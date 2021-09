Podlaskie. Wiadomo jakie będą odszkodowania za nieczynne hotele, pensjonaty. Hotelarze: To potrzebna pomoc

Jak mówił wczoraj premier, że projekt ustawy w sprawie rekompensat jest gotowy i w ciągu dwóch dni ma zostać przyjęty przez rząd. W trybie nadzwyczajnym zostanie on skierowany do prac w Sejmie, tak by środki mogły w ciągu najbliższych tygodni trafić do firm (około 250 podmiotów z branży turystyczne, hotelarskiej i gastronomicznej).

Według szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, rekompensaty dla firm mają wynosić 65 proc. udokumentowanego przychodu z ostatnich trzech miesięcy przed stanem wyjątkowym. Będą je wypłacali wojewodowie, do których trzeba będzie złożyć wniosek. System ma być prosty, by umożliwić szybką wypłatę środków dla przedsiębiorców. W sytuacjach wątpliwych wojewoda będzie mógł dokumenty weryfikować.

