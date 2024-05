Prasówka 13.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2024”?

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. W Tykocinie odbył się przedpremierowy pokaz 4. części kultowego filmu Jacka Bromskiego Na ekranach polskich kin film zadebiutuje w grudniu tego roku. Już w niedzielę (12.05) przedpremierowo "U Pana Boga w Królowym Moście" można było obejrzeć w Kinie Hetman w Tykocinie. Pokazowi towarzyszyło spotkanie widzów z reżyserem Jackiem Bromskim i odtwórcą roli proboszcza Antoniego - Krzysztofem Dziermą.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Horoskop dzienny na jutro (poniedziałek, 13.05). Które znaki zodiaku nie będą zadowolone z układu gwiazd? Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w poniedziałek 13.05.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 13.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie).

📢 Przebudowa ul. Raginisa w Białymstoku. Będą kolejne utrudnienia w ruchu. Zobacz, co zmieni się od 13 maja W poniedziałek, 13 maja 2024 roku, po godz. 9 zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na czas przebudowy ulicy Władysława Raginisa do granic miasta. Modernizacja wylotówki do Supraśla w śladzie drogi wojewódzkiej 676 trwa od kilkunastu miesięcy. Prace mają zakończyć się jesienią 2024 roku. Inwestycję realizuje podległy sejmikowi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale dokumentację projektową opracował Urząd Miejski w Białymstoku. 📢 III liga. ŁKS Łomża nie zna na wiosnę co to porażka. W Łowiczu rozbił Pelikana 5:1. Wygrana Jagiellonii II i porażka Olimpii Zambrów Piłkarze ŁKS-u Łomża nie zamierzają się zatrzymywać. W kolejnym meczu na wiosnę rozbili na wyjeździe Pelikana Łowicz 5:1. Także wysoką wygraną zakończyli swój mecz piłkarze Jagiellonii II Białystok pokonując Legionovię Legionowo 4:0. Przegrała tylko Olimpia Zambrów, która niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej.

📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo. 📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Trenerski dwugłos po meczu Jagiellonii z Koroną Kielce. Trener Adrian Siemieniec: Był atak, gole i pragmatyzm Jagiellonia Białystok w sobotę pokonała Koronę Kielce 3:0 i po kilkunastu godzinach przerwy w zasiadaniu w fotelu lidera ekstraklasy ponownie jest numerem 1. Nic dziwnego, że trener Jagiellonii Adrian Siemieniec na pomeczowej konferencji był zadowolony z postawy swojej drużyny.

📢 Targi Staroci i Rękodzieła w Białymstoku. Poszukiwacze skarbów i rzeczy vintage "buszowali" na giełdzie przy Andersa Antyki, meble, porcelana, a także ręcznie robiona biżuteria, obrazy, witraże. Wystawcy i lokalni twórcy swoje przedmioty "z duszą" wystawili w niedzielę (12.05) na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku, gdzie odbyły się kolejne Targi Staroci i Rękodzieła. 📢 Ogromny pożar w Warszawie. Kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej w akcji W nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru hali handlowe przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 78 pojazdów i 254 strażaków. Trwa dogaszanie

📢 Najlepsze produkty na odchudzanie! Jedz to i chudnij! Te produkty to wielcy pogromcy kalorii! 12.05.2024 Zobacz, co jeść na diecie, by szybko chudnąć. Chcesz schudnąć, ale nie wiesz co powinnaś jeść, a jakich produktów unikać? Zobacz pogromców tłuszczu. Spożywając te produkty zrzucisz zbędne kilogramy.

📢 Wizna. Budowa mostu tymczasowego na Narwi. Przejmie ruch ze starego, który zostanie rozebrany. Powstanie nowy Trwa montaż konstrukcji mostu tymczasowego przez Narew w rejonie Wizny oraz budowa drogi objazdowej. Po przełożeniu na nią ruchu w połowie czerwca stara przeprawa na DK64 zostanie rozebrana. W jej miejscu powstanie nowy obiekt. Ma być gotowy w IV kw. 2025 r.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 12.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Najsłynniejsze radiowozy polskiej milicji. Zobacz czym jeździli mundurowi w PRL Przez ostatnie kilkadziesiąt lat auta jakimi porusza się polska policja, tak jak cała motoryzacja, przeszły wielką metamorfozę. Zaraz po drugiej wojnie światowej były to zwykłe auta produkowane seryjnie. Aktualnie wozy funkcjonariuszy są specjalnie przystosowane i korzystają z najnowszych osiągnięć techniki. Przedstawiamy najbardziej charakterystyczne auta z jakich korzystała milicja w czasach PRL.

📢 Wielkimi krokami zbliżają się 38. Dni Sztuki Współczesnej. Zobacz program i poznaj artystów, którzy do nas przyjadą. Będzie się działo! Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na 38. Dni Sztuki Współczesnej, które odbędą się od 20 do 26 maja. Przewodnim hasłem tegorocznej edycji jest "Have No Fear!". Nie zabraknie teatru, muzyki, sztuk plastycznych czy rozmów. To wszystko w różnych lokalizacjach - oprócz Białostockiego Ośrodka Kultury również w m.in. Galerii Arsenał, Białostockim Teatrze Lalek, Uniwersytecie w Białymstoku czy Akademii Teatralnej. 📢 Nasz Patronat. Artyści zaprezentowali swoje prace, a przy okazji pomogli choremu chłopcu. Wystawę, którą stworzyli można oglądać w operze Obrazy 13 artystów można oglądać w Operze i Filharmonii Podlaskiej w ramach wystawy "Uwolnij Kreację". Ekspozycja jest dostępna do 30 czerwca. Artyści, którzy ją współtworzą są niezwykle kreatywni, a przecież kreatywność to nieodłączna część każdego z nas, niezależnie od tego, czym zajmujemy się w życiu, lub kim uznajemy, że jesteśmy.

📢 PKO Bieg Nocny 5. Kenijczycy nadawali tempo biegu i byli najszybsi. Zobacz zdjęcia Ostatnim akordem sobotnich biegów, przed głównym daniem, niedzielnym 11 PKO Białystok Półmaratonem było nocne bieganie w PKO Biegu Nocnym na 5. Wcześniej w sobotę odbyły się Bieg Śniadaniowy i PKO Bieg Juniora. 📢 Szalony doping na trybunach. Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 3:0. Zobacz co działo się na stadionie 19 850 kibiców Żółto-Czerwonych i doping non-stop pomógł piłkarzom Jagiellonii zrobić kolejny krok do mistrzostwa Polski. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokonali Koronę Kielce 3:0 i wciąż są liderem ekstraklasy mając dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. 📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie. Uroczyście zaprzysiężono nowe władze Nowo wybrani radni gminy Wasilków złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie zaprzysiężony został także burmistrz Adrian Łuckiewicz. To jego druga kadencja na tym stanowisku. 📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza.

📢 Jagiellonia - Korona Kielce 3:0. Żółto-Czerwoni odpowiedzieli Śląskowi i szybki powrót na tron Po wygraniu z Cracovią 4:0 Śląsk Wrocław w piątek objął prowadzenie w tabeli ekstraklasy. Odpowiedź Jagiellonii była natychmiastowa: 3:0 z Koroną Kielce i tron lidera odzyskany. Żółto-Czerwoni pokonując drużynę z Kielc przybliżyli się do historycznego mistrzostwa Polski.

📢 W ogrodach opery podlaskiej - Piknik z Funduszami Europejskimi. Dla mieszkańców dużych i małych Także w sobotę (11.05), swój piknik – Piknik Funduszy Europejskich - przygotował urząd marszałkowski. Miejscem, w którym zorganizowano to wydarzenie były ogrody ogrody białostockiej Opery i Filharmonii Podlaskiej. 📢 Białystok. 20-lecie Polski w Unii Europejskiej okazją do miejskiego festynu dla mieszkańców Wiele atrakcji i dobra zabawa dla dużych i mniejszych białostoczan. To czekało na mieszkańców, którzy w sobotę (11.05) przyszli w samo południe do otwartego niedawno centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Magistrat przygotował tam festyn "Fundusze Europejskie budują moje miasto". 📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra.

📢 Wasilków. Wystartował Puchar Polski Nordic Walking, czyli z kijkami po trasie w skansenie W tym roku to w Wasilkowie zostały zainaugurowane zawody o Puchar Polski Nordic Walking. To jedna z sześciu miejscowości w Polsce, w których będą rywalizować zawodnicy Pucharu Polski.

📢 Ostatni spektakl w Teatrze Dramatycznym w tym sezonie. To "Małe zbrodnie małżeńskie". Zobacz kto przyszedł na premierę To spektakl, który zmusza do zastanowienia. "Małe zbrodnie małżeńskie" można oglądać w Teatrze Dramatycznym. Podczas piątkowej (10 maja) premiery w UCK na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku nie zabrakło znanych twarzy. Zobacz kto przyszedł na spektakl i kiedy w najbliższym czasie będzie go można zobaczyć. 📢 Bieg Śniadaniowy. Słońce, uśmiech uczestników na pierwszych zawodach. Zobacz na zdjęciach W Białymstoku rozpoczęło się wielkiego bieganie w ramach 11. PKO Białystok Półmaratonu. Bieg należący do Korony Polskich Maratonów rozegrany zostanie w niedzielę, 12 maja, ale już dziś białostoczanie wezmą udział w trzech biegach towarzyszących. Na początek w pięknej scenerii wokół Pałacu Branickich odbył się już Bieg Śniadaniowy.

📢 Sanatorium miłości. Finał szóstej edycji już w niedzielę. Kto zostanie królową i królem turnusu? W niedzielę zostanie wyemitowany finałowy odcinek programu „Sanatorium miłości”. Szósta edycja tego popularnego show o seniorach odbywa się w Krynicy-Zdroju, malowniczej górskiej miejscowości w Beskidzie Sądeckim. W ostatnim odcinku, podczas balu finałowego, wyłonieni zostaną Królowa i Król turnusu. 📢 Wystartował jubileuszowy, XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Do 19 maja czekają nas ciekawe wydarzenia w różnych lokalizacjach w mieście "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć" - te słowa Marii Curie-Skłodowskiej są hasłem tegorocznej, XX już edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W piątek, 10 maja, został zainaugurowany w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, który jest głównym koordynatorem tegorocznej edycji wydarzenia. W auli pojawiła się też... sama noblistka (w tej roli Karolina Klemczak - studentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Filia w Białymstoku), która wypowiedziała słynne zdanie oraz przywitała zgromadzonych gości.

📢 Światowa prapremiera w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Publiczność zobaczy oryginalne wersje „Pajaców” i „Rycerskości wieśniaczej” Około 140 artystów pojawi się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej na premierowym pokazie dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Już od piątku możemy oglądać „Pajace” Ruggera Leoncavalla i „Rycerskość wieśniaczą” Pietra Mascagniego, które od lat stanowią nierozłączną parę 📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Nowe licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Do kupienia m.in. BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter za nieduże pieniądze! Podlaskie urzędy skarbowe wyprzedają samochody i naczepy. Najnowsze licytacje odbędą się w maju. Wszyscy zainteresowani kupnem używanych aut za niewielkie pieniądze powinny przejrzeć te aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się takie perełki jak BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter. 📢 Uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zobacz zdjęcia W czwartek 9 maja odbyła się uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wyróżnienie otrzymało 87 Honorowych Dawców Krwi z terenu województwa podlaskiego. Odznakę może otrzymać dawca, który oddał minimum 20 litrów krwi pełnej, lub odpowiadającą tej wartości ilość składników krwi. 📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu? Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat są podzielone. Jedni rozwiązanie chwalą. Inni - mają inny pomysł.

📢 Nowa wieża widokowa w Gródku i inne atrakcje. Kolejny punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz zdjęcia W Gródku w powiecie białostockim powstało nowe miejsce do rekreacji, ściśle związane z historią podlaskiej miejscowości. Wieża widokowa, wiaty, grill, a już wkrótce jarmark staną się atrakcją na Górze Zamkowej. To jedna z nowszych propozycji na turystycznej mapie naszego regionu. Zobaczcie sami! 📢 Marszałek województwa Łukasz Prokorym i były marszałek Jarosław Dworzański zachęcają do głosowania na Tomasza Frankowskiego w eurowyborach W czwartek obecny europoseł ubiegający się o reelekcję Tomasz Frankowski zorganizował konferencję prasową, która związana była z Dniem Europy, który obchodzimy 9 maja. Kandydat podkreślił, że zbliżające się eurowybory zadecydują, czy Polska pójdzie w stronę populizmu i eurosceptycyzmu, czy demokracji, proeuropejskości i bezpieczeństwa. Kandydaturę Tomasza Frankowskiego wsparli obecny marszałek województwa Łukasz Prokorym oraz były marszałek, a obecny radny wojewódzki Jarosław Dworzański.

📢 Pogrzeb prof. Michała Bielawca na cmentarzu Farnym w Białymstoku W miejsce wiecznego spoczynku został odprowadzony prof. Michał Bielawiec, emerytowany Kierownik Kliniki Hematologii AMB, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981. Pan Profesor zmarł 1 maja w wieku 97 lat. Został pochowany na białostockim cmentarzu Farnym. 📢 Matura 2024. Najlepsze MEMY i śmieszne obrazki na temat egzaminu dojrzałości. Temat idealny do żartów Od 7 maja uczniowie ostatnich klas szkół średnich startują w maratonie maturalnym. Mierzą się m.in. z językiem polskim, matematyką czy językiem obcym nowożytnym. Tzw. egzamin dojrzałości jest świetnym tematem do żartów o czym niezmiennie przekonują kreatywni internauci, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wyprodukowali kolejną porcję śmiesznych obrazków. Matura 2024 - najśmieszniejsze MEMY! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Finalistki Miss Polski Podlasia. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki Poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji wyborów Miss Polski Podlasia. Oto panie, które powalczą o tytuł i koronę. 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego 📢 Który kraj ma najwięcej czołgów i pojazdów wojskowych? Jak w rankingu wypada Polska? Jak pokazuje wojna w Ukrainie czołgi i wozy bojowe wciąż odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych. Przedstawiamy, które kraje dysponują największą liczbą tego sprzętu. Sprawdź ranking armii pod względem liczby czołgów i jak wypada na ich tle polska armia.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego. 📢 To już XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z Białegostoku Już po raz 22. odbył się w Białymstoku Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, rodziny i przyjaciele przeszli ulicą Lipową do Rynku Kościuszki, gdzie odbył się kilkugodzinny festyn. To wydarzenie ma przypominać o prawach takich osób.

📢 Święto biegania w Białymstoku: 11-12 maja: PKO Półmaraton Białystok i Bieg Nocny W najbliższy weekend, 11 - 12 maja stolicę województwa podlaskiego Białystok opanują biegacze z całej Polski. Po raz jedenasty z rekordową obsadą odbędzie się PKO Białystok Półmaraton z licznymi imprezami i biegami towarzyszącymi, w tym sobotnią Nocną Piątką. 📢 Luna zaśpiewała na Eurowizji. Jej rodzice prowadzą znany biznes. Ich produkty widujesz w marketach Luna we wtorek, 7 maja, reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Choć nie dostała się do finału, jej występ odbił się szerokim echem, w szczególności w Polsce. Młoda piosenkarka nie była wcześniej szerzej znana. Zobacz, kim jest, jakie ma przygotowanie muzyczne oraz kim są jej rodzice.

📢 Matura 2024 polski - odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania, pytania. Zobacz co było na maturze z języka polskiego Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się we wtorek (7 maja) o godz. 9. Maturzyści zdawali język polski na poziomie podstawowym: w formule 2023 oraz w formule 2015. Czym się one różnią? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z polskiego? Gdzie znaleźć arkusze CKE z języka polskiego i czy warto wierzyć przeciekom z matury? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Maj w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Juwenalia i Uniwersalia, wielkie premiery i koncerty - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w maju. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Bajkowe miejsce na Podlasiu. Unikat pod względem historycznym i przyrodniczym obok drogi krajowej nr 19 Położona tuż obok drogi krajowej nr 19 kilka kilometrów od Bielska Podlaskiego jest na pierwszy rzut oka zwykłą podlaską wsią. Gdy się jej dokładnie przyjrzeć, a zwłaszcza jej najbliższej okolicy to okazuje się, że jest ona ewenementem w skali kraju. Można tu znaleźć niezwykle cenne stanowiska przyrodnicze, a także wyjątkowe obiekty historyczne. To zaledwie 40 minut drogi od Białegostoku.

📢 Są nowe przetargi od AMW! Do kupienia volvo za 3 tys zł, fordy, lubliny i sprzęt przydatny dla każdego Tuż po majówce rusza mnóstwo nowych przetargów od Agencji Mienia Wojskowego. Znów na sprzedaż będą samochody, sprzęt ogrodniczy i wiele przydatnych drobiazgów w dobrych cenach! Zobaczcie sami, co ciekawego tym razem ma do sprzedania wojsko. 📢 Weekendowa wycieczka z rodziną w regionie. Doskonałą alternatywą są podlaskie skanseny i muzea wsi. Warto je odwiedzić na wiosnę! Zobacz, gdzie można ciekawie spędzić wolny czas nie odjeżdżając daleko od domu. Przedstawiamy pełną listę skansenów, które w Polsce przeżywają renesans, stają się coraz częściej odwiedzane przez turystów. Parków etnograficznych potocznie nazywanych skansenami jest w Polsce całe mnóstwo, oczywiście nie inaczej jest również na Podlasiu. Oferta w naszym regionie jest bardzo interesująca.

📢 Budowa odcinka drogi S19 Krynice-Białystok Zachód, To ekspresowa obwodnica Białegostoku. Widać podpory pierwszego wiaduktu Już widać zarys podpór pierwszego wiaduktu na budowie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. Na odcinku od Krynic do węzła Białystok Zachód. Chodzi o obiekt, który umożliwi nowy wjazd drogą powiatową z obecnej dk 65 do Krynic. Prace na tym fragmencie drogi S19 (w przyszłości od Krynic do Dobrzyniewa będzie to S16) rozpoczęły się w połowie maja. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w ramach całego kontraktu wynosi 14 proc. Droga ma być gotowa w 2026 roku. 📢 Tłumy w centrum Białegostoku. Białostoczanie i turyści wypełnili główne place i ciągi spacerowe. Zobacz zdjęcia Wolne dni i piękna pogoda sprawia, że w Białystok zaczyna tętnić życiem. Białostoczanie i turyści szczelnie wypełnili centrum miasta. Rynek Kościuszki zapełnił się spacerującym i odpoczywającymi ludźmi, ogródki gastronomiczne pękały w szwach, po Bulwarach Kościałkowskiego sunęła rzeka spacerowiczów, poruszających się w rytm ulicznych grajków.

📢 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy V w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej. Zobacz zdjęcia 7 maja ruszają matury dlatego szkoły organizują uroczyste zakończenia roku szkolnego ostatnich klas. Podobnie było w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej, gdzie pożegnano uczniów klasy piątych 📢 Rolnicy. Podlasie. Odnalazł się Bogdan z Borowskich Ciborów. Rolnik znowu pracuje w gospodarstwie Po wielu tygodniach nieobecności fani serialu Rolnicy. Podlasie znowu mogli oglądać Bogdana Kubalę z Borowskich Ciborów. Rolnik na swoim kanale youtube pokazał jak wspólnie z synek Krzyśkiem pracują na gospodarstwie. Zobaczcie jak gospodarzą bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Dramat w Ciemnoszyjach. Płyną słowa otuchy W gospodarstwie Justyny i Łukasza z Ciemnoszyj spłonął doszczętnie ciągnik. Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie poinformowali o tym na swoim profilu.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Rolnicy. Podlasie. Szok dla fanów serialu. Podwórko Gienka i Andrzeja zmienia się w oczach Znani z serialu Rolnicy. Podlasie gospodarze z Plutycz od kilku tygodni zadziwiają fanów tej produkcji. Gienek, Andrzej i Jarek postanowili zlikwidować charakterystyczne błoto na swoim podwórku. Postęp prac pokazali w najnowszym filmie na kanale youtube.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bohaterki serialu jakich nie znacie. Niezależne i ładne rolniczki mają swoje pasje i je realizują W serialu Rolnicy. Podlasie bohaterki najczęściej widzimy podczas prac w gospodarstwie. Ale rolniczki oprócz swoich obowiązków mają także swoje pasje i zainteresowania. Rolniczki chętnie dzielę się tym w mediach społecznościowych. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Droga S19. Odcinki Czarna Białostocka-Białystok Północ-Dobrzyniewo. To północna obwodnica Białegostoku. Wybuduje ją Unibep Drogowcy z białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrali najkorzystniejsze oferty w przetargu na projekt i budowę dwóch kolejnych fragmentów S19 na północ od Białegostoku – mowa o odcinkach Czarna Białostocka – Białystok Północ oraz Białystok Północ – Dobrzyniewo. W obu postępowaniach wybrano ofertę firmy UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego. Ta sama firma wybuduje odcinek Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Tym samym będzie odpowiedzialna za wykonanie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu. 📢 Autonomiczny pojazd z Podlasia sprawdza się od wielu lat. Niestraszne mu ceny paliw. Oto najlepsze memy o Podlasiu! Inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych mogliby się uczyć od naszych gospodarzy. Autonomiczne pojazdy z Podlasia sprawdzają się od wielu lat! Ceny paliw nie są im straszne. Nie potrzebują ładowania ani tankowania. Zdarza się, że i nietrzeźwego kierowcę dowiozą bezpiecznie do domu. Zobaczcie jak sprawdza się podlaska myśl motoryzacyjna! Obejrzyjcie najlepsze memy o Podlasiu i Podlasianach przygotowane przez Nienormalny Białystok. Fanpejdż przeszedł reaktywację i ponownie tworzy podlaskie memy, które podbijają sieć ku zadowoleniu internautów.

📢 10. PKO Białystok Półmaraton. Nocna Piątka dla Adriana Przybyły i Sabiny Jarząbek. Wyniki nocnego biegu Zwycięzcą PKO Nocnego Biegu na 5. kilometrów został Adrian Przybyła (Run Goku Team) ze znakomitym czasem 00:15:11. A w niedzielę, 14 maja w stolicy województwa podlaskiego jubileuszowy 10. PKO Białystok Półmaraton.

📢 10. PKO Białystok Półmaraton. W sobotę biegały dzieci wraz z rodzicami. Ponad 1,5 tysiąca maluchów wzięło udział w PKO Bieg Juniora W sobotę 13 maja o godz. 14 wystartował PKO Bieg Juniora, będący jednym ze zmagań podczas zawodów 10. PKO Białystok Półmaraton. Dzieci wystartowały na dystansach od 100 m do 1 km, uzależnionych od wieku uczestników. 📢 Zorza polarna w Podlaskiem. Niezwykłe zjawisko można było zaobserwować w nocy. Zobacz zdjęcia internautów Zorza polarna w Podlaskiem. Minionej nocy w naszym regionie można było zaobserwować te niezwykłe zjawisko. Internauci podzielili się zdjęciami. Zobaczcie, jak wyglądała zorza polarna na Podlasiu.

📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu. 📢 Zorza polarna nad Białymstokiem (zdjęcia, wideo) Nad Białymstokiem pojawiła się zorza polarna. To rzadkie u nas zjawisko sfotografował nasz Internauta, Marek Grzywaczewski, amator fotografii.

