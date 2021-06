Podlaskie policjantki w niczym nie ustępują swoim kolegom z pracy. Zobacz zdjęcia naszych funkcjonariuszek!

Policjantek w garnizonie podlaskim mamy ponad 600, co stanowi około 25 procent wszystkich funkcjonariuszy. Pracują one w drogówce, w laboratorium kryminalistycznym, w dochodzeniówce, w oddziale prewencji przy zabezpieczaniu imprez masowych. Są przewodniczkami psów służbowych, a także pirotechnikami. Poznajcie piękne podlaskie funkcjonariuszki:

Odnosząc się do historycznych zarysów Kobiecej Policji, należy zacząć od dnia 24 lipca 1919 roku. To wówczas powołano do życia Policję Państwową. Kobiece struktury w formacji, która zdominowana była przez mężczyzn, wprowadzała dzięki swojej determinacji Stanisława Paleolog. Postać tej prekursorki policyjnej była bardzo barwna. Stanisława Paleolog uczestniczyła w wielu walkach oraz wojnie z bolszewikami. Dała się poznać jako dobra funkcjonariuszka, kończąc Szkołę Główną Policji Państwowej. To właśnie ta, jedna z pierwszych policjantek, stanęła na czele powstałej formacji kobiecej. Źródła historycznie nie podają genezy znalezienia się Stanisławy Paleolog w Policji Państwowej.

Przeczytaj: Piękne funkcjonariuszki pracujące w policji. Galeria zdjęć pięknych policjantek [ZDJĘCIA]

Nie są znane przesłanki założenia przez nią munduru czy informacje z czyjej inicjatywy zdecydowała ona o poświęceniu swojego codziennego życia dla służby drugiemu człowiekowi. Możemy jedynie domniemywać, że istotnym faktem była nowa strategia wytyczona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dotycząca zwalczania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi. Solą w oku tamtejszego okresu była również prostytucja, stręczycielstwo, pornografia i demoralizacja.