Prasówka 11.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Międzynarodowy Dzień Elektryka to czas, kiedy powinniśmy docenić pracę tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort poprzez zapewnienie nam stałego dostępu do energii elektrycznej. Chociaż internetowe memy i żarty mogą wydawać się krzywdzące, to często są wyrazem uznania dla kreatywności i zaradności elektryków. Pamiętajmy, że za każdym śmiesznym obrazkiem kryje się prawdziwa osoba, której praca jest nieoceniona dla naszego codziennego życia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o elektrykach!

Przed nami VII edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. To cykliczne wydarzenie organizowane przez Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku w tym roku odbędzie się od 14 do 16 czerwca ph. "Król Słońce - fascynacje Branickiego". Festiwal to doskonała okazja, aby poznać bogatą kulturę i sztukę epoki baroku, posłuchać muzyki dawnej, zobaczyć niezwykłe instalacje artystyczne czy też wziąć udział w ciekawych warsztatach czy spotkaniach.

Sprawdź, które kąpieliska w województwie podlaskim są czynne dziś (10.06.2024). W naszym kraju sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

Tak samo jak w 2009 roku, tak i teraz Podlaskie znowu nie ma swoje reprezentanta w Parlamencie Europejskim. Co prawda te same co zawsze ugrupowania podzieliły się mandatami, ale ich zdobywcami z jednej strony jest przedstawiciel warmińsko-mazurskiego, z drugiej desantowiec zrzucony przez prezesa PiS na okręg nr 3. Niewiele brakowało, by i on nie dał rady. Bardzo dobry wynik zanotował bowiem Adam Andruszkiewicz. Dziś to on wyrasta do rangi lidera podlaskiego PiS.

Na ile Protas i Wąsik będą reprezentować nas w Brukseli? Czy może będą to tylko reprezentanci z twarzy? - Chciałbym wierzyć w to pierwsze, ale obawiam się, że będzie to drugie – komentuje wyniki wyborów dr Maciej Białous z wydziału socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.