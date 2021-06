Podlaskie. Ponad 26 mln zł kosztowała budowa, adaptacja i utrzymanie szpitali tymczasowych. Ilu pacjentów leczyło się w nich?

Szpitale tymczasowe zaczęły powstawać w największych polskich miastach na jesieni ubiegłego roku i miały pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Tworzono je w różnych miejscach, w tym m.in. w halach targowych czy sportowych. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń, doposażenie, zmiany instalacji wymagały ogromnych nakładów.

Ile kosztowała budowa, adaptacja i użytkowanie dwóch białostockich szpitali tymczasowych? I ilu pacjentów leczono w nich od początku pandemii?

Hala UMB przy ul. Wołodyjowskiego

Koszty i wydatki poniesione na dostosowanie szpitala tymczasowego na hali do wymogów leczenia wyniosły 9 314 402 zł. Koszty związane z użytkowaniem szpitala tymczasowego to 1 317 726 zł. To stan na 31 maja. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia.

Na hali stanęło 80 boksów 1-łóżkowych w technologii ścianek działowych gipsowo-kartonowych. Dwa z nich przeznaczono na łóżka respiratorowe. Do każdego boksu i do wydzielonych pomieszczeń hali doprowadzono instalacje m.in. tlenu medycznego, przyzywową oraz systemu monitoringu CCT. Układ pomieszczeń na hali został zmieniony. Przebudowano zaplecze z podziałem budynku na oddzielne strefy czystą i brudną, wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych. W inwestycję zaangażowanych było kilkanaście firm podwykonawczych.