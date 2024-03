Prasówka 1.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Nocne poszukiwania mężczyzny. Strażacy przetrząsali bagna i las przy DK65 Mężczyzna zgubił się na bagnie w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 65 w kierunku Bobrownik i drogi na Michałowo. Zadzwonił pod 112.

📢 Zalesie. Wypadek na DK65. Zderzyły się audi oraz ford. Dwie osoby zostały ranne Wypadek na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Zalesie w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala.

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Straż Miejska w Białymstoku ratowała młodą sowę. Zobacz jakim do tej pory zwierzętom pomógł ekopatrol Białostoccy strażnicy miejscy pomogli puszczykowi, który wypadł z dziupli. Przewieźli go do lecznicy, aby sprawdzić, czy ptak nie połamał sobie kości.

📢 Tu wszystko jest jak w prawdziwym szpitalu. Politechnika Białostocka właśnie otworzyła Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Jest tu łóżko szpitalne z interaktywnym manekinem pacjenta, kardiomonitory, defibrylator, respirator, most sufitowy, centrala monitorująca, kompresor medyczny i pompy infuzyjne, czyli nowoczesne urządzenia, w które wyposażony jest w prawdziwym szpitalu oddział intensywnej opieki medycznej. Na Politechnice Białostockiej, na Wydziale Mechanicznym, otwarto właśnie Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej. Studenci inżynierii biomedycznej będą mogli zapoznać się tu z działaniem, obsługą i serwisowaniem zgromadzonego tu sprzętu.

📢 "Jesus Christ Superstar" powraca na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej. Spektakl będzie można oglądać w marcu przy Odeskiej Kultowa rock-opera „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a wraca na Dużą Scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej. Spektakle w reżyserii i inscenizacji Jakuba Wociala oraz Santiago Bello będzie można oglądać od piątku, 1 marca. Zaplanowanych jest 11 spektakli. 📢 Politechnika Białostocka ma nowego profesora tytularnego. Nominację otrzymała dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 r. przyznał Ewie Pawłuszewicz tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz działalność badawczą łączy z pracą dydaktyczną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia na kierunku automatyka i robotyka.

📢 Danuta Siedzikówna ps. "Inka" musi zostać w podstawie programowej - żąda Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego wyrazili swój sprzeciw wobec wykreślenia Danuty Siedzikówny ps. "Inka" z podstawy programowej. Działacze stworzyli petycję, w której zaapelowali o pozostawienie "Inki". Jednocześnie przewodniczący młodzieżowego sejmiku Mateusz Feszler zaapelował do środowiska młodzieżowego o wsparcie ich inicjatywy.

📢 Znamy już laureatów I edycji Międzynarodowej Olimpiady Dziedzictwo Pokoleń. Zobaczcie kto stanął na podium i obejrzyjcie zdjęcia z gali Blanka Hanna Ciborowska zdobyła pierwsze miejsce w konkursie literacko-historycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli i Uniwersytet w Białymstoku. Jej esej na temat wywózek i życia Polaków w sowieckich obozach pracy na Syberii jury uznało za najlepszy spośród wszystkich nadesłanych prac. 📢 Poseł PiS zapyta ministra obrony narodowej o bezpieczeństwo Podlaskiego i Polski Wschodniej Podlaski poseł PiS Adam Andruszkiewicz złoży interpelację poselską do ministra obrony narodowej w sprawie bezpieczeństwa województwa podlaskiego. Chodzi o linię obrony Polski Wschodniej i zakupy sprzętu wojskowego, który mógłby trafić do jednostek w Podlaskiem. Mówił o tym podczas czwartkowej (29.02) konferencji w swoim biurze.

📢 Przed meczem Górnik Zabrze - Jagiellonia. Czy Żółto-Czerowni zdążą się zregenerować po boju z Koroną? Podbudowana awansem do półfinału Fortuna Pucharu Polski Jagiellonia Białystok będzie bronić pozycji lidera PKO Ekstraklasy w wyjazdowym spotkaniu 23. kolejki z Górnikiem Zabrze. Podstawowe pytanie brzmi: Czy Żółto-Czerwoni zdążą się zregenerować po zakończonym dogrywką starciu z Koroną Kielce (2:1) i w meczu z zabrzanami nie będą czuli w kościach pucharowego boju? 📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 Agnieszka Krokos-Janczyło nowym Podlaskim Kuratorem Oświaty. To doświadczona polonistka, była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku Dziś 29 lutego minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała na stanowisko podlaskiego kuratora oświaty Agnieszkę Krokos-Janczyło, dotychczasową wicekurator. Zastąpiła na tym stanowisku Iwonę Gaweł, pełniącą dotąd obowiązki podlaskiego kuratora oświaty. 📢 Oceniamy Jagiellonię za mecz z Koroną Kielce. Afimico Pululu zaprezentował wielką klasę Za postawę w wyszarpanym przez Jagiellonię w niesamowitych okolicznościach zwycięstwie 2:1 z Koroną Kielce w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski na brawa zasłużył cały białostocki zespół. Potyczka miała też wielkiego bohatera, którym okazał się strzelec obu goli dla triumfatorów - Afimico Pululu. 📢 Pickleball Podlasie w turnieju w Nadarzynie. Pierwsze starty i pierwsze medale Zawodnicy Pickleball Podlasie, prężnie rozwijającej się nowej dyscypliny sportu, wzięli ostatnio udział w turnieju w Nadarzynie. Zawody z cyklu Polish Pickleball Tour zorganizowane były przez Polski Pickleball. 14-letnia Julia Dryl wywalczyła drugie miejsce w bardzo silnie obsadzonej kategorii open singla kobiet.

📢 Policyjny pościg w Białymstoku. Na ul. Zabłudowskiej kierowca skody został ujęty przez policję. Wcześniej zderzył się z ciężarówką Do scen rodem z filmu sensacyjnego doszło w czwartek około godz. 10.30 na ul. Zabłudowskiej w Białymstoku. Kierujący skodą, jadąc od strony Bielska Podlaskiego prawdopodobnie uciekał przed policją. W okolicach cmentarza katolickiego na Dojlidach jego samochód został zatrzymany. Funkcjonariusze wyprowadzili kierowcę z auta i doszło do zatrzymania. 📢 Najlepsze MEMY na 29 lutego. Ten wyjątkowy dzień wypada raz na cztery lata. Najrzadszy dzień w kalendarzu w żartach internautów W kalendarzu mamy dziś 29 lutego, co oznacza, że jest to dzień wyjątkowy. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - następna taka data pojawi się za cztery lata. Co robić, a czego lepiej unikać w tym dniu - na te pytanie odpowiedź przygotowali internauci. Zobaczcie jak żartują w sieci z okazji 29 lutego. Zobaczcie MEMY, które zostały przygotowane właśnie na taką okazję jak rok przestępny.

📢 Ściąga kibica. Wracają trzecioligowcy piłkarscy, biegacze uczczą pamięć Żołnierzy Wyklętych Wydarzeniami weekendu w naszym regionie będą imprezy biegowe, w szczególności Bieg "Tropem Wilczym" Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz powrót do gry po zimowej przerwie naszych trzecioligowców piłkarskich. W sportach halowych coś dla siebie znajdą sympatycy siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, czy tenisa stołowego. 📢 "Szwagierki" - nowa premiera w Teatrze Dramatycznym już na dzień kobiet. Będzie muzycznie i ciekawie. Zobaczcie przygotowania do spektaklu Pierwsza w tym roku premiera Teatru Dramatycznego zbliża się wielkimi krokami. Tym razem będą to „Szwagierki" - bardzo kobiecy spektakl w reżyserii Michała Znanieckiego. Zobaczyć go będzie można w okolicy dnia kobiet, a dokładnie 9 marca na scenie Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. A już teraz możecie podejrzeć przygotowania do spektaklu i dowiedzieć się o nim nieco więcej.

📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Białostoczanie oddadzą hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego. Zobacz plan wydarzeń Po raz trzynasty ulicami Białegostoku przejdzie Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizuje go porozumienia organizacji patriotycznych, niepodległościowych i wolnościowych. Marsz wyruszy w sobotę 2 marca sprzed kina Ton na Rynku Kościuszki. Poprzedzi go o godz. 16 program historyczny i artystyczny. Następnie uczestnicy przejdą na cmentarz wojskowy przy ul. 11 listopada. 📢 Galeria im. Sleńdzińskich nabyła dzieła kopisty z białostockiego getta. To rysunki i obraz olejny Tobiasza Habera Galeria im. Sleńdzińskich poszerzyła swoje zbiory o wyjątkowe prace. Do Białegostoku trafiło dziesięć rysunków i jeden obraz olejny kopisty Tobiasza Habera 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Takie są skutki rezygnacji z herbaty. To dzieje się z organizmem, gdy nie pijemy herbaty Picie zbyt dużej ilości kawy lub słodkich napojów może wywołać różne niepokojące objawy. Ale picie herbaty też ma swoje skutki uboczne. Niektóre osoby decydują się w ogóle zrezygnować z picia herbaty. 📢 Białystok pół wieku później. Tak zmieniało się nasze miasto przez ostatnie dekady. Zobacz te same miejsca kiedyś i dziś Po II wojnie światowej Białystok był jednym z bardziej zniszczonych polskich miast. Odbudowa zajęła bardzo wiele lat od jej zakończenia. To wtedy powstawały założenia komunikacyjne i niektóre, nieco starsze już osiedla. Zobacz, jak w latach 60-tych i 70-tych XX wieku wyglądał Białystok i porównaj ten widok z dzisiejszymi zdjęciami. Nie poznasz naszego miasta!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 MotoLadies Team - Białystok. Poznaj piękne Podlasianki zakochane w swoich motocyklach Znacie Panie z grupy MotoLadies Team - Białystok? Są piękne, odważne, przebojowe i zakochane w motocyklach. Ufają tylko swoim jednośladom, spełniając nietypowe hobby. Zdecydowanie najbardziej wyjątkowa grupa zmotoryzowanych kobiet na mapie województwa podlaskiego. Połączenie miłości do jednośladów, dobrej zabawy i organizacji akcji charytatywne w tle. Zobacz kim są i jak radzą sobie ze swoimi motocyklami.

📢 Pululu bohaterem Jagiellonii. Jego dwa gole wprowadziły Żółto-Czerwonych do półfinału. Zobacz zdjęcia fanów Jagi! Kibice Jagiellonii szalonym dopingiem poprowadzili piłkarzy Jagiellonii do awansu do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Nie byłoby jednak awansu, gdyby nie desperacja piłkarzy i dwa gole Afimico Pululu. Ten najważniejszy padł już w doliczonych minutach gry dogrywki. 📢 Dwa gole Pululu i już tylko jeden mecz do finału Pucharu Polski. Jagiellonia w ostatniej minucie dogrywki pokonała Koronę Kielce 2:1 Jagiellonia Białystokx, po dramatycznej końcówce, pokonała w ostatniej minucie dogrywki Koronę Kielce 2:1 i zagra w półfinale Fortuna Pucharu Polski. Dwie bramki dla Żółto-Czerwonych zdobył Afimico Pululu.

📢 Wieniec wielkanocny na drzwi – ozdoba, którą każdy chce mieć na święta. Sprawdź, jak łatwo ją zrobić! Zobacz zdjęcia, które inspirują Wieniec wielkanocny na drzwi lub okno to jedna z najpiękniejszych świątecznych dekoracji. Symbolizuje on radość z budzącej się do życia po zimie przyrody. Ozdoby wielkanocne DIY cieszą się ogromną popularnością – bo ich wykonanie należy do wyjątkowo przyjemnych czynności. Jeśli nie masz zdolności manualnych, to nic straconego. Wiele kwiaciarni oferuje gotowe wielkanocne dekoracje domu. Zobacz, że samodzielne przygotowanie ozdób wielkanocnych to nic trudnego!

📢 Naukowcy z UMB będą wspierać licealistów w nauce. Już podpisano umowę Odpowiednia umowa została już podpisana. Naukowcy z UMB zobowiązali się pomagać uczniom z III LO w nauce dwóch przedmiotów potrzebnych później na studiach medycznych. 📢 Niedoceniany białostocki zabytek. Modernistyczny kościół św. A. Boboli na Starosielcach jest wyjątkowy. Zobacz zdjęcia Rzymskokatolicki kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli znajduje się w Białymstoku, w dzielnicy Starosielce. Świątynia została wybudowana wg projektu Oskara Sosnowskiego, który był też autorem projektu wybudowanego wcześniej wizjonerskiego kościoła p.w. św. Rocha. Budowla jest zabytkiem niedocenianym i trochę zapomnianym. Warto jednak zobaczyć ją z bliska 📢 Białostoczanka wyróżniona w 18. edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych. Lista nagrodzonych W Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom 18 edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Polki poza Polską”. Wyróżniona została Joanna Sikora z Polskiego Radia Białystok.

📢 Zaginął 82-letni białostoczanin. Widziałeś tego mężczyznę? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie! Białostoccy policjanci proszą o pomoc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny. Chodzi o 82-latka z Białegostoku.

📢 Tadeusz Marek nowym Prokuratorem Regionalnym w Białymstoku. Duży awans po 8 latach Pracował w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku, wcześniej był szefem tej jednostki. Teraz awansował do tej wyższej rangi. Tadeusz Marek został nowym Prokuratorem Rejonowym w Białymstoku. Zastąpił na tym stanowisku Elżbietę Pieniążek odwołaną po 8 latach. 📢 Policjanci zatrzymali włamywacza. 30-latek okradał białostockie piwnice, grozi mu 10 lat Białostoczanin podejrzany jest o kradzieże z włamaniem do pomieszczenia piwnicznego, w którym przechowywane były rowery. Łupem rabusia padły między innymi koła rowerowe, lampki i rękawiczki sportowe. Właściciele oszacowali straty na ponad 5 tysięcy złotych.

📢 Moda męska w PRL. To nie tylko flanelowa koszula w kratę. Charakterystyczny styl nacechowany elegancją i... prostotą Kojarzy się ze skromnością i flanelową koszulą w kratę. Jednak nie zawsze - moda męska w PRL-u potrafiła nabrać charakterystycznego stylu, który nacechowany był elegancją. Mężczyzna w tamtych czasach wiedział, jak ubrać się na specjalne okazje. Zobacz archiwalne zdjęcia przedstawiające Panów z czasów PRL. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Będzie można starać się wsparcie na montaż fotowaltaiki. Ale nie na jej rozbudowę. Miasto przeznacza na ten cel 500 tys. zł Białostoczanie, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych i nie zalegają z opłatami na rzecz miasta, mogą starać się o dofinansowanie przydomowej, całkiem nowej instalacji fotowoltaicznej. Jej moc nie może przekroczyć 10 kWp. Miasto na wsparcia działań na pozyskanie przez mieszkańców energii słonecznej zamierza w tym roku przeznaczyć pół miliona złotych. Maksymalnie można będzie ubiegać się o 12 tys. zł.

📢 Mieszkańcy osiedla Pieczurki walczą o chodnik przy ulicy Piasta. Podkreślają, że obecna sytuacja stwarza zagrożenie dla pieszych Mieszkańcy osiedla Pieczurki walczą od kilkunastu lat o chodnik przy ulicy Piasta. Zwracają uwagę, że obecna sytuacja stwarza zagrożenie dla pieszych. Przy ulewnych deszczach pobocze drogi zamienia się w jedno wielkie błoto. Z drogi korzysta wiele dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 19. Miasto informuje, że odcinek drogi należy do PKP i nie może zrealizować na nim inwestycji.

📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Śmiertelny wypadek w Szepietowie. Nie żyje rowerzystka potrącona przez Seata Dzisiaj (28.02) w Szepietowie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 66-letnia rowerzystka, która została potrącona przez 30-latkę kierującą samochodem osobowym. 📢 Jest zgoda na budowę zachodnio-północnej obwodnicy Białegostoku. To odcinek S16/19 Krynice-Białystok Zachód. W ramach Via Carpatii Estakada nad ujściem Białej do Supraśli, wiadukt nad torami linii Białystok-Ełk. Po 21 miesiącach od złożenia wniosku o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej wykonawca uzyskał zielone światło do budowy odcinka drogi ekspresowej S16/S19 Krynice-Białystok Zachód. Wojewoda podlaski podpisał w środę 28 lutego ostatni dokument niezbędny do rozpoczęcia prac na pierwszym odcinku Via Carpatii w pobliżu Białegostoku. To zarazem północno-zachodnia obwodnica stolicy województwa podlaskiego.

📢 Wypadek na ul. Słowackiego w Bielsku Podlaskim. Audi zderzyło się z motocyklem. Mężczyzna trafił do szpitala W środę rano doszło do wypadku w Bielsku Podlaskim. Kierowca jednośladu wbił się w osobówkę. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury netto i brutto? Pierwsze przelewy już w piątek Już w piątek czekają nas pierwsze wypłaty emerytur po waloryzacji w 2024 roku. Miliony seniorów czekają na waloryzację emerytur na poziomie 12,12 proc. A o ile wzrosną emerytury w tym roku? Ile wyniesie emerytura minimalna? To ponownie bardzo wyraźne podwyżki.

📢 Wypadek na trasie Białystok - Supraśl. Niedaleko Biedronki Caddy wypadł z drogi i zatrzymał się na płocie Kierowców podróżujących z Supraśla do Białegostoku czekały dziś rano utrudnienia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję.

📢 Ekskluzywne auta na ulicach Podlaskiego. Te niesamowite samochody przyciągają wzrok nie tylko fanów motoryzacji W województwie podlaskim istnieje liczna społeczność pasjonatów unikalnych i luksusowych samochodów. Coraz częściej na lokalnych drogach pojawiają się superauta, a ich szczęśliwi posiadacze z ochotą dzielą się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych zdjęciami i informacjami o swoich imponujących pojazdach. Inicjatywa Car Spotting Białystok gromadzi i prezentuje te wyjątkowe perełki z naszego regionu, obejmujące marki takie jak Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche czy Rolls-Royce. 📢 Tak białostockie Dojlidy prezentują się po zimie. To fantastyczne miejsce na wiosenny spacer. Zobacz stawy i okolice z lotu ptaka Zalew Dojlidy jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Białegostoku, którzy bez względu na porę roku mogą tam znaleźć okazję do relaksu i kontaktu z naturą. Właśnie ta ostatnia okoliczność jest największym atutem białostockiego zbiornika wczesną wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia. Zobaczcie niesamowite zdjęcia kompleksu stawów dojlidzkich z lotu ptaka.

📢 EkoLove w Białymstoku. W weekend Stadion Miejski wypełnią kosmetyki i produkty naturalne W Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Targów Kosmetyków i Produktów Naturalnych. Na EkoLove będzie można zrobić zakupy, a także wziąć udział w inspirujących warsztatach i wykładach. 📢 Białostoczanie rozdają meble. Zobacz co można dostać za darmo Kategoria "za darmo" na platformie OLX cieszy się dużą popularnością. Okazuje się, że można znaleźć tam ciekawe meble. Zobaczcie jakie meble oddają za darmo na OLX mieszkańcy Białegostoku. 📢 Pomysł uczennic III LO na ochronę roślinności Białowieskiego Parku Narodowego zostanie skomercjalizowany Politechnika Białostocka rozpoczyna komercjalizację pomysłu uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na ochronę rodzimych gatunków roślinności Białowieskiego Parku Narodowego. Opracowały one koncepcję maszyny do usuwania nasion roślin z dolnej części spodni i podeszwy butów.

📢 Rolnicy. Podlasie. Andrzej w sanatorium. Jarek gospodarzy na całego i zaprasza na imprezę W najnowszym filmie na youtube można zobaczyć jak sobie radzi na gospodarstwie Jarek Onopiuk z Plutycz podczas nieobecności Andrzeja. Tym razem gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie pokazał jak naprawia traktor i na koniec zaprosił fanów na ciekawą imprezę. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Hala sportowo-widowiskowa ma szanse jeszcze powstać. Ale Białystok jest pełen niespełnionych wizji. Pozostały tylko na papierze 4 listopada 2016 roku zablokowano na budowę hali sportowo-widowiskowej przez decyzję polityczną - mówił w poniedziałek 26 lutego radnym prezydent Tadeusz Truskolaski. Obiekt przy Ciołkowskiego ma jeszcze szanse powstać, choć nie wiadomo, kiedy i ile będzie kosztował. W najnowszej historii Białegostoku nie brakowało jednak niespełnionych wizji inwestycyjnych. Zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Dziś pozostały już tylko na papierze. 📢 Uhowskie Morsy jak co tydzień pluskały się w lodowatej Narwi W niedzielę, 25 lutego 2024 roku, Uhowskie Morsy zorganizowały wyjątkowe wydarzenie - morsowanie na plaży w malowniczym Uhowie koło Łap. To niezwykłe spotkanie zimowych entuzjastów, którzy postanowili stanąć twarzą w twarz z zimnem, czerpiąc radość i orzeźwienie ze wspólnego zanurzenia się w lodowatej wodzie Narwi.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego na sprzęt budowlany i warsztatowy odbędzie się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia wojskowego stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych poszukujących wysokiej jakości i profesjonalnego wyposażenia. Poniżej przedstawiamy kilka z dostępnych pozycji, które będą dostępne na aukcji, która odbędzie się już w marcu 2024 roku. 📢 Cała walka Mamed Chalidow - Tomasz Adamek na KSW Epic w Gliwicach 24.02.2024. Kto wygrał? Mamed Chalidow poddał walkę po kontuzji Walka Mamed Chalidow vs Tomasz Adamek na KSW Epic była pojedynkiem dwóch legendarnych wojowników różnych sportów walki. Starli się oni w Gliwicach na zasadach bokserskich Nikt chyba nie spodziewał się, że faworyt tego starcia - mistrz świata w boksie Tomasz Adamek - może mieć problemy z legendą MMA Mamedem Chalidowem. Czeczen zaskoczył wszystkich swoim przygotowaniem i gdyby nie kontuzja, finał mógłby być zupełnie inny. Zobaczcie jak wyglądała cała walka Mamed - Adamek.

📢 Białystok i jego mieszkańcy na przełomie XX i XXI wieku. Tak wyglądała stolica Podlasia w latach 90-tych i wczesnych latach 2000. W latach 90. Białystok prezentował zupełnie inną twarz w porównaniu do dzisiejszej. Na ulicach królowały polonezy, a plac przy Ratuszu był zielony od roślinności. W tym czasie otwierano były pierwsze galerie handlowe. Zobaczcie zdjęcia naszych fotoreporterów, które ukazują, jak wyglądało miasto 20-30 lat temu. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 25.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Adamek vs Khalidov cała walka. Kto wygrał? Tomasz Adamek zwyciężył w KSW Epic. Mamed doznał kontuzji Walka Mamed Khalidov vs Tomasz Adamek to starcie dwóch legend różnych sportów walki, które zmierzyły się na zasadach bokserskich podczas KSW Epic w Gliwicach. Kibice i eksperci rozważali wiele scenariuszy tego pojedynku. Choć mistrz świata w boksie był faworytem tego pojedynku, to legenda MMA zaskoczyła go ogromnie. Natomiast finał okazał się szokujący. 📢 Koszmar nauczycieli trwa. Takie prace muszą sprawdzać. Oto najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek w 2024 roku Rok 2024 nie tylko niesie ze sobą wyzwania edukacyjne, ale także obfituje w niekończący się strumień kreatywności i humoru wśród uczniów. Tradycyjne sprawdziany, kartkówki i prace domowe stają się areną dla niezwykłych talentów i nieoczekiwanych zaskoczeń. W niniejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat hitów ze sprawdzianów, śmiesznych kartkówek i zabawnych prac uczniów, które podbijają szkolne korytarze w 2024 roku.

Ranking białostockich szkół podstawowych. Jedna naszych placówek została najlepszą podstawówką w kraju Która szkoła podstawowa w Białymstoku jest najlepsza? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl. Zobacz, jak wypadły białostockie podstawówki!

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW. 📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker. 📢 Studniówka III LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworze Czarneckiego Piękne kreacje dziewcząt, eleganckie garnitury chłopaków, tradycyjny polonez i mnóstwo dobrej zabawy. Maturzyści z III LO studniówkę mają już za sobą. Impreza odbyła się w sobotę (10.02) w Dworze Czarneckiego. Teraz czas, by przysiąść do nauki do matury.

Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują! 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Tak uczniowie VI LO w Białymstoku bawili się na swojej studniówce w Dworku Czarneckiego. Było po królewsku W sobotni wieczór (3.02) uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku świętowali studniówkę. Bal odbył się w Dworku Czarneckiego. Tradycyjnie rozpoczął się od wspólnego odtańczenia poloneza. Potem był elegancki walc. Tradycyjnie pojawili się też król Zygmunt August z żoną Barbarą Radziwiłłówną.

Piękna strona sportu. Niesamowita historia Marii Żodzik. Od pracy przy frytkownicy do... być może wyjazdu na igrzyska w Paryżu Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i utalentowanej Marii Żodzik. 27-letnia, urodzona na Białorusi lekkoatletka, od kilku lat przebywa w naszym kraju, skacze wysoko i chce bronić barw Biało-Czerwonych.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych. Zobacz, jak bawili się maturzyści Nieco ponad 100 dni przed maturą, na swojej studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku. Sprawdź, co działo się w Dworze Czarneckiego.

Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Kierownicy klinik USK w Białymstoku. Zobacz, kto rządzi na oddziałach szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku to jeden z największych szpitali w Polsce. Leczy on tysiące mieszkańców nie tylko naszego województwa, ale też kształci przyszłe kadry medyczne. Na czele klinik stoją wybitni specjaliści, którzy zarządzają pracą poszczególnych jednostek. 📢 Najstarsze świątynie Białegostoku. Te kościoły, cerkwie i synagogi mają ponad 100 lat. Zobacz jak wyglądają i kiedy zostały wybudowane Najstarszymi budynkami, które oparły się presji czasu i wydarzeniom są często obiekty kultu. Nie inaczej jest w Białymstoku, gdzie najstarszą budowlą jest kościół. Białystok nie obfituje w obiekty zabytkowe, ale świątyń z ponad 100 letnią historią jest aż 12. Znasz je wszystkie i wiesz ile lat liczą?

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową.

📢 Białystok. Jak zmieniała się reprezentacyjna ulica miasta? Lipowa na unikalnych zdjęciach Każdy kto był chociaż raz w Białymstoku raczej musiał postawić stopę na ulicy Lipowej. Oczywiście na przestrzeni lat ulica zmieniła się i to bardzo. Jednak wciąż pozostaje miejscem tętniącym życiem i do którego wielu białostoczan ma duży sentyment. 📢 Studniówka 2023. I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku bawiło się w Dworku Tryumf. Uroczysty polonez oraz zabawa do białego rana Wielki bal maturalny mają już za sobą uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Maturzyści w sobotnią noc (14.01) bawili się w Dworku Tryumf w Księżynie. Uroczysty polonez, doborowe towarzystwo oraz zabawa do białego rana. Zobacz, jak wyglądała Studniówka I LO w Białymstoku. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Te osoby przepadły bez śladu. Poszukują ich rodziny i policja [22.10.2022] Te osoby z województwa podlaskiego policja uznała za zaginione. Wszystkie zniknęły bez śladu i do dziś ich los jest nieznany. Lista osób zaginionych z województwa podlaskiego i poszukiwanych przez KWP Białystok aktualna jest na dzień 22.10.2022. Może rozpoznajesz którąś z nich i znasz jej aktualne miejsce pobytu?

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

📢 TOP 20 najlepszych ortopedów w Białymstoku według rankingu "Znany Lekarz". Sprawdź, u kogo warto się leczyć (ZDJĘCIA) Liczne kontuzje, skrzywienia kręgosłupa, urazy, które przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Z tym wszystkim pódziemy do ortopedy. Dobry lekarz to skarb! Przygotowaliśmy listę polecanych ortopedów w Białymstoku dla dorosłych i dzieci. Sprawdź, których specjalistów warto odwiedzić. 📢 Studniówka 2020. III LO w Białymstoku bawiło się w Dworku Czarneckiego [ZDJĘCIA] Jedna z bardziej rozpoznawalnych szkół w Białymstoku i całym regionie ma za sobą bal maturalny. Uczniowie III LO im. K. K. Baczyńskiego bawili się w sobotę na studniówce.

