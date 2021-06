Politechnika Białostocka. Darmowe akademiki za dobre wyniki. Rusza kolejna edycja programu dla maturzystów

Taki akademik wybudowała podlaska firma. Co za komfort!

Wygodnie i szybko można stąd dojechać na Wydział Architektury na ul. Oskara Sosnowskiego oraz Wydział Inżynierii Zarządzania w Kleosinie. W pobliżu akademików są też stacje rowerowe BiKeR i malowniczy Park Zwierzyniecki.

Pokoje studenckie wyposażone są w standardowe meble: 2-3 łóżka, biurka, krzesła, regały, szafki. Łazienka z prysznicem jest wspólna dla 4 pokoi. Posiłki można przygotować w ogólnodostępnych, nowocześnie urządzonych kuchniach. Do dyspozycji jest pralnia, suszarnia czy pomieszczenia do przechowywania rowerów. Mieszkańcy akademików mają dostęp do Wi-Fi oraz bezpłatnego parkingu.