Podlaskie. Pierwsze apteki już szczepią przeciwko COVID-19. Sprawdź, jak farmaceuci wykonują zabiegi (ZDJĘCIA)

1 lipca oficjalnie wystartowały szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się mapa aptek zakwalifikowanych do programu. W województwie podlaskim, jak do tej pory, akces do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło 11 aptek. Są wśród nich punkty w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, ale też w mniejszych miejscowościach jak Mały Płock czy Nowogród.

