Poszukiwani za rozbój nadal na wolności. Podlaska policja ściga te osoby. Rozpoznajesz kogoś? (18.05.2021)

Poszukiwani za rozbój w województwie podlaskim

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zdjęcia poszukiwanych przestępców znajdziecie w naszej galerii: