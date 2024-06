Prasówka 1.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki Naszpikowany Festiwal po raz trzeci na Stadionie Miejskim w Białymstoku! Legendy Jagiellonii zagrały charytatywny mecz ”?

📢 Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka 2024 SMS. Krótkie i śmieszne wierszyki oraz kartki z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Jest to święto nie tylko maluchów, ale i dorosłych, którzy w oczach swoich rodziców nadal pozostają dziećmi. Dzień Dziecka zazwyczaj pełen jest atrakcji, prezentów oraz najszczerszych życzeń. Dlatego przygotowaliśmy mnóstwo wierszyków a także rymowanek dla Waszych pociech. Zobaczcie wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Dziecka!

📢 Wybory 2024. Białostoczanie zaktualizowali banery Macieja Wąsika. Domalowali mu czarny pasek na oczach Na banerach wyborczych Macieja Wąsika zawieszonych na osiedlu Przydworcowym domalowano czarne paski na oczach. W ten sposób wyborcy przypomnieli politykom PiS, że to osoba prawomocnie skazana.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Świat Bridgertonów w Białymstoku! W weekend odbędzie się wyjątkowy piknik w Parku Branickich. W sam raz dla fanów serialu Netflixa W sobotę i niedzielę (1-2 czerwca), nieopodal Pałacu Branickich odbędzie się "Piknik według Bridgertonów". Koce z pełnymi koszami piknikowymi, gry w Pall Mall i badmintona oraz muzyka na żywo w wykonaniu kwartetu smyczkowego pozwolą uczestnikom przenieść się do świata rodem z kultowego serialu Netflixa!

📢 Coraz bliżej powstania hali widowisko-sportowej w Białymstoku. Zobacz jak ma wyglądać obiekt Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Po latach blokowania tej inwestycji zmiana władzy po jesiennych wyborach w 2023 r. przyczyniła się do przełamania impasu. Dziś (31 maja) Miasto otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku. 📢 Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku. Miasto otrzymało pozwolenie na budowę obiektu przy ul. Ciołkowskiego. Potrzeba na niego milionów Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Dziś (31 maja) miasto Białystok otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku. Uprawomocni się ona w ciągu 14 dni. Wtedy niezwłocznie rozpoczną się procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Potrzeba na nią setek milionów złotych. Bez wsparcia rządowego i kredytów się nie obejdzie. 📢 Piękne panie kibicują Jagiellonii Białystok. Zobacz jak kibicki Jagi dopingują swoją drużynę Na trybunach piłkarskich stadionów coraz częściej pojawiają się przedstawicielki płci pięknej. Kobiety, bez wątpienia, dodają kolorytu sportowym rozgrywkom. Podobne tendencje panują na obiekcie Jagiellonii Białystok. Zobacz jak dopingują kibicki Jagi!

📢 Podlaskie. Dwaj żołnierze ranni na granicy polsko-białoruskiej. Doznali urazu twarzy, w szpitalu otrzymali pomoc chirurgiczną Dwaj żołnierze pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej zostali ranni i trafili do szpitala. Zostali oni zaatakowani przez grupę migrantów. Obaj doznali urazu twarzy - poinformował PAP Michał Bura z zespołu prasowego Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 📢 Miasto przyznało dotacje na kulturę. Zobacz kto dostał pieniądze i jakie projekty za nie zrealizuje. Podajemy listę Z budżetu Białegostoku 401,5 tys. zł trafi na organizację 16 wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Prezydent Białegostoku rozstrzygnął właśnie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2024 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

📢 Nowe oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kogo szuka do pracy prezydent. I za ile? Co trzeba umieć? Po miesiącu znowu pojawiły się oferty naboru do pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. To między innymi jedne z wielu wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

📢 PRL. To były czasy! Pamiętacie ten klimat, sprzęt i smaki? Zobaczcie najlepsze memy o PRL Tak było. Przypominamy, jak wyglądało życie w PRL-u. Zapraszamy do galerii, gdzie niektórzy internauci mogą sobie przypomnieć klimat tamtych czasów, sprzęt, smaki, po prostu codzienność. Dziś niektórzy tamte lata wspominają z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy z czasów PRL. 📢 Dżemik 2024. Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej nagrodził młodych programistów gier. Zobacz jakie gry stworzyli Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych rywalizowali 28 maja w finale Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Gier Komputerowych Dżemik, który ogłosił Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Młodzi programiści tworzyli swoje prace najczęściej w programie Scratch. Motywem przewodnim była liczba 35, nawiązująca do obchodzonego w 2024 roku jubileuszu Wydziału Informatyki PB. 📢 Boże Ciało 2024 w Wasilkowie. Tłumy wiernych przeszły ulicami miasta Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Wasilkowie zgromadziły wielu wiernych, parafian z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia i parafii Przemienienia Pańskiego, którzy przeszli z uroczystą procesją ulicami miasta.

📢 Dzień Dziecka w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Zobacz zdjęcia 29 maja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano Dzień Dziecka. W imprezie pod hasłem „Dzieciaki rządzą światem” udział wzięło blisko 150 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zobacz co tam się działo

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 31.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 31.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafi 200 tys. zł. Środki wesprą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Odnowienie bazy sprzętu specjalistycznego, m.in. poprzez zakup inkubatorów i lamp do fototerapii w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. To plan na wykorzystanie 200 tys. zł, które trafią do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 📢 Dzień Dziecka w Białymstoku potrwa dłużej. Zobacz gdzie i kiedy warto się wybrać i jakie będą atrakcje. Dobrej zabawy nie zabraknie Już 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Atrakcji nie zabraknie i potrwają one nawet dłużej, niż tylko w sobotę. Zobaczcie co będzie się działo w Białymstoku i okolicy i gdzie warto się wybrać. Coś dla siebie znajdą i miłośnicy festynów i pikników, ale też ci lubujący się w kulturze, teatrze czy kinie.

📢 Najlepsze memy o kierowcach BMW. Zobacz dlaczego ludzie wyśmiewają kierowców BMW i jakie tworzą o nich memy! Żartowanie z kierowców BMW i robienie memów na ich temat związane jest ze stereotypami popularnymi w internetowej kulturze. Mimo że nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to wyśmiewanie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach jeżdżących BMW są nie tylko zabawne, ale i komentują społeczne oraz kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki. 📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku.

📢 Charytatywny mecz w Białymstoku. W akcji kapitan Jagi Taras Romanczuk i jej legendy. Nie można przegapić takiej imprezy Wielki Naszpikowany Festwial - to nazwa charytatywnej imprezy, której areną 31 maja będą obiekty stadionu miejskiego w Białymstoku. Głównym punktem festynu będzie Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani, ale atrakcji będzie znacznie więcej. Można na przykład zrobić zdjęcie z pucharem, który Jaga zdobyła za mistrzostwo Polski.

📢 Pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii otrzymali Onkodzienniki. Mają wesprzeć ich w procesie leczenia W Białymstoku powstał planer, który ma pomóc w organizacji codzienności pacjenta onkologicznego. Autorką publikacji jest wolontariuszka, która od lat wspiera dzieci i dorosłych z chorobą nowotworową. 📢 Nasz Patronat. Festiwal Białoruskiej Tradycji SONCAHRAJ startuje już w piątek, 31 maja. Zobacz co się będzie działo i gdzie Co roku Festiwal Białoruskiej Tradycji SONCAHRAJ wędruje po Podlasiu po to, by jak najwięcej osób spotkało się z białoruską muzyczną tradycją. Jedni - by ją dopiero poznać, inni - by sobie ją przypomnieć, a każdy z nich - by mieć pewność, że tradycja żyje. Wędruje również po to, by ściągnąć wszystkich na Podlasie, by zobaczyli jakie ono jest i czym żyje. 📢 Memy o motocyklistach i ich maszynach. "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować!" Memy o motocyklistach to zjawisko wynikające z wielu czynników - od utrwalonych stereotypów i specyfiki grup społecznych, przez kontrowersyjne zachowania na drodze, po różnice pokoleniowe. Ważne jest, aby pamiętać, że memy są formą rozrywki i wyrażania opinii, które, choć czasem przesadzone, nie powinny przekraczać granic dobrego smaku i szacunku. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o motocyklistach oraz śmieszne powiedzonka motocyklistów takie jak.: "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować".

📢 Dzień Dziecka z podlaskim mundurem. Policjanci zorganizowali atrakcje dla najmłodszych na białostockiej plaży miejskiej Dzień pełen wrażeń na Plaży Miejskiej Dojlidy. W środę (29.05) dzieci uczestniczyły w pikniku zorganizowanym na Plaży Miejskiej Dojlidy przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Za sprawą podlaskich policjantów, którzy zorganizowali najmłodszym mieszkańcom liczne atrakcje z okazji Dnia Dziecka. 📢 Przebudowa dróg w powiecie białostockim. Odcinek Karczmisko-Czarna Wieś Kościelna. Drogowcy leją asfalt. Utrudnienia potrwają do wieczora Drogowcy układają w środę 29 maja 2024 roku masę bitumiczną na drodze powiatowej nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka). Utrudnienia potrwają do wieczora. To kolejna droga przebudowywana w powiecie białostockim. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Zenek Martyniuk obiektem drwin!? Król disco polo wypunktowany przez interneutów, zobacz najlepsze MEMY. Nie ma świętości! Zenek Martyniuk to niezwykle popularna postać w Polsce. Jego twórczość jednym się podoba,drugim nie, jednak sam Zenek to postać raczej odbierana pozytywnie. Rozpoznawalność to idealna przesłanka ku temu, aby w sieci roiło się od plotek, domysłów i ... MEMÓW! Zobacz najlepsze MEMY o Zenku Martyniuku, Królu disco polo 📢 Zapomniana, zaniedbana nekropolia obok centrum miasta. Cmentarz ewangelicko–augsburski w Białymstoku jest przez wielu, dosłownie, "olewany" Zaniedbany, zaśmiecony i zapomniany cmentarz protestancki znajduje się w Białymstoku niedaleko centrum. Obecnie służy często jako "toaleta" albo wybieg dla psów. Pochodząca z XIX w. nekropolia wciąż istnieje choć o mało nie została zniszczona. W latach 80-tych zdecydowano o jej przebudowie i utworzeniu lapidarium. Dzięki temu do dziś możemy zobaczyć tam np. nagrobki znanych niemieckich fabrykantów związanych ze stolicą Podlasia.

📢 Premier i szefowie MON i MSWiA w Dubiczach Cerkiewnych. Będzie więcej żołnierzy i policji na polsko-białoruskiej granicy Polska zwiększa siły policyjne na granicy polsko-białoruskiej oraz integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska. Na granicę z Białorusią zostały skierowani kolejni żołnierze. Po ataku na polskiego żołnierza przez cudzoziemca próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią do Dubicz Cerkiewnych przybyli w środę (29.05) premier oraz szefowie MON i MSWiA. 📢 Poświęcenie kościoła w centrum Białegostoku. Świątynię pw. św. Anny poświęcił metropolita arcybiskup Jerzy Guzdek. Zobacz zdjęcia W niedzielę (26.05) doszło do niezwykłej uroczystości kościelnej jaką jest poświęcenie nowowybudowanej świątyni. Niedawno wybudowany kościół pod wezwaniem świętej Anny został poświęcony, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych, przez metropolitę białostockiego arcybiskupa Józefa Guzdka. 📢 Nowi profesorowie wspólnoty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zobacz kim są i jak wyglądają Postanowieniem Prezydenta RP, Andrzeja Duday, z dnia 15 maja 2024 r. Monika Zbucka-Krętowska, Jarosław Daniluk i Michał Tomczyk otrzymali tytuł naukowy profesora. Sprawdź kim są i jakie mają osiągnięcia

📢 Honorowy Obywatel Łap upamiętniony. W mieście powstał skwer ks. prałata Józefa Wyznera W sobotę 25 maja odbyły się uroczystości upamiętniające ks. prałata Józefa Wyznera, który jest honorowym obywatelem Łap. Jego imię nadano skwerowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic J. Matejki, Kard. S. Wyszyńskiego, J. Korczaka w Łapach. Odsłonięto też pamiątkową tablicę ufundowaną przez Komitet Społeczny Pamięci Ks. Prałata Józefa Wyznera Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy. 📢 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Oto najlepsze memy o hamburgerach Światowy Dzień Hamburgera to okazja do świętowania jednego z najważniejszych dań w światowej gastronomii. Hamburger, ze swoją prostotą i uniwersalnością, zyskał sobie stałe miejsce w sercach ludzi na całym globie. Obecność memów o hamburgerach w kulturze internetowej jest świadectwem kulturowego znaczenia tego dania i jego niesłabnącej popularności.

📢 Te rośliny to najlepsze sąsiedztwo dla malin w ogrodzie. To posadź w pobliżu. Dlaczego warto postawić na sadzenie towarzyszące? Malina nie wymaga wielu zabiegów, żeby pięknie rosła. Można zostawić ją w kącie ogrodu i ona sobie świetnie poradzi. Wystarczy, że będzie mieć odpowiednią glebę i dostarczaną wodę. Jeśli jednak posadzimy w pobliżu odpowiednie rośliny, malina będzie rosła jeszcze zdrowiej i lepiej obrodzi, a przy okazji pomoże też swoim sąsiadom. Co sadzić w pobliżu malin? 📢 Droga S61. To trasa Via Baltica. Trwa budowa ostatnich odcinków. Będą też nowe utrudnienia. Zaczną się naprawy już wybudowanych fragmentów Od 3 czerwca kierowcy muszą uważać na zmiany na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku niespełna 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej. To trasa Via Baltica, której dwa ostatnie odcinki są jeszcze budowane. Pierwszy ma być ukończony w III kwartale, drugi za rok.

📢 Wypadek w Kopnej Górze. 4 osoby poszkodowane po zderzeniu busa z osobówką. Kierowca busa był pijany Wypadek w Kopnej Górze na drodze wojewódzkiej 676. W wyniku zderzenia busa z osobówką cztery osoby są poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana. 📢 Kupcy i SM Piaski po nawałnicy porządkują teren bazarku przy Opałku. Wkrótce cały ryneczek będzie czasowo zamknięty Trwają prace porządkowe na bazarku przy Opałku, gdzie po krótkiej nawałnicy potężne drzewo runęło na stragany. Stoiska zostały doszczętnie zniszczone, kupcy stracili miejsca pracy. Teraz właściciele usuwają zniszczone boksy, natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski, do której należy teren ryneczku, jak najszybciej planuje usunąć olbrzymi pień, który pozostał pomiędzy budkami. Docelowo cały bazarek ma być zamknięty w związku z wymianą nawierzchni. Decyzja o tym, kiedy i na jak długo, zapadnie po spotkaniu dzierżawców z SM Piaski.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów naprawia pług i narzeka na synów. Czy słusznie? Bogdan Kubala jest coraz aktywniejszy na swoim kanale youtube. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie regularnie publikuje filmy przedstawiające prace, a także życie w jego gospodarstwie. Ostatnio naprawiał pług, którzy kupili synowie podczas jego nieobecności. 📢 Po wygranej Jagiellonii wielka feta na Rynku Kościuszki. Kibice i piłkarze świętowali historyczne zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej Tej radości kibiców nie da się opisać. Po zwycięskim historycznym meczu Jagiellonii z Wartą Poznań (3:0) i zdobyciu tytułu mistrza Polski fani Jagi świętowali do rana. Główna feta wraz z piłkarzami odbyła się na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia. 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej

📢 Przeżyjmy to jeszcze raz. Mistrzowski mecz Jagiellonii Białystok. Tego się nie da opisać, zobacz co się działo na stadionie. Nowe zdjęcia! Jaga, Jaga, Jaga, Ja-gie-llo-nia! To był niezapomniany dzień dla wszystkich kibiców białostockiego klubu, ale nie tylko. Nawet, ci którzy nie są sympatykami piłki nożnej musieli dać się ponieść tym pozytywnym emocjom. Należy powtórzyć to jeszcze raz: Jagiellonia Białystok jest mistrzem Polski 2024! Kibice cały czas żyją zwycięstwem Jagi! 📢 MEMY na Dzień Matki 2024. Zobacz najlepsze memy o mamach i śmieszne obrazki z okazji Dnia Matki Dzień Matki to wyjątkowe święto. Dziś szczególnie dziękujemy mamom za trud włożony w wychowanie. Dzień Matki to też okazja, by z uśmiechem spojrzeć na zachowania, codzienność i powiedzonka naszych mam. Oto najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich mam. Zobacz memy z okazji Dnia Matki 2024.

📢 Piłkarze i sztab Jagiellonii Białystok odebrali złote medale. Wielkie świętowanie na stadionie. Tłumy kibiców na murawie i totalny chaos Jagiellonia Białystok odniosła historyczny sukces - zdobyła mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Tuż po zakończeniu ostatniego spotkania sezonu - wygrana 3:0 z Wartą Poznań - piłkarze oraz sztab szkoleniowy zostali uhonorowani złotymi medalami. Ceremonia odbyła się na środku boiska przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Mamy mistrza! Zobacz zdjęcia i wideo 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski. Atmosfera na trybunach była niesamowita 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny.

📢 Łukasz "Bombel" Sobocin zginął w wypadku. Konwój żałobny przejechał ulicami Białegostoku. Żegnały go setki kierowców i motocyklistów Ciało białostockiego kierowcy rajdowego, motocyklisty i mechanika Łukasza Sobocina eskortowało ulicami Białegostoku kilkuset kierowców i motocyklistów. Żegnali go przy ryku silników i w dymie rac. Spoczął na cmentarzu w Dojlidach. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań na Rynku Kościuszki. Tłum kibiców wspierał Jagiellonię w centrum Białegostoku. Te zdjęcia mówią wszystko! Przed meczem Jagiellonia Białystok - Warta Poznań czuć było jeszcze napięcie. Ale gdy padła pierwsza, później druga, w końcu trzecia bramka dla Jagi, wszystko puściło. Rynek Kościuszki, na którym w strefie kibica fani białostockiej drużyny oglądali spotkanie na wielkim telebimie, zamienił się w miejsce jednej wielkiej fety. Jagiellonia wynik 3:0 dowiozła do przerwy, a później kontrolowała spotkanie.

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się sprzętu rolniczego. Duży wybór przyczep transportowych i ciągniki marki Ursus W nadchodzących przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia będzie między innymi sprzęt rolniczy. W ofercie znowu są poszukiwane i cenione ciągniki marki Ursus oraz przyczepy transportowe. Zobacz co oferuje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Hala sportowo-widowiskowa ma szanse jeszcze powstać. Ale Białystok jest pełen niespełnionych wizji. Pozostały tylko na papierze 4 listopada 2016 roku zablokowano na budowę hali sportowo-widowiskowej przez decyzję polityczną - mówił w poniedziałek 26 lutego radnym prezydent Tadeusz Truskolaski. Obiekt przy Ciołkowskiego ma jeszcze szanse powstać, choć nie wiadomo, kiedy i ile będzie kosztował. W najnowszej historii Białegostoku nie brakowało jednak niespełnionych wizji inwestycyjnych. Zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Dziś pozostały już tylko na papierze. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Kogo szuka do pracy prezydent i ile daje zarobić? Sprawdź listę ofert Komunikatywność, dokładność, samodzielność. To między innymi jedne z wielu wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Prezydent kolejny raz w tym roku szuka ludzi do pracy w magistracie. Zobacz, ile można zarobić na początek. I kto ma największe szanse na zatrudnienie. Na jaką umowę może liczyć? 📢 Seks w centrum Białegostoku. Skandal przy Sądzie Okręgowym. Zobacz nagranie (18+) Niejednokrotnie się zdarza, że fala namiętności porywa kochanków w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Z pewnością złe miejsce na seks wybrała para młodych ludzi w Białymstoku, którzy po zmroku oddali się miłosnym igraszkom w centrum miasta. Na ich nieszczęście sytuacja została nagrana telefonem komórkowym. Na razie nie wiadomo, czy para została ukarana przez jakieś służby.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe 📢 Najfajniejsze place zabaw w Białymstoku. Znasz je wszystkie? Jedne są rozległe, inne kameralne. Warte uwagi białostockie place zabaw czasem są ukryte na peryferiach, ale młodzi rodzice błyskawicznie wymieniają się informacjami, gdzie warto zabrać swojego szkraba. Zobaczcie nasze subiektywne zestawienie ogólnodostępnych i bezpłatnych placów zabaw w Białymstoku. 📢 Boże Ciało Białystok. Ulicami miasta w uroczystej procesji przeszły tysiące wiernych. Zobacz kto uczestniczył w wydarzeniu Dzisiaj (8.06) wierni kościoła katolickiego celebrują ważne święto w kalendarzu liturgicznym - Boże Ciało. Jak co roku miejska procesja zgromadziła tłumy w centrum miasta. Wierni przeszli w uroczystym pochodzie od Fary do kościoła św. Rocha. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup metropolita białostocki Józef Guzdek.

📢 Najlepsze memy na Dzień Dziecka. Śmieszne zdjęcia i życzenia z okazji Dnia Dziecka 2023 Najlepsze memy na Dzień Dziecka 2023. Zobacz nowe, śmieszne zdjęcia i zabawne obrazki z okazji Dnia Dziecka 1.06.2023. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też życzenia na Dzień Dziecka, które znajdziecie w tym artykule! 📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor.

