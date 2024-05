Prasówka 14.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Tykocinie rozpoczął się pierwszy w historii Festiwal Muzyki Żydowskiej im. Rywki Tiktiner”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Tykocinie rozpoczął się pierwszy w historii Festiwal Muzyki Żydowskiej im. Rywki Tiktiner Koncertem Muzyka Wielkiej Synagogi rozpoczął się w niedzielę 12 maja Festiwal Muzyki Żydowskiej im. Rywki Tiktiner w Tykocinie, gdzie w XVI wieku urodziła się patronka imprezy - uczona talmudystka. To pierwsza edycja festiwalu, który potrwa do 2 czerwca.

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 Program Bardzo Młoda Kultura w Podlaskim Instytucie Kultury. Michał Heller szkolił młodych fotografów Czym jest kompozycja, jak kadrować zdjęcia oraz jak wykorzystać prosty program do obróbki w telefonie – to niektóre z tematów na warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Podlaski Instytut Kultury. O tajnikach fotografii młodzieży opowiadał Michał Heller.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Minister Nauki Dariusz Wieczorek spotkał się z rektorami i studentami podlaskich uczelni Na Politechnice Białostockiej zorganizowane zostało spotkanie rektorów podlaskich uczelni z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem.

📢 Zabójstwo kobiety na Wysokim Stoczku w Białymstoku. O zbrodnie podejrzewany 79-letni mąż ofiary. Mężczyzna został zatrzymany Zwłoki 73-latki znaleziono w niedzielę (12.05) mieszkaniu przy ul. Swobodnej w Białymstoku. O dokonanie zbrodni podejrzewany jest mąż kobiety. - Trwają czynności procesowe z 79-latkiem - informuje prokuratura, która zamierza postawić mężczyźnie zarzut zabójstwa. Sąsiedzi małżeństwa są poruszeni śmiercią pani Zofii. - Bała się męża, znęcał się nad nią psychicznie - mówią.

📢 Wybory Europarlamentarne. Lewica stawia na ludzi młodych O kształceniu i równych szansach w Unii Europejskiej mówili kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego. W Białymstoku wspierał ich Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 📢 Studenci Politechniki Białostockiej pomogli Lakusiowi. Stworzyli wózek, dzięki któremu pies bez łapki znowu może biegać Lakuś może z powrotem cieszyć się życiem. Dzięki umiejętnościom studentów ze studenckiego koła naukowego ORTHOS działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, 11-letni dorodny pies dostał „uszyty na miarę” wózek.

📢 Śmiertelny wypadek na stacji kolejowej w Białymstoku Tragedia na stacji kolejowej w Białymstoku. Mężczyzna wpadł pod pociąg. Okoliczności wypadku zbada komisja kolejowa i policja 📢 W Białymstoku odbyły się Uniwersalia. Zobacz, co działo się na wielkiej studenckiej imprezie Białostoccy żacy mają za sobą pierwszą wielką studencką imprezę w tym roku. Sprawdź, co działo się na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku podczas Uniwersaliów. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - polski. Arkusze CKE, odpowiedzi, pytania, zagadnienia. Co będzie na polskim i gdzie szukać arkuszy CKE? Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego odbędzie się 14 maja we wtorek i potrwa 120 min. Jakie zagadnienia i lektury mogą pojawić się na egzaminie? Kiedy i gdzie szukać arkuszy CKE z egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak wygląda harmonogram egzaminów ósmoklasisty? Gdzie znaleźć przecieki z egzaminu i czy warto za nie płacić? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

📢 MEMY na egzamin ósmoklasisty 2024. Najlepsze śmieszne obrazki na test 8-klasisty (zdjęcia) Egzamin ósmoklasisty 2024 - memy. Zobacz jak młodzi Internauci radzą sobie ze stresem.

📢 Jagiellonia ma już wicemistrzostwo, ma europejskie puchary, ale to wszystko: mało! Czas na mistrzostwo Po ostatniej kolejce spotkań ekstraklasy stało się jasne, że w grze o mistrzostwo Polski pozostały już tylko dwa zespoły: Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Żółto-Czerwoni zapewnili już sobie co najmniej wicemistrzostwo kraju oraz grę w europejskich pucharach. Wszyscy jednak pragniemy tego niewywalczonego jeszcze, czyli mistrzostwa Polski. 📢 Dirt Węglowa, czyli miejsce gdzie ludzie latają... Na rowerach! Zobacz co udało się już zrobić i jakie jeszcze rzeczy są w planach Grupa zapaleńców skupionych pod skrzydłami stowarzyszenia „Sport Na Zdrowie” tworzy miejsce niezwykłe. Takie, w którym można znaleźć pomysł na siebie i pokochać sport. Szczególnie ten, który opiera się na rowerowych... lotach! Dirt Węglowa niebawem zostanie otwarty po rewitalizacji. Co można będzie tam znaleźć?

📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia! 📢 Straż Miejska w Białymstoku rozdawała rowerzystom kamizelki odblaskowe Elementy odblaskowe są doskonałą formą zapewnienia sobie widoczności na drodze. Niestety nadal są niedoceniane, a często właśnie one ratują życie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Dlatego funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku wspólnie z Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku wyruszyli na ścieżki rowerowe, aby zadbać o bezpieczeństwo rowerzystów.

📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra.

📢 Kibice Jagiellonii Białystok jadą do Gliwic. 2000 fanów Żółto-Czerwonych na stadionie Piasta. Rekordowy wyjazd w historii Jagiellonia Białystok jest blisko historycznego sukcesu wywalczenia po raz pierwszy mistrzostwa Polski. Do końca rozgrywek zostały już tylko dwie kolejki, a Jaga jest liderem i ma dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. Na mecz do Gliwic z Piastem wybiera się rekordowa liczba fanów Żółto-Czerwonych. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sabrina, gwiazda lat osiemdziesiątych wciąż zachwyca. Autorka hitu "Boys" niedawno skończyła 56 lat, ale wciąż pięknie wygląda Sabrina Solerno niedawno skończyła 56 lat. Jej utwór Boys (Summertime Love) był wielkim przebojem w Europie w 1987 roku. Sabrina wciąż nagrywa nowe utwory i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej Instagram obserwuje ponad 1,3 mln osób.

📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu!

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Znamy już pełne listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto chce wyjechać do Brukseli Hołownia, Frankowski, Wąsik… Takie nazwiska znajdziemy na listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W sumie na Podlasiu, Warmii i Mazurach zarejestrowano osiem list. Swoich przedstawicieli w Brukseli wybierać będziemy już 9 czerwca. Całej Polsce przysługują 53 mandaty w Europarlamencie. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Jak mieszka Luna? Zobacz, jak się urządziła córka milionera. Zajrzyj do luksusowego mieszkania Luny w sercu stolicy – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, której nie udało się wejść do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 W centrum Białegostoku powstanie nowa ścieżka rowerowa Nowa ścieżka rowerowa połączy rondo Andrzeja Lussy z ulicą Akademicką. W tej chwili ma powstać koncepcja jak w ogóle zmieścić ścieżkę między istniejącymi tu ulicami czy przez zabytkowe parki. A ścieżka jest ważna z punktu widzenia rowerzystów. Mówią, że to jedna z tych tras, które są potrzebne w mieście. 📢 Podlaska policja prowadzi akcję badania trzeźwości. Rano wpadł kierowca ciężarówki Podlascy policjanci badają trzeźwość kierowców w województwie. Przez cztery pierwsze miesiące zatrzymali 462 kierowców. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 13.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Nowi zastępcy naczelników w podlaskiej KAS. Zobaczcie kto został powołany W piątek, 10 maja 2024 roku w jednostkach podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nastąpiły zmiany na stanowiskach zastępców naczelników. Nowi zastępcy naczelników zostali powołani w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. 📢 Tragedia w bloku na Wysokim Stoczku w Białymstoku. Nie żyje kobieta. Sprawę bada policja Policja poinformowała o śmierci kobiety w jednym z mieszkań przy ulicy Swobodnej w Białymstoku. Zatrzymano jedną osobę. 📢 Budowa odcinka S61 Podborze-Śniadowo. To przedostatni fragment trasy Via Baltica. Trwają prace wykończeniowe 97,31 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prace przy budowie przedostatniego odcinka trasy Via Baltica. To odcinek drogi ekspresowej S61 Podborze-Śniadowo. Biegnie przez granicę województw podlaskiego i mazowieckiego. W ramach tego samego zadania trwa przebudowa 3 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. Zakończenie prac sierpień 2024.

📢 Raport z trybun. Na Lech - Legia wszystko wybiło. Kibice podczas 32. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa, choć już bez znaczenia w kontekście mistrzostwa Polski, zdominował 32. kolejkę PKO Ekstraklasy. Na stadionie przy Bułgarskiej kibice Kolejorza dali upust swojej frustracji. Część odpalonych rac wylądowała na murawie, była też wielka kartoniada ze słowem "Wstyd" skierowana do władz i piłkarzy, którzy zmarnowali sezon. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. W Tykocinie odbył się przedpremierowy pokaz 4. części kultowego filmu Jacka Bromskiego Na ekranach polskich kin film zadebiutuje w grudniu tego roku. Już w niedzielę (12.05) przedpremierowo "U Pana Boga w Królowym Moście" można było obejrzeć w Kinie Hetman w Tykocinie. Pokazowi towarzyszyło spotkanie widzów z reżyserem Jackiem Bromskim i odtwórcą roli proboszcza Antoniego - Krzysztofem Dziermą. 📢 Jedenastka 32. kolejki PKO Ekstraklasy według GOL24. Mistrzem zostanie Jagiellonia albo Śląsk Dwa samobóje Lecha Poznań w hicie z Legią Warszawa, Cracovia z kata (5:0) zamieniła się w ofiarę (0:4), potwierdzony spadek Ruchu Chorzów, wreszcie zwycięstwa Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław, a więc jedynych zespołów, które pozostały w walce o tytuł mistrza Polski - właśnie to przyniosła nam burzliwa 32. kolejka PKO Ekstraklasy.

W jedenastce wyróżnionych znajdziecie: wyłącznie seniorów

pięciu Polaków, dwóch Hiszpanów, Angolczyka, Bułgara, Czecha i Greka

trzech piłkarzy Śląska Wrocław, dwóch Piasta Gliwice, po jednym Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa, Puszczy Niepołomice, Rakowa Częstochowa, Stali Mielec oraz Zagłębia Lubin. 📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Najlepsze memy o meczu Lech - Legia. Diabeł pisał Kolejorzowi scenariusz Hasło "wstyd" z oprawy uprzedziło, to co nastąpiło potem na murawie. Lech Poznań przez dwa (!) samobóje zszedł już na przerwę w hitowym meczu z Legią Warszawa przy szokującym wyniku 0:2. - Diabeł pisał Kolejorzowi ten scenariusz - podsumował komentator w Canal+ Sport. Zobaczcie najlepsze memy o niedzielnym spotkaniu PKO Ekstraklasy.

📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie). 📢 Przebudowa ul. Raginisa w Białymstoku. Będą kolejne utrudnienia w ruchu. Zobacz, co zmieni się od 13 maja W poniedziałek, 13 maja 2024 roku, po godz. 9 zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na czas przebudowy ulicy Władysława Raginisa do granic miasta. Modernizacja wylotówki do Supraśla w śladzie drogi wojewódzkiej 676 trwa od kilkunastu miesięcy. Prace mają zakończyć się jesienią 2024 roku. Inwestycję realizuje podległy sejmikowi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale dokumentację projektową opracował Urząd Miejski w Białymstoku.

📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo. 📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Trenerski dwugłos po meczu Jagiellonii z Koroną Kielce. Trener Adrian Siemieniec: Był atak, gole i pragmatyzm Jagiellonia Białystok w sobotę pokonała Koronę Kielce 3:0 i po kilkunastu godzinach przerwy w zasiadaniu w fotelu lidera ekstraklasy ponownie jest numerem 1. Nic dziwnego, że trener Jagiellonii Adrian Siemieniec na pomeczowej konferencji był zadowolony z postawy swojej drużyny.

📢 Targi Staroci i Rękodzieła w Białymstoku. Poszukiwacze skarbów i rzeczy vintage "buszowali" na giełdzie przy Andersa Antyki, meble, porcelana, a także ręcznie robiona biżuteria, obrazy, witraże. Wystawcy i lokalni twórcy swoje przedmioty "z duszą" wystawili w niedzielę (12.05) na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku, gdzie odbyły się kolejne Targi Staroci i Rękodzieła. 📢 Ogromny pożar w Warszawie. Kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej w akcji W nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru hali handlowe przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 78 pojazdów i 254 strażaków. Trwa dogaszanie

📢 Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. Gwiazdy siatkówki na weselu nad Jeziorem Rożnowskim Ale to był ślub! Na weselu sportowej pary Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska bawiły się gwiazdy polskiej siatkówki. Impreza odbyła się w Siennej nad Jeziorem Rożnowskim. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości, która trafiły do mediów społecznościowych. Znajdziesz je w galerii.

📢 Najsłynniejsze radiowozy polskiej milicji. Zobacz czym jeździli mundurowi w PRL Przez ostatnie kilkadziesiąt lat auta jakimi porusza się polska policja, tak jak cała motoryzacja, przeszły wielką metamorfozę. Zaraz po drugiej wojnie światowej były to zwykłe auta produkowane seryjnie. Aktualnie wozy funkcjonariuszy są specjalnie przystosowane i korzystają z najnowszych osiągnięć techniki. Przedstawiamy najbardziej charakterystyczne auta z jakich korzystała milicja w czasach PRL.

📢 Nasz Patronat. Artyści zaprezentowali swoje prace, a przy okazji pomogli choremu chłopcu. Wystawę, którą stworzyli można oglądać w operze Obrazy 13 artystów można oglądać w Operze i Filharmonii Podlaskiej w ramach wystawy "Uwolnij Kreację". Ekspozycja jest dostępna do 30 czerwca. Artyści, którzy ją współtworzą są niezwykle kreatywni, a przecież kreatywność to nieodłączna część każdego z nas, niezależnie od tego, czym zajmujemy się w życiu, lub kim uznajemy, że jesteśmy.

📢 PKO Bieg Nocny 5. Kenijczycy nadawali tempo biegu i byli najszybsi. Zobacz zdjęcia Ostatnim akordem sobotnich biegów, przed głównym daniem, niedzielnym 11 PKO Białystok Półmaratonem było nocne bieganie w PKO Biegu Nocnym na 5. Wcześniej w sobotę odbyły się Bieg Śniadaniowy i PKO Bieg Juniora. 📢 Szalony doping na trybunach. Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 3:0. Zobacz co działo się na stadionie 19 850 kibiców Żółto-Czerwonych i doping non-stop pomógł piłkarzom Jagiellonii zrobić kolejny krok do mistrzostwa Polski. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokonali Koronę Kielce 3:0 i wciąż są liderem ekstraklasy mając dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. 📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie. Uroczyście zaprzysiężono nowe władze Nowo wybrani radni gminy Wasilków złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie zaprzysiężony został także burmistrz Adrian Łuckiewicz. To jego druga kadencja na tym stanowisku. 📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 Jagiellonia - Korona Kielce 3:0. Żółto-Czerwoni odpowiedzieli Śląskowi i szybki powrót na tron Po wygraniu z Cracovią 4:0 Śląsk Wrocław w piątek objął prowadzenie w tabeli ekstraklasy. Odpowiedź Jagiellonii była natychmiastowa: 3:0 z Koroną Kielce i tron lidera odzyskany. Żółto-Czerwoni pokonując drużynę z Kielc przybliżyli się do historycznego mistrzostwa Polski.

📢 Tłumy kibiców na Grand Prix Polski. Co działo się przed PGE Narodowym? Wielkie żużlowe święto po raz kolejny zagościło na stadion PGE Narodowy w Warszawie. Po raz ósmy najlepsi zawodnicy na świecie zjechali tu, by rozegrać turniej z cyklu Grand Prix. A wraz z nimi rzesze fanów speedway'a. 📢 W ogrodach opery podlaskiej - Piknik z Funduszami Europejskimi. Dla mieszkańców dużych i małych Także w sobotę (11.05), swój piknik – Piknik Funduszy Europejskich - przygotował urząd marszałkowski. Miejscem, w którym zorganizowano to wydarzenie były ogrody ogrody białostockiej Opery i Filharmonii Podlaskiej. 📢 Białystok. 20-lecie Polski w Unii Europejskiej okazją do miejskiego festynu dla mieszkańców Wiele atrakcji i dobra zabawa dla dużych i mniejszych białostoczan. To czekało na mieszkańców, którzy w sobotę (11.05) przyszli w samo południe do otwartego niedawno centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Magistrat przygotował tam festyn "Fundusze Europejskie budują moje miasto".

📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra. 📢 Wasilków. Wystartował Puchar Polski Nordic Walking, czyli z kijkami po trasie w skansenie W tym roku to w Wasilkowie zostały zainaugurowane zawody o Puchar Polski Nordic Walking. To jedna z sześciu miejscowości w Polsce, w których będą rywalizować zawodnicy Pucharu Polski. 📢 Ostatni spektakl w Teatrze Dramatycznym w tym sezonie. To "Małe zbrodnie małżeńskie". Zobacz kto przyszedł na premierę To spektakl, który zmusza do zastanowienia. "Małe zbrodnie małżeńskie" można oglądać w Teatrze Dramatycznym. Podczas piątkowej (10 maja) premiery w UCK na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku nie zabrakło znanych twarzy. Zobacz kto przyszedł na spektakl i kiedy w najbliższym czasie będzie go można zobaczyć.

📢 Bieg Śniadaniowy. Słońce, uśmiech uczestników na pierwszych zawodach. Zobacz na zdjęciach W Białymstoku rozpoczęło się wielkiego bieganie w ramach 11. PKO Białystok Półmaratonu. Bieg należący do Korony Polskich Maratonów rozegrany zostanie w niedzielę, 12 maja, ale już dziś białostoczanie wezmą udział w trzech biegach towarzyszących. Na początek w pięknej scenerii wokół Pałacu Branickich odbył się już Bieg Śniadaniowy. 📢 Absolwenci Farmacji UMB 2024 odebrali dyplomy W piątek (10 maja) odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów magistra farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Wystartował jubileuszowy, XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Do 19 maja czekają nas ciekawe wydarzenia w różnych lokalizacjach w mieście "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć" - te słowa Marii Curie-Skłodowskiej są hasłem tegorocznej, XX już edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W piątek, 10 maja, został zainaugurowany w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, który jest głównym koordynatorem tegorocznej edycji wydarzenia. W auli pojawiła się też... sama noblistka (w tej roli Karolina Klemczak - studentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Filia w Białymstoku), która wypowiedziała słynne zdanie oraz przywitała zgromadzonych gości.

📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu? Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat są podzielone. Jedni rozwiązanie chwalą. Inni - mają inny pomysł.

📢 Nowa wieża widokowa w Gródku i inne atrakcje. Kolejny punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz zdjęcia W Gródku w powiecie białostockim powstało nowe miejsce do rekreacji, ściśle związane z historią podlaskiej miejscowości. Wieża widokowa, wiaty, grill, a już wkrótce jarmark staną się atrakcją na Górze Zamkowej. To jedna z nowszych propozycji na turystycznej mapie naszego regionu. Zobaczcie sami! 📢 Marszałek województwa Łukasz Prokorym i były marszałek Jarosław Dworzański zachęcają do głosowania na Tomasza Frankowskiego w eurowyborach W czwartek obecny europoseł ubiegający się o reelekcję Tomasz Frankowski zorganizował konferencję prasową, która związana była z Dniem Europy, który obchodzimy 9 maja. Kandydat podkreślił, że zbliżające się eurowybory zadecydują, czy Polska pójdzie w stronę populizmu i eurosceptycyzmu, czy demokracji, proeuropejskości i bezpieczeństwa. Kandydaturę Tomasza Frankowskiego wsparli obecny marszałek województwa Łukasz Prokorym oraz były marszałek, a obecny radny wojewódzki Jarosław Dworzański.

📢 Pogrzeb prof. Michała Bielawca na cmentarzu Farnym w Białymstoku W miejsce wiecznego spoczynku został odprowadzony prof. Michał Bielawiec, emerytowany Kierownik Kliniki Hematologii AMB, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981. Pan Profesor zmarł 1 maja w wieku 97 lat. Został pochowany na białostockim cmentarzu Farnym. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego

📢 Który kraj ma najwięcej czołgów i pojazdów wojskowych? Jak w rankingu wypada Polska? Jak pokazuje wojna w Ukrainie czołgi i wozy bojowe wciąż odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych. Przedstawiamy, które kraje dysponują największą liczbą tego sprzętu. Sprawdź ranking armii pod względem liczby czołgów i jak wypada na ich tle polska armia. 📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Podlaski garnizon wzbogaci się o blisko 30 funkcjonariuszy Z powodzeniem przeszli proces rekrutacji. Teraz czeka ich wyjazd i półroczne szkolenie w akademii. 29 nowo przyjętych podlaskich policjantów złożyło w środę (8.05) uroczyste ślubowanie. W tym ważnym momencie na placu Komendy Wojewódzkiej Policji towarzyszyli im bliscy. Szef garnizonu insp. Kamil Borkowski gratulował "rekrutom", a około 40 doświadczonym policjantom wręczył Odznaki „Zasłużony Policjant”. 📢 Matura 2024 polski - odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania, pytania. Zobacz co było na maturze z języka polskiego Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się we wtorek (7 maja) o godz. 9. Maturzyści zdawali język polski na poziomie podstawowym: w formule 2023 oraz w formule 2015. Czym się one różnią? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z polskiego? Gdzie znaleźć arkusze CKE z języka polskiego i czy warto wierzyć przeciekom z matury? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki. 📢 Augustów. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie zginęły dwie osoby. Strażacy opublikowali zdjęcia z akcji ratunkowej Do tej tragedii doszło 3 maja 2024 r. przed godziną 21. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wpłynęło wtedy zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 662 (Augustów-Suwałki) do miejscowości Strękowizna w gminie Nowinka.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Bajkowe miejsce na Podlasiu. Unikat pod względem historycznym i przyrodniczym obok drogi krajowej nr 19 Położona tuż obok drogi krajowej nr 19 kilka kilometrów od Bielska Podlaskiego jest na pierwszy rzut oka zwykłą podlaską wsią. Gdy się jej dokładnie przyjrzeć, a zwłaszcza jej najbliższej okolicy to okazuje się, że jest ona ewenementem w skali kraju. Można tu znaleźć niezwykle cenne stanowiska przyrodnicze, a także wyjątkowe obiekty historyczne. To zaledwie 40 minut drogi od Białegostoku.

📢 Weekendowa wycieczka z rodziną w regionie. Doskonałą alternatywą są podlaskie skanseny i muzea wsi. Warto je odwiedzić na wiosnę! Zobacz, gdzie można ciekawie spędzić wolny czas nie odjeżdżając daleko od domu. Przedstawiamy pełną listę skansenów, które w Polsce przeżywają renesans, stają się coraz częściej odwiedzane przez turystów. Parków etnograficznych potocznie nazywanych skansenami jest w Polsce całe mnóstwo, oczywiście nie inaczej jest również na Podlasiu. Oferta w naszym regionie jest bardzo interesująca. 📢 Tłumy w centrum Białegostoku. Białostoczanie i turyści wypełnili główne place i ciągi spacerowe. Zobacz zdjęcia Wolne dni i piękna pogoda sprawia, że w Białystok zaczyna tętnić życiem. Białostoczanie i turyści szczelnie wypełnili centrum miasta. Rynek Kościuszki zapełnił się spacerującym i odpoczywającymi ludźmi, ogródki gastronomiczne pękały w szwach, po Bulwarach Kościałkowskiego sunęła rzeka spacerowiczów, poruszających się w rytm ulicznych grajków.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową. 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".