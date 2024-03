Prasówka 14.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.03.24

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To była wielka tajemnica: w Lubuskiem ukryto w lesie bazę atomową. Składowano tu głowice jądrowe. Zobaczcie ruiny bazy To potwierdzony fakt: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce schowane głęboko w lesie...

📢 Kolejny odcinek trasy z Tykocina do Złotorii oddany kierowcom do użytku W środę (13.03) został oficjalnie otwarty dla ruchu ponaddwukilometrowy odcinek drogi powiatowej Tykocin - Złotoria. To drugi etap trasy (liczącej 10 km), która zaczyna się we wsi Popowlany, a kończy się przed wsią Bagienki. 📢 Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tak obchodzono święto liderów społeczności wiejskich w Białymstoku Sołtysi z całego województwa spotkali się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Były podziękowania, nagrody, występy zespołu Kurpie Zielone i muzyczno-kabaretowe show w wykonaniu Grupy Mozarta. 📢 Rząd rozpoczął procedurę wydzielenie Grabówki z gm. Supraśla. Opinię musi wydać rada miejska. Prawdopodobnie poprzedzi ją referendum Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło prace zmierzające do utworzenia gminy Grabówka z granicach ujętych w rozporządzeniu z 28 lipca 2015 roku. Dlatego też wystąpiło do rady miejskiej w Supraślu o wyrażenie opinii. Jeśli tego nie zrobi w ciągu trzech miesięcy, to resort uzna zgodnie z prawem, że samorząd akceptuje punkt widzenia rządu.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 13.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Dominik Marczuk robi furorę w ekstraklasie. Piłkarz Jagiellonii Białystok od niedawna ma też piękną dziewczynę Dominik Marczuk to 20-letni piłkarz Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy od tego sezonu gra w ekstraklasie i trzeba przyznać, że radzi sobie znakomicie. Pod wrażeniem jego gry są kibice, futbolowi eksperci, a ostatnio mówi się nawet o możliwym powołaniu do reprezentacji Polski. Wyczyny na boisku to jedno, ale trzeba też przyznać, że piłkarz ma świetny gust poza nim. Niedawno związał się z piękną dziewczyną, którą przedstawił na Instagramie.

📢 Lifting i botoks nie są konieczne. Te tanie kosmetyki z apteki wygładzą zmarszczki za grosze. To najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie. 📢 Kandydaci na radnych Polski 2050 mówili o pomysłach na Białystok Kandydatów – i ich pomysły na zmiany – do rady miasta startujących w okręgu nr 1 zaprezentowała w środę (13.03) Polska 2050. 📢 Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Awanse odebrało blisko 80 naukowców W środę (13 marca), w auli Wydziału Nauk o Edukacji, odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku. Wręczono 66 doktoratów i siedem habilitacji.

📢 Kandydat na prezydenta Henryk Dębowski: "Zamierzam dokończyć budowę ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w naszym mieście" W środę 13 marca kandydat na prezydenta Białegostoku Henryk Dębowski (PiS) zorganizował konferencję prasową, na której zadeklarował że zamierzam dokończyć budowę ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w Białymstoku. Kandydat zapowiedział, że doprowadzi do budowy chodnika przy ulicy Piasta. Dotychczas realizacja inwestycji nie była możliwa, ponieważ teren przez który biegnie droga należy do PKP. 📢 Lewica w Białymstoku o antykoncepcji, edukacji bez indoktrynacji oraz bezpieczeństwie To czas, by powiedzieć: dość obietnic, czas na ich wdrażanie. Lewica jest tego gwarantem – przekonywał podczas konferencji w Białymstoku Paweł Krutul. Wicewojewoda podlaski z Lewicy w najbliższych wyborach kandydować będzie do sejmiku województwa. Na spotkaniu obecni byli inni kandydaci: zarówno do sejmiku, jak i białostockiej rady miasta. – Białystok jest metropolią. A ta metropolia w tej chwili choruje – mówił Andrzej Aleksiejczuk, kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku. Podnosił kwestię zbyt niskich płac, budowy lotniska czy bezpieczeństwa.

📢 Atelier Mazerscy od lat dba o włosy białostoczanek Wysoka jakość włosów, usług i wykorzystywanych produktów to najważniejsze zasady panujące w Atelier Mazerscy. Salon już od dziesięciu lat zajmuje się fryzurami mieszkanek Białegostoku 📢 Tak powinien wyglądać skład Legii Warszawa na nowy sezon? Wersja bez Josue, Kikolski na bramce. Potrzeba nawet trzech nowych piłkarzy Legia Warszawa potencjalnie skończy sezon bez mistrzostwa Polski, może nawet poza podium PKO Ekstraklasy, a to w praktyce oznacza kolejną rewolucję kadrową. Jak powinien wyglądać skład na nowy sezon? Postanowiliśmy wyłonić jedenastkę ze szczególnym uwzględnieniem wygasających kontraktów, ale i piłkarzy wracających z wypożyczeń. Na co najmniej trzy pozycje trzeba poszukać realnych wzmocnień. 📢 Zakazane fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak nie dodawać sobie lat nieodpowiednim uczesaniem. Oto 7 najgorszych fryzur Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Napad w Białymstoku. Interweniował sam szef podlaskiej policji. Dwóch sprawców zatrzymał sam. Ostatniego dzielnicowi Zaatakowali grupę nastolatków w centrum miasta. Chcieli zabrać telefon i e-papierosa. Jeden z pokrzywdzonych poprosił o pomoc przechodnia. Nie wiedział, że to komendant policji. Insp. Kamil Borkowski zatrzymał dwóch napastników. Trzeciego - po dwóch dniach - dzielnicowi. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za usiłowanie rozboju, a także kradzież samochodu i paliwa.

📢 Wielki Jarmark Kaziukowy już w weekend 16 i 17 marca. Pojawią się wystawcy z Polski i nie tylko. Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Wystawcy z Polski, Litwy czy Białorusi, mnóstwo stoisk i lokalny folklor. Już w najbliższy weekend szykujcie się na Kaziuki. Nie zabraknie ciekawych produktów - będzie kolorowo i świątecznie. Nie zabraknie ozdób wielkanocnych i wiosennych akcesoriów. Zerknijcie do galerii i zobaczcie na naszych archiwalnych zdjęciach jak jarmark wyglądał w poprzednich latach.

📢 Reprezentacja Polski. Powołania. Dwa nazwiska z Jagiellonii: Dominik Marczuk i Taras Romanczuk w kręgu zainteresowania Michała Probierza Przed reprezentacją Polski jedno z najważniejszych spotkań ostatniego okresu - mecz barażowy o udział w mistrzostwach Europy 2024 z Estonią na PGE Narodowym (21 marca). W czwartek, 14 marca selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz ma ogłosić kadrę. Jak donoszą media ma się w niej znaleźć Dominik Marczuk, szansę może też dostać Taras Romanczuk z Jagiellonii Białystok. 📢 Zjawiskowe i majestatyczne. Specjalnie dla was wybraliśmy 16 najpiękniejszych katolickich świątyń w Podlaskiem. Poznaj ich historię Województwo podlaskie słynie z cudownej architektury katolickich świątyń. Specjalnie dla was wybraliśmy 16 najciekawszych obiektów, które cieszą oko i duszę. Sprawdź galerię, poznaj krótką historię poszczególnych świątyń. 📢 Dr hab. Jarosław Matwiejuk: "Silne państwo nie może tolerować patologii w samorządzie". Co konstytucjonalista uważa o dwukadencyjności? Silne państwo nie może tolerować patologii w samorządzie. Nie może akceptować udzielnych księstw i bezkarnych, wszechmocnych, lokalnych układów - mówi dr hab. Jarosław Matwiejuk, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa oraz prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zdaniem, reforma ograniczająca liczbę kadencji stworzy szanse dla nowych i nie tylko młodych ludzi. Zastrzega jednak, że nie ma gwarancji, że wszędzie znikną lokalne sitwy.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Piwo za 2,59 zł a papierosy za 5,51 zł! Na takie ceny to aż miło popatrzeć. Tyle płaciliśmy za popularne produkty w 2006 roku Ile kosztowały papierosy, a ile bilet do kina? Sprawdziliśmy ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 roku. Kiedyś to było!

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Politechnika Białostocka organizuje Dzień Otwarty. Maturzyści poznają uczelnię i 30 kierunków studiów Tegoroczni maturzyści będą mieli okazję z bliska poznać Politechnikę Białostocką. Uczelnia organizuje dla młodzieży Dzień Otwarty. 📢 Na Politechnice Białostockiej odbyła się pierwsza wycieczka śladami mozaiki Pracownicy i studenci wzięli udział w pierwszej z serii wycieczek śladami mozaiki. Jej uczestnicy mieli okazję poznać historię związaną z ceramicznymi ozdobami, które wyróżniają podlaską uczelnię.

📢 Afera w V LO w Białymstoku. Nauczyciel podejrzany o seksualne wykorzystywanie uczennic. Dyrektor o bezczynność. Obaj usłyszeli zarzuty Wykorzystując swoją pozycję, zmusił cztery nieletnie uczennice do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. Jedna nie miała nawet 15 lat. Tak ustaliła prokuratura. Podejrzany to nauczyciel V LO w Białymstoku. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. W związku z tą sprawą zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszał dyrektor placówki. Bo o jednym przypadku wykorzystania nastolatki miał wiedzieć, i nic nie zrobić. 📢 Najnowsze licytacje AMW. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt warsztatowy i ogrodowy. Odbędzie się w marcu 2024 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już w marcu 2024 roku. To gratka nie tylko dla przedsiębiorców i instytucji, ale i dla osób prywatnych. Można kupić profesjonalne wyposażenie wojskowe w atrakcyjnej cenie. W tym artykule znajdziesz kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej pod koniec marca 2024 roku.

📢 Krzysztof Bosak odwiedził Białystok. Wicemarszałek opowiadał o sytuacji rolników We wtorek Białystok odwiedził Krzysztof Bosak. Wraz z kandydatami Konfederacji w wyborach samorządowych mówił o sytuacji rolników. 📢 Nawożenie borówki - kiedy nawozić borówki i jak to robić, aby uzyskać obfite plony? Borówki to pyszne i zdrowe owoce, które cieszą się coraz większą popularnością. Aby uzyskać obfite plony słodkich i soczystych borówek, ważne jest odpowiednie nawożenie. Jeśli zastanawiasz się, kiedy nawozić borówki, to w tym artykule omówimy optymalne terminy nawożenia w zależności od fazy rozwoju roślin. Druga ważna kwestia: jak nawozić borówki? - przedstawimy różne rodzaje nawozów i sposoby ich stosowania.

📢 Opera i Filharmonia Podlaska przygotowuje kolejną premierę. Publiczność zobaczy "Pajace" i "Rycerskość wieśniaczą" Już w maju białostocką publiczność czeka wielka premiera. Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej zobaczymy "Pajace" Ruggera Leoncavalla oraz "Rycerskość wieśniaczą" Pietra Mascagniego.

📢 Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Projekt warty 40 mln. Zobacz, kto przyszedł na otwarcie Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku mają komfortowe warunki do nauki. Na terenie szkoły wybudowano Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1. We wtorek (12 marca) placówka została uroczyście otwarta. Powstało dzięki projektowi "ZSE w Białymstoku - Nowy wymiar edukacji". Jego wartość wyniosła 40 mln, z czego większość stanowiło wsparcie unijne. 📢 Wybory 2024. Polska 2050 poparła Tadeusza Truskolaskiego na prezydenta Białegostoku. Zawarła z nim porozumienie. Zobacz, co otrzyma w zamian Do Rady Miasta Białegostoku Polska 2050 wystawia kandydatów w ramach komitetu koalicyjnego Trzeciej Drogi, ale w wyborach prezydenckich poprze Tadeusza Truskolaskiego. Tak zdecydowały w władze regionalne partii Szymona Hołowni. Jego ugrupowania na mocy porozumienia z urzędującym prezydentem, który ubiega się o piątą kadencję, otrzyma po 7 kwietnia stanowisko wiceprezydenta od spraw społecznych.

📢 Działacze PiS: "Stajemy w obronie interesów polskiego rolnictwa". Żądają zablokowania Zielonego Ładu. Zapraszają na marsz Dziś (12.03.) poseł Dariusz Piontkowski i były wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, obaj z PiS, domagają się zablokowania Zielonego Ładu. O potrzebie obrony interesów polskiego rolnictwa mówili pod siedzibą Platformy Obywatelskiej w Białymstoku. 📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Będą służyć w jednostkach na terenie całego województwa podlaskiego "Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to ślubowali młodzi funkcjonariusze. Rotę przyjął od nich pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski.

📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Wybory 2024. Sprawa wycinki tui na Plantach. Prezydent Białegostoku mówi, co zrobi jak rada miasta poprze uchwałę w obronie drzew Prezydent ma obowiązek przestrzegać uchwał rady miasta - powiedział we wtorek 12 marca po godz. 10 Tadeusz Truskolaski pytany o komentarz do złożonego w poniedziałek w radzie miasta obywatelskiego projektu uchwały w sprawie uznania 28 tui z Plant zagrożonych wycinką za pomniki przyrody. Chwilę wcześniej Tadeusz Truskolaski zawarł wyborcze porozumienie programowe z Polską 2050. Jeden z działaczy tego ugrupowania, a zarazem kandydat na radnego wojewódzkiego, jest zarazem jedną z twarzy społecznego komitetu ratowania 24 żywotników zachodnich z Alei Zakochanych i czterech rosnących w parku od strony ul. Legionowej. 📢 Wybory Samorządowe 2024. KWW "Spoza Sitwy" ma pomysł na to, jak wyprowadzić miasto z długów. Zaprezentował go ich kandydat na prezydenta We wtorek (12.03) kandydat na prezydenta KWW "Spoza Sitwy" Jarosław Galej podjął temat zadłużenia miasta i zaprezentował pomysły na restrukturyzację zadłużenia. Obiecał też głęboki audyt, którzy pokaże gdzie można szukać oszczędności.

📢 Najlepsze ciasta na Wielkanoc. 25 przepisów na wyśmienite wypieki, które będą hitem na świątecznym stole. Musisz spróbować Zebrałyśmy dla ciebie 25 przepisów na najlepsze ciasta na Wielkanoc. Jeśli szukasz pomysłu na pyszne wypieki, skorzystaj z naszych podpowiedzi. W zestawieniu znajduje się m.in. mazurek kajmakowy, sernik krakowski i babka marmurkowa. Nie zabraknie także tradycyjnej paschy i wyśmienitych ciast z kremem. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasze przepisy na wielkanocne ciasta.

📢 Jagiellonia Białystok. Ivan Runje: Uważam, że Jaga będzie mistrzem Polski. Wszystko jej sprzyja Kiedy grałem w Jagiellonii dwukrotnie byliśmy wicemistrzami Polski, ale konkurencja, szczególnie Legia Warszawa, miała bardzo mocny skład. Teraz mocna to jest Jaga i stawiam na nią, że zdobędzie tytuł. Według mnie, ze wszystkich drużyn czołówki ma na to największe szanse - mówi Ivan Runje, były piłkarz Żółto-Czerwonych.

📢 Proces białostockiej lekarki oskarżonej o narażenie pacjentki. 44-latka zmarła po transporcie karetką. Jest wyrok Grzywna w wysokości 8 tys. zł oraz 2-letni zakaz wykonywania zawodu. We wtorek (12.03) sąd skazał białostocką lekarkę za narażenie życia pacjentki. Chodzi o nieprawidłowości podczas transportu wynajętą przez USK w Białymstoku prywatną karetką. Wieziona na przeszczep serca do Warszawy 44-latka wkrótce po tym zmarła. Orzeczenie nie jest prawomocne. 📢 Wypadek w Dobrzyniewie Dużym. Zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitala Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek rano w Dobrzyniewie Dużym. Na skrzyżowaniu ulic Białostockiej z DK 65 zderzyły się trzy auta osobowe. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. 📢 Opera i Filharmonia Podlaska zorganizowała koncert z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy dyrygenta Zbigniewa Gracy W Sali Koncertowej przy Podleśnej swój jubileusz obchodził dyrygent Zbigniew Graca. Publiczność usłyszała Uwerturę do opery Włoszka w Algierze G. Rossiniego, Koncert fletowy d-moll C.P.E. Bacha oraz I Symfonię B-dur op. 38 Wiosenną R. Schumanna.

📢 Centralna Liga Juniorów U-15. Jagiellonia przegrała z Legią Warszawa, odkuła się na Widzewie Łódź Wystartowała Centralna Liga Juniorów U-15. Jagiellonia Białystok rozpoczęła ze zmiennym szczęściem. Podlaski beniaminek CLJ U-15 przegrał u siebie na inaugurację 0:1 z Legią Warszawa, ale potem wygrał na wyjeździe z Widzewem Łódź 3:1.

📢 Wypadek w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną kia zderzyła się z mazdą. Dwie osoby ranne We wtorek rano doszło do kolejnego wypadku w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną doszło do zderzenia kia z mazdą. W miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu. 📢 "Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym. Spektakl przegadany, a szkoda bo z dużym potencjałem. O stereotypach i smutnych życiowych rolach kobiet Świetna scenografia i charakteryzacja to zdecydowanie plusy spektaklu "Szwagierki" Michela Tremblay’a w reżyserii Michała Znanieckiego zrealizowanego w Teatrze Dramatycznym im. A Węgierki w Białymstoku. Na scenie aż czternaście kobiet, które rozmawiają, śpiewają i wchodzą w interakcje. Jest też dwóch mężczyzn, z których jeden jest wyobrażeniem, a drugi, w przebraniu - najbardziej kobiecą i pociągającą postacią ze wszystkich bohaterek. Bo kobiety tu pokazane są brzydkie, przedstawione w krzywym zwierciadle i niestety prześmiewczo. A i aktualność tekstu powstałego w latach 60. XX wieku pozostawia dużo do życzenia.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu Poleskiej z Włókienniczą. Renault zderzyło się z volkswagenem. Utrudnienia w Białymstoku We wtorek po godzinie 7 rano doszło do zderzenia dwóch osobówek na skrzyżowaniu ulic Poleskiej i Włókienniczej w Białymstoku. Nikomu nic się nie stało, ale w centrum miasta tworzyły się duże korki. 📢 Utrudnienia na S8 w kierunku Warszawy po kolizji ciężarówek. Jeden pas ruchu zablokowany W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do kolizji ciężarówek na drodze ekspresowej S8 Białystok - Warszawa w kierunku stolicy. Na wysokości miejscowości Cibory-Kołaczki są utrudnienia. Droga była zablokowana całkowicie przez kilka godzin. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem.

📢 Białostoccy policjanci ewakuowali mieszkańców z zadymionego bloku. Komendant docenił ich poświęcenie Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski spotkał się w poniedziałek (11.03.2024) z czterema funkcjonariuszami białostockiej komendy, którzy ewakuowali z zadymionego bloku ponad 40 osób. Szef podlaskich policjantów podziękował im za bohaterską postawę.

📢 Najnowsze licytacje z urzędów skarbowych. Fiskus ogłosił przetarg na samochody. Podlaska KAS sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach Najnowsze przetargi z podlaskich urzędów skarbowych cieszą się dużą popularność. To okazja dla osób zainteresowanych używanymi autami w niskich cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych w przetargach są m.in. audi A6 quattro, scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter. 📢 Rektor Politechniki Białostockiej podziękowała za szczególną aktywność pracownikom Aż 125 pracowników Politechniki Białostockiej odebrało podziękowania z rąk rektor uczelni. Prof. Marta Kosior-Kazberuk doceniła ich za zaangażowanie w prowadzenie badań i zaangażowanie w publikacje i patenty. 📢 Dzień Kobiet z Podlaskim Instytutem Kultury. Były kwiaty, słodkości i występy artystyczne Panie z regionu świętowały swój wielki dzień w Podlaskim Instytucie Kultury. Kobiety otrzymały życzenia i upominki. Nie zabrakło też śpiewu i tańca.

📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Ponad 20 lat temu ubieraliśmy się trochę inaczej a i krajobraz wokół nas jakby trochę się zmienił. Pamiętacie te czasy? Jeśli nie, te zdjęcia z pewnością skłonią was do wielu wspomnień. 📢 Tak wygląda Skit w Odrynkach z lotu ptaka. Podlaska pustelnia na tle wiosennego rozlewiska Narwi. Magia Podlasia w pełnej krasie Skit w Odrynkach to bez wątpienia jedno z magicznych miejsc na Podlasiu. Prawosławna pustelnia założona w 2009 roku przez archimandrytę Gabriela to miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z powodów religijnych. Jego piękne położenie i niezwykłe widoki na okolicę przyciągają turystów z całego kraju.

📢 Podlaski Klub Morsów świętował Dzień Kobiet i Mężczyzn na plaży w Wasilkowie. Zobacz niedzielne morsowanie Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejne morsowanie w tym sezonie. Tym razem było bardzo uroczyście, bowiem nie obyło się bez akcentów związanych z Dniem Kobiet i Mężczyzn. Na plaży w Wasilkowie zebrała się spora grupa fanatyków zimnych kąpieli.

📢 Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Spotkanie "Zdrowe Podlasie". Były rozmowy, prelekcje i kulinarne opowieści gwiazdy programu „MasterChef” Białostoczanie mogli posłuchać o zdrowiu, pięknie i gotowaniu. W Hotelu Traugutta3 odbył się cykl spotkań "Zdrowe Podlasie".

📢 Pijany kierowca BMW zatrzymany. Rozbił kilka samochodów w Białymstoku Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na Dziesięcinach w Białymstoku. Wcześniej doprowadził do kilku kolizji. 📢 Turośń Kościelna. Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa oficjalnie otwarte Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej zostało oficjalnie otwarte w sobotnie (9.03) popołudnie. Ten dziewiąty oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku mieści się w zabytkowym Dworku Myśliwskim, który został zaadaptowanym na galerię prezentującą dorobek artysty.

📢 Konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”. Twórcy wyjątkowych słodkości zostali nagrodzeni Starostwo powiatowe w Białymstoku podsumowało drugą edycję konkursu na "Najlepszy pączek w powiecie". Członkowie jury wybrali i nagrodzili słodkości, które smakowały im najbardziej. 📢 Pablo Picasso w Choroszczy! Grafiki mistrza można oglądać w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Zobaczcie jak było na wernisażu W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy można oglądać prace jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych twórców i malarzy XX wieku – Pabla Picassa. To grafiki z serii „Toros y Toreros” („Byki i toreadorzy”). Warto się wybrać i poczuć prawdziwą sztukę.

📢 Kobiety w podlaskim biznesie. Właścicielki i szefowe naszych znanych firm. One odniosły sukces w regionie W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane i potrafiły przekuć swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie i robią to nad wyraz dobrze. Nic więc dziwnego, że zdobywają liczne nagrody, m.in. w Złotej Setce Podlaskiego, czyli najważniejszym rankingu gospodarczym w regionie, który od 20. lat organizuje redakcja "Kuriera Porannego". 📢 HUZAR - szlacheckie osiedle. Przestronne, funkcjonalne mieszkania dla każdego

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi na pojazdy. Na aukcji m.in. Honker, Tarpan i Lublin Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na zakup pojazdów wojskowych, wzbogacając tym samym ofertę dostępną dla zainteresowanych. Przetargi obejmują różnorodne pojazdy, w tym samochody ciężarowo-osobowe Honker 2000, samochody sanitarne Tarpan oraz mikrobusy Lublin.

📢 Licytacje samochodów z białostockiej skarbówki. Tanio do kupienia atrakcyjne BMW, audi i mercedesy. 25 procent poniżej wartości Kolejne samochody wystawiły na licytacje urzędy skarbowe w Białymstoku. Do kupienia w dobrej cenie jest m.in. atrakcyjne BMW oraz audi i mercedesy. Zobaczcie, za ile można kupić auto od skarbówki oraz jakie trzeba spełnić wymagania, by stać się właścicielem takiego auta. 📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują! 📢 Urząd skarbowy sprzedaje samochody w dobrej cenie. Auta na licytacji to m.in. mercedes, audi i honda Zakup samochodu może być wielkim wyzwaniem, szczególnie jeśli zależy nam na atrakcyjnej cenie, dobrym stanie technicznym i legalności transakcji. Jednym z miejsc, gdzie warto rozejrzeć się za pojazdem, są aukcje urzędów skarbowych.

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.