Podpisano umowy na dofinansowanie modernizacji szkół w Białymstoku i Łomży. Zrobione zostaną udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie zostało przekazane miastom przez zarząd województwa podlaskiego. Umowy podpisali marszałek Artur Kosicki i wiceprezydenci: Białegostoku - Przemysław Tuchliński i Łomży - Andrzej Garlicki.

- Chciałbym podziękować panom prezydentom za to, że takie wnioski są przygotowywane. Tych budynków, które powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych modernizuje się bardzo dużo, ale wiemy, że jest jeszcze też dużo do zrobienia. Wiemy, że tych pieniędzy jest też co raz więcej jeśli chodzi o przebudowę, modernizację i remonty tych obiektów. Najistotniejszą kwestią jest aplikowanie o środki, które umożliwią dostosowanie infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami - powiedział Artur Kosicki.