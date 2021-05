Podpalenie mieszkania racą na trasie Marszu Niepodległości. Jest akt oskarżenia przeciwko białostoczaninowi

Do zdarzenia doszło 11 listopada 2020 roku. Wbrew zakazowi prezydenta, podtrzymanej przez sąd, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W rejonie Ronda de Gaulle'a grupy chuliganów zaatakowały policjantów. W ich stronę poleciały butelki i petardy. Do działań wprowadzono pododdziały zwarte. Część uczestników odpaliła materiały pirotechniczne. Na Alei 3-go Maja doszło do pożaru mieszkania. Jak stwierdził biegły z zakresu pożarnictwa, został wzniecony od podpalonej racy. Ta rzucona została podczas przemarszu demonstrantów w stronę Ronda Waszyngtona. Spłonęła część elewacji, próg i drzwi balkonowe do lokalu, w którym mieściła się pracownia artystyczna. Na szczęście nikt nie został ranny.

Z relacji świadków pożaru wynika, że była to raca, która miała trafić w okna mieszkania powyżej, gdzie wisi symbol Strajku Kobiet oraz tęczowa flaga.