Prasówka 12.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 12.05.2024 Które drogi w województwie podlaskim 12.05.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 8, Sztabin (707. km na odc. 0,2 km) Utrudnienia związane z budową Sztabina - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z etapem 1, schemat 3.Uporządkowanie placu przy słupie nr 88 w km 707+000. Oznakowanie A-14, A-12c, B-26, B-42, B41, U20b, B-25, B33 "70".B33"50", ręczne kierowanie ruchem.

📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie. Uroczyście zaprzysiężono nowe władze Nowo wybrani radni gminy Wasilków złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie zaprzysiężony został także burmistrz Adrian Łuckiewicz. To jego druga kadencja na tym stanowisku.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza.

📢 Jagiellonia - Korona Kielce 3:0. Żółto-Czerwoni odpowiedzieli Śląskowi i szybki powrót na tron Po wygraniu z Cracovią 4:0 Śląsk Wrocław w piątek objął prowadzenie w tabeli ekstraklasy. Odpowiedź Jagiellonii była natychmiastowa: 3:0 z Koroną Kielce i tron lidera odzyskany. Żółto-Czerwoni pokonując drużynę z Kielc przybliżyli się do historycznego mistrzostwa Polski.

📢 W ogrodach opery podlaskiej - Piknik z Funduszami Europejskimi. Dla mieszkańców dużych i małych Także w sobotę (11.05), swój piknik – Piknik Funduszy Europejskich - przygotował urząd marszałkowski. Miejscem, w którym zorganizowano to wydarzenie były ogrody ogrody białostockiej Opery i Filharmonii Podlaskiej. 📢 Białystok. 20-lecie Polski w Unii Europejskiej okazją do miejskiego festynu dla mieszkańców Wiele atrakcji i dobra zabawa dla dużych i mniejszych białostoczan. To czekało na mieszkańców, którzy w sobotę (11.05) przyszli w samo południe do otwartego niedawno centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Magistrat przygotował tam festyn "Fundusze Europejskie budują moje miasto". 📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra.

📢 Jagiellonia - Korona. Zobacz jedenastkę na mecz z Koroną. Na tych piłkarzy postawił trener Adrian Siemieniec Już o godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku rozpocznie się arcyważny mecz w ekstraklasie. Walcząca o mistrzostwo Polski Jagiellonia i broniąca się przed spadkiem Korona Kielce zagrają w żółto-czewronych derbach. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec odsłonił już karty jedenastki Jagi.

📢 Wasilków. Wystartował Puchar Polski Nordic Walking, czyli z kijkami po trasie w skansenie W tym roku to w Wasilkowie zostały zainaugurowane zawody o Puchar Polski Nordic Walking. To jedna z sześciu miejscowości w Polsce, w których będą rywalizować zawodnicy Pucharu Polski. 📢 Ostatni spektakl w Teatrze Dramatycznym w tym sezonie. To "Małe zbrodnie małżeńskie". Zobacz kto przyszedł na premierę To spektakl, który zmusza do zastanowienia. "Małe zbrodnie małżeńskie" można oglądać w Teatrze Dramatycznym. Podczas piątkowej (10 maja) premiery w UCK na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku nie zabrakło znanych twarzy. Zobacz kto przyszedł na spektakl i kiedy w najbliższym czasie będzie go można zobaczyć.

📢 Bieg Śniadaniowy. Słońce, uśmiech uczestników na pierwszych zawodach. Zobacz na zdjęciach W Białymstoku rozpoczęło się wielkiego bieganie w ramach 11. PKO Białystok Półmaratonu. Bieg należący do Korony Polskich Maratonów rozegrany zostanie w niedzielę, 12 maja, ale już dziś białostoczanie wezmą udział w trzech biegach towarzyszących. Na początek w pięknej scenerii wokół Pałacu Branickich odbył się już Bieg Śniadaniowy. 📢 PKO Białystok Półmaraton. Utrudnienia w ruchu. Uważaj, tymi ulicami nie przyjedziesz. Zobacz gdzie będą zamknięte ulice W najbliższy weekend ulicami Białegostoku pobiegną tysiące osób w XI PKO Białystok Półmaratonie. Niestety, sportowa rywalizacja spowoduje też ogromne utrudnienia w ruchu w centrum miasta w sobotę i niedzielę, 11-12 maja. 📢 Premier Donald Tusk w Podlaskiem: Mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową Premier Donald Tusk przyjechał w sobotę rano na Podlasie, gdzie spotka się z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji.

📢 Absolwenci Farmacji UMB 2024 odebrali dyplomy W piątek (10 maja) odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów magistra farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 11.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Sebastian Szymański pokazał się pierwszy raz ze swoją dziewczyną. Daria to modelka z Ukrainy Sebastian Szymański przestał ukrywać związek. W dniu swoich 25. urodzin piłkarz reprezentacji Polski po raz pierwszy wrzucił do mediów społecznościowych wspólne zdjęcie ze swoją dziewczyną. To Daria, modelka pochodząca z Ukrainy, z którą wcześniej został sfotografowany na trybunach podczas meczu koszykarskiego Fenerbahce.

📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Śmiertelny wypadek na krajowej 19. Skoda dachowała W nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej nr 19 doszło do wypadku, w wyniku którego zginęła 37-letnia kobieta. 📢 Najdroższe i najtańsze ulice w Białymstoku. Zobacz, która ulica jest najbardziej prestiżowa w Białymstoku Które białostockie ulice uchodzą za najbardziej prestiżowe? Gdzie jest najdrożej? Na podstawie portalu sonarhome.pl sprawdziliśmy, gdzie w Białymstoku za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić najwięcej, a gdzie najmniej. Zobacz jak kształtują się ceny na poszczególnych ulicach Białegostoku.

📢 Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej. 📢 Premiera "Pajaców" i "Rycerskości wieśniaczej". Zobacz, co działo się w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (10 maja) w na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się prapremiera oryginalnej wersji dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Białostocka publiczność zobaczyła „Pajace” i „Rycerskość wieśniaczą”. 📢 Przetarg na ośnieżanie Białegostoku. Miasto zamierzało wydać prawie 94 mln w ciągu trzech lat. Zobacz, do kogo trafi najwięcej pieniędzy Ponad 90 mln zł zamierzało wydać miasto Białystok na odśnieżanie w latach 2024-2027. Po 75 dniach rozstrzygnięto, częściowo, przetarg na zimowe utrzymanie miasta. Na razie na kwotę 66 mln. Odpowiadać za to będą firmy nie tylko z Białegostoku czy województwa. Jedna będzie wykonawcą aż pięciu zadań, w tym utrzymania zewnętrznej obwodnicy miasta. To trasa niepodległości, generalska i ul. Ciołkowskiego. Z kolei w zakończonym sezonie na odśnieżaniu miasto zaoszczędziło jak na razie 8 mln zł. Już wiadomo na co pójdą te pieniądze.

📢 Śmiertelny wypadek na ul. Wierzbowej w Białymstoku. Zginął pieszy. Kierowca oskarżony o jazdę po narkotykach. Ruszył proces Kilkanaście lat więzienia grozi 23-latkowie oskarżonemu o śmiertelne potrącenie mężczyzny na przejściu na ul. Wierzbowej w Białymstoku. Kierowca mercedesa był w stanie po spożyciu środków odurzających - uważa prokuratura. Postawiła mu też zarzut posiadania narkotyków. W piątek (10.05) ruszył proces w tej sprawie. Oskarżony do winy przyznaje się tylko częściowo.

📢 Studenci białostockiego Uniwersytetu Muzycznego pokazali publiczności koncertową wersję "Błękitnego zamku" Studenci z UMFC w Białymstoku wykonali koncertową odsłonę musicalu "Błękitny zamek". Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Studencka Scena Młodych”. 📢 Sanatorium miłości. Finał szóstej edycji już w niedzielę. Kto zostanie królową i królem turnusu? W niedzielę zostanie wyemitowany finałowy odcinek programu „Sanatorium miłości”. Szósta edycja tego popularnego show o seniorach odbywa się w Krynicy-Zdroju, malowniczej górskiej miejscowości w Beskidzie Sądeckim. W ostatnim odcinku, podczas balu finałowego, wyłonieni zostaną Królowa i Król turnusu.

📢 Wystartował jubileuszowy, XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Do 19 maja czekają nas ciekawe wydarzenia w różnych lokalizacjach w mieście "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć" - te słowa Marii Curie-Skłodowskiej są hasłem tegorocznej, XX już edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W piątek, 10 maja, został zainaugurowany w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, który jest głównym koordynatorem tegorocznej edycji wydarzenia. W auli pojawiła się też... sama noblistka (w tej roli Karolina Klemczak - studentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Filia w Białymstoku), która wypowiedziała słynne zdanie oraz przywitała zgromadzonych gości. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 w mediach społecznościowych: zobacz, jakim wsparciem cieszą się nominowani! Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy, osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji. W związku z rozpoczęciem głosowania w czwartek media społecznościowe zalała fala gratulacyjnych postów. Zobacz, jakie wsparcie towarzyszyło kandydatom na Facebooku, Instagramie i innych social mediach!

📢 Światowa prapremiera w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Publiczność zobaczy oryginalne wersje „Pajaców” i „Rycerskości wieśniaczej” Około 140 artystów pojawi się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej na premierowym pokazie dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Już od piątku możemy oglądać „Pajace” Ruggera Leoncavalla i „Rycerskość wieśniaczą” Pietra Mascagniego, które od lat stanowią nierozłączną parę 📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Jedenastka Jagiellonii na Koronę. Na kogo postawi trener Adrian Siemieniec? W sobotę o godz. 17.30 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce. Żółto-Czerwoni walczą o mistrzowską koronę, a Korona o utrzymanie się w ekstraklasie. Na kogo postawi w tym meczu trener Adrian Siemieniec? 📢 Matura 2024. WOS poziom rozszerzony - arkusze CKEZMatura z wiedzy o społeczeństwie zakńczona. Zobacz pytania W piątek 10 maja równo o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie. Sprawdź, jak wygląda tegoroczny egzamin maturalny z WOS-u! W tym tekście po godzinie 14:00 znajdziecie arkusze CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), które będziemy zamieszczać na bieżąco. Umiałbyś odpowiedzieć na te pytania? 📢 Wręczono Nagrody Srebrnej Róży oraz przyznano tytuł Bibliotekarza Roku 2023. Uroczystości w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku Profesor Halina Parafianowicz to laureatka Nagrody Srebrnej Róży za 2023 rok. Uroczystość w Książnicy była także okazją do wręczenia nagrody Bibliotekarz 2023 roku. Laureatką konkursu została Monika Turecka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie.

📢 Nowe licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Do kupienia m.in. BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter za nieduże pieniądze! Podlaskie urzędy skarbowe wyprzedają samochody i naczepy. Najnowsze licytacje odbędą się w maju. Wszyscy zainteresowani kupnem używanych aut za niewielkie pieniądze powinny przejrzeć te aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się takie perełki jak BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter. 📢 Uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zobacz zdjęcia W czwartek 9 maja odbyła się uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wyróżnienie otrzymało 87 Honorowych Dawców Krwi z terenu województwa podlaskiego. Odznakę może otrzymać dawca, który oddał minimum 20 litrów krwi pełnej, lub odpowiadającą tej wartości ilość składników krwi.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu? Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat są podzielone. Jedni rozwiązanie chwalą. Inni - mają inny pomysł.

📢 Marszałek województwa Łukasz Prokorym i były marszałek Jarosław Dworzański zachęcają do głosowania na Tomasza Frankowskiego w eurowyborach W czwartek obecny europoseł ubiegający się o reelekcję Tomasz Frankowski zorganizował konferencję prasową, która związana była z Dniem Europy, który obchodzimy 9 maja. Kandydat podkreślił, że zbliżające się eurowybory zadecydują, czy Polska pójdzie w stronę populizmu i eurosceptycyzmu, czy demokracji, proeuropejskości i bezpieczeństwa. Kandydaturę Tomasza Frankowskiego wsparli obecny marszałek województwa Łukasz Prokorym oraz były marszałek, a obecny radny wojewódzki Jarosław Dworzański.

📢 Pogrzeb prof. Michała Bielawca na cmentarzu Farnym w Białymstoku W miejsce wiecznego spoczynku został odprowadzony prof. Michał Bielawiec, emerytowany Kierownik Kliniki Hematologii AMB, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981. Pan Profesor zmarł 1 maja w wieku 97 lat. Został pochowany na białostockim cmentarzu Farnym.

📢 Matura 2024. Najlepsze MEMY i śmieszne obrazki na temat egzaminu dojrzałości. Temat idealny do żartów Od 7 maja uczniowie ostatnich klas szkół średnich startują w maratonie maturalnym. Mierzą się m.in. z językiem polskim, matematyką czy językiem obcym nowożytnym. Tzw. egzamin dojrzałości jest świetnym tematem do żartów o czym niezmiennie przekonują kreatywni internauci, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wyprodukowali kolejną porcję śmiesznych obrazków. Matura 2024 - najśmieszniejsze MEMY! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Finalistki Miss Polski Podlasia. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki Poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji wyborów Miss Polski Podlasia. Oto panie, które powalczą o tytuł i koronę. 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego 📢 Na niebezpiecznego starca można trafić wszędzie. Uważaj na niego, bo jest toksyczny! Spotkanie z nim może skończyć się śmiercią Pojawia się zwykle dopiero w czerwcu, ale w tym roku już teraz można go spotkać praktycznie wszędzie: w lasach, parkach, na polach i łąkach. Uważany dawniej za pożyteczny i leczniczy obecnie wiadomo, że jest trujący i śmiertelnie niebezpieczny. Nasze babcie uznawały go za pomocny w leczeniu chorób wątroby i nadciśnienia, a tymczasem okazuje się, że starzec jakubek może doprowadzić do zatrucia, marskości wątroby, a nawet śmierci. Nie pomyl go z leczniczym ziołem.

📢 Który kraj ma najwięcej czołgów i pojazdów wojskowych? Jak w rankingu wypada Polska? Jak pokazuje wojna w Ukrainie czołgi i wozy bojowe wciąż odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych. Przedstawiamy, które kraje dysponują największą liczbą tego sprzętu. Sprawdź ranking armii pod względem liczby czołgów i jak wypada na ich tle polska armia. 📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Podlaski garnizon wzbogaci się o blisko 30 funkcjonariuszy Z powodzeniem przeszli proces rekrutacji. Teraz czeka ich wyjazd i półroczne szkolenie w akademii. 29 nowo przyjętych podlaskich policjantów złożyło w środę (8.05) uroczyste ślubowanie. W tym ważnym momencie na placu Komendy Wojewódzkiej Policji towarzyszyli im bliscy. Szef garnizonu insp. Kamil Borkowski gratulował "rekrutom", a około 40 doświadczonym policjantom wręczył Odznaki „Zasłużony Policjant”. 📢 Matura 2024 matematyka - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania i rozwiązania. Co było na maturze? Mamy arkusze CKE! Matura z matematyki 2024 rozpoczęła się w środę (8 maja) o godz. 9. Absolwenci szkół średnich zdawali matematykę na poziomie podstawowym: w formule 2023 a także w formule 2015. Czym różnią się te dwie formuły? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z matematyki? Gdzie szukać arkuszy CKE z matematyki i czy warto wierzyć przeciekom z internetu? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

📢 To już XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z Białegostoku Już po raz 22. odbył się w Białymstoku Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, rodziny i przyjaciele przeszli ulicą Lipową do Rynku Kościuszki, gdzie odbył się kilkugodzinny festyn. To wydarzenie ma przypominać o prawach takich osób. 📢 Święto biegania w Białymstoku: 11-12 maja: PKO Półmaraton Białystok i Bieg Nocny W najbliższy weekend, 11 - 12 maja stolicę województwa podlaskiego Białystok opanują biegacze z całej Polski. Po raz jedenasty z rekordową obsadą odbędzie się PKO Białystok Półmaraton z licznymi imprezami i biegami towarzyszącymi, w tym sobotnią Nocną Piątką. 📢 Matura 2024. Język polski - odpowiedzi, arkusze CKE, pytania, zadania, rozwiązania. Co znalazło się na maturze z języka polskiego? Matura 2024 z języka polskiego - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania, pytania, testy. To wszystko znajdziesz w naszym artykule. Egzamin maturalny z języka polskiego odbył się we wtorek (7.05.2024). Po zakończeniu matury Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze, które opublikujemy w tym tekście. Nie warto płacić za maturalne przecieki z internetu. Zobacz dlaczego!

📢 Matura 2024 polski - odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania, pytania. Zobacz co było na maturze z języka polskiego Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się we wtorek (7 maja) o godz. 9. Maturzyści zdawali język polski na poziomie podstawowym: w formule 2023 oraz w formule 2015. Czym się one różnią? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z polskiego? Gdzie znaleźć arkusze CKE z języka polskiego i czy warto wierzyć przeciekom z matury? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą.

📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki. 📢 Sytki. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem. Na volvo wylała się gnojowica Na drodze relacji Dziadkowice - Drohiczyn doszło do zderzenia osobowego volvo z ciągnikiem przewożącym gnojowicę. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Sanatorium Miłości. Seniorzy z apetytem na życie szukają miłości. I nie przeszkadzają im w tym telewizyjne kamery Uczestnicy kilku edycji telewizyjnego programu „Sanatorium miłości” gościli na Podlasiu. Wypoczywali tu, jeździli na rowerach, bryczką, konno i wspominali swoje sympatie

📢 Podlaska policja podsumowała długi majowy weekend 2024. Tragiczna majówka na podlaskich drogach To była tragiczna majówka na podlaskich drogach: w wypadkach 3 osoby zginęły a 9 zostało rannych. 📢 Augustów. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie zginęły dwie osoby. Strażacy opublikowali zdjęcia z akcji ratunkowej Do tej tragedii doszło 3 maja 2024 r. przed godziną 21. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wpłynęło wtedy zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 662 (Augustów-Suwałki) do miejscowości Strękowizna w gminie Nowinka. 📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

📢 Maj w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Juwenalia i Uniwersalia, wielkie premiery i koncerty - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w maju. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc.

📢 Są nowe przetargi od AMW! Do kupienia volvo za 3 tys zł, fordy, lubliny i sprzęt przydatny dla każdego Tuż po majówce rusza mnóstwo nowych przetargów od Agencji Mienia Wojskowego. Znów na sprzedaż będą samochody, sprzęt ogrodniczy i wiele przydatnych drobiazgów w dobrych cenach! Zobaczcie sami, co ciekawego tym razem ma do sprzedania wojsko. 📢 Hołownia, Frankowski, Wąsik… Znane nazwiska na podlaskich listach do Parlamentu Europejskiego Posłowie, europosłowie, radni czy działacze samorządowi wypełnili nasze listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego. Już 9 czerwca będziemy wybierać naszych przedstawicieli w Brukseli.

📢 Weekendowa wycieczka z rodziną w regionie. Doskonałą alternatywą są podlaskie skanseny i muzea wsi. Warto je odwiedzić na wiosnę! Zobacz, gdzie można ciekawie spędzić wolny czas nie odjeżdżając daleko od domu. Przedstawiamy pełną listę skansenów, które w Polsce przeżywają renesans, stają się coraz częściej odwiedzane przez turystów. Parków etnograficznych potocznie nazywanych skansenami jest w Polsce całe mnóstwo, oczywiście nie inaczej jest również na Podlasiu. Oferta w naszym regionie jest bardzo interesująca. 📢 Budowa odcinka drogi S19 Krynice-Białystok Zachód, To ekspresowa obwodnica Białegostoku. Widać podpory pierwszego wiaduktu Już widać zarys podpór pierwszego wiaduktu na budowie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. Na odcinku od Krynic do węzła Białystok Zachód. Chodzi o obiekt, który umożliwi nowy wjazd drogą powiatową z obecnej dk 65 do Krynic. Prace na tym fragmencie drogi S19 (w przyszłości od Krynic do Dobrzyniewa będzie to S16) rozpoczęły się w połowie maja. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w ramach całego kontraktu wynosi 14 proc. Droga ma być gotowa w 2026 roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia między innymi atrakcyjna perkusja Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na instrumenty muzyczne. Do kupienia jest wiele egzemplarzy w atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych 📢 Sanatorium miłości. Przełomowe wydarzenia w historii programu. Jedna z uczestniczek zrezygnowała W siódmym odcinku „Sanatorium miłości” doszło do przełomowego wydarzenia w historii serii. Jedna z kuracjuszek, Maria Luiza z Gliwic zrezygnowała z dalszego uczestnictwa w programie, a w jej miejsce pojawiła się nowa osoba – Maria z Łodzi. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

