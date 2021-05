Poseł Robert Tyszkiewicz wzywa UE i polski rząd do konkretnych działań wobec białoruskiego reżimu Jakub Sadkowski

To się musi skończyć. Prześladowanie dzieci to jest kolejna granica, którą przekracza ten bezwzględny reżim. Nie możemy na to pozwolić - mówił Robert Tyszkiewicz. Podlaski Poseł PO odniósł się w ten sposób do obecnej sytuacji na Białorusi. W szczególności do wczorajszego przejęcia pasażerskiego samolotu przez białoruskie służby, a także do przesłuchiwania polskich uczniów na Białorusi.