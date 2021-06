Półkolonie w Białymstoku 2021: Oferty i ceny. W mieście dzieci nie będą się nudzić

Dzieci będą bawić się na świeżym powietrzu i odkrywać kosmos. Ten mikro, czyli żaby w stawach, pszczoły w ulach i magiczne kamienie. I ten wielki! Półkoloniści odwiedzą też uniwersyteckie PLANETARIUM!!! – tak Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok zachęca dzieci w wieku 6 – 12 lat do uczestnictwa w PÓŁKOLONIACH Z GWIAZDAMI.- Organizujemy półkolonie po raz drugi. W panedmicznym 2020 roku cieszyły się ogromnym powodzeniem. Otrzymaliśmy też świetne recenzje od samych dzieci. W ostatnich miesiącach rodzice uczestników dzwonili do nas z pytaniem czy byśmy tego nie powtórzyli. Nie mogliśmy przecież odmówić, ale zapewniam, że zaplanowaliśmy zupełnie nowe atrakcje – mówi Małgorzata Sadłowska – Suprun, koordynatorka wypoczynku. – Znakomicie współpracuje nam się w Uniwersytetem w Białymstoku. Zgodził się w ramach pilotażowych zajęć edukacyjnych zrobić dla nas przedpremierowe projekcje w Planetarium, które jeszcze nie jest udostępniane dla zwiedzających.Półkoloniom przyświecają gwiazdy, dzieci będą więc budować rakietę, wykonają makietę Układu Słonecznego na patykach. Namalują mapę nieba, a w chemicznym laboratorium UwB dowiedzą się z czego stworzony jest wszechświat! Będą też biegać, skakać i grać w piłkę, czyli spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu.- W kampusie, który jest zatopiony w zieleni i leży tuż przy Lesie Zwierzynieckim są świetne warunki do takich harców. Poza tym mamy dużo farb do malowania, kredek do rysowania, zapału i entuzjazmu – dodaje organizatorka. - U nas każdy rozbłyśnie jak SUPERNOWA!!! Organizator: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK w BiałymstokuMiejsce: Kampus UwB/Uniwersyteckie Centrum Kultury przy ul. Ciołkowskiego 1 N w BiałymstokuWiek uczestników: 6-12 latCena: 550 zł za jeden turnus, zniżki 10% dla rodzeństwa, przy zapisie na więcej niż jeden turnus oraz dla pracowników UwB (zniżki nie sumują się).Opieka: w godz. 7.00-16.30. Śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa + drugie danie) i podwieczorek w cenie.Półkolonie są zgłoszone do bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki TERMINY PÓŁKOLONIIturnus I: 28.06 - 2.07.2021 turnus II: 5.07 - 9.07.2021 turnus III: 12.07 - 16.07.2021 turnus IV: 19.07 - 23.07.2021 turnus V: 26.07 - 30.07.2021 turnus VI: 2.08 - 6.08.2021