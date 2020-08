Podlaskie uczelnie dostaną 2 miliony złotych na komercjalizację badań (zdjęcia)

„Inkubator Innowacyjności 4.0” to trzecia edycja projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz do wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tym razem to własnie wniosek białostockich uczelni jest jednym z 24 najlepiej ocenionych.

- Trzy największe uczelnie z regionu mają potężny potencjał do współpracy z biznesem i do tego, żeby prowadzić tutaj prace badawcze, które muszą ujrzeć światło dzienne, a nie zostać schowane do szuflady – mówi Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w którym liderem jest Instytut Innowacji i Technologii PB, a partnerami Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jego wartość to 2,1 mln zł a przyznane dofinansowanie wynosi 1,9 mln zł.