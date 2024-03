Pomysły na spacer w woj. podlaskim. Gdzie iść w weekend 30 - 31 marca? TOP 10 tras

W woj. podlaskim jest sporo ciekawych tras do spacerowania. Mamy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić przyjaciół i wspólnie odkrywać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. podlaskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. podlaskim ma być od 8°C do 20°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Generała Aleksandra Waszkiewicza 236-240 - Białowieża Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,32 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podejść: 763 m

Suma zejść: 764 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Carre44 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Moszczonej Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,21 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podejść: 67 m

Suma zejść: 14 m Powiat_Siemiatycze poleca tę trasę na spacer

Szlak rozpoczyna od dworca PKP Nurzec Stacja i prowadzi do wsi Moszczona Pańska. Jednakże wieś ta leżąc po drugiej stronie torów jest omijana przez szlak. MOSZCZONA PAŃSKA (6 km) wieś leży po drugiej stronie torów, we wsi zabytkowe drewniane zagrody nr 7, 13 SYCZE (9,5 km) w wędrówce przez wieś warte zobaczenia zagroda nr 41, dom nr 19, 20, 24, stodoła nr 32, 41a Po minięciu wsi Sycze przechodzimy przez rzekę Moszczona, mijamy stary młyn i po 1,5 km docieramy do Świętej Góry w grabarce. GRABARKA (11 km) około 1 km za wsią położona jest Święta Góra. Jak głosi legenda w 1710 okoliczni mieszkańcy schronili się tutaj przed epidemią. Pili wyłącznie wodę z tutejszego źródełka i jako jedyni w okolicy ocaleli, w związku z tym źródło uznane zostało za cudowne. Z czasem utarł się zwyczaj pielgrzymowania do tego miejsca. U stóp góry znajduje się cudowne źródełko zabudowane małą kapliczką. Samo wzgórze porośnięte jest sosnami które pochylają się nad cerkwią p.w. Przemienienia Pańskiego. Świątynia otoczona jest wielką ilością krzyży różnej wielkości, zostały one przyniesione przez pielgrzymów. Obecna cerkiew jest kopią obiektu spalonego w 1990 r. Rozwój jako ośrodka pątniczego po 1947 r. po powstaniu klasztoru prawosławnego p.w. św. Marty i Marii. Znaczenie miała zmiana granic po II Wojnie Światowej co odcięło dostęp do innych miejsc pielgrzymowania. Do Grabarki tłumy wiernych przybywają na Święto Przemienienia Pańskiego - Spasa 19 sierpnia każdego roku. Pielgrzymki jednakże przybywają już 18 sierpnia by uczestniczyć w nocnym nabożeństwie.

OKSIUTYCZE (12,5 km) wieś powstała w XVI wieku. Warty obejrzenia dom drewniany nr 5 (początek XX w.) i dom drewniany nr 8 (ok. 1920 r.) SZERSZENIE (18 km) wieś powstała w XVI w. Warte obejrzenia jest: drużniczówka Z Szerszeń zmierzamy do Siemiatycz Stacji. Szlak prowadzi kładką nad torami do dworca PKP, który jest oddalony 7km od miasta. Przekraczając szosę Siemiatycze - Adamowo kończymy przemierzać szlak na bunkrze przed wsią Olendry. OLENDRY - zakończenie trasy (1914 r.), szkoła drewniana (1920 r.), dom drewniany 26/27 (koniec XIX w.), w bok od szlaku nad rzeczką drewniany młyn wodny z 1908 r., z dawnych urządzeń pozostały fragmenty pali młyńskiej tamy, wystająca podmurówka i oś. Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak kupiecki Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,99 km

Czas trwania spaceru: 25 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 162 m

Suma zejść: 168 m Powiat_Siemiatycze poleca tę trasę na spacer

Z punktu początkowego szlaku można obserwować panoramę Bugu. Przy trasie napotkamy wiele bunkrów różnej konstrukcji. Zmierzamy do wsi Arbasy Duże. ARBASY DUŻE (1,5 km) we wsi kapliczka murowana z XVIII w., zabytkowe domy nr 33, 35 oraz młyn wodny z 1909 r.ŚLEDZIANÓW (4 km) zabytki: zespół kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kilka zagród i budynków drewnianych z przełomu XIX i XX w. WIERZCHUCA NAGÓRNA (7 km) we wsi kilka ciekawych budynków drewnianych Po opuszczeniu wsi szlak podąża w kierunku północno-wschodnim i szosą wprowadza nas do Putkowic Nadolnych, gdzie skręcamy na północny-zachód i drogą wiodącą przez las dochodzimy do Chutkowic, po minięciu których zmierzamy do Chrołowic

CHROŁOWICE (14 km) we wsi szkoła drewniana z lat trzydziestych naszego stulecia i zabytkowe zagrody drewniane nr 8 i nr 10

Po minięciu wsi kierujemy się dalej na południowy-wschód i dochodzimy do szosy w pobliżu mostu na rzece Bug w Tonkielach. Mijając przystanek PKS idziemy szosą , a potem drogami polnymi do Minczewa. MINCZEWO (19 km) zabytkowy dom drewniany nr 1 z około 1880 r. , przy drodze wiodącej do Rudnic kapliczka z rzeźbą Jana Nepomucena w środku. Idąc dalej do Runic widzimy pośród pól rozrzucone liczne bunkry, kierując się na południowy-wschód przechodzimy przez dębowy zagajnik i docieramy do Runic. RUNICE (22,5 km) DROHICZYN (25 km) - opisz przy SZLAKU NADBUŻAŃSKIM, Dalej przez wieś Bujaki, Krupice szlak prowadzi do Siemiatycz SZLAK KUPIECKI - część wschodnia (znaki żółte, długość 40 km) SIEMIATYCZE0 powstały w XV wieku jako centrum dóbr królewskich. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z X wieku p.n.e. W 1542 r. Siemiatycze otrzymały prawa miejskie. Posiadają bardzo bogatą historię. Obecnie 16 tysięczne miasto powiatowe. zabytki:

a) KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I KLASZTOR POMISJONARSKI.

b) CERKIEW PRAWOSŁAWNA p.w. Narodzenia Matki Bożej i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, murowana z 1866 r. c) BOŻNICA powstała w latach 1791-1801, zniszczona w okresie wojny, odbudowana w latach 1961-1964. Obok znajduje się dawny dom talmudyczny restaurowany na cele biblioteki. Ogółem w Siemiatyczach znajduje się ok. 150 obiektów zabytkowych. atrakcją jest zalew na rzekach Mahomet i Kamionce, gdzie znajdują się strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego. SŁOWICZYN (2,5 km) BACIKI BLIŻSZE (5 km) warto obejrzeć:

a) zagroda młynarska z lat 30-tych naszego stulecia

b) park podworski z murowanym dworem z pocz. XX wieku

c) pod nr Dom murowany z lat dwudziestych, a w zagrodzie nr 5 stodoła z 1934 r.

SYCZE (11,5 km) stacja kolejowa pomiędzy Siedlcami i Czeremchą - w pobliżu Świętej Góry Grabarka.

GRABARKA (12,5 km) ? wieś w której znajduje się Święta Góra Grabarka ? miejsce kultu wyznawców prawosławia o znaczeniu ponadregionalnym. KOŃSKIE GÓRY (13,5 km) RADZIWIŁŁÓWKA (17 km) niegdyś Radziłówka. Wieś założona w 1576 r. W otoczeniu wsi: cudowne źródełko Sidzionka leżącego na zachód od szlaku przy szosie w kierunku Moszczonej Królewskiej, tzw. Święta Góra, domy nr 33 i 30 z ok. 1920 r. GRABOWIEC (20 km) MIELNIK (22km) MIELNIK PRZEDMIEŚCIE (23,5 km) WAJKÓW - dawniej przedmieście Mielnika, obecnie osada letniskowa. Szlak wiedzie drogą u stóp wzgórza do Sutna. Podrodze można podziwiać panoramę na rzekę Bug, warto też zatrzymać się by obserwować wiele gatunków ptaków. Do Sutna wchodzimy przez skarpę nad starorzeczem. Na niej stał XVI dwór zniszczony w 1939 r. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie resztki alei dojazdowej i parku.

SUTNO (32 km) ciekawe obiekty: zagroda 88, dom i stodoła z 1922 r. , domy nr 43,45,73, 79, 87, 89, 92, 93 wszystkie z lat dwudziestych dwudziestego wieku, pomnik upamiętniający pacyfikację wsi w 1941 r. Z Sutna szlak prowadzi do wsi Niemirów, do której to wchodzimy przy kościele.NIEMIRÓW (39 km) do zabytków należą: układ przestrzenny z XVII w., zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa, na który składają się: kościół z 1789-1790 przebudowany w 1823 r., brama-dzwonnica z 1823 r. Dawna szkoła, obecnie poczta mieszcząca się przy Placu Wyzwolenia - drewniana z 1922 r. Wiatrak koźlak drewniany z poł. XIX w.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Białystok clubbing Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,82 km

Czas trwania spaceru: 36 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podejść: 39 m

Suma zejść: 51 m Spacerowiczom trasę poleca Guber Wycieczkę po klubach w Białymstoku rozpoczynamy na ulicy Akademickiej, na której mieszczą się trzy ciekawe puby: Escapada, następnie Antidotum (obok, którego znajduje się Pizzeria La Bella), oraz Odeon Jazz Club. Następnie idziemy w kierunku ulicy Legionowej, przechodzimy na drugą stronę ulicy i na lewo znajduje się Rockoco Klub, a 20 metrów dalej Kontakt Klub. Dalej idziemy Aleją Blusa w kierunku Rynku. Idąc w lewo na ulicy Suraskiej znajdują się dwa Puby: Level Pub oraz Gryf. My idziemy w prawo dookoła białostockiego rynku. Przechodzimy przez przejście obok fontanny, tam na rogu ulicy znajduje się Centrum Astoria. następnie przechodzimy z powrotem na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż kamienic prawą stroną. Mijamy po prawej Strych Pub a ok 50 metrów dalej Tunel Pub. Na końcu ogródków skręcamy w prawo i dochodzimy do ulicy Białówny - głównej ulicy klubowej. Na lewo mieści się Klub Muzyczny Metro, idąc prosto, mijamy po lewej stronie mały Park Zamenhoffa, dochodzimy do Klubu Loft. Tam zawracamy i idziemy ulicą Malmeda w kierunku ulicy Lipowej. Na skrzyżowaniu Malmeda i Białówny znajdują się dwie znakomite restauracje z fast foodami: Grek oraz Kebab. Po drugiej stronie ulicy mamy po kolei kluby M7, Vip (do którego wejście jest przez klub M7), The New Jungle oraz Golden Night Club. Na rogu ulicy Malmeda i Lipowej znajduje się kolejny punkt fast food serwujący pyszne grillowane kanapki. Idziemy dalej ulicą Lipową w kierunku Kościoła św. Rocha. Dochodzimy do ulicy Nowy Świat, gdzie na rogu znajduje się irlandzki Knay Pub, a kilka metrów dalej restauracja i pub Rejs. Idziemy z powrotem do ulicy Lipowej i po drugiej stronie ulicy znajduje się klub Prognozy. Dalej idziemy prosto ulicą Lipową, przecinamy ulicę Grochową trzymając się lewej strony i dochodzimy do drogi bez przejazdu, gdzie ok 100 metrów od ulicy Lipowej, po lewej stronie znajduje się klub Wall Street. Tam kończymy naszą trasę. Przedstawione kluby oraz puby są bardzo zróżnicowane i z pewnością każdy znajdzie coś dla swojego gustu muzycznego. Zapraszamy:)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wasilkowa

🌳 Trasa spacerowa: Białowieski Park Narodowy - Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,69 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 106 m

Suma zejść: 137 m Pawemark poleca tę trasę

Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży jest wyjątkowym miejscem, ponieważ z jednej strony jest to najstarsze muzeum w województwie podlaskim, a zarazem odznacza je bardzo nowoczesny sposób prezentacji wystaw. W zbiorach muzeum prezentowane są rzadkie okazy i cenne kolekcje naukowe.

Atutem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży jest sposób prezentacji zbiorów. Opiera się on na nowoczesnych technologiach i w niczym nie przypomina kojarzącego się ze słowem muzeum zwiedzania wystaw w gablotach za szkłem. Muzeum Przyrodnicze w Białowieży prezentuje ekspozycje kulturowe, botaniczne i zoologiczne. Na wystawach podziwiać można fragmenty ekosystemu Puszczy Białowieskiej, czyli na przykład lisa lub łosia w naturalnym dla niego środowisku oraz pełne sceny z życia zwierząt, np. żery wilków. W muzeum zobaczyć można również fazy rozkładu drewna i inne procesy ekologiczne. Twórcy wystaw zadbali o pełną oprawę dźwiękową i świetlną ekspozycji, dlatego zwiedzając poszczególne wystawy towarzyszą nam odgłosy zwierząt, śpiewy ptaków i inne dźwięki puszczy. Ponadto, przygotowane makiety są otoczone wielkoformatowymi fotografiami. Wszystko to sprawia, że zwiedzający muzeum mogą poczuć się jak w puszczy. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

🌳 Trasa spacerowa: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,58 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 1 213 m

Suma zejść: 1 215 m Trasę dla spacerowiczów poleca RoweremPoPodlasiu

Piesza wędrówka po SPK - Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Turtulu – przysiółku wsi Malesowizna. Siedziba Parku położona jest w rynnowej dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Wzniesienie obmywają wody stawu turtulskiego, spiętrzonego na potrzeby, pracującego tu kiedyś młyna wodnego. Krawędź rynnowej doliny rzecznej stanowi dogodny punkt widokowy na przełomowy odcinek Czarnej Hańczy oraz na źródliska i zagłębienie Szeszupy. Tutaj również biorą swój początek dwie ścieżki poznawcze „Doliną Czarnej Hańczy” i „U źródeł Szeszupy” .

Nawiguj

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Po obrzeżach Narwiańskiego Parku Narodowego Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,97 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 997 m

Suma zejść: 1 000 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Piesza traska po NPN i jego obrzeżach (14 km), jedna z najbardziej owocnych, jeśli chodzi o spotkane i "upolowane" zwierzęta: były żurawie, gęsi, sarny, łosie. Widać wyraźnie, że już w przyrodzie zaczęła się wiosna. Kto lubi "polować" na ptaki. powinien udać się do NPN. Zaczęły się przyloty gęsi i żurawi, zaczęły już też puszczać pąki rożne drzewa.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Powstań Narodowych (Stoczek Łukowski - Miedzina) - Pieszy Czerwony ver. 2020 Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 136,44 km

Czas trwania spaceru: 30 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 687 m

Suma zejść: 668 m Spacerowiczom trasę poleca JJ_Active Szlak Powstań Narodowych - generalnie nawet jego opiekun PTTK Siedlce specjalnie nie wie jak on faktycznie przebiega i potwierdzają jego przejście w 2019 po śladzie z aplikacji choć szlak w kilku miejscach ma zupełnie inny przebieg (nieświadomie mylą innych). Aplikacja szlakowa Mazowsze tez czasami przekłamuje przebieg. Jest zasada, że jak nie ma znaków przez 500 metrów to nie idzie się szlakiem. Szlak dosyć długi jednak dość prosty technicznie - po drodze jedna przeprawa brodem przez rzeczkę (brak mostka).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Maraton Wigry 19.08.2017 Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,97 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 462 m

Suma zejść: 506 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Trasy.gps Trasa Maratonu Wigry prowadzi wokół Jeziora Wigry, głównie zielonym szlakiem. Znaczna część wiedzie leśnymi ścieżkami i drogami gruntowymi, nie więcej niż 5 km przebiegniemy po asfalcie.

Limit czasu: 7 godzin Start: godz. 9.30

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Spacer po Arboretum Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,28 km

Czas trwania spaceru: 37 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podejść: 510 m

Suma zejść: 527 m Pwlctk poleca tę trasę na spacer

Arboretum w Kopnej Górze. Bardzo dobre miejsce na spacer. Arboretum znajduje się około 12km za Supraślem (z Białegostoku około 22km). Są atrakcje dla dzieci, plac zabaw, ścieżki edukacyjne. Są miejsca, w których można usiąść i odpocząć. Przejście całego Arboretum zajmuje od 30 do 90 minut, w zależności od tępa i ilości przystanków. Jest to rodzaj ogrodu botanicznego powstałego w leśnym otoczeniu. Funkcjonuje od 1988 roku na powierzchni 26 ha, prezentuje wiele gatunków drzew i roślin. Arboretum służy celom edukacyjnym i naukowym, ale jest też popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku. Arboretum udostępniane jest do zwiedzania w okresie 1.04 - 30.09. W dni robocze otwarte w godz. 8-15 a w dni wolne od pracy w godz. 9-19. Wstęp wolny. Około 300 metrów od parkingu przy głównej drodze jest zajazd Sokołda, można tam tanio i dobrze zjeść. Bardzo dobre jedzenie, polecam :)

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Podlaskie - raj dla miłośników przyrody

Region ten jest doskonałym miejscem na wycieczki, które umożliwią bezpośredni kontakt z naturą. Podlasie oferuje wiele możliwości, zarówno dla osób spędzających urlop, jak i tych, którzy planują krótki weekendowy wypad. Warto zwrócić uwagę na Parki Narodowe, które są prawdziwymi skarbami regionu. Biebrzański, Narwiański, Wigierski oraz Białowieski Park Narodowy to miejsca, gdzie przyroda rozkwita w pełnej krasie. To również raj dla aktywnego turysty, który może cieszyć się wędrówkami pieszymi. Podlasie to magiczna kraina, w której można spotkać łosie, żubry i bociany. Charakterystyczne cerkwie i drewniane domy dodają regionowi unikalnego uroku. Nie zapominajmy także o wielkomiejskim Białymstoku, który stanowi doskonałe kontrastowe tło dla tej przyrodniczej harmonii. Zobacz atrakcje województwa podlaskiego.