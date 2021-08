Prasówka 11.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Nowe leki wycofane przez GIF (SIERPIEŃ 2021). Upewnij się, czy nie masz w swoim domu środków wyszczególnionych na tej liscie. W żadnym przypadku ich nie używaj. Te lekarstwa mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Świadczą o tym decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który nakazał wycofać lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Zajrzyj do swojej apteczki i dobrze sprawdź, czy nie posiadasz tych medykamentów. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Podwody, dla których trafiły na listę leków wycofanych z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece.

Nasturcje uschły, surfinie też są w gorszej kondycji, kolejne rośliny zjadły szkodniki. Przydałyby się nowe nasadzenia, bo do zimy daleko. Co posadzić w sierpniu? W donicach lub gruncie zdążą wyrosnąć nam niektóre warzywa, a oko nacieszą odpowiednie kwiaty. I to do samych przymrozków.