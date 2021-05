Podlaskie pielęgniarki dołączyły do protestu w Warszawie. Walczą o wyższe zarobki i lepsze warunki pracy (ZDJĘCIA)

- Chodzimy ulicami Warszawy w uniformach pielęgniarskich, by zwrócić uwagę na nasze postulaty - mówi Agnieszka Olchin, przewodnicząca podlaskiego ZZPiP. - Mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami, które doprowadziły m.in. do zrównania zarobków pielęgniarek po licencjacie z zarobkami sekretarek medycznych ze średnim wykształceniem czy też opiekunów medycznych. Nie chodzi o to, że uważamy, że te pozostały zawody są gorsze, jednak pielęgniarki mają kontakt z pacjentami i wykonują czynności medyczne. Tu jest inny stopień odpowiedzialności.