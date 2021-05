Pożar Ritowiska w Surażkowie. Wyjątkowe miejsce potrzebuje pomocy. Liczy się każda kwota (zdjęcia)

Cezary oraz Rita Moczulscy od 22 lat prowadzą gospodarstwo agroturystyczne Ritowisko w Surażkowie w Puszczy Knyszyńskiej. W swoich progach gościli bardzo wielu turystów. W ramach gospodarstwa posiadają stadninę koni kladrubskich. Można tu też wypożyczyć kajaki skorzystać z sauny albo udać się do lasu na grzybobranie. Niestety funkcjonowanie gospodarstwa stanęło pod znakiem zapytania. 20 maja wybuchł pożar.

- Jesteśmy im bardzo wdzięczny, Rzucili wszystko i od razu przyjechali z pomocą - mówi Cezary Moczulski, współwłaściciel Ritowiska. - Pożar zaczął się na piętrze. Nie znamy jeszcze jego przyczyn. Wykluczamy podpalenie, bo nikt tu się nie kręcił. Cała więźba dachowa oraz pokrycie jest do wymiany. Musimy też zrobić remont pomieszczeń na parterze. Wszystko zostało zalane. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Na szczęście nic nikomu się nie stało.

Kiedy przyjechaliśmy na miejsce na osmalonej werandzie stała część ocalonego dobytku, a przyjaciele rodziny przymierzali się do przykrywania folią dachu.

Podkreśla też, że bardzo szybka reakcja służb gaśniczych uratowała ich przed jeszcze większymi stratami.

- Straż pożarna przyjechała po 30 min od zgłoszenia. To bardzo szybko biorąc pod uwagę to, że nasze gospodarstwo znajduje się daleko od głównej drogi. Gaszenie trwało parę godzin. Przez to wszystko nawet nie wiem dokładnie ile - dodaje Cezary Moczulski.