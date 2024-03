Podlaskie zabójczynie i makabryczne zbrodnie jakich dokonały. Te tragiczne historie wstrząsnęły województwem podlaskim

Jesienią 2013 roku w zaroślach na jednym z białostockich osiedli przechodzień odkrył zwłoki noworodka. Policjanci rozpoczęli poszukiwania matki. W mediach pojawiło się m.in. zdjęcie znalezionego przy zwłokach zakrwawionego kocyka. To pomogło. Po kilku dniach oskarżona Izabela M. i jej ówczesny chłopak - o rok starszy Piotr W., razem z rodzicami zgłosili się na komisariat. Izabela M. Urodziła syna sama, w tajemnicy, w łazience pod prysznicem. Potem założyła mu na szyję zwykłą gumkę do włosów i zacisnęła. Po zabójstwie schowała zwłoki dziecka w łóżku, by po kilku dniach - razem z Piotrem W. - porzucić je w zaroślach koło torowiska. Gdy zaszła w ciążę miała niespełna 17 lat.Więcej przeczytasz w artykule:Podlaskie zabójczynie. Te Podlasianki dopuściły się zbrodni. Mroczne zbrodnie wstrząsnęły naszym regionemZobacz też:Poszukiwane kobiety przez podlaską policję. Oszustka, złodziejka, szpieg, fałszerz, dilerka te osoby poszukuje KWP w B

archiwum