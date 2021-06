Podlaskie pielęgniarki wyjdą na ulice w ramach protestu. Agnieszka Olchin: "To krzyk rozpaczy"

Pielęgniarki z całego województwa podlaskiego przyjadą protestować do Białegostoku. Pikieta rozpocznie się przed południem na Rynku Kościuszki. Będą domagać się sprawiedliwego systemu wynagrodzeń.

- To nasz krzyk rozpaczy. Gaśnie we mnie nadzieja, że coś się zmieni, ale nie możemy stać z założonymi rękami. Powodem naszego protestu jest niesprawiedliwy podział pielęgniarek pod względem wynagrodzenia. Nigdy nie chciałyśmy takiego podziału i nie zgadzamy się z tym. Pracuję w zawodzie ponad 30 lat i jeszcze nigdy nie było takiego zróżnicowania w zarobkach - mówi Agnieszka Olchin, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Podlaskiem. - Młoda pielęgniarka będzie zarabiać taką samą kwotę, jak ta z najdłuższym stażem. A to jeszcze nie wszystko. Pielęgniarka z 30-letnim stażem będzie zarabiać tyle samo co np. rejestratorka medyczna. Z całym szacunkiem do rejestratorek, ale jest to krzywdzące. Na pielęgniarkach ciąży ogromna odpowiedzialność, to jest trudna i wymagająca praca. Wiele osób z niej rezygnuje przez niskie zarobki albo przenosi się na inne stanowisko, choćby właśnie rejestratorki - dodaje Olchin.