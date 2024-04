Pomysły na spacer w woj. podlaskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 20 - 21 kwietnia? 10 najlepszych tras

W woj. podlaskim jest mnóstwo ciekawych miejsc na spacer. Zebraliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić rodzinę lub znajomych i wspólnie poznawać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Na spacer w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. podlaskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 kwietnia w woj. podlaskim ma być od 3°C do 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 4% do 29%. 🌳 Trasa spacerowa: 'Tropem Żubra' (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,29 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 113 m Trasę dla spacerowiczów poleca Tourbike Ostatni dzień pobytu.

Przed wyjazdem jeszcze krotki spacer szlakiem 'Św. Eustachego' i 'Tropem Zubra'. Wprawdzie udało się zobaczyć tylko dziką wiewiórkę i mnóstwo tropów, ale i tak było warto. Żegnamy się ze Starym Masiewem i pogranicznikami.

🌳 Trasa spacerowa: Spacer w deszczu Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,9 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 134 m

Suma zejść: 125 m Trasę dla spacerowiczów poleca Fotoimpresje Pogoda tego dnia była deszczowa i chłodna na tyle że zrezygnowaliśmy z wycieczki rowerowej i wybraliśmy się pieszo po najblizszej okolicy.

Wróciliśmy zmoknięci ale w sumie zadowoleni... Obiad zjedliśmy w Narewce.

Cały spacer lokalnymi drogami asfaltowymi.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: 'Skrzydlaty Drapieżca' (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,46 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 205 m

Suma zejść: 220 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Tourbike Czas na odpoczynek po kilku dniach rowerowych.

Samochodem jedziemy z Masiewa do Gruszek do Nadleśnictwa Browsk. Tam spacer po herbarium i rzut oka na ostoję żubrów, tę którą wszyscy oglądamy na żywo na żubry online.

Z Gruszek kierujemy się na 'narewkowską drogę'. W jej połowie, na 'średniej budce' zostawiamy auto i tuptamy na nową ścieżką edukacyjną 'Orlik krzykliwy' w dolinie Łutowni. Pętla ma długość ok 3 km, 10 przystanków po drodze z tablicami informacyjnymi i wieżę widokową w dolinie Narewki. Szczęście dopisało i tym razem, orlik nadleciał, zakołował nad nami i znikł za ścianą lasu.

Po krótkiej wizycie w Białowieży i obiadku w Restauracji Parkowej wracamy do Masiewa.

🌳 Trasa spacerowa: Wyprawa do Kosego Mostu Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,7 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podejść: 188 m

Suma zejść: 184 m Spacerowiczom trasę poleca Fotoimpresje

Tym razem wybraliśmy się na pieszy spacer, czasem rower musi odpocząć.

Z Suszczego Borka asfaltową drogą do Narewki i dalej w kierunku wsi Gruszki, w lesie droga już gruntowa ale twarda, bez piachu.

Do Celu dotarliśmy bez przeszkód, tam po odpoczynku wróciliśmy nieco tylko zmodyfikowaną trasą do Narewki na obiad i na kwaterę.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Maraton Wigry 19.08.2017 Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,97 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 462 m

Suma zejść: 506 m Trasy.gps poleca tę trasę na spacer Trasa Maratonu Wigry prowadzi wokół Jeziora Wigry, głównie zielonym szlakiem. Znaczna część wiedzie leśnymi ścieżkami i drogami gruntowymi, nie więcej niż 5 km przebiegniemy po asfalcie.

Limit czasu: 7 godzin Start: godz. 9.30

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Krzemianka Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,51 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podejść: 68 m

Suma zejść: 96 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Pierwszy zimowy wypad "'pieszy" do rezerwatu Krzemianka, o którym piszą na necie: "Rezerwat Przyrody Krzemianka powstał w 1987r. Celem głównym powołania rezerwatu była ochrona cennych przyrodniczo fragmentów Puszczy Knyszyńskiej. Opiekę nad obiektem o powierzchni 230,91 ha sprawuje Nadleśnictwo Knyszyn". Rezerwat Krzemianka to zespół obfitych źródlisk zasilających strumień o tej samej nazwie – Krzemianka. Rezerwat tworzy rozległa zabagniona dolina z licznymi źródliskami otwartymi, mulistymi i torfowiskowymi. Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych wyróżnia go od innych podobnych obiektów. Dość szczegółowy opis zespołów roślinnych Rezerwatu Krzemianka został przedstawiony na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym. Dociekliwi zapewne chętnie zapoznają się z taką informacją, aby w zrozumieniu zwiedzać prowadzącą przez Rezerwat ścieżkę dydaktyczną.

Przygotowana przez leśników ścieżka turystyczna prowadząca przez Rezerwat umożliwia podziwianie piękna tego niezwykłego terenu, dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Kładka, po której należy się poruszać jest wygodna, nowa i spokojnie można po niej spacerować również z małymi dziećmi. Czasem, na trasie można natknąć się na przeszkodę w postaci powalonego drzewa, jednak oddaje to wspaniały, dziewiczy klimat tego miejsca. Spacer ścieżką dydaktyczną urozmaica kolorowa, zróżnicowana roślinność. Wywrócone drzewa stanowią także element edukacyjny, ponieważ dostarczają niepowtarzalnej możliwości przyjrzenia się z bliska systemowi zakorzeniania drzewa. Trasa prowadzi nie tylko przez kładki, ale także przez naturalne ścieżki Puszczy Knyszyńskiej, dlatego warto zapatrzeć się w wygodne buty. Na terenie Rezerwatu znajduje się także skansen pszczelarski, drzewa bartne, wieża widokowa oraz pozostałości po kopalni krzemienia. Dodatkowych informacji na temat wykopalisk warto zaczerpnąć z tablicy informacyjnej.

Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Krzemianka jak sama nazwa wskazuje powinna poszerzać naszą wiedzę przyrodniczą. Wypełnieniu tego celu służy szereg tablic informacyjnych, np. ekologiczna rola lasu, nisze pokarmowe ptaków, woda i jej rola w lesie, warstwowa budowa lasu, czy dzięcioł może dostać wstrząsu mózgu, i inne. Kopalnia Krzemienia.Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacją zespołu kopalń w Rybnikach zajmowała się licząca nawet kilkadziesiąt osób wyspecjalizowana grupa górników i kamieniarzy. W pobliżu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody "Krzemianka", obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn. Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kopalń sprzed około 3 tysięcy lat." Moje wrażenia? Piękne widoki koniecznie do zobaczenia na wiosnę, można tu dojechać rowerem z Białegostoku ,ale ja to połączę z wypadem do czarnej Białostockiej w niektórych momentach trzeba przenieść rower jest parę zwalonych drzew na kładce, która jest długa ,przecina tę rzeczkę w paru miejscach Nie zapomniane przeżycie.W rezerwacie są przymocowane tabliczki z szerokością i długością geograficzną sprawdziłem ze swoim GPS-em pomiary zgodne:). Rezerwat jest klejnotem Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej polecam o każdej porze roku, (no może za wyjątkiem sezonu komarowego), ale i na to są sposoby.

🌳 Trasa spacerowa: TRASA ZIELONA Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,2 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 19 m

Suma zejść: 23 m Trasę dla spacerowiczów poleca Turystyka

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podejść: 426 m

Suma zejść: 413 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę na spacer Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie. Piękna pogoda, bardzo ciekawe miejsca do zobaczenia - szczególnie młyn w Bobrowej Dolinie z 1812 roku. Spotkaliśmy przy młynie właściciela i pokazał nam "skarby sprzed ponad 150 lat" .Wow, była to niezła jazda w przeszłość (może na filmiku coś będzie lepiej widać). Młyn działał jeszcze podczas drugiej wojny światowej. Polecam wszystkim obowiązkowo odwiedzić to miejsce, bo być może już niedługo go już nie nie będzie. pozdrawiamy właściciela młyna i dziękujemy za możliwość zajrzenia do wnętrza. :)

🌳 Trasa spacerowa: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,58 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 1 213 m

Suma zejść: 1 215 m Spacerowiczom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Piesza wędrówka po SPK - Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Turtulu – przysiółku wsi Malesowizna. Siedziba Parku położona jest w rynnowej dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Wzniesienie obmywają wody stawu turtulskiego, spiętrzonego na potrzeby, pracującego tu kiedyś młyna wodnego. Krawędź rynnowej doliny rzecznej stanowi dogodny punkt widokowy na przełomowy odcinek Czarnej Hańczy oraz na źródliska i zagłębienie Szeszupy. Tutaj również biorą swój początek dwie ścieżki poznawcze „Doliną Czarnej Hańczy” i „U źródeł Szeszupy” .

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Moszczonej Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,21 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podejść: 67 m

Suma zejść: 14 m Powiat_Siemiatycze poleca tę trasę

Szlak rozpoczyna od dworca PKP Nurzec Stacja i prowadzi do wsi Moszczona Pańska. Jednakże wieś ta leżąc po drugiej stronie torów jest omijana przez szlak. MOSZCZONA PAŃSKA (6 km) wieś leży po drugiej stronie torów, we wsi zabytkowe drewniane zagrody nr 7, 13 SYCZE (9,5 km) w wędrówce przez wieś warte zobaczenia zagroda nr 41, dom nr 19, 20, 24, stodoła nr 32, 41a Po minięciu wsi Sycze przechodzimy przez rzekę Moszczona, mijamy stary młyn i po 1,5 km docieramy do Świętej Góry w grabarce. GRABARKA (11 km) około 1 km za wsią położona jest Święta Góra. Jak głosi legenda w 1710 okoliczni mieszkańcy schronili się tutaj przed epidemią. Pili wyłącznie wodę z tutejszego źródełka i jako jedyni w okolicy ocaleli, w związku z tym źródło uznane zostało za cudowne. Z czasem utarł się zwyczaj pielgrzymowania do tego miejsca. U stóp góry znajduje się cudowne źródełko zabudowane małą kapliczką. Samo wzgórze porośnięte jest sosnami które pochylają się nad cerkwią p.w. Przemienienia Pańskiego. Świątynia otoczona jest wielką ilością krzyży różnej wielkości, zostały one przyniesione przez pielgrzymów. Obecna cerkiew jest kopią obiektu spalonego w 1990 r. Rozwój jako ośrodka pątniczego po 1947 r. po powstaniu klasztoru prawosławnego p.w. św. Marty i Marii. Znaczenie miała zmiana granic po II Wojnie Światowej co odcięło dostęp do innych miejsc pielgrzymowania. Do Grabarki tłumy wiernych przybywają na Święto Przemienienia Pańskiego - Spasa 19 sierpnia każdego roku. Pielgrzymki jednakże przybywają już 18 sierpnia by uczestniczyć w nocnym nabożeństwie.

OKSIUTYCZE (12,5 km) wieś powstała w XVI wieku. Warty obejrzenia dom drewniany nr 5 (początek XX w.) i dom drewniany nr 8 (ok. 1920 r.) SZERSZENIE (18 km) wieś powstała w XVI w. Warte obejrzenia jest: drużniczówka Z Szerszeń zmierzamy do Siemiatycz Stacji. Szlak prowadzi kładką nad torami do dworca PKP, który jest oddalony 7km od miasta. Przekraczając szosę Siemiatycze - Adamowo kończymy przemierzać szlak na bunkrze przed wsią Olendry. OLENDRY - zakończenie trasy (1914 r.), szkoła drewniana (1920 r.), dom drewniany 26/27 (koniec XIX w.), w bok od szlaku nad rzeczką drewniany młyn wodny z 1908 r., z dawnych urządzeń pozostały fragmenty pali młyńskiej tamy, wystająca podmurówka i oś. Nawiguj

Chodzenie na spacery - czy warto?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Podlaskie - raj dla miłośników przyrody

Region ten jest doskonałym miejscem na wycieczki, które umożliwią bezpośredni kontakt z naturą. Podlasie oferuje wiele możliwości, zarówno dla osób spędzających urlop, jak i tych, którzy planują krótki weekendowy wypad. Warto zwrócić uwagę na Parki Narodowe, które są prawdziwymi skarbami regionu. Biebrzański, Narwiański, Wigierski oraz Białowieski Park Narodowy to miejsca, gdzie przyroda rozkwita w pełnej krasie. To również raj dla aktywnego turysty, który może cieszyć się wędrówkami pieszymi. Podlasie to magiczna kraina, w której można spotkać łosie, żubry i bociany. Charakterystyczne cerkwie i drewniane domy dodają regionowi unikalnego uroku. Nie zapominajmy także o wielkomiejskim Białymstoku, który stanowi doskonałe kontrastowe tło dla tej przyrodniczej harmonii. Zobacz atrakcje województwa podlaskiego.