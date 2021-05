Podlaskie szkoły szykują się do wielkiego powrotu uczniów. Dyrektorzy chcą skupić się na integracji

Przez dwa tygodnie, do końca maja, będą uczyć się w trybie hybrydowym - połowa uczniów będzie uczyć się w domy, a druga połowa w szkole. Od 31 maja, do końca roku szkolnego, wszyscy mają przejść na tryb stacjonarny.

Do niedawna wielu uczniów, rodziców i nauczycieli sądziło, że powrót do nauki stacjonarnej w tym roku szkolnym będzie niemożliwy.

- Klasy są już wysprzątane, zdezynfekowane i gotowe. W każdej z nich ustawiliśmy pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Dzieci po szkole będą chodzić w maseczkach. Zdjąć je będą mogły dopiero w swojej klasie. Natomiast rodzice do budynku wejść nie będą mogli w ogóle - mówi Halina Hapunik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku.

W szkołach trwają już przygotowania do wielkiego powrotu uczniów. Do poniedziałku każda z nich musi odpowiednio przygotować cały budynek a także opracować zasady, w ramach których będzie funkcjonować.

Część dyrektorów wciąż zastanawia się, jak połączyć jednego dnia lekcje stacjonarne z lekcjami online.

- To jest największy problem. Niektórzy nauczyciele będą musieli prowadzić jedną lekcję stacjonarnie, a już następna będzie odbywała się zdalnie. Pracujemy więc teraz nad tym, jak to wszystko zorganizować tak, by wszyscy byli zadowoleni i nic nie przepadało - przyznaje Jerzy Nowik, dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Jednak mimo tych problemów organizacyjnych, zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele cieszą się, że przynajmniej na koniec roku szkolnego uda im się powrócić do normalności. Z powrotu do szkoły zadowoleni są też sami uczniowie. Przynajmniej niektórzy.

- Z niecierpliwością czekam na powrót do szkoły, bo myślę, że z lekcji odbywających się w klasach wynosi się znacznie więcej niż ze zdalnego nauczania. Nawet jeżeli lekcje online realizowane są, tak jak w naszej szkole, na wysokim poziomie - mówi Weronika, pierwszoklasistka z II LO w Białymstoku. - Jednak ważny jest bezpośredni kontakt z nauczycielem i oczywiście z innymi uczniami. Tym bardziej, że my, jako pierwszoklasiści, nie mieliśmy zbyt wiele czasu, by na początku roku szkolnego się dobrze poznać. I nie przeszkadza mi nawet to, że trzeba będzie wcześniej wstawać, by zdążyć dojechać na godz. 8 na lekcje - dodaje z uśmiechem.