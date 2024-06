Prasówka 14.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim 14.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim 14.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (14.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 19, Siemiatycze -Bielsk Podlaski (108. km na odc. 43,5 km) Prace postępujące .

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.06.24

📢 Szkoły INFOTECH jako inkubator pomysłów z zakresu Internetu Rzeczy i SmartCity W świecie, w którym technologia zmienia się w mgnieniu oka niezwykle ważna jest innowacyjność oraz świeże spojrzenie. Jednak nawet świetny pomysł może okazać się niewystarczający jeśli pozostaje jedynie ulotną ideą spisaną na papierze. Dlatego ważne jest, by wiedzieć, jak wprowadzać pomysły w życie. Wychodząc naprzeciw zdolnym uczniom, Fundacja INFOTECH pełni rolę inkubatora, który otwiera drzwi do świata technologii, nie tylko kształcąc kadrę specjalistów przyszłości, ale również wspierając młodzież technikum i liceum w realizacji ich najśmielszych pomysłów.

📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. W wycieczkę szkolną uderzył piorun! Do tragicznego zdarzenia doszło na przełęczy Łącznik w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku. Ponad 20 osób ucierpiało, gdy tuż obok grupy turystów uderzył piorun. Poszkodowani zostali ewakuowani, część trafiła do szpitala.

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Politechnika Białostocka odstępuje od budowy hali widowiskowo-sportowej w kampusie przy ul. Wiejskiej w Białymstoku Po tym jak miasto Białystok otrzymało pozwolenie na budowę swojej hali sportowo-widowiskowej na Krywlanach, z budowy podobnego obiektu wycofuje się Politechnika Białostocka. Miała powstać na kampusie przy ul. Wiejskiej, a przed ubiegłorocznymi wyborami władze uczelni od przedstawicieli ówczesnego rządu odebrały symboliczny czek z kwotą ponad 105 mln zł. Teraz studentom ma wystarczyć baza, którą uczelnia obecnie dysponuje.

📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego [14.06.2024 r.] Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz. 📢 Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już 14 czerwca! Ostatnia szansa, by kupić tanie wojskowe pojazdy Agencja Mienia Wojskowego rozpocznie przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy już 14 czerwca. To ostatnia okazja, aby zapoznać się z olbrzymią ofertą różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW pojawią się m.in. stary, lubliny, czy honkery. Wisienką na torcie będzie równiarka samojezdna D-557-I za 24 tys. zł. Sprawdźcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo. 📢 Zbliża się 17. edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów. W ogrodach Pałacu Branickich będzie można spróbować potraw z całego świata Już wkrótce w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Tym razem wielki piknik odbędzie się pod hasłem "Drogowa mapa smaków".

📢 Białystok. Zarząd województwa podlaskiego podzielił się nadzorem. Najwięcej jednostek przypadło Wiesławie Burnos. Od szpitali po parki Marszałkowie na nowo ustalili zakres nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie. Najwięcej zadań przypadło wicemarszałkowi Wiesławie Burnos, najmniej Bogdanowi Dyjukowi. Zobacz, kto z marszałków nadzoruje szpitale, szkoły, teatry, ośrodki ruchu drogowego.

📢 Radni nie zajęli stanowiska w sprawie podziału gminy. Co dalej z Supraślem i Grabówką? Radni Supraśla nie wyrazili opinii w sprawie podziału gminy na dwie. Burmistrz miasteczka zamierza więc przesłać do Warszawy własną opinię. Z kolei zwolennicy wydzielenia z Supraśla gminy Grabówka uważają, że nie ma już przeszkód, by stworzyć odrębną jednostkę administracyjną. 📢 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku były nieprawidłowości - wynika z kontroli. Minister kieruje sprawę do prokuratury Chodzi o Fundację Ekologiczną Forum Młodzieży, wspieraną finansowo przez RDPL w Białymstoku, i w której zarządzie zasiadali jej pracownicy (leśniczy i nadleśniczy), a w radzie duchowny - kapelan Lasów Państwowych, zatrudniony niegdyś w regionalnej dyrekcji. Kontrola zlecona po zmianie władz miała wykazać nieprawidłowości w zakresie darowizn i obrotu nieruchomościami skarbu państwa. Ministerstwo klimatu chce, by sprawą zajęła się prokuratura.

📢 Nie odbieraj poleconych! Dziś Dzień Komornika Sądowego. Zobacz najlepsze MEMY, śmieszne obrazki i ciekawe wpisy na temat komorników Zawód komornika nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Funkcjonariusze egzekwujący od obywateli spłatę długów jawią się jako bezduszni i bezwzględni. W rzeczywistości komornik po prostu wypełnia swoje obowiązki. Jak w każdym zawodzie bywają ludzie dobrzy i źli dlatego nie demonizujmy komorników i doceńmy choćby w ich święto. Tymczasem jednak pośmiejmy się ze stereotypów dotyczących ich zawodu.

📢 Transfery. Filip Wolski na celowniku Jagiellonii. To utalentowany 18-latek, chociaż już po przejściach Filip Wolski może trafić w letnim okienku transferowym do Jagielloni Białystok. Jak informuje Maksymilian Dyśko z „Głosu Wielkopolskiego” działacze mistrza Polski czynią starania, by pozyskać 18-letniego zawodnika, występującego ostatnio w rezerwach Lecha Poznań. Byłby to ciekawy, ale i nieco kontrowersyjny transfer Żółto-Czerwonych.

📢 Cerkiew prawosławna świętuje Wniebowstąpienie Pańskie, jedno z 12 Wielkich Świąt. Wierni wypełnili sobór św.Mikołaja w Białymstoku. Dzisiaj (13.06) wierni Cerkwi prawosławnej obchodzą święto Wniebowstąpienia Pańskiego, które jest świętem ruchomym, obchodzone jest w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, zawsze w czwartek. W białostockim soborze św.Mikołaja uroczystościom przewodniczył arcybiskup białostocko-gdański Jakub. 📢 Trudna sytuacja w podlaskich szpitalach. Duża część nie dostała jeszcze pieniędzy z NFZ za tegoroczne nadwykonania Część podlaskich szpitali nadal nie otrzymała z NFZ pieniędzy za tegoroczne nadwykonania. W niektórych przypadkach chodzi o kwoty kilku milionów złotych. Dyrektorzy przyznają, że przez opóźnienia może zabraknąć pieniędzy na bieżące wydatki, a w skrajnym przypadku nawet wypłaty. - Wnioski rozpatrzymy, gdy pojawią się dodatkowe możliwości w planie finansowym na 2024 r. - odpowiada podlaski NFZ.

📢 Regionalny Puchar Polski: Wigry Suwałki - Olimpia Zambrów 3:2 po dogrywce. To był mecz godny finału (zdjęcia) Emocjonujące widowisko obejrzeli kibice w Suwałkach w finale Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego. Po zakończonym dogrywką widowisku Wigry wygrały 3:2 z Olimpią Zambrów. W nagrodę Biało-Niebiescy dostali 40 tys. złotych i będą reprezentować nasz region na szczeblu centralnym, którego pierwsza runda zostanie przeprowadzona 25 września.

📢 Wypadek i prace drogowe na ulicy Legionowej w Białymstoku. Ciężarówka staranowała Hyundaia. Znaczne utrudnienia w ruchu Dzisiaj (13.06) po godzinie 8 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w centrum Białegostoku - samochód ciężarowy wjechał w auto osobowe. Do wypadku doszło na ulicy Legionowej. W centrum trwają również prace drogowe co sprawia, że ruch w centrum Białegostoku jest utrudniony.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Nasz Patronat. Rusza Festiwal Kalejdoskop. Będzie ciekawie i wyjątkowo. Nie zabraknie spektakli, spotkań z twórcami i tańca! Rusza Festiwal Kalejdoskop. O jego założeniach, tegorocznych wydarzeniach i tym, dlaczego warto postawić na taniec rozmawiamy z Karoliną Garbacik, dyrektor festiwalu. W tym roku taniec pojawi się w różnych aspektach, a coś dla siebie znajdą nie tylko jego miłośnicy. Nie zabraknie spektakli, ciekawych spotkań i tańca zamkniętego w fotografii. 📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 13 do 22 czerwca. Tu zabraknie światła W ciągu najbliższych dni białostoczanie mogą spodziewać się wyłączeń prądu. Zaplanowano je między 13 do 22 czerwca 2024 roku. Warto wcześniej zapoznać się ze szczegółami, aby nie być zaskoczonym brakiem światła. 📢 S61 i S19. Budowa tras ekspresowych w województwie podlaskiem. Oto stan prac u progu lata 2024 Na niespełna połowę czerwca 2024 roku w systemie "Projektuj i buduj" realizowane są dwie drogi ekspresowe – S61 oraz S19. Ponadto w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" powstają także obwodnice Suchowoli i Sztabina. Jeszcze w III kwartale tego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza uzyskać przejezdność po jednej jezdni na końcowym odcinku S61 Łomża Zachód – węzeł Kolno, czyli obwodnicy Łomży.

📢 Znamy czerwcowy Eksponat Miesiąca w Muzeum Pamięci Sybiru. Tym razem są to pamiątki rodziny Gromadzkich. Zobacz zdjęcia Znamy kolejny Eksponat Miesiąca w Muzeum Pamięci Sybiru. Tym razem są to pamiątki rodziny Gromadzkich. W czerwcu 1941 roku Sowieci deportowali na Wschód członków rodziny Gromadzkich: żonę Ludwika Gromadzkiego – Henrykę oraz dwójkę ich dorosłych dzieci: Cecylię i Jerzego. W środę (12 czerwca) o ich losach opowiedziały Janina Gromadzka, córka Jerzego i Agrafeny oraz jej córka Alina Gromadzka. 📢 Miss Polski 2024. Finalistki rozpoczęły zgrupowanie. Wśród nich dwie Podlasianki! W poniedziałek (10.06.2024) w województwie małopolskim rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Dziewczyny zamieszkały w hotelu Willa Tatrzańska w mieście Krynica-Zdrój. W czasie zgrupowania, oprócz przygotowań do gali, będą zwiedzać województwo małopolskie.

📢 List wojewody w sprawie wskazania miejsc dla cudzoziemców. Samorządowcy pełni obaw Wojewoda podlaski poprosił samorządowców o wskazanie miejsc bądź obiektów, które mogłyby być wykorzystane przy masowym napływie cudzoziemców, ale nie Ukraińców. Pismo wywołało niepokój. Czy to przygotowania do rozlokowania migrantów? - zastanawiają się samorządowcy. Część z nich nie kryje, że takich miejsc na swoim terenie nie ma. 📢 Raport UEFA dotyczący gry Jagiellonii w eliminacjach Ligi Mistrzów. Stadion bez zastrzeżeń. Niuanse do poprawy W poniedziałek, 3 czerwca Stadion Miejski w Białymstoku wizytowali inspektorzy UEFA. Ich obecność związana była z występami Jagiellonii Białystok w eliminacjach Ligi Mistrzów. Do klubu dotarły wreszcie wnioski europejskiej centrali. 📢 W dniu pogrzebu żołnierza, który zginął po ataku na polsko-białoruskiej granicy, mundurowi oddają mu hołd. Zobacz uroczystości w Białymstoku W środę (12.06) punktualnie o godz. 12 w centrum Białegostoku zawyły syreny służbowych pojazdów policji, Straży Granicznej, straży pożarnej i straży miejskiej. Podobnie było w całej Polsce. Tak mundurowi oddają hołd 21-letniemu sierż. Mateuszowi Sitce śmiertelnie ugodzonemu przez cudzoziemca na polsko-białoruskiej granicy.

📢 Wypadek autobusu komunikacji miejskiej w Łomży. Dwie kobiety trafiły do szpitala Kierowca chcąc uniknąć zderzenia musiał gwałtownie zahamować. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa na Podlaskim Święcie Sera. Mówili o unikatowym produkcie Monika i Tomek z Pokaniewa, bohaterzy serialu Rolnicy. Podlasie, od niedawana zajmują się produkcją sera. Popularni rolnicy odwiedzili Podlaskie Święto Sera, gdzie zdobywali wiedzę na temat produktów, a także opowiedzieli o unikatowym mleku z ich gospodarstwa. Zobaczcie co robili Monika i Tomek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

📢 Przetarg na zakup dwóch samochodów dla kierownictwa Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wpłynęła jedna oferta. Miasto może zaoszczędzić Tylko jedna oferta wpłynęła w przetargu na dostawę dwóch samochodów osobowych dla kierownictwa Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jest ona teraz analizowana. Jeśli zostanie zaakceptowana miasta wyda mniej niż zamierzało. Ich zakup uzasadnia potrzebą odświeżenia floty samochodowej będącej w dyspozycji najważniejszych urzędników.

📢 Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zabłysnęli w Szczecinie! Zobacz kto i jakie nagrody otrzymał Finał Centralny XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przyniósł wyróżnienia dla naszych! Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zajęli czołowe miejsca, uzyskując tytuły laureatów i finalistów. Wygrana w największym konkursie wiedzy rolniczej w Polsce otwiera reprezentantom ZSR drogę na wymarzone uczelnie. 📢 W Politechnice Białostockiej obchodzono Dzień Elektryka. Zobacz co się działo i obejrzyj zdjęcia. Były targi, grill i konkursy We wtorek (11 czerwca) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbywał się Dzień Elektryka. Było to święto społeczności uczelni oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, które zorganizował Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Nie zabrakło konkursów wiedzy czy prezentacji studenckich kół naukowych.

📢 Zapomniany Białystok. Codzienność białostoczan Anno Domini 1999 na niezwykłych zdjęciach Białystok w 1999 roku to było zupełnie inne miasto. Pamiętacie sklepy PMB czy Marko? A jakie sklepy były przy ul. Lipowej a jakie przy Sienkiewicza? Jak wyglądał wtedy Pałac Branickich, amfiteatr i planty? Czas przypomnieć sobie zapomniany Białystok. 📢 Mistrzowie Agro 2024. Oto wizytówki podlaskiego rolnictwa. Poznaj najlepszych rolników, sołtysów, liderów KGW, gospodarstwa agroturystyczne Najlepsi rolnicy, sołtysi, sołectwa, gospodarstwa agroturystyczne, liderzy społeczności i koła gospodyń wiejskich w woj. podlaskich nagrodzone. Za nami uroczyste wręczenie nagród w ramach wojewódzkiego etapu plebiscytu „Mistrzowie Agro 2024”, organizowanego przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Sprawdź wyniki plebiscytu, poznaj laureatów.

📢 Kładka Waniewo – Śliwno ponownie otwarta z obu stron. Pojawiły się też schodki To jedna z ciekawszych atrakcji województwa. Pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego znaleźli sposób na bezpieczne wejście na pomost przy niskim stanie wód.

📢 Budowa drogi S19. Białystok Zachód-Krynice. To fragment trasy Via Carpatia i zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Zobacz, postęp prac. 15 proc. sumy kontraktowej wynosi zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac przy budowie pierwszego odcinka S19 n północny zachód od Białegostoku. To fragment od Krynic do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz). To na nim budowany fragment szlaku Via Carpatia będzie przebiegać nad trasą S8 Białystok-Warszawa. Roboty drogowe rozpoczęły się w połowie marca 2024 roku i bardzo szybko posuwają się do przodu. Zobacz postęp prac. 📢 Wypadek w Kleosinie. Jedna osoba poszkodowana We wtorek wieczorem na ulicy Zambrowskiej w Kleosinie doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. 📢 Na ulicy Sienkiewicza BMW zderzyło się z autobusem komunikacji miejskiej. Pięć osób w szpitalu We wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Białymstoku doszło do zderzenia BMW z autobusem komunikacji miejskiej

📢 Niezwykły spacer po Białymstoku. Wędrowali po centrum szukając… ciszy To była wędrówka w poszukiwaniu miejsc ciszy zlokalizowanych w ścisłym centrum Białegostoku. Jedną z nich można znaleźć tuż na zapleczu ulicy Lipowej. Inną – przy kościele św. Rocha. Kolejną przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. I wcale nie są to miejsca oczywiste, ale np. podwórka ruin czy parkingi. Okazuje się, że w centrum da się od hałasu odciąć. 📢 Mocny akcent na zakończenie. To będzie ostatnia stacja na trasie kolejowej Rail Baltica Zaczęła się budowa ostatniej stacji kolejowej na trasie Rail Baltica. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem dworzec gotowy będzie już za cztery lata.

📢 Wypadek w miejscowości Kolonia Bachmackie. Cztery osoby trafiły do szpitala Cztery osoby zostały ranne w wypadku do jakiego doszło w miejscowości Kolonia Bachmackie, w powiecie sokólskim. Policja bada jak doszło do tego zdarzenia. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

📢 Transfery. Afimico Pululu z Jagiellonii na celowniku Belgów. Białostoccy działacze: Nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Afiego Po bramkarzu Zlatanie Alomeroviciu kolejny ważny piłkarz może opuścić Jagiellonię Białystok. Chodzi o najlepszego strzelca mistrza Polski w minionym sezonie - Afimico Pululu. Pozyskaniem napastnika Dumy Podlasia zainteresowany jest podobno belgijski klub KAA Gent. - Nie zamierzamy sprzedawać Afiego - deklaruje dyrektor sportowy Jagi Łukasz Masłowski. 📢 Mamy nowy zabytek w Podlaskiem. To jedna z suwalskich kamienic Suwałki. Ulica Tadeusza Kościuszki 63. Pod tym adresem znajduje się najnowszy zabytek w województwie podlaskim. To kamienica z czasów Kongresówki. W planach wojewódzki konserwator zabytków ma kolejne wpisy. Jakie inne obiekty mają być objęte ochroną ? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Tak wygląda Białystok, którego nie ma. Fotomontaż tych zdjęć zrozumieją tylko białostoczanie Fotomontaże Białegostoku krążą w Internecie. Zobaczcie najlepsze przeróbki zdjęć stolicy Podlasia z Instagrama i Facebooka. Są tu m.in. piramida, Most Brookliński, czy morze w samym centrum miasta! Te fotografie docenią jedynie białostoczanie.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Turcja 2:1. Król Wojciech Pierwszy Najlepsze memy z meczu Polska - Turcja. Bramka i pechowa cieszynka Świderskiego, świetna obrona Szczęsnego i Zalewski ratujący honor Polski. Zobaczcie jak internauci komentowali mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej. 📢 10 czerwca to Międzynarodowy Dzień Elektryka. "Każdy elektryk swój kabelek chwali" - najlepsze memy o elektrykach Międzynarodowy Dzień Elektryka to czas, kiedy powinniśmy docenić pracę tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort poprzez zapewnienie nam stałego dostępu do energii elektrycznej. Chociaż internetowe memy i żarty mogą wydawać się krzywdzące, to często są wyrazem uznania dla kreatywności i zaradności elektryków. Pamiętajmy, że za każdym śmiesznym obrazkiem kryje się prawdziwa osoba, której praca jest nieoceniona dla naszego codziennego życia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o elektrykach!

📢 Nasz Patronat. Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki przeniesie nas do innej epoki. Zobacz co w programie Przed nami VII edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. To cykliczne wydarzenie organizowane przez Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku w tym roku odbędzie się od 14 do 16 czerwca ph. "Król Słońce - fascynacje Branickiego". Festiwal to doskonała okazja, aby poznać bogatą kulturę i sztukę epoki baroku, posłuchać muzyki dawnej, zobaczyć niezwykłe instalacje artystyczne czy też wziąć udział w ciekawych warsztatach czy spotkaniach. 📢 Zarobki policjantów bez tajemnic. Ile dostaje kierownik, a ile detektyw? W policji wciąż czekają wolne etaty. Zobacz, ile można zarobić na poszczególnych stanowiskach. Nie jest to praca dla każdego, należy spełnić szereg warunków. Czy warto założyć mundur w 2024 roku? Zebraliśmy wszystkie informacje w jednym miejscu. Warto pamiętać, że wynagrodzenie policjanta składa się często z kilku składników. Są m. in dodatki stażowe i funkcyjne.

📢 Kłopoty z meczem Jagiellonia - Wisła Kraków o Superpuchar Polski. Wszystkiemu "winna"... Borussia Dortmund Jagiellonia Białystok nowy sezon miała rozpocząć 13 lipca, domowym spotkaniem z Wisłą Kraków o Superpuchar Polski. Do potyczki Żółto-Czerwonych ze zdobywca Pucharu Polski w tym terminie nie dojdzie i jest prawdopodobne, że Jaga zmierzy się z Białą Gwiazdą dopiero we wrześniu. W tej sytuacji Duma Podlasia rozpocznie nową kampanię zapewne 19 lub 20 lipca, ligową potyczką z Puszczą Niepołomice. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Bogdana w Borowskich Ciborach. Powstał wodopój dla koni Bogdan z Borowskich Ciborów w najnowszym filmie na swoim kanale youtube zaprezentował kolejną inwestycję w gospodarstwie. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie zaprezentował jak na pastwisku powstaje wodopój dla koni. Zobaczcie jak przebiegały prace u Bogdana Kubali

📢 Miss Polski 2024. Finalistki w sukniach ślubnych i strojach wieczorowych. W stawce dwie przedstawicielki Białegostoku Piątego lipca odbędzie się gala finałowa Miss Polski 2024. Kandydatki do finału przygotowują się na zgrupowaniu, a ostatnio zaprezentowały się w sukniach ślubnych i strojach wieczorowych. W stawce kandydatek do korony są dwie białostoczanki. 📢 Jak mieszka Szymon Hołownia? Tak się urządził z żoną i córkami marszałek Sejmu. Zobacz imponujący dom Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka z dala od miejskiego zgiełku. Nowoczesny dom polityka położony jest w niewielkiej odległości od Warszawy. Tu marszałek sejmu stworzył komfortową przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak się urządził lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni, gdzie mieszka z żoną i córkami.

📢 Podlaskie Święto Sera. W Wasilkowie zaprezentowali się serowarzy farmerscy i zagrodowi. Nie tylko z Polski. Skansen odwiedziły tłumy Wielki twarogowy targ, degustacje, pokazy gotowania. Na Podlaskim Święcie Sera swoje wyroby serwowali serowarzy z całego kraju. Po raz pierwszy zaprezentowali się w naszym regionie w ramach inicjatywy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, które tego typu imprezy od kilku lat organizuje w innych województwach. 📢 Targi Rzeczy Handmade w Białymstoku. Kilkudziesięciu wystawców prezentuje ręcznie robione przedmioty. Sprawdźcie, co zobaczycie na stadionie Miłośnicy oryginalnych, ręcznie robionych, pięknych rzeczy powinni odwiedzić w niedzielę (9.06) to miejsce. Kto był, ten już widział, podziwiał, a nawet kupił, kto jeszcze nie, ma czas do godz. 18. Na stadionie przy Słonecznej trwają Targi Handmade. Kilkudziesięciu wystawców oferuje swoje niepowtarzalne wyroby. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 UMB. Zjazd rocznika 1994. Wyjątkowe spotkanie absolwentów 30 lat po dyplomie 80 absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spotkało się w sobotę (8.06) w Pałacu Branickich po 30 latach od odebrania dyplomów. 📢 Najokrutniejsze zbrodnie w Podlaskiem. Palili, gwałcili, nie mieli litości. Oto podlascy zabójcy [ZDJĘCIA] Zbrodnie, które wstrząsnęły opinią publiczną w XXI wieku. Wszystkie miały miejsce w województwie podlaskim lub ich sprawcy, bądź ofiary pochodziły z naszego regionu. Gwałciciele, mordercy, pedofile. Nie mieli litości nawet dla dzieci. Ich ofiary ginęły; były duszone, torturowane i trute rtęcią. 📢 Antyki i kolekcjonerskie przedmioty. Takie zabytkowe rzeczy sprzedają na aukcjach mieszkańcy Podlaskiego Jedni poszukują perełek, inni je sprzedają. Aukcje w internecie są gratką dla kolekcjonerów. Zobaczcie, jakie wyjątkowe antyki i kolekcjonerskie, zabytkowe przedmioty znaleźliśmy na aukcjach w woj. podlaskim. Złotówka, telefon, bryczka, ikony, siodło na słonia czy obrazy szkoły flamandzkiej, takie unikalne przedmioty sprzedają w Podlaskiem. Niektóre ceny zaskakują. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje pojazdy za bezcen. Co można trafić na wietrzeniu magazynów? Najnowsze licytacje AMW cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, przedsiębiorców oraz zwykłych użytkowników, którzy szukają ciekawych wojskowych pojazdów. Agencja Mienia Wojskowego jak zwykle nie zawiodła i przygotowała interesującą ofertę dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu. Zobaczcie co można kupić od armii w najnowszych przetargach AMW! 📢 Seniorzy odebrali dyplomy ukończenia nauki. Zobacz zdjęcia z uroczystości na UMB W jednym czasie i miejscu zakończyły się studia senioralne prowadzone na Wydział Nauk o Zdrowiu UMB: UNIWERSYTETU ZDROWEGO SENIORA (50 absolwentów) oraz UNIWERSYTETU PROFILAKTYKI PSYCHOGERIATRYCZNEJ (42 absolwentów).

📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż.

📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Giełda na Andersa w Białymstoku oferowała w niedzielę auta na sprzedaż, kwiaty, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Zobaczcie ceny! Piękna aura zachęca do zakupów pod chmurką. W niedzielę (2.06) na placu Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego przy ul. Andersa w Białymstoku ponownie stanęły stragany ze świeżymi płodami rolnymi, ale była też giełda kwiatowa i samochodowa. Oto relacja z tego dnia targowego.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Wielka draka na sejmiku. Poszło o nagranie z sesji. Mikrofony wychwyciły rozmowę dwóch radnych PO. PiS mówi o kupczeniu stanowiskami Ponad 10 tys. zł - tyle wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie będzie pobierał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Plus kilka tysięcy złotych dodatku funkcyjnego oraz nieco więcej specjalnego. Do tego dojdzie jeszcze wysługa lat. Tak postanowili radni na drugiej sesji sejmiku województwa podlaskiego kadencji 2024-2029. Doszło też do ogromnej awantury przy dyskusji o wyborze przedstawiciela sejmiku w roli wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Nowe przetargi AMW 2024. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła licytację pojazdów takich jak ciężarówki, budy i przyczepy Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano na początek czerwca 2024 roku. To dobra okazja dla osób prywatnych oraz firm z powodu atrakcyjnych cen, szerokiego asortymentu, unikalnych przedmiotów oraz transparentności sprzedaży. Nowe licytacje organizowane przez wojsko dotyczą busów, ciężarówek i przyczep. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Karolina Grabowska z Białegostoku w finale Miss Polski 2024. Zobacz prywatne zdjęcia Podlasianki, która powalczy o tytuł najpiękniejszej Właśnie wyłoniono finalistki w konkursie Miss Polski 2024. Karolina Grabowska z Białegostoku jest wśród pań, które powalczą o koronę. Warto przypomnieć, że śliczna 2o-latka sięgnęła po tytuł Wicemiss Podlasia 2023. Zobacz prywatne zdjęcia ślicznej białostoczanki. 📢 Miss Polski 2024. Julia Roszko powalczy o koronę najpiękniejszej Polki. Zobacz prywatne zdjęcia białostoczanki Właśnie wyłoniono półfinalistki w konkursie Miss Polski 2024. Julia Roszko z Białegostoku jest wśród pań, które powalczą o tytuł. Warto przypomnieć, że śliczna 23-latka sięgnęła po koronę Miss Podlasia 2023. Zobacz prywatne zdjęcia białostoczanki.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok. 📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Aleksandra Pika to gwiazda TVP Sport. Co wiemy o pięknej 28-letniej dziennikarce? Od kilku lat piękną blondynkę możemy oglądać na antenie TVP Sport. Widzom Aleksandra Pika dała się poznać jako miłośniczka piłki nożnej oraz sportów walki. Przedstawiamy informacje i zdjęcia Aleksandry Piki.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 Największe firmy z województwa podlaskiego. Ranking Złotej Setki 2023. Oto liderzy podlaskiej gospodarki Te firmy w województwie podlaskim nie mają sobie równych pod względem przychodów i zysku netto. To są prawdziwi liderzy podlaskiej gospodarki. Zestawienie powstało na podstawie najnowszego rankingu "Złotej Setki Podlaskiego" za rok 2022. O miejscu decydowały wyniki finansowe, czyli przede wszystkim przychody, jakie w ubiegłym roku osiągnęły podlaskie firmy.

📢 Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Białostoczanie chętnie odwiedzali stoiska w ogrodach Pałacu Branickich Przedstawiciele cukierni, lodziarni, piekarni i białostockich restauracji pojawili się w sobotę w ogrodach Pałacu Branickich. Białostoczanie chętnie odwiedzali ich stoiska podczas kolejnej edycji Podlaskiego Śniadania Mistrzów. 📢 UMB ma nowych doktorów i profesorów. 200 naukowców odebrało dyplomy (ZDJĘCIA) To wydarzenie - wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie stopnia doktora nauk i doktora habilitowanego - zwykle odbywa się w końcu grudnia, ale pandemia spowodowała, że w ogóle nie mogło się odbyć przez dwa lata. Tym samym, niejako odrabiając zaległości, do Aula Magna zaproszono naukowców, którym nie dane było odebrać swoich dyplomów od dwóch lat. W efekcie sala na ok. 250 osób prawie w całości wypełniła się nominowanymi (w uroczystości wzięli udział członkowie Senatu UMB oraz Rad Wydziałów).