Pracownicy WORD sami zadzwonią, żeby umówić cię na egzamin. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej

Od początku sierpnia na egzamin w białostockim WORD-zie można zapisać się w nowy sposób. Wystarczy wejść na stronę word.bialystok.pl, kliknąć baner "zapisz się na egzamin", a potem wybrać opcję „wniosek o kontakt". Na ekranie pojawi się prosty formularz do wypełnienia. Należy podać w nim swoje dane, które są potrzebne do zapisania się na egzamin, załączyć potwierdzenie opłaty i po wysłaniu formularza poczekać aż pracownik ośrodka zadzwoni, aby uzgodnić termin egzaminu. Maksymalny czas oczekiwania na telefon to 72 godziny.

- W Białymstoku nie czeka się na wyznaczenie wolnego terminu. Tymczasem w wielu dużych miastach czas oczekiwania liczy się w tygodniach. Można też umówić się na egzamin na taką godzinę, aby w razie niepowodzenia móc jeszcze tego samego dnia przystąpić do powtórki. To bardzo istotne udogodnienie dla zdających spoza Białegostoku czy w ogóle Podlasia - mówi Katarzyna Hantke, kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju WORD-u Białystok.