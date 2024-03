Prasówka 11.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najnowsze licytacje. Urząd skarbowy ogłosił przetarg na auta. Podlaska KAS sprzedaje samochody w atrakcyjnej cenie Najnowsze przetargi ogłoszone przez podlaskie urzędy skarbowe cieszą się coraz większą popularność. To niezła gratka dla osób zainteresowanych używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie samochodu na tego rodzaju aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się m.in. scania R420, toyota land cruiser, mercedes benz sprinter.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na drodze relacji Drohiczyn - Siemiatycze. DK 62 została zablokowana w miejscowości Zajęczniki Trzy osoby zostały ranne wy wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Zajęczniki, w powiecie siemiatyckim, w gminie Drohiczyn.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań. 📢 I liga siatkarzy: REA BAS Białystok - Visła Proline Bydgoszcz 1:3. Była wyrównana walka, ale nie było punktów W I lidze siatkarzy REA BAS Białystok postawił się świetnie dysponowanej Viśle Proline Bydgoszcz, mocno postraszył faworyzowanych rywali, ale mimo zaciętego oporu nie zdołał sprawić niespodzianki, przegrywając 1:3. Szkoda, bo walczący o miejsce w fazie play-off Podlasianie bardzo potrzebują punktów.

📢 Jagiellonia - Śląsk Wrocław 3:1. Oceniamy białostockich piłkarzy: błyszczał nie tylko Dominik Marczuk Dominik Marczuk był oczywistym bohaterem meczu na szczycie 24. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia - Śląsk Wrocław. Dwa gole młodzieżowca pozwoliły białostoczanom wygrać 3:1 i powrócić na fotel lidera. Żółto-Czerwoni wypadli bardzo dobrze jako drużyna, ale - naszym zdaniem - na wysokie noty zasłużyło jeszcze kilku, oprócz Marczuka, zawodników.

📢 "Szwagierki" czyli spektakl bardzo muzyczny z owacją na stojąco. Kto przyszedł na premierę nowego przedstawienia Teatru Dramatycznego? Sobotni wieczór w Białymstoku odbywał się pod znakiem teatru. W auli Uniwersytetu w Białymstoku przy Świerkowej, gdzie na czas remontu siedziby głównej gościnnie pojawia się ze spektaklami Teatr Dramatyczny odbyła się premiera "Szwagierek" Michela Tremblay’a w reżyserii Michała Znanieckiego. Sztuka spodobała się białostoczanom, którzy aktorów i całą ekipę nagrodzili owacjami na stojąco. Był też bis!

📢 Życzenia na Dzień Mężczyzny 2024. Złóż swojemu mężczyźnie życzenia - SMS, wierszyki, łańcuszki Zobaczcie najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzny. Obchodzony 10 marca Dzień Mężczyzn dopiero walczy o popularność. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2024. TOP 60 najlepszych śmiesznych obrazków w sieci. Zobacz odpowiedź na Dzień Kobiet W niedzielę 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. W związku z tym nie mogło zabraknąć zabawnych żartów i memów. Tego święta nie można przegapić. Zobaczcie TOP 60 najśmieszniejszych memów na Dzień Mężczyzny 2024.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 10.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Turośń Kościelna. Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa oficjalnie otwarte Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej zostało oficjalnie otwarte w sobotnie (9.03) popołudnie. Ten dziewiąty oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku mieści się w zabytkowym Dworku Myśliwskim, który został zaadaptowanym na galerię prezentującą dorobek artysty.

📢 Konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”. Twórcy wyjątkowych słodkości zostali nagrodzeni Starostwo powiatowe w Białymstoku podsumowało drugą edycję konkursu na "Najlepszy pączek w powiecie". Członkowie jury wybrali i nagrodzili słodkości, które smakowały im najbardziej.

📢 Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn 2024 dla chłopaka, kolegi, męża. Romantyczne, śmieszne, krótkie, oryginalne życzenia gotowe do wysłania Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn 2024, który w tym roku obchodzimy w piątek 10 marca. Nie jest jednak tak popularnym świętem jak Dzień Kobiet. Ale skoro mężczyźni pamiętali o święcie kobiet, to im również należą się życzenia. Zobaczcie nasze propozycje. Mamy ich sporo. Oto śmieszne, poważne, zabawne, oryginalne życzenia na Dzień Mężczyzn 2024! 📢 Niedziele handlowe 2024. Czy jutro sklepy są otwarte? Sprawdź, czy 10 marca jest niedzielą handlową Niedziele handlowe 2024 to ponownie tylko kilka terminów w kalendarzu. Rząd nie przewiduje większych zmian w zakazie handlu w bieżącym roku. Które sklepy będą otwarte w niedzielę 10 marca? Jak wygląda kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu handlu i kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa.

📢 Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej. Poznaliśmy zwycięzców muzycznej rywalizacji Dobiegł końca 3. Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej. Jury wybrało najlepszych młodych wokalistów. 📢 Pablo Picasso w Choroszczy! Grafiki mistrza można oglądać w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Zobaczcie jak było na wernisażu W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy można oglądać prace jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych twórców i malarzy XX wieku – Pabla Picassa. To grafiki z serii „Toros y Toreros” („Byki i toreadorzy”). Warto się wybrać i poczuć prawdziwą sztukę. 📢 Białystok. Gala kwiatowa, czyli kiermasz roślin doniczkowych do oglądania i kupienia Przez dwa weekendowe dni, czyli w sobotę i niedzielę (9-10.03) w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku będzie trwała gala kwiatowa, czyli kiermasz roślin doniczkowych. Do oglądania jest ponad 400 gatunków roślin: od małych, przez średnie i duże, jak np. palmy aż po rośliny nietypowe i rzadko spotykane w domowych hodowlach.

📢 Politechnika Białostocka ma swoją nową maskotkę. Zobaczcie, jak wygląda PeBiś Politechnika Białostocka zdecydowała się stworzyć swoją własną maskotkę. Każdy wydział zaopatrzył PeBisia w stosowne akcesoria. 📢 Tragiczny wypadek w zakładzie wulkanizacyjnym. Nie żyje mężczyzna Śmiertelny wypadek w Siemiatyczach. Mężczyzna został ranny po wystrzale opony w zakładzie wulkanizacyjnym. Zmarł mimo reanimacji. 📢 Wybory 2024. PiS przedstawił kandydatów do rady powiatu białostockiego. Prezentacja odbyła się przed budowanym starostwem w Białymstoku Trzydzieści dziewięć osób powalczy dla PiS o 27 mandatów w sześciu okręgach w wyborach do rady powiatu białostockiego. Na liście znaleźli się rolnicy, przedsiębiorcy, strażacy, sołtysi, dotychczasowi radni. Prezentacja powiatowej drużyny wyborczej odbyła się w piątek 8 marca przed nowo budowanym skrzydłem starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej w Białymstoku. Przedstawienie kandydatów starosta Jan Perkowski rozpoczął od życzeń dla pań kandydatek.

📢 Kibice poprowadzili Jagiellonię do zwycięstwa i powrotu na fotel lidera ekstraklasy (zdjęcia) Jagiellonia po tygodniu odzyskała fotel lidera ekstraklasy. Po kapitalnej grze, szczególnie w pierwszej połowie, Żółto-Czerwoni pokonali Śląsk Wrocław 3:1. Swój udział w tym zwycięstwie mają także kibice, którzy w liczbie 13 480 zasiedli na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku. 📢 Jagiellonia - Śląsk Wrocław 3:1! Walka o tron i koncert gry Żółto-Czerwonych. Powracamy na szczyt Ekstraklasy Piłkarze Jagiellonii Białystok odzyskali tron. W meczu ze Śląskiem Wrocław zdominowali rywala, rozbijając dotychczasowego lidera aż 3:1. Dwie bramki zdobył Dominik Marczuk i jedną Michal Sacek. Mecz na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej obejrzało 13 480 widzów.

📢 Nie trać pieniędzy na lifting i botoks. Te tanie kosmetyki z apteki wygładzą zmarszczki za grosze. To najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie. 📢 Podlaskie zabójczynie i makabryczne zbrodnie jakich dokonały. Te tragiczne historie wstrząsnęły całym województwem Podlaskie zabójczynie i ich tragiczne historie. Zazdrość, miłość, strach, pieniądze... Te uczucia pchnęły do zbrodni kobiety z naszego województwa. Przypominamy najgłośniejsze zabójstwa ostatnich lat, których sprawczyniami były Podlasianki.

📢 Tylko jeden kandydat na rektora UMB. To prof. Marcin Moniuszko Prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, został zgłoszony przez Radę Uczelni jako kandydat na nowego Rektora Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 📢 Zespół Szkół Rolniczych wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do nabycia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.

📢 Opera i Filharmonia Podlaska przygotowuje się do piątkowej premiery. Widzowie zobaczą taneczno-wokalne show "Life is a Cabaret" Opera i Filharmonia Podlaska zamieni się w słynny kabaret Moulin Rouge. W piątek na Dużej Scenie odbędzie się premiera taneczno-wokalnego show "Life is a Cabaret".

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może targi? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Dzień Kobiet 2024. Piękne podlaskie policjantki na posterunku! Funkcjonariuszki w niczym nie ustępują kolegom z pracy Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 99 rocznicę powstania Policji Kobiecej! Funkcjonariuszki ślubowały strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ze swoich obowiązków wywiązują się wyśmienicie i w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy. 📢 Kobiety w podlaskim biznesie. Właścicielki i szefowe naszych znanych firm. One odniosły sukces w regionie W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane i potrafiły przekuć swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie i robią to nad wyraz dobrze. Nic więc dziwnego, że zdobywają liczne nagrody, m.in. w Złotej Setce Podlaskiego, czyli najważniejszym rankingu gospodarczym w regionie, który od 20. lat organizuje redakcja "Kuriera Porannego".

📢 HUZAR - szlacheckie osiedle. Przestronne, funkcjonalne mieszkania dla każdego 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Znane miejsca w Białymstoku, których już nie ma. Kiedyś tętniły życiem, a dziś pozostało po nich tylko wspomnienie. Bywałeś tam? Klub rozrywki "Krąg", Centralna Składnica Harcerska, kawiarnia "Ratuszowa", czy sklepy "Pewex". Kto z mieszkańców Białegostoku, żyjących i spędzających młodość w XX wieku tam nie bywał i nie uważał ich za kultowe? Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Tych miejsc już w naszym mieście nie ma, albo zmieniły się na tyle, że są nie do poznania. 📢 Droga S61. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To ostatni w budowie fragment trasy Via Baltica. I zarazem obwodnica przez rozlewiska Narwi Rzeczowe przekroczyło 50 proc., finansowe bliskie jest 60 proc - tyle wynosi zaawansowanie prac na ostatnim w budowie odcinku trasy Via Baltica. To fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Stanowi on zarazem obwodnicę Łomży z ponad kilometrową estakadą na doliną Narwi. Drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z placu budowy na rozlewiskach.

📢 Niedobór cynku objawia się w nietypowy sposób. Zobacz, może to przyczyna twoich problemów ze zdrowiem! Sprawdź, po jakie produkty sięgać Cynk to jeden z tych kluczowych składników, którego braki powodują całkiem niespecyficzne objawy. Gdy jednak występują razem, to ważna informacja. Na co zwrócić uwagę i kiedy sprawdzić, czy ma się odpowiedni poziom cynku w organizmie? 📢 Giełda przy Andersa przyciągnęła wielu białostoczan. Zobacz co można było kupić. Nie brakowało ciekawych perełek W niedzielny poranek wielu białostoczan postanowiło wybrać się na giełdę rolno-towarową przy Andersa. Można tam kupić nie tylko owoce i warzywa w całkiem dobrych cenach, ale też znaleźć różne perełki czy rzeczy potrzebne do domu, ogrodu, a nawet ubrania. Często pojawiają się też samochody i starocie.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Budowa ulicy na osiedlu Bagnówka. To łącznik między ul. Wołkowa i 42. Pułku Piechoty. Miasto Białystok dostało wsparcie z Polskiego Ładu To będzie zupełnie nowa ulica w Białymstoku. Ma ułatwić komunikację mieszkańcom osiedla Bagnówka z resztą Białegostoku. Wybudowany od podstaw łącznik pobiegnie od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. Wołkowa. Na inwestycję miasto dostało milionowe wsparcie z Polskiego Ładu. Właśnie stara się o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej.

📢 Białystok. Wielki Jarmark Kaziukowy 2023. Zobacz, co przez dwa dni można kupić na placu przed teatrem W sobotę (18.03) białostoczanie kupują m.in. własnoręcznie wykonane palmy i ozdoby wielkanocne, rękodzieło ludowe, regionalne potrawy i różne przysmaki czy biżuterię i wina. W Białymstoku na placu przed Teatrem Dramatycznym, przez dwa dni trwa Wielki Jarmark Kaziukowy.

