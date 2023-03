POZ-ety wchodzą w opiekę koordynowaną. Ale nie wszystkie. Bo brak jest kardiologów

Pierwszą placówką medyczną w województwie podlaskim, która wdrożyła opiekę koordynowaną, jest Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Łomży.

- Program opieki koordynowanej niesie ze sobą szereg korzyści dla pacjenta. Przede wszystkim zapewnia on długoterminowy plan leczenia oraz dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje cały ten proces. Sprawniejszy staje się również przepływ informacji m.in. o stanie zdrowia pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym, lekarzami innych specjalizacji i pracowniami diagnostycznymi. Co więcej – w naszej przychodni - pacjent nie musi już szukać lekarzy specjalistów na własną rękę, nie musi nawet sam dzwonić, aby umówić wizytę, bo to koordynator przypomina i umawia na nadchodzące wizyty” – mówi Kinga Ptaszyńska, koordynatorka z Łomżyńskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Łomży.