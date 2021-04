Polskie Domy Drewniane budują osiedle w Choroszczy. Jeden dom powstaje w trzy dni! (zdjęcia, wizualizacje)

– Wszystkie elementy, które składają się na budynki w Choroszczy, przygotowujemy w naszej fabryce z największą dokładnością. Stosujemy cyfrową obróbkę, co powoduje, że proces jest precyzyjny co do milimetra i przypomina najnowocześniejszą fabrykę samochodów. To minimalizuje praktycznie całkowicie margines błędu, który w konwencjonalnym budownictwie jest duży większy