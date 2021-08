Pożar samochodów w Podlaskim. Spłonęły trzy auta (zdjęcia)

W poniedziałek, o godz. 1.28, strażacy z OSP Suraż zostali zadysponowani do pożaru samochodu osobowego marki mitsubishi w miejscowości Lesznia. Po dotarciu na miejsce zastali mocno rozwinięty pożar. Auto uległo całkowitemu zniszczeniu.

Na miejscu były:

dwa zastępy OSP Suraż

JRG Łapy

oraz policja

To nie jedyny pożar auta w ciągu ostatnich dni. W niedzielę, o godz. 21.22 strażacy z OSP Mały Płock otrzymali wezwanie do pożaru auta osobowego na drodze krajowej 63 w kierunku Kolna, przed zjadłem do miejscowości Rakowo Stare. Kierowca volkswagena tourana, po zauważeniu dymu zjechał na pobocze i wezwał pomoc. Ogień bardzo szybko objął cały samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało.