Ponad tysiąc osób odwiedziło Porannego Targi Mieszkaniowe w Operze [ZDJĘCIA, WIDEO]

Czas na zmiany

Jeszcze kilka lat temu największą popularnością cieszyły się mieszkania na wyższych piętrach. A dziś?

- Dziś, jeśli do mieszkania przynależy ogródek i siłą rzeczy takie mieszkanie znajduje się na parterze, jest ono bezkonkurencyjne i najbardziej pożądane – mówi Remigiusz Rogowski, Prezes Grupy Kapitałowej Rogowski Development.

Wielu ekspertów zauważa także zwrot w zachowaniu nabywających nieruchomość. W niedalekiej przeszłości, widoczna była tendencja emigrowania ludzi ze wsi do miast. Dziś zauważają oni, iż wiele osób poszukuje domów wolnostojących, szeregówek, bliźniaków, zlokalizowanych na obrzeżach miast, a nawet po za jego granicami. Do łask wrócił własny „kawałek trawnika”. Nie oznacza to jednak, że chętnych na osiedlanie się w ścisłym centrum – brak. Wręcz przeciwnie. Wiele osób ceni sobie możliwości jakie daje śródmieście, tym bardziej jeśli jest dobrze skomunikowane.