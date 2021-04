Powrót do szkół. Część dzieci ma już za sobą pierwsze stacjonarne lekcje po przerwie

Są też placówki, gdzie grupy wymienią się po dwóch czy trzech dniach. Tak jest m.in. w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku.

- Przez te pierwsze dwa dni mamy u siebie pierwszaki i część klas drugich. W środę przyjdą pozostałe klasy drugie i trzecie - mówi Anna Satuła, dyrektor szkoły. - Nasza szkoła jest tak duża, że bez problemu moglibyśmy przyjąć wszystkie dzieci z klas I-III i rozmieścić je w budynku tak, by nie miały ze sobą żadnego kontaktu. Stosujemy się jednak to tych wytycznych i czekamy na dalsze decyzje. I nauczyciele i dzieci i rodzice, wszyscy chcemy wrócić już do normalnego rytmu pracy. Takie przerwy są dla nas wszystkich bardzo trudne.