegostoku, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów na podstawie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii, by zobaczyć zestawienie.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty ze sklepów i dyskontów. Suplementy diety i makarony mogą być szkodliwe dla zdrowia [13.08.2021] GIS znów interweniuje. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS.

📢 Jaczno. Wypadek na trasie Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór. Bus uderzył w drzewo, kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek - 13 sierpnia przed godziną piątą rano w miejscowości Jaczno (pow. sokólski). 📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [13-20.08] Lato to zwykle okres wzmożonych ilości wyłączeń prądu. Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu. 📢 Księgi pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy trafiły do Archiwum Państwowego. Pomogą rodzinom odnaleźć bliskich (ZDJĘCIA) Dwie księgi z nazwiskami 3,5 tys. osób hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy w latach 1939-1941 trafiły do Archiwum Państwowego w Białymstoku. Zostały odrestaurowane i zabezpieczone i teraz mogą służyć wszystkim, którzy zechcą dowiedzieć się o losach bliskich, którzy w tym okresie mogli być leczeni w Choroszczy. Wielu z nich spotkał tragiczny los - padli ofiarą masowych mordów ze strony hitlerowskich Niemców.

📢 Akcja Prędkość na Podlasiu. W całym województwie policja będzie dziś częściej kontrolować kierowców [13.08.2020] Kierowcy w naszym województwie muszą przygotować się dziś na wzmożoną działalność policji na drogach. W Podlaskiem prowadzona jest bowiem akcja Prędkość.

📢 Jagiellonia Białystok. Trener Ireneusz Mamrot ocenia losowanie Pucharu Polski Nasze starcia z Lechią Gdańsk stoją na dobrym poziomie sportowym i zawsze są wyrównane. Myślę, że teraz też tak będzie - ocenia losowanie 1. rundy Fortuna Pucharu Polski trener Jagiellonii Białystok Ireneusz Mamrot. 📢 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka dotarła na Jasną Górę. Pątnicy pokonali blisko 500 kilometrów [ZDJĘCIA] 12 sierpnia na Jasną Górę dotarła 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka. W tym roku liczyła 170 osób, które pokonały w 14 dni blisko 500 km. Hasłem tegorocznego wędrowania były słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Utrudzonych pielgrzymów wprowadzał na Jasna Górę bp Henryk Ciereszko, który przeszedł wraz z pątnikami ostatni etap pielgrzymki.

📢 Podlaskie. Ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych gmin (AKTUALIZACJA - 13.08) Które podlaskie gminy osiągnęły najwyższy procent wyszczepienia swoich mieszkańców? Które z kolei są oporne wobec szczepień przeciwko COVID-19? Zobacz aktualny ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych samorządów w naszym regionie (stan na 13 sierpnia 2021 r.). 📢 Niespełnione inwestycje w Białymstoku. Tak mógł wyglądać Białystok. Te inwestycje nigdy nie powstały [ZDJĘCIA] Nad torami przydworcu Fabrycznym - Centrum Wschód Zachód, na bazarze przy ul. Kawaleryjskiej - międzynarodowe targi wystawiennicze, a pod ul.Lipową - sunący tramwaj. Tak wyglądałby dziś Białystok, gdyby zrealizowano pomysły sprzed lat. Takich futurystycznych wizji w swojej historii stolica Podlaskiego miała bez liku.Prezentujemy projekty samorządowe, jak i prywatne, które w ostatniej dekadzie zostały tylko na papierze. 📢 Imprezy w Białymstoku i okolicach. To będzie weekend pełen atrakcji. Zobacz, co będzie się działo [13.08- 15.08] Wojskowa defilada, parkowa impreza i ziołowe warsztaty. Propozycji na spędzenie najbliższego weekendu jest wiele. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach.

📢 Białystok. Wypadek na Branickiego. Kobieta potrąciła mercedesem rowerzystę (zdjęcia) Potrącenie na Branickiego w Białymstoku. Rowerzysta przejeżdżał po przejściu dla pieszych 📢 Wypadki w pracy i katastrofy budowlane w województwie podlaskim. Tragedie, które wstrząsnęły Podlaskiem (zdjęcia) Zobacz podlaskie inwestycje okupione zdrowiem i życiem robotników. Te tragedie wstrząsnęły Podlaskiem 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz szkodliwe produkty wycofane ze sprzedaży. Wśród nich pizza z Lidla (zdjęcia) Nowe aktualne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego z 12 sierpnia 2021 roku przed szkodliwymi dla zdrowia i życia produktami. Inspektor poinformował o usunięciu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczą chipsów ze składnikami alergennymi. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które są wycofywane ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego w naszym raporcie. Jeśli kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza. Lista aktualizowana jest na bieżąco. W tym artykule znajdziesz szkodliwe produkty wycofane ze sprzedaży w ostatnich miesiącach (12.08.2021).

📢 Koronawirus niejedno ma imię. Jak nazywają się jego warianty, ile ich jest, a także kiedy i gdzie zostały odkryte? Koronawirus po raz pierwszy pojawił się w Chinach w listopadzie 2019 roku. Od tego czasu wirus skutecznie przemieszcza się po świecie, a co jakiś czas pojawiają się informacje o jego nowych wariantach. Dotychczas każdy kolejny wariant przyjmował nazwę kraju, w którym pojawił się po raz pierwszy. Jednak z biegiem czasu liczba nowych wariantów wirusa rośnie. By ułatwić ich odróżnianie, a zarazem nie kojarzyć ich jedynie z konkretnym obszarem geograficznym, Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła zasadę nazywania kolejnych wariantów koronawirusa nazwami liter greckiego alfabetu. Jak dotąd wyróżniono już 11 wariantów. Sprawdź w galerii, jak dokładnie nazywa się każdy z nich, gdzie został odkryty po raz pierwszy i kiedy oficjalnie został wyznaczony przez WHO.

📢 Różeniec górski i jego właściwości zdrowotne. Złoty korzeń z Podlasia robi karierę (wideo, zdjęcia) Różeniec górski może stać się podlaskim towarem eksportowym. Roślina ma właściwości przeciwdepresyjne i przeciwstresowe. Na badania związane z tą rośliną Politechnika Białostocka dostała 2,5 mln zł. Różeniec górski był także "bohaterem" programu Dzień Dobry TVN. 📢 Cierpiał na rozwarstwienie aorty po COVID-19. Chirurdzy z USK w Białymstoku wszczepili pacjentowi nowoczesny stentgraft Pan Janusz Radel z Dobrzyniewa Dużego jest przykładem pacjenta z poważnymi powikłaniami pocovidowymi. Jednym z nich było rozwarstwienie aorty. Mężczyzna nie kwalifikował się do tradycyjnego zabiegu, więc chirurdzy naczyniowi z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku zdecydowali się na innowacyjną operację - wszczepili mu supernowoczesny stentgraft Castor. Efekt? Po dwóch tygodniach od zabiegu mężczyzna funkcjonuje coraz lepiej. 📢 Czechowizna. Wypadek na DK65. Toyota wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, ranna kobieta (ZDJĘCIA) Do groźnego zdarzenia doszło w środę przed godziną 13 w Podlaskiem. Na DK 65 w okolicach m. Czechowizna toyota wypadła z drogi i dachowała. Kierująca autem kobieta została przetransportowana do szpitala.

📢 Komendanci Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim. Oni dowodzą strażakami w naszym regionie [12.08.2021] Oni dowodzą strażą pożarną w województwie podlaskim. Oto komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Poznajcie, kto stoi na czele komendy miejskiej, wojewódzkiej oraz powiatowych jednostek w naszym regionie. 📢 Wstrzymano prace przy budowie drogi Porosły - Krupniki. Znaleziono szczątki, prawdopodobnie ludzkie [ZDJĘCIA] Podczas prac na budowie drogi Porosły - Krupniki odkryto fragmenty - prawdopodobnie ludzkich kości. Prace wstrzymano na razie na 30 dni.

📢 Ogrodniczki. Wypadek na DW 676. Skoda wpadła w poślizg i wjechała do rowu [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło na trasie Białystok - Supraśl przed godz. 10 w rejonie miejscowości Ogrodniczki (pow. białostocki). 📢 Jagiellonia Białystok. Kolejna kontuzja obrońcy. Bartłomiej Wdowik złamał nogę Jagiellonię Białystok prześladuje pech. Kilka dni po kontuzji Israela Puerta, urazu doznał kolejny obrońca - Bartłomiej Wdowik. Młody defensor złamał na treningu nogę i czeka go dwumiesięczna przerwa w występach.

📢 Święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. Tłumy wiernych oddały pokłon ikonie. W uroczystościach udział wziął abp Sławoj Leszek Głódź [ZDJĘCIA] Tłumy wiernych Cerkwi prawosławnej modliły się w Supraślu. Jak co roku, na Święto Supraskiej Ikony Matki Bożej do monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, przyszły pielgrzymki. W tegorocznych uroczystościach udział wziął arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. 📢 Najbardziej oryginalne imiona nadawane dzieciom w 2021 roku w Białymstoku. Mamy Gniewka i Marcjannę! Hania, Zuzia, Laura, Aleksander Franciszek i Jan już kolejny rok królują w zestawieniu najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w Białymstoku. W 2021 roku przetasowania w tym rankingu nikogo nie zaskoczyły, ale jak zwykle intrygujące są pomysły rodziców na oryginalne i rzadkie imiona. Białostoczanie też mają niebanalne pomysły! 📢 Jak mieszka Julia Wieniawa? Nowocześnie, gustownie i zielono! Młoda celebrytka chwali się w sieci zdjęciami pięknego mieszkania Julia Wieniawa to młoda aktorka, piosenka i celebrytka. Jej profile w mediach społecznościowych cieszą się ogromną popularnością. Na Instagramie dzieli się z fanami wycinkami ze swojego życia zawodowego i osobistego. Gwiazda publikuje również fotografie, na których widać jak urządziła swoje cztery kąty. Zobaczcie jak mieszka Julia Wieniawa – jest nowocześnie, zielono i bardzo przytulnie!

📢 Najtańsze domy w woj. podlaskim na sprzedaż. Nieruchomości w regionie do 100 tys. zł. Zobacz, gdzie możesz niedrogo zamieszkać [10.08.2021] Oferty najtańszych domów w woj. podlaskim cieszą się sporym zainteresowaniem. Zobaczcie, co można kupić w naszym regionie w sierpniu 2021. Prezentujemy nieruchomości wystawione na sprzedaż na portalu otodom, których cena nie przekracza 100 tysięcy zł. Uporządkowaliśmy je od najdroższej, do najtańszej. Zobaczcie, gdzie można tanio kupić nieruchomość w regionie!

📢 Ploski. Wypadek na DK19. Poważne zderzenie dwóch aut osobowych. Trzy osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] Wypadek na trasie Białystok - Bielsk Podlaski. Na drodze krajowej nr 19 doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. 📢 TOP 15 najszybciej rozwijających się firm na Podlasiu. Zobacz „Diamenty Forbesa 2021” w województwie podlaskim! [ZDJĘCIA] Bisnode Polska we współpracy z redakcją „Forbesa” opracowała zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Przedsiębiorstwa, które znalazły się na tej liście, mogą szczycić się tytułem „Diamentów Forbesa”. W najnowszym rankingu nie zabrakło również firm z województwa podlaskiego. Oto 15 firm z Podlaskiego, które najszybciej się rozwijają. Szczegóły w galerii zdjęć.

📢 Nowotwór wrócił. Olga "Lawendowa Dziewczynka" potrzebuje pomocy (ZDJĘCIA) Mała Olga Teleszewska z Białegostoku mierzy się z nowotworem mózgu i chorobą Recklinghausena. Od trzech lat rodzice walczą o jej życie. W grudniu dziewczynka przeszła operację i zaczęła chemioterapię w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Niestety, terapia nie przynosi rezultatów, a guz znów rośnie... 📢 Kilkuset pątników ruszyło z Białegostoku do Supraśla. Zmierzają na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej (zdjęcia) W poniedziałkowe popołudnie (9.08), sprzed cerkwi Hagia Sophia wyszło około 400 wiernych. Wieczorem dojdą do Supraśla, gdzie wspólnie będą czcić święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. 📢 Te leki wycofano właśnie z obrotu. Nie ryzykuj! Sprawdź, czy nie masz ich w apteczce Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował właśnie nową listę leków wycofanych z aptek. Na liście preparatów, które znikną z półek aptek, znalazły się między innymi niektóre serie popularnych medykamentów stosowanych w leczeniu przeziębienia. Wycofano także lek na arytmię oraz preparaty stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka! Zobacz w naszej galerii, jakie preparaty wycofał w ostatnim czasie GIF i sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 To był ślub roku! Joanna Opozda i Antek Królikowski powiedzieli sobie "tak". Panna młoda wyglądała przepięknie! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 7 sierpnia odbył się ślub jednej z najgorętszych par polskiego show biznesu - pięknej aktorki z Buska - Zdroju, Joanny Opozdy oraz jednego z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, Antoniego Królikowskiego. Mamy mnóstwo zdjęć z kościoła świętego Wojciecha na warszawskiej Woli, gdzie Para Młoda powiedziała sobie "tak". Zobaczcie! 📢 Białostockie Klasyki Nocą 2021. Miłośnicy zabytkowej motoryzacji tradycyjnie spotkali się przed Pałacem Branickich (zdjęcia) Białostockie Klasyki Nocą to już tradycja. Miłośnicy zabytkowej motoryzacji spotkali się w czwartek na parkingu przed Pałacem Branickich. 📢 Zobacz polskie olimpijki w strojach kąpielowych. Co za wspaniałe figury! Są nie tylko wspaniałymi sportsmenkami, ale i pięknymi kobietami. Nic dziwnego, że nasze olimpijki z Tokio lubią pochwalić się na portalach społecznościowych swoją urodą zdjęciami z plaży czy basenu. O tym, że "najwięcej witaminy, mają polskie dziewczyny" możecie Państwo przekonać się oglądając naszą galerię!

📢 Ekskluzywne i nietuzinkowe super auta na naszych ulicach. Takie samochody promuje Car Spotting Białystok Car Spotting Białystok to fejsbukowy fanpejdż zrzeszający entuzjastów ekskluzywnych i nietuzinkowych aut. Wiele z nich można zobaczyć na białostockich ulicach. Fani motoryzacji "polujący" na te mechaniczne perełki chętnie dzielą się swoimi zdjęciami na Facebooku. Znajdziesz tam takie samochody jak Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, czy Rolls-Royce. 📢 Te fryzury postarzają! Niedopasowane uczesania dodają lat. Zobacz, które fryzury postarzają lub nie pasują do starszych kobiet Fryzury postarzające: złe cięcie włosów może Cię postarzyć nawet o kilka lat. Nie każda fryzura, nawet jeśli jest modna, będzie pasowała do Twojej twarzy i figury. Jeśli chcesz zapewnić sobie młody i świeży wygląd, lepiej przygotuj się na długie poszukiwania odpowiedniej fryzury. W przeciwnym razie najprawdopodobniej będziesz zmuszony do wymyślenia odpowiedzi na pytania o zmęczony, zbyt poważny wygląd.

📢 Nowi oszuści poszukiwani przez podlaską policję. KWP Białystok ściga te osoby (zdjęcia, rysopisy) Podlaska policja poszukuje oszustów, którzy ścigani są z art. 286 Kodeksu Karnego. Przed organami ścigania ukrywają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeśli znacie miejsce ich przebywania, powiadomcie mundurowych. 📢 FRYZURY damskie które ODMŁADZAJĄ. W takiej fryzurze będziesz wyglądać przynajmniej 10 lat młodziej 4.08.21 Żeby odjąć sobie kilka lat, wcale nie trzeba drogich kremów czy zabiegów medycznych. Wystarczy zmiana fryzury! Odpowiednio dobrana może sprawić, że twarz stanie się delikatniejsza, rysy łagodniejsze, a my będziemy wyglądać świeżo i promiennie. Jeśli chcesz odmłodzić się w kilka chwil, sprawdź triki, które przedstawiamy poniżej. Dzięki nim nie tylko będziesz wyglądać młodziej. Poczujesz się o wiele lepiej i powróci do Ciebie młodzieńcza werwa!

📢 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Blisko dwustu pątników ruszyło do Częstochowy (zdjęcia) W piątkowy poranek (30.07) białostoccy pielgrzymi rozpoczęli dwutygodniową wędrówkę. Ze stolicy województwa podlaskiego do Częstochowy idzie prawie dwustu wiernych. 📢 Majątki i zarobki komendantów powiatowych podlaskiej policji. Kto zarabia najwięcej? [zdjęcia] Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych szefów powiatowych komend podlaskiej policji. Wiemy więc, że najlepiej kierować pracą mundurowych w Bielsku Podlaskim, a najmniej zarabia obecny komendant z Zambrowa. 📢 Pedofile poszukiwani przez policję. Ci ludzie skrzywdzili dzieci. Zobacz ich twarze i nazwiska (zdjęcia) Pedofile ścigani przez polską policję. Ci mężczyźni poszukiwani są przez wymiar sprawiedliwości w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi m.in. o obcowanie płciowe z małoletnimi, zmuszanie do tych stosunków, prezentowanie pornografii itp. Ukrywający się przestępcy ścigani są z art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę nawet 12 lat więzienia. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy pedofili znajdziesz w naszej galerii zdjęć.

📢 TOP 15 miejsc na jednodniową wycieczkę blisko Białegostoku. Zobacz co warto zwiedzić w województwie podlaskim 2021! Lato w pełni, warto więc jak najlepiej wykorzystać ciepłe dni. Co powiecie na szybką, jednodniową wycieczkę po malowniczym Podlasiu? Oto nasze pomysły! Przedstawiamy TOP 15 miejsc w pobliżu Białegostoku godnych zwiedzenia w 2021. Sprawdźcie w galerii zdjęć. 📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2021] Po ponad pół roku można wreszcie zjeść w środku restauracji. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w Białymstoku, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości.

📢 Jakie masz plany na weekend? Nowe memy, demotywatory i śmieszne obrazki. Zobacz najlepsze memy o weekendzie (21.05.2021) Najnowsze memy na weekend. Zobacz najśmieszniejsze memy weekendowe przygotowane przez Internautów. Jak Ci się podobają nowe demotywatory o weekendzie?

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Najtańsze domy i siedliska w województwie podlaskim do 100 tys. zł. Nieruchomości do remontu lub zamieszkania od zaraz Województwo podlaskie jest jednym z bardziej malowniczych regionów w Polsce. Kto by nie chciał tu zamieszkać? Jak się okazuje, wcale nie jest to takie trudne. Zobaczcie zestawienie najtańszych domów na sprzedaż w Podlaskiem. Za żaden z nich nie trzeba zapłacić wygórowanych kwot. Ich cena nie przekracza bowiem 100 tysięcy złotych. Niektóre na pewno wymagają remontu, ale są też takie, w których można zamieszkać od zaraz i cieszyć się pięknem przyrody Podlasia. To prawdziwa okazja! Oferty pochodzą z serwisu otodom. 📢 TOP 15. Najlepsza pizzeria w Białymstoku według portalu TripAdvisor [02.02.2020] (zdjęcia) Gdzie jest najlepsza pizza w mieście, gdzie można zjeść najbardziej przypominającą włoski oryginał pizzę, a może wręcz przeciwnie - gdzie pizza smakuje jak u mamy? Ilu smakoszy, tyle odpowiedzi, dlatego pomocne mogą być oceny turystów, którzy odwiedzają Białystok i później pozostawiają komentarza, a często także zdjęcia odwiedzonych pizzerii na portalu TripAdvisor - najpopularniejszym miejscu w internecie do poszukiwania ocen o atrakcjach kulinarnych i turystycznych podczas podróży. Jak internauci oceniają pizzerie w Białymstoku? Gdzie podają najlepszą pizzę? Sprawdźmy stan na 02.02.2021

📢 Komendanci policji z województwa podlaskiego. Zobacz kto dowodzi w podlaskim garnizonie [8.12.2020] Na początku 2020 roku mieliśmy zmianę na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Podlaskiej Policji. Daniela Kołnierowicza zastąpił Robert Szewc. Roszad na kierowniczych stanowiskach w podlaskim garnizonie było jednak więcej. Do kogo należy obecnie władza w podlaskiej policji? Zobaczcie, kim są komendanci i ich zastępcy w poszczególnych miastach w naszym województwie. 📢 Polecani kardiolodzy w Podlaskiem. Najlepsi specjaliści wg. znanylekarz.pl. Sprawdź ranking 31.10.2020 (zdjęcia) Kiedy mamy problemy z sercem, szukamy najlepszego lekarza kardiologa w okolicy. Przedstawiamy ranking oparty o liczbę i wysokość ocen. Sprawdź, którzy z nich cieszą się największym zaufaniem. 📢 Dzień bez stanika 2020: Zdjęcia dziewczyn bez biustonoszów. Zobacz, jak świętują kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzień bez stanika wypada 30 maja, ale niektórzy świętują go także 9 maja. To jedno z najbardziej nietypowych świąt obchodzonych na całym świecie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć kobiet bez staników.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Wakacje we wrześniu nie będą tanie