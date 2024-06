Prasówka 12.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA”?

Prasówka 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Wypadek w Kleosinie. Jedna osoba poszkodowana We wtorek wieczorem na ulicy Zambrowskiej w Kleosinie doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. 📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego [12.06.2024 r.] Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz.

Prasówka 12.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa na Podlaskim Święcie Sera. Mówili o unikatowym produkcie Monika i Tomek z Pokaniewa, bohaterzy serialu Rolnicy. Podlasie, od niedawana zajmują się produkcją sera. Popularni rolnicy odwiedzili Podlaskie Święto Sera, gdzie zdobywali wiedzę na temat produktów, a także opowiedzieli o unikatowym mleku z ich gospodarstwa. Zobaczcie co robili Monika i Tomek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

📢 Superdzielnicowy 2024. Trójka dzielnicowych z województwa podlaskiego w czołówce plebiscytu Telewizja Puls i Komenda Główna Policji zakończyły drugą edycję plebiscytu na #SuperDzielnicowego, w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu. W pierwszej piątce jest trójka dzielnicowy z województwa podlaskiego. 📢 Mocny akcent na zakończenie. To będzie ostatnia stacja na trasie kolejowej Rail Baltica Zaczęła się budowa ostatniej stacji kolejowej na trasie Rail Baltica. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem dworzec gotowy będzie już za cztery lata.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 XXI Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop. Zobacz, jakie będą atrakcje Siedem spektakli, do tego liczne warsztaty, spotkania i rozmowy. Na tegorocznym Festiwalu Kalejdoskop znów będzie się działo. Przed nami moc wrażeń - tanecznych i okołotanecznych - zapowiada Karolina Garbacik, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu. Wstęp jest bezpłatny, jednak warto zarezerwować miejsce. 📢 Wspaniały bieg Natalii Kaczmarek. Mistrzostwo Europy z pobitym rekordem Polski Ireny Szewińskiej Natalia Kaczmarek sięgnęła po mistrzostwo Europy w biegu na 400 metrów w fantastycznym czasie 48.98. Tym rezultatem pobiła historyczny wyczyn Ireny Szewińskiej z Montrealu z 1976 roku, która czasem 49.28 sięgnęła po złoty medal igrzysk olimpijskich. 📢 Wypadek w miejscowości Kolonia Bachmackie. Cztery osoby trafiły do szpitala Cztery osoby zostały ranne w wypadku do jakiego doszło w miejscowości Kolonia Bachmackie, w powiecie sokólskim. Policja bada jak doszło do tego zdarzenia. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

📢 Narada premiera Donalda Tuska z wojewodami w Białymstoku. Szef rządu mówił o zagrożeniach ze strony dywersantów i sabotażystów O zagrożeniach godzących w bezpieczeństwo nie tylko przy granicy z Białorusią, ale w całym kraju rozmawiał we wtorek 11 czerwca premier Donald Tusk z wojewodami. Narada miała miejsce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. - W ostatnich tygodniach aresztowaliśmy dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. I mamy powody, by sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia - mówił szef rządu na początku narady.

📢 Transfery. Afimico Pululu z Jagiellonii na celowniku Belgów. Białostoccy działacze: Nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Afiego Po bramkarzu Zlatanie Alomeroviciu kolejny ważny piłkarz może opuścić Jagiellonię Białystok. Chodzi o najlepszego strzelca mistrza Polski w minionym sezonie - Afimico Pululu. Pozyskaniem napastnika Dumy Podlasia zainteresowany jest podobno belgijski klub KAA Gent. - Nie zamierzamy sprzedawać Afiego - deklaruje dyrektor sportowy Jagi Łukasz Masłowski.

📢 Mamy nowy zabytek w Podlaskiem. To jedna z suwalskich kamienic Suwałki. Ulica Tadeusza Kościuszki 63. Pod tym adresem znajduje się najnowszy zabytek w województwie podlaskim. To kamienica z czasów Kongresówki. W planach wojewódzki konserwator zabytków ma kolejne wpisy. Jakie inne obiekty mają być objęte ochroną ? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 11.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 11.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Już niebawem startuje XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Zobacz co znalazło się w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zapraszają na XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Tegoroczna edycja rozpocznie się 15 i potrwa do 18 czerwca. W tym roku patronką festiwalu jest Rosa Raisa. Warto sprawdzić co znajdzie się w programie. 📢 Tak wygląda Białystok, którego nie ma. Fotomontaż tych zdjęć zrozumieją tylko białostoczanie Fotomontaże Białegostoku krążą w Internecie. Zobaczcie najlepsze przeróbki zdjęć stolicy Podlasia z Instagrama i Facebooka. Są tu m.in. piramida, Most Brookliński, czy morze w samym centrum miasta! Te fotografie docenią jedynie białostoczanie.

📢 Ambasadorzy Białostockiego Sportu Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki najlepsi podczas Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w Rzymie Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w Rzymie okazały się łaskawe dla Ambasadorów Białostockiego Sportu. Natalia Kaczmarek została mistrzynią na 400 metrów. Wcześniej Wojciech Nowicki zdobył złoto w rzucie młotem.

📢 Błotna Liga Mistrzów powraca! Jeśli chcesz potaplać się w błocie - zgłoś się już dziś. Organizatorzy czekają na drużyny! Przed nami kolejna, ósma już edycja Błotnej Ligi Mistrzów/ Swampions Soccer League. Najzabawniejsze, najbrudniejsze i najbardziej ekstremalne zawody piłki nożnej w Europie Środkowej odbędą się w terminie 29–30 czerwca na błotnych arenach nad zalewem w Korycinie.

📢 Konferencja premiera Donalda Tuska. Po posiedzeniu Rady Ministrów w Białymstoku. Będzie strefa buforowa przy granicy z Białorusią Kilkadziesiąt kilometrów długości, 200 metrów szerokości, choć na niektórych terenach leśnych więcej. Ogłoszenia takiej strefy buforowej zapowiedział w poniedziałek 10 czerwca Donald Tusk po posiedzeniu Rady Ministrów w Białymstoku. Na posiedzeniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim rząd omawiał sytuację związaną z ochroną granicy, w tym zmianę przepisów o użyciu strzałów ostrzegawczych przez żołnierzy.

📢 Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku. Prezydent, ministrowie i wojskowi dyskutowali na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Debata nad prezydenckim projektem ustawy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa i regulująca zasady użycia broni służbowej przez żołnierzy w rejonie przygranicznym. Omówienie ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, jak śmierć polskiego żołnierza i zatrzymanie wojskowych pod zarzutem nieuzasadnionego użycia broni wobec migrantów. To główne tematy rozpoczętej w poniedziałek (10.06) popołudniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku. 📢 Podlascy policjanci szkolą żołnierzy Wojska Polskiego Policyjni instruktorzy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku rozpoczęli szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. 📢 Kąpieliska w woj. podlaskim czynne 10.06.2024. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu Sprawdź, które kąpieliska w województwie podlaskim są czynne dziś (10.06.2024). W naszym kraju sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

📢 Nasz Patronat. Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki przeniesie nas do innej epoki. Zobacz co w programie Przed nami VII edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. To cykliczne wydarzenie organizowane przez Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku w tym roku odbędzie się od 14 do 16 czerwca ph. "Król Słońce - fascynacje Branickiego". Festiwal to doskonała okazja, aby poznać bogatą kulturę i sztukę epoki baroku, posłuchać muzyki dawnej, zobaczyć niezwykłe instalacje artystyczne czy też wziąć udział w ciekawych warsztatach czy spotkaniach.

📢 Eurowybory 2024. Woj. podlaskie ponownie bez mandatu. Adam Andruszkiewicz wyrasta na lidera PiS w regionie Tak samo jak w 2009 roku, tak i teraz Podlaskie znowu nie ma swoje reprezentanta w Parlamencie Europejskim. Co prawda te same co zawsze ugrupowania podzieliły się mandatami, ale ich zdobywcami z jednej strony jest przedstawiciel warmińsko-mazurskiego, z drugiej desantowiec zrzucony przez prezesa PiS na okręg nr 3. Niewiele brakowało, by i on nie dał rady. Bardzo dobry wynik zanotował bowiem Adam Andruszkiewicz. Dziś to on wyrasta do rangi lidera podlaskiego PiS.

📢 Spadochroniarz Wąsik i nadzieja w Protasie. Podlaski krajobraz po wyborach do europarlamentu Na ile Protas i Wąsik będą reprezentować nas w Brukseli? Czy może będą to tylko reprezentanci z twarzy? - Chciałbym wierzyć w to pierwsze, ale obawiam się, że będzie to drugie – komentuje wyniki wyborów dr Maciej Białous z wydziału socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. 📢 Kłopoty z meczem Jagiellonia - Wisła Kraków o Superpuchar Polski. Wszystkiemu "winna"... Borussia Dortmund Jagiellonia Białystok nowy sezon miała rozpocząć 13 lipca, domowym spotkaniem z Wisłą Kraków o Superpuchar Polski. Do potyczki Żółto-Czerwonych ze zdobywca Pucharu Polski w tym terminie nie dojdzie i jest prawdopodobne, że Jaga zmierzy się z Białą Gwiazdą dopiero we wrześniu. W tej sytuacji Duma Podlasia rozpocznie nową kampanię zapewne 19 lub 20 lipca, ligową potyczką z Puszczą Niepołomice.

📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa jest chorobą, która dotyka prawie 400 tysięcy Polaków. Jej początkowe objawy są często niespecyficzne. Do najczęstszych symptomów podagry zalicza się m.in. obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Zaleca się przede wszystkim dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz również sięgnąć po napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Te naturalne herbatki pomogą złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Po wyborach do Europarlamentu. Co dalej z projektem „Polityk Tomasz Frankowski”? Tomasz Frankowski zdobył znakomity wynik – ocenia start byłego piłkarza Jagiellonii lider podlaskich struktur PO poseł Krzysztof Truskolaski. Zapowiada, że jego ugrupowanie będzie chciało wykorzystywać dalej ten potencjał. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Bogdana w Borowskich Ciborach. Powstał wodopój dla koni Bogdan z Borowskich Ciborów w najnowszym filmie na swoim kanale youtube zaprezentował kolejną inwestycję w gospodarstwie. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie zaprezentował jak na pastwisku powstaje wodopój dla koni. Zobaczcie jak przebiegały prace u Bogdana Kubali

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Zajrzyj do domu Władysław Kosiniaka-Kamysza i Pauliny Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i niedawno powitał na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszkał malutki synek ministra. 📢 Policjanci z Białegostoku i Warszawy rozbili dwa gangi narkotykowe działające na terenie Mazowsza. 16 osób aresztowanych Rozbicie dwóch zorganizowanych grup przestępczych rozprowadzających narkotyki na terenie warszawskiej Pragi i zatrzymanie 35 podejrzanych, z czego 16 osób zostało tymczasowo aresztowanych. To efekt działań przeprowadzonych przez policjantów CBŚP z Warszawy i Białegostoku oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Podczas akcji przy wsparciu kontrterrorystów wyeliminowano z rynku kolejne narkotyki i zabezpieczono broń palną oraz 145 szt. amunicji.

📢 Jagiellonia Białystok. Ruszyła sprzedaż karnetów. Nowością jest subskrypcja Jagiellonia Białystok rozpoczęła sprzedaż karnetów, na razie w formie zamkniętej, na mecze nowego mistrza Polski na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia. Podlaski klub proponuje szereg korzyści dla kibiców. Nowością w ofercie Żółto-Czerwonych jest subskrypcja. Sprzedaż otwarta wystartuje 1 lipca.

📢 Miss Polski 2024. Finalistki w sukniach ślubnych i strojach wieczorowych. W stawce dwie przedstawicielki Białegostoku Piątego lipca odbędzie się gala finałowa Miss Polski 2024. Kandydatki do finału przygotowują się na zgrupowaniu, a ostatnio zaprezentowały się w sukniach ślubnych i strojach wieczorowych. W stawce kandydatek do korony są dwie białostoczanki. 📢 Enea Streetball. Uliczna koszykówka pod białostockim ratuszem W Białymstoku odbył się XVI Turniej Enea Streetball. W zawodach ulicznej koszykówki, które rozegrane zostały na Rynku Kościuszki, wzięło udział 148 młodych koszykarek i koszykarze zgłoszonych w 43 drużynach.

📢 Mistrzowie Agro 2024. Oto wizytówki podlaskiego rolnictwa. Poznaj najlepszych rolników, sołtysów, liderów KGW, gospodarstwa agroturystyczne Najlepsi rolnicy, sołtysi, sołectwa, gospodarstwa agroturystyczne, liderzy społeczności i koła gospodyń wiejskich w woj. podlaskich nagrodzone. Za nami uroczyste wręczenie nagród w ramach wojewódzkiego etapu plebiscytu „Mistrzowie Agro 2024”, organizowanego przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Sprawdź wyniki plebiscytu, poznaj laureatów.

📢 Podlaskie Święto Sera. W Wasilkowie zaprezentowali się serowarzy farmerscy i zagrodowi. Nie tylko z Polski. Skansen odwiedziły tłumy Wielki twarogowy targ, degustacje, pokazy gotowania. Na Podlaskim Święcie Sera swoje wyroby serwowali serowarzy z całego kraju. Po raz pierwszy zaprezentowali się w naszym regionie w ramach inicjatywy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, które tego typu imprezy od kilku lat organizuje w innych województwach.

📢 Najokrutniejsze zbrodnie w Podlaskiem. Palili, gwałcili, nie mieli litości. Oto podlascy zabójcy [ZDJĘCIA] Zbrodnie, które wstrząsnęły opinią publiczną w XXI wieku. Wszystkie miały miejsce w województwie podlaskim lub ich sprawcy, bądź ofiary pochodziły z naszego regionu. Gwałciciele, mordercy, pedofile. Nie mieli litości nawet dla dzieci. Ich ofiary ginęły; były duszone, torturowane i trute rtęcią.

📢 W Operze można oglądać wystawę Ogólnopolskiego Triennale Tkaniny Artystycznej Uczniów Szkół Plastycznych w Supraślu Do połowy września w gmachu przy Odeskiej można podziwiać prace młodych artystów Szkół Plastycznych w Supraślu. W przestrzeni wystawowej pojawiły się tkaniny artystyczne. 📢 Dzień Tradycji Rzeczypospolitej i pokazy husarzy. Wyjątkowa lekcja historii w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Były pokazy, rekonstrukcje i występy. Jak co roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbył się Dzień Tradycji Rzeczypospolitej.

📢 43 Rajd Podlaski w Białymstoku. Ścigali się na Placu NZS. Zobacz zdjęcia Widowiskowy etap na Placu NZS zakończył 43. Rajd Podlaski. Ta próba zgromadziła wielu kibiców samochodowych wyścigów. Zobaczcie zdjęcia, jak ścigały się ekipy w centrum Białegostoku. 📢 Antyki i kolekcjonerskie przedmioty. Takie zabytkowe rzeczy sprzedają na aukcjach mieszkańcy Podlaskiego Jedni poszukują perełek, inni je sprzedają. Aukcje w internecie są gratką dla kolekcjonerów. Zobaczcie, jakie wyjątkowe antyki i kolekcjonerskie, zabytkowe przedmioty znaleźliśmy na aukcjach w woj. podlaskim. Złotówka, telefon, bryczka, ikony, siodło na słonia czy obrazy szkoły flamandzkiej, takie unikalne przedmioty sprzedają w Podlaskiem. Niektóre ceny zaskakują. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Wybory Miss Polski Podlasia 2024. Finalistki zaprezentowały się w pięknych sukniach ślubnych Podczas finałowej gali Miss Polski Podlasia 2024 finalistki zaprezentowały się m.in. w sukniach ślubnych. Zobacz, co działo się na scenie.

📢 Zresetuj komputer. Najlepsze MEMY na Dzień Informatyka. Świat programistów to inspiracja do żatów. Internauci śmieją się z informatyków Kto nie miał w pracy styczności z działem IT ten nie zna życia - można sparafrazować słynne powiedzenie. 8 czerwca obchodzimy Dzień Informatyka. "Typowy" informatyk, rozmawiający w tylko mu zrozumiałym języku, bez poczucia humoru, stał się inspiracją do żartów dla internautów. Zobaczcie najlepsze memy i śmieszne obrazki o informatykach.

📢 Wybory Miss Polski Podlasia 2024. Najpiękniejsza Natalia Jankowska. Zobacz, co działo się podczas finałowej gali w Operze Poznaliśmy tegoroczną Miss Polski Podlasia. Podczas piątkowej gali w Operze koronę i tytuł otrzymała 18-letnia białostoczanka Natalia Jankowska. Zobacz zdjęcia z gali. 📢 Miss Polski Podlasia 2024. Zobacz, kto powalczy o tytuł i koronę podczas finałowej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (7 czerwca) 16 pań zaprezntuje się przed zgromadzoną w Operze i Filharmonii Podlaskiej publicznością. To tu odbędzie się wielka finałowa gala Miss Polski Podlasia.

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje pojazdy za bezcen. Co można trafić na wietrzeniu magazynów? Najnowsze licytacje AMW cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, przedsiębiorców oraz zwykłych użytkowników, którzy szukają ciekawych wojskowych pojazdów. Agencja Mienia Wojskowego jak zwykle nie zawiodła i przygotowała interesującą ofertę dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu. Zobaczcie co można kupić od armii w najnowszych przetargach AMW! 📢 Seniorzy odebrali dyplomy ukończenia nauki. Zobacz zdjęcia z uroczystości na UMB W jednym czasie i miejscu zakończyły się studia senioralne prowadzone na Wydział Nauk o Zdrowiu UMB: UNIWERSYTETU ZDROWEGO SENIORA (50 absolwentów) oraz UNIWERSYTETU PROFILAKTYKI PSYCHOGERIATRYCZNEJ (42 absolwentów). 📢 Fabryka dywanów w Białymstoku w czasach PRL. Pracownicy i produkcja na archiwalnych zdjęciach z 1979 roku Białystok był prężnym ośrodkiem włókienniczym i jednym ze znaczących punktów na krajowej mapie przemysłu tekstylnego. Fabryka dywanów w stolicy Podlasia powstała w latach 70. Zobaczcie w galerii zdjęcia, jak wyglądała praca w fabryce dywanów w Białymstoku w 1979 roku.

📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż. 📢 Wyprzedaż aut w urzędach skarbowych. Nowe licytacje samochodów, także luksusowych w atrakcyjnych cenach! Nowe przetargi organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe dotyczą samochodów, w śród których znalazły się tym razem luksusowe mercedesy. Licytacje odbędą się w czerwcu 2024 roku. Zobaczcie za ile można nabyć auta od fiskusa.

📢 Oto Kobieca Twarz Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz zdjęcia i wideo z Forum Kobiecości Julia Szulewska, Ilona Pietrzak i Sylwia Mościńska to zwyciężczynie naszej akcji „Kobieca Twarz Regionu”. Podczas Forum Kobiecości nie tylko wybraliśmy laureatki, ale też zaproponowaliśmy spotkania z ciekawymi gośćmi 📢 Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Zobaczcie ile zarobili w 2023 roku Jak co roku dyrektorzy szkół z Białegostoku złożyli oświadczenia majątkowe. Można się dowiedzieć ile szefowie tych placówek zarobili w 2023 roku oraz jaki majątek posiadają. Przedstawiamy oświadczenie majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Zobacz kto zarobił najwięcej. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała się w przepięknej odsłonie. Zobacz zdjęcie bohaterki serialu Monika z Pokaniewa to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka co jakiś czas wrzuca na swój profil nowe zdjęcie w pełnym profesjonalnym makijażu, czym wzbudza zachwyt wśród licznego grona fanów. Zobacz jak ostatnio zaprezentowała się Monika

📢 Uwaga! Sklepy wycofują ze sprzedaży wędlinę. Jej spożycie może wywołać nawet sepsę. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 5 czerwca 2024 roku informują o wędlinie, w której odkryto groźne bakterie. 📢 Droga ekspresowa S19. Budowa odcinka Haćki-Bielsk Podlaski Zachód. To najbardziej zaawansowany fragment Via Carpatii w woj. podlaskim Już jedną trzecią zakontraktowanej kwoty netto wynosi zaawansowanie finansowe prac na budowie odcinka Haćki-Bielsk Podlaski. To fragment przyszłej trasy S19, a zarazem pierwszy w województwie podlaskim odcinek drogi Via Carpatia, na którym wbito łopatę. Teraz drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z budowy ekspresówki. Zobacz, jak wygląda postęp prac widziany z lotu ptaka. 📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Najsłynniejsze fabryki i zakłady pracy w regionie 25 lat temu. Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta. Pamiętacie? Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta - te firmy kiedyś były wizytówkami naszego regionu i jednymi z największych pracodawców. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak się tam pracowało 20 - 25 lat temu. Aż się łezka w oku kręci! Warto też zobaczyć jak wyglądała praca w firmach, które przez te 20 lat rozkwitły, np w Mlekovicie czy Browarze Dojlidy.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Giełda na Andersa w Białymstoku oferowała w niedzielę auta na sprzedaż, kwiaty, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Zobaczcie ceny! Piękna aura zachęca do zakupów pod chmurką. W niedzielę (2.06) na placu Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego przy ul. Andersa w Białymstoku ponownie stanęły stragany ze świeżymi płodami rolnymi, ale była też giełda kwiatowa i samochodowa. Oto relacja z tego dnia targowego.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki. 📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii.

📢 Wielki Naszpikowany Festiwal po raz trzeci na Stadionie Miejskim w Białymstoku! Legendy Jagiellonii zagrały charytatywny mecz W piątek (31 maja) na stadionie miejskim w Białymstoku został rozegrany Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani podczas trzeciej już imprezy, jaką jest Wielki Naszpikowany Festwial. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Białystok w latach 70-tych i 80-tych. Tak wyglądała stolica Podlasia w czasach PRL. Obejrzyj archiwalne zdjęcia oraz filmy Archiwalne fotografie Białegostoku z lat 70. XX wieku. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy wrócić do czasów PRL. Obejrzyj fascynujące zbiory unikalnych historycznych zdjęć przedstawiających Białystok w minionych dekadach.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Jarmark staroci i rękodzieła ludowego w Kiermusach. Zobacz, jakie perełki można było znaleźć w pierwszy weekend listopada Wyroby z ceramiki i szkła, stare meble, zabawki, biżuteria, narzędzia rolnicze, analogowe aparaty fotograficzne, a nawet biała broń. To tylko kilka rodzajów przedmiotów, jakie można było znaleźć w ten weekend na Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach - największym takim wydarzeniu w regionie i jednym z największych w Polsce.

📢 Złota Setka 2022. Wielka gala finałowa z udziałem setek gości. Zobacz, kto się pojawił w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (13.10) w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się uroczystość wyjątkowa. Najlepsze firmy z naszego województwa zostały nagrodzone w cyklicznym, prestiżowym konkursie Złota Setka. Prócz laureatów w OiFP zjawiło się wielu zacnych gości. Zobacz, kto brał udział w uroczystej gali. 📢 Natalia Kaczmarek srebrna medalistką mistrzostw świata w Budapeszcie Natalia Kaczmarek z Podlasie Białystok zajęła drugie miejsce w finale biegu na 400 metrów mistrzostw świata w Budapeszcie. Jaka jest prywatnie jedna z najlepszych specjalistek od biegu na dystansie jednego okrążenia? 📢 Ten szpital leczył setki tysięcy chorych. Zobacz unikalne, stare zdjęcia ze szpitala psychiatrycznego w Choroszczy! (GALERIA) Szpital psychiatryczny w Choroszczy istnieje już ponad 90 lat. Aby przypomnieć, jak wyglądał on na przestrzeni dziesięcioleci, prezentujemy bogatą galerię unikalnych zdjęć, które zachowały się w archiwach szpitala. Są na nich pracownicy, pacjenci oraz założyciele placówki.

