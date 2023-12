Poseł Adam Andruszkiewicz pyta premiera Donalda Tuska o los podlaskich jednostek wojskowych

Jak stwierdził, mieszkańcy województwa podlaskiego, regionu granicznego, potrzebują jasnej deklaracja ze strony rządu w tej sprawie.

- Jesteśmy województwem frontowym. Mamy bezpośrednie sąsiedztwo z wojskami Federacji Rosyjskiej, które stacjonują także na Białorusi. Mamy coraz więcej informacji wywiadowczych, że Rosja może eskalować swoją agresję - podkreśla Adam Andruszkiewicz. - Chcielibyśmy, by te silne i dobrze wyposażone jednostki Wojska Polskiego stacjonowały w województwie podlaskim. Po pierwsze by zabezpieczać nasze granice, a po drugie by nie dopuścić do ewentualnych działań wobec ludności cywilnej. Nie można dzisiaj wykluczać potencjalnej agresji na Polskę. Zamykanie na to oczu nie pomoże nam w przyszłości.