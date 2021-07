Podopieczni Fundacji „Pomóż Im” wyjechali na kolonie do Wisły (zdjęcia)

Wyjazd odbywa się co roku. Zeszłego lata uniemożliwiła go pandemia. W tym, ze względów bezpieczeństwa, jest ograniczony (21 zamiast 45 uczestników), ale najważniejsze że kolonie znów się odbywają, bo są bardzo potrzebne.

- Wyjazdy organizowane przez Fundację „Pomóż Im” to wspólne pokonywanie szlaków, poznawanie nowych miejsc, zabawa i relaks. Ale, przede wszystkim, to przebywanie w gronie osób, które doskonale rozumieją co oznacza poważna choroba w rodzinie – mówi Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. - Uczestnicy naszych wyjazdów to dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz rodzeństwo dzieci hospicyjnych. Obie grupy, mimo młodego wieku tak bardzo doświadczone przez los, jak nikt inny zasługują na dawkę pozytywnych emocji, regeneracji sił i mnóstwo atrakcji, które zaplanowaliśmy na ten czas – dodaje Krystyna Skrzycka.

Tegoroczny wyjazd i pobyt zostały sfinansowane ze środków Fundacji ING Dzieciom w ramach programu „Turnusy uśmiechu”. Fundacja „Pomóż Im” z sukcesem wystartowała w konkursie grantowym, a sama dodatkowo pokrywa koszt części atrakcji. Dzieci będą stacjonować w nowoczesnym ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle. Budynek ma znakomite zaplecze rekreacyjno-edukacyjne. To istotne, bo spędzą czas bardzo aktywnie. Mają wrócić do domów nie tylko wypoczęte, ale też wzmocnione i z nowymi umiejętnościami. Dlatego w ramach kolonii będą uczestniczyć w zajęciach m. in. z psychologiem czy dietetykiem. Oczywiście nie zabraknie też rozrywki.